Израел: Американските удари по Иран са извършени от наши бази, ще отвърнем с цялата си мощ при атака

Американските военни самолети, които нанесоха удари по Иран миналата седмица, са излетели от израелски бази. Това заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, предава БТА.
Изявлението му идва в момент, когато премиерът Бенямин Нетаняху е на посещение във Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред основните теми на разговорите е развитието на конфликта с Иран.
По-рано Доналд Тръмп заяви, че вижда „добър шанс за успех“ на евентуални преговори между Вашингтон и Техеран, след като американските военни прекратиха ударите си срещу Иран в събота.
Военните действия между САЩ и Иран бяха подновени на 7 юли, въпреки подписания през юни меморандум за разбирателство с цел прекратяване на конфликта. Израел не участва в тази нова фаза на бойните действия.
Според Кац Техеран в момента атакува почти всички държави в региона, с изключение на Израел.
„Факт е, че в момента - и това може да се промени до часове - иранците обстрелват всички в региона, с изключение на Държавата Израел. Те знаят, че оттук излитат американски самолети, за да нанасят удари“, заяви министърът пред израелската телевизия „Канал 14“.
Той подчерта, че това не гарантира сигурност за Израел и предупреди, че страната е готова да реагира незабавно при евентуална атака.
„Не знаем какво ще се случи утре, но знаем какъв ще бъде нашият отговор. Ако Израел бъде атакуван, ще отвърнем с цялата си мощ“, заяви Кац.
След прекратяването на американските удари Иран не е поел отговорност за нападения срещу съседни държави в региона.
Междувременно израелската армия съобщи, че е прехванала два дрона в понеделник и още един във вторник, преди те да навлязат в израелското въздушно пространство в района на границата с Йордания. Военните не уточняват откъде са били изстреляни безпилотните летателни апарати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3, #5
16:59 28.07.2026
2 ЕЙЙ ВУЙЧО
17:02 28.07.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Не знам, но знам че това е гадно и нагло племе , не случайно са се скитали немили-недраги...
17:03 28.07.2026
4 На този само снимката
17:03 28.07.2026
5 Без име
До коментар #1 от "Сатана Z":Не бъркай сефарадите с ашкеназитата. Вторите са хазари, приели юдаизма и създсли ционизма. Сефарадите са потомци на Мойсей и са малцинство в Израел. И до ден днешен са дискриминирани от ашкеназитата. Оня чичко с мустачките е бил сафарад.
17:05 28.07.2026
6 Ционистите бомбардират иранския народ
Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона. Никой не смее да направи нещо срещу масовите убийци.
Коментиран от #14
17:07 28.07.2026
7 Фейк - либераст
17:08 28.07.2026
8 12345
Коментиран от #10, #16
17:10 28.07.2026
9 Петричката леля
17:11 28.07.2026
10 Ундердог
До коментар #8 от "12345":Иранците не са араби.
17:13 28.07.2026
11 Реалист
17:13 28.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 УдоМача
17:32 28.07.2026
14 Не бъркай територията с временно управля
До коментар #6 от "Ционистите бомбардират иранския народ":ващите. Персите ясно ги разграничиха в нотата.
17:37 28.07.2026
15 А50
17:40 28.07.2026
16 Дж. Борн
До коментар #8 от "12345":Айде бе! Само преди 50г. за шест дена 41/2 арабски армии пълен леш, без никой да стои или помага на ИЗРАЕЛ! Да се се беше подготвил малко, преди да бълнуваш!
Коментиран от #17
17:43 28.07.2026
17 Жожи
До коментар #16 от "Дж. Борн":То преди 80 г колко евреи бяха леш. Историята не се повтаря 1:1
17:48 28.07.2026
18 Kaлпазанин
18:01 28.07.2026
19 Малко му остана на Чичо
18:13 28.07.2026