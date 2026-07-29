Русия и Украйна си разменят обвинения за удари по цивилни обекти

Украински дронове са атакували няколко промишлени обекта в централния руски град Рязан, а най-големият руски онлайн търговец „Уайлдберис“ е евакуирал своя склад в града, съобщиха местните власти и компанията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според компанията и местните власти през последните няколко дни дронове са повредили най-малко седем нейни склада, като са унищожили около 10% от складовия ѝ капацитет. Това е нарушило дейността ѝ и е причинило загуби на десетки хиляди малки фирми, които предлагат и продават стоки и услуги чрез платформата на компанията.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи в Телеграм, че след атаката са избухнали пожари в промишлени обекти и шестима души са потърсили медицинска помощ. Той не уточни кои точно предприятия са били засегнати. В региона се намират няколко големи промишлени комплекса, включително петролна рафинерия и логистичен център.

Отделно от това жена е загинала, а мъж е бил ранен, след като отломки от ракета са ударили жилищна сграда в южния руски град Таганрог на брега на Азовско море. В града има различни промишлени предприятия и зърнен терминал, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар.

В украинската Херсонска област местните власти съобщиха в Телеграм, че един мъж е загинал, а други трима души са били ранени при руска атака с дрон.

Руското министерство на отбраната заяви, че руски дронове са поразили два кораба, превозващи оръжия и военно оборудване източно от украинското пристанище Одеса.

През последните седмици Украйна и Русия засилиха ударите по плавателни съдове в Черно и Азовско море, което доведе до намаляване на доставките на петрол и зърно в региона.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди от независим източник всички тези информации. Както Русия, така и Украйна отричат, че умишлено атакуват цивилни граждани в хода на войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.