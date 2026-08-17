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Израел уби висш командир на „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан

Израел уби висш командир на „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан

17 Август, 2026 07:46 656 8

  • ливан-
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  • въздушен удар-
  • командир

„Хизбула“ обеща да отговори „по подходящ начин“, след като израелските сили засилиха ударите си в региона

Израел уби висш командир на „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските военни съобщиха, че са ликвидирали висш командир на звеното „Бадр“ на ливанското движение „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан, предава Фокус.

По данни на израелската армия Абу Хасан Ала е бил убит при удар в района на Дейр ел-Захрания. Военните заявиха, че операцията е извършена в отговор на атаки с дронове на „Хизбула“ срещу израелски сили в Южен Ливан.

От „Хизбула“ заявиха, че ще отговорят „по подходящ начин“ на израелските атаки, без да уточняват какви действия планират.

Засилени удари в Южен Ливан

Израелските сили засилиха въздушните си удари по цели в Южен Ливан през уикенда.

Според наличните данни 11 души са загинали, а други 19 са били ранени при удари по градовете Ансар и Дейр ел-Захран.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    3 1 Отговор
    Дано се оправи човека.

    08:07 17.08.2026

  • 2 Ку-ку

    3 2 Отговор
    Браво на Биби и компания.....така се прави, а не се плямпат излишни глупости като рижавия....набелязват цел, думкат и продължават със следващия.... 🤣

    Коментиран от #8

    08:17 17.08.2026

  • 3 Добра новина

    2 2 Отговор
    за начало на деня

    08:19 17.08.2026

  • 4 Българин

    2 2 Отговор
    Биби гази!

    Коментиран от #6

    08:21 17.08.2026

  • 5 Който се е изрепчил на Израел

    2 2 Отговор
    Не живее дълго.

    Коментиран от #7

    08:35 17.08.2026

  • 6 Да бе ,да ! 🤔

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Гази когото може . Що не гази щатските ортаци от Ал Кайда , ИДИЛ или Хамас , дето му продупчиха купола ? Ами бомби цивилни и шиитите от Хизбула ?

    08:50 17.08.2026

  • 7 Легионер

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Който се е изрепчил на Израел":

    Знаеш ли на колко жида са им избил зъбите? Ти ще си следващия.

    09:04 17.08.2026

  • 8 Путин многоходовия

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ку-ку":

    На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"

    09:12 17.08.2026