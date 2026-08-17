Израел уби висш командир на „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан

Израелските военни съобщиха, че са ликвидирали висш командир на звеното „Бадр“ на ливанското движение „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан, предава Фокус.

По данни на израелската армия Абу Хасан Ала е бил убит при удар в района на Дейр ел-Захрания. Военните заявиха, че операцията е извършена в отговор на атаки с дронове на „Хизбула“ срещу израелски сили в Южен Ливан.

От „Хизбула“ заявиха, че ще отговорят „по подходящ начин“ на израелските атаки, без да уточняват какви действия планират.

Засилени удари в Южен Ливан

Израелските сили засилиха въздушните си удари по цели в Южен Ливан през уикенда.

Според наличните данни 11 души са загинали, а други 19 са били ранени при удари по градовете Ансар и Дейр ел-Захран.