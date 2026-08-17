Израел уби висш командир на „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан

Израелските военни съобщиха, че са ликвидирали висш командир на звеното „Бадр“ на ливанското движение „Хизбула“ при въздушен удар в Южен Ливан, предава Фокус.
По данни на израелската армия Абу Хасан Ала е бил убит при удар в района на Дейр ел-Захрания. Военните заявиха, че операцията е извършена в отговор на атаки с дронове на „Хизбула“ срещу израелски сили в Южен Ливан.
От „Хизбула“ заявиха, че ще отговорят „по подходящ начин“ на израелските атаки, без да уточняват какви действия планират.
Засилени удари в Южен Ливан
Израелските сили засилиха въздушните си удари по цели в Южен Ливан през уикенда.
Според наличните данни 11 души са загинали, а други 19 са били ранени при удари по градовете Ансар и Дейр ел-Захран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
08:07 17.08.2026
2 Ку-ку
Коментиран от #8
08:17 17.08.2026
3 Добра новина
08:19 17.08.2026
4 Българин
Коментиран от #6
08:21 17.08.2026
5 Който се е изрепчил на Израел
Коментиран от #7
08:35 17.08.2026
6 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #4 от "Българин":Гази когото може . Що не гази щатските ортаци от Ал Кайда , ИДИЛ или Хамас , дето му продупчиха купола ? Ами бомби цивилни и шиитите от Хизбула ?
08:50 17.08.2026
7 Легионер
До коментар #5 от "Който се е изрепчил на Израел":Знаеш ли на колко жида са им избил зъбите? Ти ще си следващия.
09:04 17.08.2026
8 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Ку-ку":На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"
09:12 17.08.2026