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Израел: Американските удари по Иран са извършени от наши бази, ще отвърнем с цялата си мощ при атака

Израел: Американските удари по Иран са извършени от наши бази, ще отвърнем с цялата си мощ при атака

28 Юли, 2026 16:56 977 19

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  • израел кац

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че американските самолети, атакували Иран, са излетели от израелски бази. Той предупреди, че Тел Авив ще отговори с пълната си военна мощ при всяка атака срещу страната.

Израел: Американските удари по Иран са извършени от наши бази, ще отвърнем с цялата си мощ при атака - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските военни самолети, които нанесоха удари по Иран миналата седмица, са излетели от израелски бази. Това заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Изявлението му идва в момент, когато премиерът Бенямин Нетаняху е на посещение във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред основните теми на разговорите е развитието на конфликта с Иран.

По-рано Доналд Тръмп заяви, че вижда „добър шанс за успех“ на евентуални преговори между Вашингтон и Техеран, след като американските военни прекратиха ударите си срещу Иран в събота.

Военните действия между САЩ и Иран бяха подновени на 7 юли, въпреки подписания през юни меморандум за разбирателство с цел прекратяване на конфликта. Израел не участва в тази нова фаза на бойните действия.

Според Кац Техеран в момента атакува почти всички държави в региона, с изключение на Израел.

„Факт е, че в момента - и това може да се промени до часове - иранците обстрелват всички в региона, с изключение на Държавата Израел. Те знаят, че оттук излитат американски самолети, за да нанасят удари“, заяви министърът пред израелската телевизия „Канал 14“.

Той подчерта, че това не гарантира сигурност за Израел и предупреди, че страната е готова да реагира незабавно при евентуална атака.

„Не знаем какво ще се случи утре, но знаем какъв ще бъде нашият отговор. Ако Израел бъде атакуван, ще отвърнем с цялата си мощ“, заяви Кац.

След прекратяването на американските удари Иран не е поел отговорност за нападения срещу съседни държави в региона.

Междувременно израелската армия съобщи, че е прехванала два дрона в понеделник и още един във вторник, преди те да навлязат в израелското въздушно пространство в района на границата с Йордания. Военните не уточняват откъде са били изстреляни безпилотните летателни апарати.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    27 1 Отговор
    Рано или късно Мошетата ще се върнат там,от където ги е довлякъл Мойсей.В пустинята.

    Коментиран от #3, #5

    16:59 28.07.2026

  • 2 ЕЙЙ ВУЙЧО

    23 2 Отговор
    ЧИФУТИЯ ДО 10 ГОДИНИ НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА. ПАК ЩЕ СЕ СКИТАТЕ НЕМИЛИ НЕДРАГИ. СПРАВКА ИСТОРИЯТА.

    17:02 28.07.2026

  • 3 Европеец

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не знам, но знам че това е гадно и нагло племе , не случайно са се скитали немили-недраги...

    17:03 28.07.2026

  • 4 На този само снимката

    17 2 Отговор
    като му видиш ти иде да му се изхрачиш на гнусната физиономия.Егаси антаба

    17:03 28.07.2026

  • 5 Без име

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не бъркай сефарадите с ашкеназитата. Вторите са хазари, приели юдаизма и създсли ционизма. Сефарадите са потомци на Мойсей и са малцинство в Израел. И до ден днешен са дискриминирани от ашкеназитата. Оня чичко с мустачките е бил сафарад.

    17:05 28.07.2026

  • 6 Ционистите бомбардират иранския народ

    17 0 Отговор
    Доналд Тръмп е човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен масов убиец, агресор и държавен терорист. А Евротериторията “България” е съучастник в бомбардирането и избиването на иранския народ.

    Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона. Никой не смее да направи нещо срещу масовите убийци.

    Коментиран от #14

    17:07 28.07.2026

  • 7 Фейк - либераст

    9 0 Отговор
    Когато 2 кучета си миришат взаимно дупетата получават много повече информация отколкото предоставят "нашите" медии.

    17:08 28.07.2026

  • 8 12345

    16 1 Отговор
    Евреите се репчат, защото САЩ и целия Запад е зад тях. Ако останат сами срещу арабите, ще бъдат заличени за 1 месец.

    Коментиран от #10, #16

    17:10 28.07.2026

  • 9 Петричката леля

    1 24 Отговор
    Aко не искате Техеран да стане Хирошима, не си играйте с огъня!!!

    17:11 28.07.2026

  • 10 Ундердог

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "12345":

    Иранците не са араби.

    17:13 28.07.2026

  • 11 Реалист

    10 1 Отговор
    Американците само един ден да се дръпнат настрана навсякъде ще стане на еврейчета:) кръф,сълзи,пот,гувна все ервейски ше очернят фонда:)

    17:13 28.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 УдоМача

    6 0 Отговор
    иран скоро ще ви свети маслото. Толерантността му не е безгранична!

    17:32 28.07.2026

  • 14 Не бъркай територията с временно управля

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ционистите бомбардират иранския народ":

    ващите. Персите ясно ги разграничиха в нотата.

    17:37 28.07.2026

  • 15 А50

    6 0 Отговор
    Видяхме цялата ви мощ по жени и деца, а Иран ще ви смочка. На всеки 12 дена от ракетни размени почвате да квичите за примирие. Иран трябва да довърши възможността която му дадоха евреите

    17:40 28.07.2026

  • 16 Дж. Борн

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "12345":

    Айде бе! Само преди 50г. за шест дена 41/2 арабски армии пълен леш, без никой да стои или помага на ИЗРАЕЛ! Да се се беше подготвил малко, преди да бълнуваш!

    Коментиран от #17

    17:43 28.07.2026

  • 17 Жожи

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дж. Борн":

    То преди 80 г колко евреи бяха леш. Историята не се повтаря 1:1

    17:48 28.07.2026

  • 18 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Дано на вас не ви останат ни ббази ни "държава "

    18:01 28.07.2026

  • 19 Малко му остана на Чичо

    2 0 Отговор
    Да ви прочисти......

    18:13 28.07.2026