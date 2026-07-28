Израел: Американските удари по Иран са извършени от наши бази, ще отвърнем с цялата си мощ при атака

Американските военни самолети, които нанесоха удари по Иран миналата седмица, са излетели от израелски бази. Това заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Изявлението му идва в момент, когато премиерът Бенямин Нетаняху е на посещение във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред основните теми на разговорите е развитието на конфликта с Иран.

По-рано Доналд Тръмп заяви, че вижда „добър шанс за успех“ на евентуални преговори между Вашингтон и Техеран, след като американските военни прекратиха ударите си срещу Иран в събота.

Военните действия между САЩ и Иран бяха подновени на 7 юли, въпреки подписания през юни меморандум за разбирателство с цел прекратяване на конфликта. Израел не участва в тази нова фаза на бойните действия.

Според Кац Техеран в момента атакува почти всички държави в региона, с изключение на Израел.

„Факт е, че в момента - и това може да се промени до часове - иранците обстрелват всички в региона, с изключение на Държавата Израел. Те знаят, че оттук излитат американски самолети, за да нанасят удари“, заяви министърът пред израелската телевизия „Канал 14“.

Той подчерта, че това не гарантира сигурност за Израел и предупреди, че страната е готова да реагира незабавно при евентуална атака.

„Не знаем какво ще се случи утре, но знаем какъв ще бъде нашият отговор. Ако Израел бъде атакуван, ще отвърнем с цялата си мощ“, заяви Кац.

След прекратяването на американските удари Иран не е поел отговорност за нападения срещу съседни държави в региона.

Междувременно израелската армия съобщи, че е прехванала два дрона в понеделник и още един във вторник, преди те да навлязат в израелското въздушно пространство в района на границата с Йордания. Военните не уточняват откъде са били изстреляни безпилотните летателни апарати.