Новини
Свят »
Украйна »
Русия и Украйна си разменят обвинения за удари по цивилни обекти
  Тема: Украйна

Русия и Украйна си разменят обвинения за удари по цивилни обекти

29 Юли, 2026 10:02 751 13

  • украйна-
  • wildberries-
  • русия-
  • война-
  • дронове

Руското министерство на отбраната заяви, че руски дронове са поразили два кораба, превозващи оръжия и военно оборудване източно от украинското пристанище Одеса

Русия и Украйна си разменят обвинения за удари по цивилни обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са атакували няколко промишлени обекта в централния руски град Рязан, а най-големият руски онлайн търговец „Уайлдберис“ е евакуирал своя склад в града, съобщиха местните власти и компанията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според компанията и местните власти през последните няколко дни дронове са повредили най-малко седем нейни склада, като са унищожили около 10% от складовия ѝ капацитет. Това е нарушило дейността ѝ и е причинило загуби на десетки хиляди малки фирми, които предлагат и продават стоки и услуги чрез платформата на компанията.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи в Телеграм, че след атаката са избухнали пожари в промишлени обекти и шестима души са потърсили медицинска помощ. Той не уточни кои точно предприятия са били засегнати. В региона се намират няколко големи промишлени комплекса, включително петролна рафинерия и логистичен център.

Отделно от това жена е загинала, а мъж е бил ранен, след като отломки от ракета са ударили жилищна сграда в южния руски град Таганрог на брега на Азовско море. В града има различни промишлени предприятия и зърнен терминал, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар.

В украинската Херсонска област местните власти съобщиха в Телеграм, че един мъж е загинал, а други трима души са били ранени при руска атака с дрон.

Руското министерство на отбраната заяви, че руски дронове са поразили два кораба, превозващи оръжия и военно оборудване източно от украинското пристанище Одеса.

През последните седмици Украйна и Русия засилиха ударите по плавателни съдове в Черно и Азовско море, което доведе до намаляване на доставките на петрол и зърно в региона.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди от независим източник всички тези информации. Както Русия, така и Украйна отричат, че умишлено атакуват цивилни граждани в хода на войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Вчера се заиграхме с един ухилянт. Много е добър в древногръцката... борба. Ооооох...

    10:04 29.07.2026

  • 2 Пич

    7 2 Отговор
    Уморих се от тези, да се трепят!!! А аз ще драсна на някой остров за да се затедя с положителни емоции!!!

    10:05 29.07.2026

  • 3 стоян георгиев

    8 6 Отговор
    Киеф ще падне. Адеса и Харкив тоже.

    Коментиран от #6, #7

    10:08 29.07.2026

  • 4 Драпа Драпатий

    8 4 Отговор
    Драпаме с момчетата, но вече всичко е свършено.

    10:14 29.07.2026

  • 5 Лкхгьжб

    7 1 Отговор
    Не ви ли писна за тия да препечатвате статии,айде стига.Тук е България

    10:15 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Одеса тоже.

    Коментиран от #8

    10:17 29.07.2026

  • 8 стоян георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    За мене Одеса е Адеса. Важното е у-крайните да нямат излаз на Чорное море.

    Коментиран от #11

    10:21 29.07.2026

  • 9 Без име

    4 1 Отговор
    "Зеленото ни6тожество ще живее дотогава, докато продължава да руши страна 404." Медведев. Който има акъл, ще се сети какво ни казва.

    Коментиран от #10

    10:25 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Антирашист 1979

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Не си падам по рашисти отново в България ! А рашистките тролове за това грамат .

    Коментиран от #13

    10:28 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Антирашист 1979":

    Аз съм върл русофоб и ще те гушкам като Мечока и Маша. Ти ще си Маша.

    10:31 29.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания