Русия премахна ограниченията за покупка на горива в някои региони, включително Москва и Санкт Петербург

Няколко руски региона, засегнати през последните седмици от недостиг на гориво заради украинските въздушни удари, отмениха или облекчиха ограниченията за покупки, като властите се позоваха на „стабилизиране“ на ситуацията, предаде Франс прес, съобщи БТА.
В продължение на месеци Украйна атакува рафинерии и петролни депа в Русия с дронове, причинявайки недостиг на гориво това лято в много руски региони и в анексирания Крим.
Тази ситуация накара някои региони да наложат ограничения върху количеството гориво, продавано на клиент, докато други забраниха пълненето на туби, за да предотвратят складирането.
Тези ограничения бяха отменени или облекчени в поне седем региона, включително Москва и Санкт Петербург, както и в южната част на страната, която е силно засегната от недостига, според властите и местните медии. В руската столица и втория по големина град в страната петролните компании „Лукойл“, „Тебойл“ и „Газпром Нефт“ са отменили напълно или частично ограниченията за закупуване на гориво на своите бензиностанции, според специализираното новинарско издание „ИнфоТЕК“.
Местните медии съобщиха и за облекчаване или пълно премахване на ограниченията в югозападните региони Ростов, Волгоград, Ставропол и Краснодар, както и в сибирския регион Омск. Руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката, заяви в събота, че ситуацията се стабилизира „постепенно“ и че няколко рафинерии са възобновили дейността си след украинските въздушни удари.
Според него „ситуацията се е подобрила значително на бензиностанциите по отношение на доставките на гориво, включително за селскостопански производители“. За да се справи с недостига, Русия, един от водещите световни производители на петрол, забрани износа на бензин и дизел. Тези мерки остават в сила засега.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Любознателен
Коментиран от #6, #70
10:35 29.07.2026
3 Михайло Драпати, генерал
Гарантирам го 👈
Коментиран от #8
10:36 29.07.2026
4 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #68
10:37 29.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Михайло Драпати, генерал
До коментар #9 от "Патриарха":Ваше Светейшество, аз съм със сбъркани хромозоми по рождение. Какво да обръщам, като вече съм обърнат. Но магарето ще го източа и него.
Коментиран от #17
10:43 29.07.2026
12 Механик
До коментар #1 от "стоян георгиев":И аз ще се включа!
Коментиран от #14
10:43 29.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 стоян георгиев
До коментар #12 от "Механик":Записвам ти ред, че при мене е голяма навалица.
10:45 29.07.2026
15 Владимир Путин, президент
Коментиран от #18
10:45 29.07.2026
16 А В БАНДЕРИЯ
Коментиран от #29
10:46 29.07.2026
17 Патриарха
До коментар #11 от "Михайло Драпати, генерал":Грешникко!!! Половин година по сто пъти "Отче наш" всеки ден, и по четири пъти ще минаваш под магарето!
За да изкупиш греховетееееее...
Коментиран от #20
10:46 29.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Любопитно
До коментар #10 от "Майор Деянов, на всеки километър":Да почиват в мир руските войници ! А този драпати кога ще прибере от полето труповете на своите украински войничета , които са седем пъти повече ?!
Коментиран от #23, #36
10:48 29.07.2026
20 Михайло Драпати, генерал
До коментар #17 от "Патриарха":Ваше Светейшество, за всичко съм съгласен, ама четири пъти под магарето не е ли малко?
10:48 29.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гост
„Не е ясно защо по време на свещена народна война, която може да завърши всякак – с края на човечеството, на Запада или на самите нас – илюзията за безгрижие продължава: нищо страшно, всичко е наред, просто ще се разходим около Патриаршеските езера, ще си направим селфи и всичко ще бъде наред. Единственото обяснение за тази илюзия за „мъртво време“ е, че в един момент ще са необходими нови вълни от хора за фронта, а засега те са в резерв.“ – написа днес Дугин в руската мрежа Telegram.
По думите му, в мравуняка обикновено работят само част от мравките, докато останалите просто създават впечатление за „бурна дейност“ – но когато работните мравки бъдат махнати, „лентяите и мърлячите“ се хващат на работа.
„Мисля, че тези тилови мравки, които засега никой не закача, ще бъдат мобилизирани, когато основният ресурс бъде изчерпан“, смята Дугин.
Ти да видиш , тридневното СВО някак си станало "свещена народна война на оцеляване" , а ресурса не е въпрос , че ще се изчерпи , а само въпрос КОГА !!!! Хахахахах !!!
Коментиран от #26, #31
10:49 29.07.2026
23 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #19 от "Любопитно":Драпати няма да прибира останките, защото трябва да изплати милиарди долари обезщетения на близките. А и украинския тор е най-добър за чернозема.
10:49 29.07.2026
24 Гресирана ватенка
До коментар #21 от "Гресирана ватенка":Три милиона, голубчик. Могилизирани и компостирани. Най-качествения естествен тор.
Коментиран от #52
10:51 29.07.2026
25 Гресирана ватенка
10:52 29.07.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "гост":Както и да свърши войната, с каквито и да било територии, Русия утече. Украйна нанесе несъвместими с живота поражения и рани на гламавия руски мечок !!! Досвидания 👈
Коментиран от #30
10:52 29.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нямат край
До коментар #27 от "Нямат край":Само украинците имат край. 😂
10:54 29.07.2026
29 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #16 от "А В БАНДЕРИЯ":В РФ кризата с горивата пък получи ново развитие: собственици на бензиностанции са започнали масово да ги продават. Сега на пазари и уебсайтове на компании може да се намерят около 150 такива реклами с цени до 150 млн рубли. В същото време не само частни играчи на пазара на горива, но и големи мрежи са бързат да се отърват от неблагоприятните активи.
За новата тенденция, провокирана от кризата, пише и издание „Известия“. Според материала вече са обявени за продажба бензиностанции в Брянск, Курск, Самара, Иваново, Новосибирски райони и други региони на РФ. Цената на определена бензиностанция варира от нейното местоположение, оборудване, както и от периода на работа и наличието на франчайз. Например, в Уфа можете да закупите за 350 млн рубли мрежа от 13 станции за зареждане с бензин, дизелово гориво и газ.
10:54 29.07.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Нещо обърна плочата, душичке? Да не станеш русофил? Друга песен ще запееш скоро. Ха ха ха
10:55 29.07.2026
31 1945
До коментар #22 от "гост":Този Дугин не го ли гръмнаха или само дъщеря му убиха ?
Коментиран от #41, #49
10:55 29.07.2026
32 внос на горива
10:56 29.07.2026
33 Владимир Путин, президент
Днес няколко руски региона искат се отцепят, завтра всичките !!! Очаквайте 👈😁
Коментиран от #35
10:56 29.07.2026
34 Владимир Путин, президент
10:56 29.07.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":И като се събуди, чаршафа ти беше вътре. Ха ха ха
10:57 29.07.2026
36 дроновете идват
До коментар #19 от "Любопитно":Средната продължителност на живота на руските войници на фронтовата линия е 2 часа!
Коментиран от #45, #56
10:58 29.07.2026
37 Факт
Войната в Украйна обърка тотално българския русофил, който вярваше в пропагандата за всемогъщата Русия. Когато фактите разбият приказката ти, ти не се отричаш от нея, а започваш да мразиш тези, които са ти показали истината.
Затова русофилът мрази Украйна – защото тя доказа, че Русия е просто един балон. Вярваха че Руснаците са страшна военна сила, ракети,танкове, флот, самолети. Това объркване тръгва директно от руската държавна телевизия и нашият русофил сляпо я попива в интернет и я повтаря у нас:
Понеже руската армия затъна и прогнозата „Киев за 3 дни“ се провали с гръм и трясък, русофилът веднага повтори опорката на Кремъл: „Ама те не си използват целия потенциал, те ги жалят, защото са братски народ“.
Истината е , че Русия изобщо не ги жали! Тя използва абсолютно всичко, което има. Руската армия умишлено изстрелва ракети по жилищни блокове, болници и детски градини, за да пречупи и откаже украинците.
Тъй като Русия използва целия си арсенал и пак не може да постигне целите си, по руската телевизия открито започнаха да говорят за ядрено оръжие. Българският русофил веднага смени плочата и започна да плаши: „Не забравяйте, че те са ядрена сила“.
Как хем си толкова силен, че „жалиш“ противника си, хем в следващата минута пищиш, че съществуването ти е застрашено и плашиш с ядрен апокалипсис? Това е чиста шизофрения. Ако Русия можеше да победи по нормален конвенционален начин, щеше да го направи. Те плашат с б
Коментиран от #58
10:58 29.07.2026
38 az СВО Победа 81
Само колко е откъсната от реалността тая НПО калинка!
10:59 29.07.2026
39 РФ Разпад
10:59 29.07.2026
40 Браво, Украйна пак
10:59 29.07.2026
41 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #31 от "1945":"..тоя Дугин не го ли гръмнаха ?.."
За кво да гърмим тая безполезна руска мишка ?
Наказахме го много по-лошо !!!
Украйна не забравя, не забавя 👆
11:00 29.07.2026
42 А В БАНДЕРИЯ
Коментиран от #48
11:00 29.07.2026
43 Факт
Оправданието „Ама на тях Запада им помага“
Русофилите редовно плачат, че Украйна още удържа фронта само защото получава западна помощ. Истината обаче е съвсем проста:
На Украйна помага Западът, но на Русия по същия начин официално и масирано ѝ помагат Северна Корея, Иран и Китай с оръжия, снаряди, дронове и технологии. Голямата разлика не е в това кой откъде внася оръжия. Разликата е в хората. Украйна, въпреки че също има своите вътрешни проблеми и корупция по същия начин като Русия, има нещо, което Кремъл няма – истинска кауза. Украинците се борят за собствения си суверенитет, за домовете си и за земята си. Точно заради тази кауза те устояват на удара и трошат руската армия.
Украинците доказаха на целия свят и най-вече на нас, българите, че Русия не е никаква суперсила.
Русофилът не обича Русия заради култура или икономика. Той се прекланя пред нея, защото вярва, че тя е „най-силният бияч в квартала“. Сега, когато по-малката Украйна се изправи, устоя на удара и спря този бияч, русофилът умира от яд.
Русофилите мразят Украйна, защото нейната смелост е огледало. В това огледало техният руски идол изглежда безпомощен и уплашен, а собственото им сляпо русофилство изглежда смешно.
Коментиран от #47
11:00 29.07.2026
44 Орк
Коментиран от #50
11:00 29.07.2026
45 То затова Константиновка
До коментар #36 от "дроновете идват":изгуби всякакво стратегическо значение.😂
11:02 29.07.2026
46 оня с коня
11:03 29.07.2026
47 Е, тя Украйна нали
До коментар #43 от "Факт":победи отдавна?
11:03 29.07.2026
48 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #42 от "А В БАНДЕРИЯ":Ще го накажем.
11:03 29.07.2026
49 гост
До коментар #31 от "1945":Всъщност без да са го искали нарочно украинците му спретнаха най-голямото мъчение на този свят , вместо да пукне за секунди , да живее с мисълта ,че заради него е умряло единственото му дете в разцвета на младостта си и без да успее да създаде семейство и наследници !! И да гледа гроба и с единственото желание да легне в него !!
11:04 29.07.2026
50 Руснак без крак...
До коментар #44 от "Орк":Кви опашки пред фалирали банки, празни магазини и бензиностанции ? Руснаците се редят на опашки пред кладбищата !!! В Русия е много по-добре да си мъртъв, отколкото жив 👈😁
11:04 29.07.2026
51 Зеленски
11:05 29.07.2026
52 Цеко
До коментар #24 от "Гресирана ватенка":Много руска смрадт е това.
Коментиран от #54, #55
11:05 29.07.2026
53 Руснак без крак...
11:06 29.07.2026
54 Михайло Драпати, генерал
До коментар #52 от "Цеко":И още повече ще става 👆
Коментиран от #57
11:07 29.07.2026
55 Цеко
До коментар #52 от "Цеко":Но пък украинската смрадт е пет пъти повече.
11:07 29.07.2026
56 Зоя Курводемянская
До коментар #36 от "дроновете идват":Без мъже останахме.
11:07 29.07.2026
57 Михайло Драпати, генерал
До коментар #54 от "Михайло Драпати, генерал":Да, украинската нараства с геометрична прогресия. 👆
11:08 29.07.2026
58 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #37 от "Факт":"Българският русофил веднага смени плочата" защото премиерът даде "тон за песен". Според него, не може в конвенционален военен конфликт неядрена сила да победи ядрена. Да, ама не, защото това не е вярно. Просто удобен наратив повтарян и от хората му (дори от военните учили или поне чели за това), който не се подкрепя от историята, защото държави, които вече са притежавали ЯО признават поражение и губят военни конфликти:
1956 год. – Великобритания - Египет;
1962 год. – Франция - Алжир;
1975 год. – САЩ - Виетнам;
1989 год. – СССР - Авганистан;
1996 год. – Русия - Ичкерия (Първата чеченска война).
Коментиран от #60
11:08 29.07.2026
59 Зоя Курводемянская
11:08 29.07.2026
60 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #58 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":404 си отиде. Да живее РФ.
Коментиран от #71
11:09 29.07.2026
61 Гресирана ватенка
11:11 29.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 az СВО Победа 81
Модква продължава започнатата от Киев на 05.07.2026г. морска война.... 🤣
Коментиран от #66
11:12 29.07.2026
64 Михайло Драпати, генерал
11:12 29.07.2026
65 стоян георгиев
До коментар #62 от "ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА":Само аз съм.
11:14 29.07.2026
66 404
До коментар #63 от "az СВО Победа 81":Удри до последния бандеровец.
11:15 29.07.2026
67 ТЦК
11:17 29.07.2026
68 А ТУКА 4 ЛЕВА Е НАФТАТА СЕГА
До коментар #4 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":.....
Коментиран от #74
11:20 29.07.2026
69 Дръндрън
Коментиран от #73
11:23 29.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ха ха
До коментар #60 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":Това го има само в България. Кой е по-, по-, най-.
Елементарен, по-елементарен, най-елементарен, путинофил.
11:28 29.07.2026
72 Добра новина
11:32 29.07.2026
73 гост
До коментар #69 от "Дръндрън":Опитах се да обясня , но не знам защо ме изтриха !! При положение , че опашките са километрични и денонощни , ограниченията губят смисъл !! Тогава ограничител е дебита на помпата на колонката , колко коли ще зареди няма значение , крайното количество е еднакво !! Ако искаш да намалиш количествата просто трябва да затвориш бензиностанцията , но това значи пълен блокаж на града !! И сега най-вероятно са пренасочени допълнителни количества от другите региони , които ще изпаднат в още по-голяма криза , но никой не ги забелязва , за да се каже в Москва и Петербург няма ограничения , щото медиите гледат тях !! Прости номера за прости хора !!
Коментиран от #76
11:33 29.07.2026
74 За цената на нафтата
До коментар #68 от "А ТУКА 4 ЛЕВА Е НАФТАТА СЕГА":Се сърди на бай Дончо. С неговото иди ми, дойди ми с Иран и игрите на борсата, бил направил 2 милиарда за година време.
Коментиран от #81
11:35 29.07.2026
75 дечо
11:36 29.07.2026
76 Дръндрън
До коментар #73 от "гост":Да, всъщност Вашето предположение беше първото, което ми хрумна и на мен.
кремля се грижи хората в мацква и санкт петербург да се чувстват обгрижени, че иначе става лошо :)
То май и за бг важи ...
11:40 29.07.2026
77 до губещите
11:42 29.07.2026
78 Забелязахме много интересна тенденция
11:42 29.07.2026
79 ТЦК
Коментиран от #80
11:43 29.07.2026
80 МЪКА
До коментар #79 от "ТЦК":Независимо с колко ника и колко пъти го копираш - тъпнята си е тъпня:)
11:47 29.07.2026
81 ех пиян народ...
До коментар #74 от "За цената на нафтата":Сърдете се на българските управляващи които жертват държава и народа и не купуват евтини ресурси от Русия.Те са добре но продават вас и вие им се радвате на режима.
11:54 29.07.2026