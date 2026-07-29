Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Русия премахна ограниченията за покупка на горива в някои региони, включително Москва и Санкт Петербург
  Тема: Украйна

Русия премахна ограниченията за покупка на горива в някои региони, включително Москва и Санкт Петербург

29 Юли, 2026 10:33 1 165 81

  • горива-
  • бензин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • москва

В продължение на месеци Украйна атакува рафинерии и петролни депа в Русия с дронове, причинявайки недостиг на гориво

Русия премахна ограниченията за покупка на горива в някои региони, включително Москва и Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко руски региона, засегнати през последните седмици от недостиг на гориво заради украинските въздушни удари, отмениха или облекчиха ограниченията за покупки, като властите се позоваха на „стабилизиране“ на ситуацията, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В продължение на месеци Украйна атакува рафинерии и петролни депа в Русия с дронове, причинявайки недостиг на гориво това лято в много руски региони и в анексирания Крим.

Още новини от Украйна

Тази ситуация накара някои региони да наложат ограничения върху количеството гориво, продавано на клиент, докато други забраниха пълненето на туби, за да предотвратят складирането.

Тези ограничения бяха отменени или облекчени в поне седем региона, включително Москва и Санкт Петербург, както и в южната част на страната, която е силно засегната от недостига, според властите и местните медии. В руската столица и втория по големина град в страната петролните компании „Лукойл“, „Тебойл“ и „Газпром Нефт“ са отменили напълно или частично ограниченията за закупуване на гориво на своите бензиностанции, според специализираното новинарско издание „ИнфоТЕК“.

Местните медии съобщиха и за облекчаване или пълно премахване на ограниченията в югозападните региони Ростов, Волгоград, Ставропол и Краснодар, както и в сибирския регион Омск. Руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката, заяви в събота, че ситуацията се стабилизира „постепенно“ и че няколко рафинерии са възобновили дейността си след украинските въздушни удари.

Според него „ситуацията се е подобрила значително на бензиностанциите по отношение на доставките на гориво, включително за селскостопански производители“. За да се справи с недостига, Русия, един от водещите световни производители на петрол, забрани износа на бензин и дизел. Тези мерки остават в сила засега.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Любознателен

    20 13 Отговор
    Защо така? Точно Путин се канеше да капитулира

    Коментиран от #6, #70

    10:35 29.07.2026

  • 3 Михайло Драпати, генерал

    15 23 Отговор
    Не за дълго таваришчи, не за дълго !!!
    Гарантирам го 👈

    Коментиран от #8

    10:36 29.07.2026

  • 4 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    22 13 Отговор
    В Крим обаче все повече жители са убедени че на сън или на яве виждат Конниците на Апокалипсиса:

    Коментиран от #68

    10:37 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Михайло Драпати, генерал

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Патриарха":

    Ваше Светейшество, аз съм със сбъркани хромозоми по рождение. Какво да обръщам, като вече съм обърнат. Но магарето ще го източа и него.

    Коментиран от #17

    10:43 29.07.2026

  • 12 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И аз ще се включа!

    Коментиран от #14

    10:43 29.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Записвам ти ред, че при мене е голяма навалица.

    10:45 29.07.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    13 15 Отговор
    Русия може и да премахне някои ограничения, но нивгела не ще премахне деревнята от себе си 👆😁

    Коментиран от #18

    10:45 29.07.2026

  • 16 А В БАНДЕРИЯ

    16 12 Отговор
    Нямало опашки за бензин, защото нямало бензиностанции.

    Коментиран от #29

    10:46 29.07.2026

  • 17 Патриарха

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Михайло Драпати, генерал":

    Грешникко!!! Половин година по сто пъти "Отче наш" всеки ден, и по четири пъти ще минаваш под магарето!
    За да изкупиш греховетееееее...

    Коментиран от #20

    10:46 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Любопитно

    10 10 Отговор

    До коментар #10 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Да почиват в мир руските войници ! А този драпати кога ще прибере от полето труповете на своите украински войничета , които са седем пъти повече ?!

    Коментиран от #23, #36

    10:48 29.07.2026

  • 20 Михайло Драпати, генерал

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Патриарха":

    Ваше Светейшество, за всичко съм съгласен, ама четири пъти под магарето не е ли малко?

    10:48 29.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    18 8 Отговор
    Путинистът Дугин за московчани: Безделници, чака ги мобилизация, когато ресурсът на фронта бъде изчерпан Идеологът на „руския свят“ Александър Дугин отправи остри думи към московчаните от елитните райони на руската столица, които спокойно се разхождат по време на войната, водена от Кремъл срещу Украйна - той ги сравни с мравки безделници.
    „Не е ясно защо по време на свещена народна война, която може да завърши всякак – с края на човечеството, на Запада или на самите нас – илюзията за безгрижие продължава: нищо страшно, всичко е наред, просто ще се разходим около Патриаршеските езера, ще си направим селфи и всичко ще бъде наред. Единственото обяснение за тази илюзия за „мъртво време“ е, че в един момент ще са необходими нови вълни от хора за фронта, а засега те са в резерв.“ – написа днес Дугин в руската мрежа Telegram.
    По думите му, в мравуняка обикновено работят само част от мравките, докато останалите просто създават впечатление за „бурна дейност“ – но когато работните мравки бъдат махнати, „лентяите и мърлячите“ се хващат на работа.
    „Мисля, че тези тилови мравки, които засега никой не закача, ще бъдат мобилизирани, когато основният ресурс бъде изчерпан“, смята Дугин.
    Ти да видиш , тридневното СВО някак си станало "свещена народна война на оцеляване" , а ресурса не е въпрос , че ще се изчерпи , а само въпрос КОГА !!!! Хахахахах !!!

    Коментиран от #26, #31

    10:49 29.07.2026

  • 23 Майор Деянов, на всеки километър

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитно":

    Драпати няма да прибира останките, защото трябва да изплати милиарди долари обезщетения на близките. А и украинския тор е най-добър за чернозема.

    10:49 29.07.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Гресирана ватенка":

    Три милиона, голубчик. Могилизирани и компостирани. Най-качествения естествен тор.

    Коментиран от #52

    10:51 29.07.2026

  • 25 Гресирана ватенка

    8 5 Отговор
    Три милиона, голубчик. Могилизирани и компостирани. Най-качествения естествен тор.

    10:52 29.07.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    14 10 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Както и да свърши войната, с каквито и да било територии, Русия утече. Украйна нанесе несъвместими с живота поражения и рани на гламавия руски мечок !!! Досвидания 👈

    Коментиран от #30

    10:52 29.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нямат край

    4 12 Отговор

    До коментар #27 от "Нямат край":

    Само украинците имат край. 😂

    10:54 29.07.2026

  • 29 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    12 5 Отговор

    До коментар #16 от "А В БАНДЕРИЯ":

    В РФ кризата с горивата пък получи ново развитие: собственици на бензиностанции са започнали масово да ги продават. Сега на пазари и уебсайтове на компании може да се намерят около 150 такива реклами с цени до 150 млн рубли. В същото време не само частни играчи на пазара на горива, но и големи мрежи са бързат да се отърват от неблагоприятните активи.

    За новата тенденция, провокирана от кризата, пише и издание „Известия“. Според материала вече са обявени за продажба бензиностанции в Брянск, Курск, Самара, Иваново, Новосибирски райони и други региони на РФ. Цената на определена бензиностанция варира от нейното местоположение, оборудване, както и от периода на работа и наличието на франчайз. Например, в Уфа можете да закупите за 350 млн рубли мрежа от 13 станции за зареждане с бензин, дизелово гориво и газ.

    10:54 29.07.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Нещо обърна плочата, душичке? Да не станеш русофил? Друга песен ще запееш скоро. Ха ха ха

    10:55 29.07.2026

  • 31 1945

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Този Дугин не го ли гръмнаха или само дъщеря му убиха ?

    Коментиран от #41, #49

    10:55 29.07.2026

  • 32 внос на горива

    11 5 Отговор
    Голем Резил за Фашистка русия...Внася бинзин за руските крепостни...

    10:56 29.07.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    10 4 Отговор
    "...няколко руски региона.."

    Днес няколко руски региона искат се отцепят, завтра всичките !!! Очаквайте 👈😁

    Коментиран от #35

    10:56 29.07.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    "Както и да свърши войната, с каквито и да било територии..." Ха ха ха, душичката почна да дава заден. Края на 404 е близо. Ха ха ха

    10:56 29.07.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    И като се събуди, чаршафа ти беше вътре. Ха ха ха

    10:57 29.07.2026

  • 36 дроновете идват

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитно":

    Средната продължителност на живота на руските войници на фронтовата линия е 2 часа!

    Коментиран от #45, #56

    10:58 29.07.2026

  • 37 Факт

    10 4 Отговор
    Защо русофилите мразят Украйна?
    Войната в Украйна обърка тотално българския русофил, който вярваше в пропагандата за всемогъщата Русия. Когато фактите разбият приказката ти, ти не се отричаш от нея, а започваш да мразиш тези, които са ти показали истината.
    Затова русофилът мрази Украйна – защото тя доказа, че Русия е просто един балон. Вярваха че Руснаците са страшна военна сила, ракети,танкове, флот, самолети. Това объркване тръгва директно от руската държавна телевизия и нашият русофил сляпо я попива в интернет и я повтаря у нас:
    Понеже руската армия затъна и прогнозата „Киев за 3 дни“ се провали с гръм и трясък, русофилът веднага повтори опорката на Кремъл: „Ама те не си използват целия потенциал, те ги жалят, защото са братски народ“.
    Истината е , че Русия изобщо не ги жали! Тя използва абсолютно всичко, което има. Руската армия умишлено изстрелва ракети по жилищни блокове, болници и детски градини, за да пречупи и откаже украинците.
    Тъй като Русия използва целия си арсенал и пак не може да постигне целите си, по руската телевизия открито започнаха да говорят за ядрено оръжие. Българският русофил веднага смени плочата и започна да плаши: „Не забравяйте, че те са ядрена сила“.
    Как хем си толкова силен, че „жалиш“ противника си, хем в следващата минута пищиш, че съществуването ти е застрашено и плашиш с ядрен апокалипсис? Това е чиста шизофрения. Ако Русия можеше да победи по нормален конвенционален начин, щеше да го направи. Те плашат с б

    Коментиран от #58

    10:58 29.07.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    4 9 Отговор
    А "Стоян Георгиев" ни убеждаваше, че в РФ бензина бил свършил.... 🤣🤣🤣

    Само колко е откъсната от реалността тая НПО калинка!

    10:59 29.07.2026

  • 39 РФ Разпад

    8 3 Отговор
    путин Враг Народу!

    10:59 29.07.2026

  • 40 Браво, Украйна пак

    3 3 Отговор
    ги победи.🤣😂

    10:59 29.07.2026

  • 41 Кирило Буданов, разведчик

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "1945":

    "..тоя Дугин не го ли гръмнаха ?.."

    За кво да гърмим тая безполезна руска мишка ?
    Наказахме го много по-лошо !!!
    Украйна не забравя, не забавя 👆

    11:00 29.07.2026

  • 42 А В БАНДЕРИЯ

    6 10 Отговор
    Нямало бензиностанции, но нямало и пристанища. Бях поръчал есин кораб нацизъм и няма къде да го натоварят.

    Коментиран от #48

    11:00 29.07.2026

  • 43 Факт

    10 4 Отговор
    Ако Русия можеше да победи по нормален конвенционален начин, щеше да го направи. Те плашат с бутона, защото са безсилни.
    Оправданието „Ама на тях Запада им помага“
    Русофилите редовно плачат, че Украйна още удържа фронта само защото получава западна помощ. Истината обаче е съвсем проста:
    На Украйна помага Западът, но на Русия по същия начин официално и масирано ѝ помагат Северна Корея, Иран и Китай с оръжия, снаряди, дронове и технологии. Голямата разлика не е в това кой откъде внася оръжия. Разликата е в хората. Украйна, въпреки че също има своите вътрешни проблеми и корупция по същия начин като Русия, има нещо, което Кремъл няма – истинска кауза. Украинците се борят за собствения си суверенитет, за домовете си и за земята си. Точно заради тази кауза те устояват на удара и трошат руската армия.
    Украинците доказаха на целия свят и най-вече на нас, българите, че Русия не е никаква суперсила.
    Русофилът не обича Русия заради култура или икономика. Той се прекланя пред нея, защото вярва, че тя е „най-силният бияч в квартала“. Сега, когато по-малката Украйна се изправи, устоя на удара и спря този бияч, русофилът умира от яд.
    Русофилите мразят Украйна, защото нейната смелост е огледало. В това огледало техният руски идол изглежда безпомощен и уплашен, а собственото им сляпо русофилство изглежда смешно.

    Коментиран от #47

    11:00 29.07.2026

  • 44 Орк

    2 8 Отговор
    В Москва от преди 2-3 седмици няма никакви опашки

    Коментиран от #50

    11:00 29.07.2026

  • 45 То затова Константиновка

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "дроновете идват":

    изгуби всякакво стратегическо значение.😂

    11:02 29.07.2026

  • 46 оня с коня

    5 3 Отговор
    Ако в Москва са премахнати Лимитите за Гориво,то всеки пълни до дупка Резервоара което пък предполага "Време на зареждане",т.е. Трябва да се чака цял ден на опашка.А москва е Голям Град и придвижването там е свързано с Много гориво!

    11:03 29.07.2026

  • 47 Е, тя Украйна нали

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    победи отдавна?

    11:03 29.07.2026

  • 48 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    0 4 Отговор

    До коментар #42 от "А В БАНДЕРИЯ":

    Ще го накажем.

    11:03 29.07.2026

  • 49 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "1945":

    Всъщност без да са го искали нарочно украинците му спретнаха най-голямото мъчение на този свят , вместо да пукне за секунди , да живее с мисълта ,че заради него е умряло единственото му дете в разцвета на младостта си и без да успее да създаде семейство и наследници !! И да гледа гроба и с единственото желание да легне в него !!

    11:04 29.07.2026

  • 50 Руснак без крак...

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Орк":

    Кви опашки пред фалирали банки, празни магазини и бензиностанции ? Руснаците се редят на опашки пред кладбищата !!! В Русия е много по-добре да си мъртъв, отколкото жив 👈😁

    11:04 29.07.2026

  • 51 Зеленски

    1 7 Отговор
    Тръмп ме замота с неговите приказки от 1001 нощ. Ще вдигаме бялата кърпа скоро. Сериала свърши, аз си изиграх ролята.

    11:05 29.07.2026

  • 52 Цеко

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Гресирана ватенка":

    Много руска смрадт е това.

    Коментиран от #54, #55

    11:05 29.07.2026

  • 53 Руснак без крак...

    1 3 Отговор
    Укрия приключи хаяско. Подавай молба за руско гражданство, че тука от глад ще тракаш зъби.

    11:06 29.07.2026

  • 54 Михайло Драпати, генерал

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Цеко":

    И още повече ще става 👆

    Коментиран от #57

    11:07 29.07.2026

  • 55 Цеко

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Цеко":

    Но пък украинската смрадт е пет пъти повече.

    11:07 29.07.2026

  • 56 Зоя Курводемянская

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "дроновете идват":

    Без мъже останахме.

    11:07 29.07.2026

  • 57 Михайло Драпати, генерал

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Михайло Драпати, генерал":

    Да, украинската нараства с геометрична прогресия. 👆

    11:08 29.07.2026

  • 58 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    "Българският русофил веднага смени плочата" защото премиерът даде "тон за песен". Според него, не може в конвенционален военен конфликт неядрена сила да победи ядрена. Да, ама не, защото това не е вярно. Просто удобен наратив повтарян и от хората му (дори от военните учили или поне чели за това), който не се подкрепя от историята, защото държави, които вече са притежавали ЯО признават поражение и губят военни конфликти:
    1956 год. – Великобритания - Египет;
    1962 год. – Франция - Алжир;
    1975 год. – САЩ - Виетнам;
    1989 год. – СССР - Авганистан;
    1996 год. – Русия - Ичкерия (Първата чеченска война).

    Коментиран от #60

    11:08 29.07.2026

  • 59 Зоя Курводемянская

    2 4 Отговор
    Украинците свършиха, пак ще се женим за руснаци.

    11:08 29.07.2026

  • 60 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    2 10 Отговор

    До коментар #58 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":

    404 си отиде. Да живее РФ.

    Коментиран от #71

    11:09 29.07.2026

  • 61 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор
    Аз съм заченат на Слънчев бряг от руснаци. Не се знае кой е баща ми, защото са били група от 30 човека.

    11:11 29.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 az СВО Победа 81

    3 11 Отговор
    В това време още четири кораба доставящи оръжие за режима в Киев са ударени. Два в пристанището в Николаев и два в морето, недалеч от Одеса.

    Модква продължава започнатата от Киев на 05.07.2026г. морска война.... 🤣

    Коментиран от #66

    11:12 29.07.2026

  • 64 Михайло Драпати, генерал

    2 2 Отговор
    Драпате момчета тука във форума, но по-добре да идвате на фронта.

    11:12 29.07.2026

  • 65 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА":

    Само аз съм.

    11:14 29.07.2026

  • 66 404

    4 7 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 81":

    Удри до последния бандеровец.

    11:15 29.07.2026

  • 67 ТЦК

    3 6 Отговор
    Забелязахме много интересна тенденция. Защо като поканим нашите съмишленици, които ни подкрепят в коментарите, да дойдат на фронта в Украйна и те се изпокриват?

    11:17 29.07.2026

  • 68 А ТУКА 4 ЛЕВА Е НАФТАТА СЕГА

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":

    .....

    Коментиран от #74

    11:20 29.07.2026

  • 69 Дръндрън

    6 3 Отговор
    Явно танкерът от Индия е пристигнал в колонията рашка :)))

    Коментиран от #73

    11:23 29.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ха ха

    8 2 Отговор

    До коментар #60 от "СВО 1 616 дни РЕЗИЛ":

    Това го има само в България. Кой е по-, по-, най-.
    Елементарен, по-елементарен, най-елементарен, путинофил.

    11:28 29.07.2026

  • 72 Добра новина

    1 2 Отговор
    за българите пътуващи за Москва и Санкт Петербург.

    11:32 29.07.2026

  • 73 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Дръндрън":

    Опитах се да обясня , но не знам защо ме изтриха !! При положение , че опашките са километрични и денонощни , ограниченията губят смисъл !! Тогава ограничител е дебита на помпата на колонката , колко коли ще зареди няма значение , крайното количество е еднакво !! Ако искаш да намалиш количествата просто трябва да затвориш бензиностанцията , но това значи пълен блокаж на града !! И сега най-вероятно са пренасочени допълнителни количества от другите региони , които ще изпаднат в още по-голяма криза , но никой не ги забелязва , за да се каже в Москва и Петербург няма ограничения , щото медиите гледат тях !! Прости номера за прости хора !!

    Коментиран от #76

    11:33 29.07.2026

  • 74 За цената на нафтата

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "А ТУКА 4 ЛЕВА Е НАФТАТА СЕГА":

    Се сърди на бай Дончо. С неговото иди ми, дойди ми с Иран и игрите на борсата, бил направил 2 милиарда за година време.

    Коментиран от #81

    11:35 29.07.2026

  • 75 дечо

    0 1 Отговор
    Чешмата тече, съседът ми расипа кофата със водата но тя пак се напълни. Кухи леики.УК

    11:36 29.07.2026

  • 76 Дръндрън

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "гост":

    Да, всъщност Вашето предположение беше първото, което ми хрумна и на мен.

    кремля се грижи хората в мацква и санкт петербург да се чувстват обгрижени, че иначе става лошо :)

    То май и за бг важи ...

    11:40 29.07.2026

  • 77 до губещите

    2 2 Отговор
    Пропагандата ви е и както воювате.Затова Русия ви млати здраво по всички аспекти.

    11:42 29.07.2026

  • 78 Забелязахме много интересна тенденция

    1 3 Отговор
    Забелязахме много интересна тенденция. Защо като поканим нашите съмишленици, които ни подкрепят в коментарите, да дойдат на фронта в Украйна и те се изпокриват?

    11:42 29.07.2026

  • 79 ТЦК

    1 2 Отговор
    Забелязахме много интересна тенденция. Защо като поканим нашите съмишленици, които ни подкрепят в коментарите, да дойдат на фронта в Украйна и те се изпокриват?

    Коментиран от #80

    11:43 29.07.2026

  • 80 МЪКА

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "ТЦК":

    Независимо с колко ника и колко пъти го копираш - тъпнята си е тъпня:)

    11:47 29.07.2026

  • 81 ех пиян народ...

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "За цената на нафтата":

    Сърдете се на българските управляващи които жертват държава и народа и не купуват евтини ресурси от Русия.Те са добре но продават вас и вие им се радвате на режима.

    11:54 29.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания