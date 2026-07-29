Мерц: Черна гора трябва да стане член на ЕС до края на десетилетието

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Черна гора трябва да стане членка на Европейския съюз до края на десетилетието, защото е изпълнила основните критерии и присъединяването ѝ не бива да се обвързва с това на останалите страни от Западните Балкани, съобщи Дойче веле, цитирано от черногорското издание "Виести", предаде БТА.

"Черна гора трябва да стане членка на ЕС до края на десетилетието. Черна гора е готова за присъединяване. Като цяло е изпълнила всички изисквания", коментира Мерц снощи по време на официално посещение в Дъблин.

Той допълни, че ЕС не е приел нито една нова членка от 13 години, а същевременно отправя послание, че е отворена за европейските държави, които изпълняват копенхагенските критерии.

"Черна гора го прави, а ЕС трябва да застане зад думите си", подчерта Мерц.

Изказването на Мерц идва на фона на искането на няколко страни членки на ЕС за обвързване на присъединяването на Черна гора и Сърбия, отбелязва "Виести". Засега обаче Сърбия изостава значително в процеса на евроинтеграция в сравнение с Черна гора.

Съветът на Европейския съюз сформира екип за черногорски език, който ще участва в подготовката на Договора за присъединяване на Черна гора към ЕС и в адаптирането на европейското законодателство на черногорски език, съобщи вчера министърът по европейските въпроси на балканската страна Майда Горчевич, цитирана от агенция МИНА, предаде БТА.

По думите ѝ това е част от конкретната подготовка за бъдещото членство на страната в ЕС и открива първи възможности за черногорски граждани да изградят кариера в европейските институции. Горчевич отправи покана към завършили право, които отговарят на изискванията, да кандидатстват за работа в новосъздадения екип.

Министърът отбеляза, че специалистите ще участват в подготовката на присъединителния договор и в адаптирането на законодателството на ЕС на черногорски език – процес, който е част от техническата подготовка за членството.