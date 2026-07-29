Русия премахна ограниченията за покупка на горива в някои региони, включително Москва и Санкт Петербург

Няколко руски региона, засегнати през последните седмици от недостиг на гориво заради украинските въздушни удари, отмениха или облекчиха ограниченията за покупки, като властите се позоваха на „стабилизиране“ на ситуацията, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В продължение на месеци Украйна атакува рафинерии и петролни депа в Русия с дронове, причинявайки недостиг на гориво това лято в много руски региони и в анексирания Крим.

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Тази ситуация накара някои региони да наложат ограничения върху количеството гориво, продавано на клиент, докато други забраниха пълненето на туби, за да предотвратят складирането.

Тези ограничения бяха отменени или облекчени в поне седем региона, включително Москва и Санкт Петербург, както и в южната част на страната, която е силно засегната от недостига, според властите и местните медии. В руската столица и втория по големина град в страната петролните компании „Лукойл“, „Тебойл“ и „Газпром Нефт“ са отменили напълно или частично ограниченията за закупуване на гориво на своите бензиностанции, според специализираното новинарско издание „ИнфоТЕК“.

Местните медии съобщиха и за облекчаване или пълно премахване на ограниченията в югозападните региони Ростов, Волгоград, Ставропол и Краснодар, както и в сибирския регион Омск. Руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката, заяви в събота, че ситуацията се стабилизира „постепенно“ и че няколко рафинерии са възобновили дейността си след украинските въздушни удари.

Според него „ситуацията се е подобрила значително на бензиностанциите по отношение на доставките на гориво, включително за селскостопански производители“. За да се справи с недостига, Русия, един от водещите световни производители на петрол, забрани износа на бензин и дизел. Тези мерки остават в сила засега.