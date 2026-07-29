Нидерландия активира план за горещините в четири провинции заради температури до 35 градуса

Националният план за горещи дни влиза в сила от днес в четири провинции на Нидерландия, съобщи Националният институт за обществено здраве и околна среда. Това е третият случай през тази година, в който мярката се активира, предава БТА.

Според Кралския нидерландски метеорологичен институт температурите в югоизточната част на страната могат да достигнат 35 градуса, а в северозападните райони - около 29 градуса.

Планът за действие при горещини вече беше задействан два пъти през юли, когато в страната беше обявен жълт код за опасно високи температури.

Здравните власти отново призовават възрастните хора, малките деца и останалите уязвими групи да приемат достатъчно течности, да избягват престой навън в най-горещите часове на деня и да излизат основно сутрин или вечер.

Междувременно проучване на платформата за домашни ремонти HomeDeal показва, че първият ден с температури над 30 градуса е ключов за покупката на климатик. По време на горещата вълна през юни броят на заявките за климатици се е увеличил повече от четири пъти още в първия ден с „тропически“ температури.

„Границата от 30 градуса изглежда е психологически повратен момент за много нидерландци. Дотогава хората често отлагат инвестицията, но когато жегата у дома стане непоносима, интересът към климатиците рязко нараства“, коментира експертът Мирте ван дер Путен.

Високите температури оказват влияние и върху градската среда. Според публикация на Weer Online броят на сигналите за плъхове в големите градове се е увеличил през последните 12 години, като една от причините вероятно е затоплянето на климата. По-меките зими позволяват на повече гризачи да оцелеят и да започнат размножаването си по-рано през пролетта. Освен климатичните промени, за по-високите температури в градовете допринася и ефектът от урбанизацията.