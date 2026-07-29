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Нидерландия активира план за горещините в четири провинции заради температури до 35 градуса

Нидерландия активира план за горещините в четири провинции заради температури до 35 градуса

29 Юли, 2026 10:27, обновена 29 Юли, 2026 10:49 545 4

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  • градуси

Националният план за горещи дни влиза в сила в четири нидерландски провинции, след като прогнозите сочат температури до 35 градуса. Властите отправиха предупреждения към уязвимите групи, а интересът към климатиците рязко нараства

Нидерландия активира план за горещините в четири провинции заради температури до 35 градуса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Националният план за горещи дни влиза в сила от днес в четири провинции на Нидерландия, съобщи Националният институт за обществено здраве и околна среда. Това е третият случай през тази година, в който мярката се активира, предава БТА.

Според Кралския нидерландски метеорологичен институт температурите в югоизточната част на страната могат да достигнат 35 градуса, а в северозападните райони - около 29 градуса.

Планът за действие при горещини вече беше задействан два пъти през юли, когато в страната беше обявен жълт код за опасно високи температури.

Здравните власти отново призовават възрастните хора, малките деца и останалите уязвими групи да приемат достатъчно течности, да избягват престой навън в най-горещите часове на деня и да излизат основно сутрин или вечер.

Междувременно проучване на платформата за домашни ремонти HomeDeal показва, че първият ден с температури над 30 градуса е ключов за покупката на климатик. По време на горещата вълна през юни броят на заявките за климатици се е увеличил повече от четири пъти още в първия ден с „тропически“ температури.

„Границата от 30 градуса изглежда е психологически повратен момент за много нидерландци. Дотогава хората често отлагат инвестицията, но когато жегата у дома стане непоносима, интересът към климатиците рязко нараства“, коментира експертът Мирте ван дер Путен.

Високите температури оказват влияние и върху градската среда. Според публикация на Weer Online броят на сигналите за плъхове в големите градове се е увеличил през последните 12 години, като една от причините вероятно е затоплянето на климата. По-меките зими позволяват на повече гризачи да оцелеят и да започнат размножаването си по-рано през пролетта. Освен климатичните промени, за по-високите температури в градовете допринася и ефектът от урбанизацията.


Нидерландия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещастници

    3 1 Отговор
    както в България няма къща без климатик, така ще стане и там......

    10:36 29.07.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    4 1 Отговор
    Педерландия

    10:58 29.07.2026

  • 3 хахаха

    2 1 Отговор
    Цирк, пълен цирк.....

    11:01 29.07.2026

  • 4 ццц

    1 2 Отговор
    Еко шарлатания в действие, дами и господа.

    11:02 29.07.2026

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