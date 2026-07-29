Турция и Ирак подписаха пет споразумения за стратегическо сътрудничество

Турция и Ирак подписаха пет нови споразумения за двустранно сътрудничество в областта на транспорта, образованието, индустриалната собственост, младежта и спорта, както и развитието на инфраструктурата, предаде Анадолската агенция, цитирана от News.bg.

Документите бяха подписани след среща между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и иракския премиер Али Ал-Заиди в президентския комплекс в Анкара.

Сред най-важните договорености е меморандумът между транспортните министерства на двете страни за развитие на пътния и железопътния транспорт през граничния пункт Овакьой - Фишхабур. Турция и Ирак се договориха също да работят по модернизирането на иракската транспортна инфраструктура в замяна на достъп до природни ресурси.

Подписани бяха и споразумения за сътрудничество между Турската национална полицейска академия и Иракския полицейски колеж, както и в сферите на младежта, спорта и защитата на индустриалната собственост.

По време на разговорите лидерите обсъдиха и регионалната обстановка, включително развитието на събитията в Иран, Сирия и Палестина, както и сътрудничеството в областта на сигурността, борбата с тероризма, енергетиката и транспорта.

След церемонията по подписването Ердоган заяви, че новите споразумения ще задълбочат отношенията между Анкара и Багдад. По думите му сигурността и стабилността на Ирак вървят ръка за ръка със сигурността на Турция.

„Стремим се регионът ни да бъде свързван с развитие, просперитет, спокойствие и стабилност, а не с войни, тероризъм и конфликти“, подчерта турският президент.

Ердоган допълни, че визията за регион, „свободен от тероризъм“, е сред основните приоритети на двете държави, като Турция е готова при необходимост да предостави и отбранителна помощ на Ирак.