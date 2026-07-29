Русия и Украйна си разменят обвинения за удари по цивилни обекти

Украински дронове са атакували няколко промишлени обекта в централния руски град Рязан, а най-големият руски онлайн търговец „Уайлдберис“ е евакуирал своя склад в града, съобщиха местните власти и компанията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според компанията и местните власти през последните няколко дни дронове са повредили най-малко седем нейни склада, като са унищожили около 10% от складовия ѝ капацитет. Това е нарушило дейността ѝ и е причинило загуби на десетки хиляди малки фирми, които предлагат и продават стоки и услуги чрез платформата на компанията.
Губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи в Телеграм, че след атаката са избухнали пожари в промишлени обекти и шестима души са потърсили медицинска помощ. Той не уточни кои точно предприятия са били засегнати. В региона се намират няколко големи промишлени комплекса, включително петролна рафинерия и логистичен център.
Отделно от това жена е загинала, а мъж е бил ранен, след като отломки от ракета са ударили жилищна сграда в южния руски град Таганрог на брега на Азовско море. В града има различни промишлени предприятия и зърнен терминал, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар.
В украинската Херсонска област местните власти съобщиха в Телеграм, че един мъж е загинал, а други трима души са били ранени при руска атака с дрон.
Руското министерство на отбраната заяви, че руски дронове са поразили два кораба, превозващи оръжия и военно оборудване източно от украинското пристанище Одеса.
През последните седмици Украйна и Русия засилиха ударите по плавателни съдове в Черно и Азовско море, което доведе до намаляване на доставките на петрол и зърно в региона.
Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди от независим източник всички тези информации. Както Русия, така и Украйна отричат, че умишлено атакуват цивилни граждани в хода на войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:04 29.07.2026
2 Пич
10:05 29.07.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #6, #7
10:08 29.07.2026
4 Драпа Драпатий
10:14 29.07.2026
5 Лкхгьжб
10:15 29.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мдаа
До коментар #3 от "стоян георгиев":Одеса тоже.
Коментиран от #8
10:17 29.07.2026
8 стоян георгиев
До коментар #7 от "Мдаа":За мене Одеса е Адеса. Важното е у-крайните да нямат излаз на Чорное море.
Коментиран от #11
10:21 29.07.2026
9 Без име
Коментиран от #10
10:25 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Антирашист 1979
До коментар #8 от "стоян георгиев":Не си падам по рашисти отново в България ! А рашистките тролове за това грамат .
Коментиран от #13
10:28 29.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 стоян георгиев
До коментар #11 от "Антирашист 1979":Аз съм върл русофоб и ще те гушкам като Мечока и Маша. Ти ще си Маша.
10:31 29.07.2026