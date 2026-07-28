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Отношенията между Тайван и САЩ продължават да процъфтяват
  Тема: Тайван

Отношенията между Тайван и САЩ продължават да процъфтяват

28 Юли, 2026 18:17 550 4

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  • критични минерали-
  • цифрова инфраструктура-
  • икономически сътрудничество-
  • дронове-
  • международни отношения

Тайпе се надява да задълбочи двустранното сътрудничество в областта на изкуствения интелект, цифровата инфраструктура, критичните минерали и веригите за доставки на дронове

Отношенията между Тайван и САЩ продължават да процъфтяват - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Отношенията между Тайван и САЩ продължават да процъфтяват, заяви генералният директор на Икономическото и културно представителство на Тайпе в Чикаго Лей Йен-фeнг по време на прием на Национален азиатско-тихоокеански американски комитет на щатските законодатели.

Тайван е важен икономически, политически партньор и партньор в областта на сигурността на САЩ, заяви Лей, цитиран от представителството в Чикаго.

Лей посочи, че през миналия месец Държавният департамент и министерствата на търговията и земеделието на САЩ съвместно са изпратили писма до губернаторите на всичките 50 щата и до представители на бизнеса, насърчавайки ги да задълбочат сътрудничеството си с Тайван.

По думите му писмата показват, че „партньорството между Тайван и САЩ е дълбоко вкоренено на всички равнища на американското общество“ и „е незаменимо за укрепването на икономическия просперитет и интересите в областта на сигурността“ на двете страни.

Понастоящем 22 американски щата и Гуам имат икономически или търговски представителства в Тайван.

„Тайван има способността и желанието да допринася за света и не се страхува да се изправя пред трудности и предизвикателства“, заяви Лей.

Той посочи, че Тайван се надява да укрепи двустранното сътрудничество във веригите за доставки в областта на изкуствения интелект, цифровата инфраструктура, критичните минерали и веригите за доставки на дронове.

В отговор на писмата министърът на външните работи Лин Чиа-лунг заяви, че задълбочаването на двустранните отношения ще създаде взаимноизгодна ситуация, съобщи външното министерство. Лин посочи, че писмата подчертават „значението на партньорството и неговата здрава основа“.


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