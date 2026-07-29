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Мерц: Черна гора трябва да стане член на ЕС до края на десетилетието

Мерц: Черна гора трябва да стане член на ЕС до края на десетилетието

29 Юли, 2026 11:33 718 14

  • членство в ес-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • ес

Той допълни, че ЕС не е приел нито една нова членка от 13 години, а същевременно отправя послание, че е отворена за държавите, които изпълняват критериите

Мерц: Черна гора трябва да стане член на ЕС до края на десетилетието - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Черна гора трябва да стане членка на Европейския съюз до края на десетилетието, защото е изпълнила основните критерии и присъединяването ѝ не бива да се обвързва с това на останалите страни от Западните Балкани, съобщи Дойче веле, цитирано от черногорското издание "Виести", предаде БТА.

"Черна гора трябва да стане членка на ЕС до края на десетилетието. Черна гора е готова за присъединяване. Като цяло е изпълнила всички изисквания", коментира Мерц снощи по време на официално посещение в Дъблин.

Той допълни, че ЕС не е приел нито една нова членка от 13 години, а същевременно отправя послание, че е отворена за европейските държави, които изпълняват копенхагенските критерии.

"Черна гора го прави, а ЕС трябва да застане зад думите си", подчерта Мерц.

Изказването на Мерц идва на фона на искането на няколко страни членки на ЕС за обвързване на присъединяването на Черна гора и Сърбия, отбелязва "Виести". Засега обаче Сърбия изостава значително в процеса на евроинтеграция в сравнение с Черна гора.

Съветът на Европейския съюз сформира екип за черногорски език, който ще участва в подготовката на Договора за присъединяване на Черна гора към ЕС и в адаптирането на европейското законодателство на черногорски език, съобщи вчера министърът по европейските въпроси на балканската страна Майда Горчевич, цитирана от агенция МИНА, предаде БТА.

По думите ѝ това е част от конкретната подготовка за бъдещото членство на страната в ЕС и открива първи възможности за черногорски граждани да изградят кариера в европейските институции. Горчевич отправи покана към завършили право, които отговарят на изискванията, да кандидатстват за работа в новосъздадения екип.

Министърът отбеляза, че специалистите ще участват в подготовката на присъединителния договор и в адаптирането на законодателството на ЕС на черногорски език – процес, който е част от техническата подготовка за членството.


Черна Гора
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 пешо

    11 2 Отговор
    тебе няма да те има дотогава

    11:34 29.07.2026

  • 2 Робот

    13 3 Отговор
    Този червей зимата ще бъде изметен от протестите които предстоят..!

    11:35 29.07.2026

  • 3 Мерц

    10 2 Отговор
    си търси голям Шперц.

    11:37 29.07.2026

  • 4 ВАЖНО СИ Е

    10 2 Отговор
    Черна Гора е голяма държава - цели 600 000 човека.

    11:39 29.07.2026

  • 5 Черна гора?

    8 2 Отговор
    Страна с 5 човека, която доброволно е приела еврото, ще "оправи" всичките проблеми на Запада?

    11:41 29.07.2026

  • 6 Анонимен

    12 2 Отговор
    Търсят още някой да им плаща дълговете и да подкрепя войните, в които се забъркват.

    11:42 29.07.2026

  • 7 МЕРЦ СЕ Е ОБЪРКАЛ

    6 2 Отговор
    От Черна Гора почти няма какво да се открадне. Така че никой не я иска в ЕС.

    11:46 29.07.2026

  • 8 12345

    5 2 Отговор
    Какво стана с тежките критерии за прием в ЕС? Или както нас ни приеха набързо в еврозоната, така и с Черна гора.

    11:49 29.07.2026

  • 9 осраински

    6 2 Отговор
    ЕС търси нови роби

    11:52 29.07.2026

  • 10 камънчо

    3 1 Отговор
    "магарето за кво вземат на сватба?"

    11:52 29.07.2026

  • 11 ,,До края на десетилетието"...?!

    3 1 Отговор
    Олеее...,че то до тогава Мерц я го има,я го няма...?!
    Кой ще носи отговорност за поетият от него ангажимент...?!

    12:04 29.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Схемата Понци си търси нови боядисани врабчета❗

    12:05 29.07.2026

  • 13 Я виж ти кой се обадил...?!

    3 1 Отговор
    Внукът на офицера от ,,СС" на Хитлеровите войски...!

    12:06 29.07.2026

  • 14 Ердоган!

    2 0 Отговор
    Моля,моля...,да си имаме уважението!
    Никаква Черна гора"!
    Ние чакаме на опашката от поне десетилетие...🙄😮‍💨😨

    12:08 29.07.2026