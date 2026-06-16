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Исторически момент за Европа: има пълно съгласие за отваряне на първия клъстер от преговорите с Украйна и Молдова
  Тема: Украйна

Исторически момент за Европа: има пълно съгласие за отваряне на първия клъстер от преговорите с Украйна и Молдова

16 Юни, 2026 13:17 1 038 43

  • членство в ес-
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  • молдова-
  • ес

Разширяването на ЕС е стратегически избор и най-добрата инвестиция в мира, сигурността и просперитета на Европа, обяви ЕК

Исторически момент за Европа: има пълно съгласие за отваряне на първия клъстер от преговорите с Украйна и Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исторически момент за Европа, обяви Европейската комисия.

Страните членки на ЕС постигнаха пълно съгласие за отварянето на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова.

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Това решение е признание за усилията и постигнатия напредък на двете държави и поставя началото на преговорите по основополагащите елементи на присъединителния процес, включително правосъдие, свобода и основни права.

Разширяването на ЕС е стратегически избор и най-добрата инвестиция в мира, сигурността и просперитета на Европа.

Решението за откриване на преговорите за присъединяване на Молдова към ЕС по първия клъстер "Основни ценности" е исторически момент и превръща европейската интеграция в истинска перспектива за молдовските граждани, заяви премиерът на бившата съветска република Александру Мунтяну, цитиран от молдовската агенция МОЛДПРЕС, предаде БТА.

След Междуправителствената конференция между Молдова и ЕС в Люксембург премиерът благодари на Кипърското председателство на Съвета на ЕС и на европейските институции за подкрепата към Молдова. Той подчерта, че за гражданите най-важни не са техническите аспекти на преговорите, а европейското бъдеще на страната.

"През последните месеци обиколих страната и разговарях с много хора. Малцина се интересуваха от процедурите и отделните преговорни глави, но почти всички говореха за Европа. Хората вярват, че бъдещето им е в Европа. Именно затова днешното решение е толкова важно за нас", заяви Мунтяну.

По думите му откриването на преговорите по клъстера "Основни ценности" бележи реалното начало на процеса на присъединяване към Европейския съюз.

"Процесът на присъединяване вече е реалност. Той започна и продължава напред. Това е ясен сигнал, че Молдова изпълнява поетите ангажименти и че ЕС признава постигнатия напредък и оценява резултатите от реформите", посочи премиерът.

Въпреки че Украйна продължава да се бори срещу руската инвазия, президентът Володимир Зеленски превърна членството в ЕС в ключова стратегическа цел, за да закрепи страната си в европейското политическо пространство, посочи агенцията.

Лидерите на ЕС се споразумяха да започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова през декември 2023 г., но те не можеха да започнат по същество заради съпротивата на предишното унгарско правителство срещу кандидатурата на Киев за членство.

Новото правителство в Будапеща обаче постигна този месец споразумение с Киев за правата на унгарското малцинство в Украйна, с което бе проправен пътят Унгария да вдигне блокадата си върху първия етап от преговорите за членство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 4 Отговор
    Накрая в ЕС ще останат само България, Украйна и Молдова.

    13:19 16.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    12 10 Отговор
    Тръмп подготвя сделка с Европа !
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
    В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Така смята, че е честно и справедливо!

    Коментиран от #15, #35

    13:19 16.06.2026

  • 3 Да....

    35 5 Отговор
    Исторически момент , предизвикващ тоталния разпад на ЕС- Брюксел..

    13:20 16.06.2026

  • 4 Мдааа

    31 5 Отговор
    За да си изградят едно голямо Европейско БабаАлино!

    13:21 16.06.2026

  • 5 Многоходовият плъх от Кремъл

    7 30 Отговор
    пак настъпи мотиката!

    13:21 16.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    И ДА попуизирам ОНая С КОНЯ-едно клипче по темата

    Коментиран от #7

    13:21 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Русодебилите са в ступор!

    8 33 Отговор
    Украинското знаме ще се вее и в Брюксел!

    Коментиран от #39

    13:23 16.06.2026

  • 9 Сила

    8 19 Отговор
    А след десетина години Китай ще граничи с ЕС ....

    13:24 16.06.2026

  • 10 Тодор Тагарев, военен министър

    8 22 Отговор
    Украйна моментално в НАТО ☝️

    13:25 16.06.2026

  • 11 провинциалист

    21 2 Отговор
    Пълното съгласие беше осигурено с мероприятието ковид.

    Коментиран от #20

    13:26 16.06.2026

  • 12 Бен Ходжис

    5 12 Отговор
    Муня не е ли сложил вето? Или се е въздържал заради бюджето?

    13:26 16.06.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    4 20 Отговор
    Копейките да започват да грухтят 😁😁😁

    13:27 16.06.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    5 25 Отговор
    Няма човек на тоя свят който да не обича украинците, след всичките унижения които причиниха на умрялата Русия ☝️

    Коментиран от #36

    13:28 16.06.2026

  • 15 Верно ли бе?

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Ла йно.

    13:28 16.06.2026

  • 16 Мощен шут

    4 18 Отговор
    В дзурлите на копейките!

    Коментиран от #28

    13:28 16.06.2026

  • 17 Казанлък

    4 14 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише "уиЗа Путин".

    13:29 16.06.2026

  • 18 аz СВО Победа 81

    2 13 Отговор
    Киев за два дня.
    🤣🤣🤣

    13:30 16.06.2026

  • 19 Гориил

    29 2 Отговор
    Всичко това е лъжа, безсрамно лицемерие и опит за удължаване на войната. Няма нито един критерий, по който Украйна да стане член на ЕС през следващите сто години. Украйна се превърна в бедна и изостанала държава с терористичен режим, лишен от каквато и да е следа от свобода или демокрация (вижте само кървавите методи на мобилизация).

    Коментиран от #22

    13:33 16.06.2026

  • 20 Пак аз бе

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "провинциалист":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #33

    13:33 16.06.2026

  • 21 хубаво, ама

    12 1 Отговор
    не знаят какво ще си докарат - като каниш някого за съвместна работа, първо добре го проучи, за да не изреват като британците от албанската мафия

    13:34 16.06.2026

  • 22 така е

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    но може би ЕС смята,че това е някакъв шанс да си гарантиа някаква възвръщаемодна за огромните милиардни средства, потънали в Украйна - не че има възможност това да стане наистина

    Коментиран от #26

    13:36 16.06.2026

  • 23 Гориил

    17 1 Отговор
    Европейски съюз на Арлекини, Пинокио ​​и Папа Карло.

    13:37 16.06.2026

  • 24 Атина Палада

    4 11 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #30

    13:38 16.06.2026

  • 25 Няма такова

    14 1 Отговор
    Лицемерие

    13:39 16.06.2026

  • 26 Гориил

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "така е":

    Ако Брюксел възнамерява да се инфилтрира сред 25 милиона руснаци, които презират и мразят Харлекинска Европа, тогава се пригответе за най-лошото.

    13:43 16.06.2026

  • 27 смър на украйна, израел, ес и сащ

    10 2 Отговор
    и на всички евро-атлантиди в територията

    13:43 16.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мощен сви-рч0к

    4 0 Отговор
    може да направиш

    13:45 16.06.2026

  • 30 Румен Радев, премиер

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Лева ще бъде задължителен за руските туристи, а който руснак си сложи бадж Мразя Рассия ще ползва 10% намаление и право да бере крайпътните череши ☝️😄

    13:49 16.06.2026

  • 31 ЕС Щати

    2 2 Отговор
    Скоро в Европа ще има могъща държава!

    14:04 16.06.2026

  • 32 русия Васал на Китай

    2 5 Отговор
    А руските крепостни ще захранват китайския народ!

    14:05 16.06.2026

  • 33 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пак аз бе":

    "Да не си бит с мотика по главата като малък?" Аз - не. Страните от ЕС (особено западните) по време на ковида - мноого.

    14:10 16.06.2026

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Ромсiюшка я превлача азиятския корен! Китай че ги обединат към него си, ма таме има защитени два само езика и двата китайски.

    Коментиран от #38

    14:10 16.06.2026

  • 35 м да

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Ще е спасение за България,но за жалост едва ли ще стане

    14:11 16.06.2026

  • 36 Бъркаш се

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    не остана човек на този свят, който да не презира хахлите,никой не ги иска тия паразити

    Коментиран от #40

    14:14 16.06.2026

  • 37 Увгарците

    4 0 Отговор
    Се съгласиха заради блокираните пари , но външната им министърка каза , че ке блокират ако се нарушават правата на унгарското малцинство в окрайната . А поляците също имат претенции и , във връзка със исторически събития , но засега Брюксел ги натисна да си дадат съгласието .Извода е Наркоманията няма да влезе в Гейевропа .

    14:16 16.06.2026

  • 38 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    продажниците колкото и да мякате,реалността е друга

    Коментиран от #41

    14:16 16.06.2026

  • 39 Жокер

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русодебилите са в ступор!":

    Ако някой пусне тоалетна хартия с укра знаме ще стане милионер, гарантирано!

    14:25 16.06.2026

  • 40 Що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бъркаш се":

    Бих обърнал хастара на една хохла😀

    14:27 16.06.2026

  • 41 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "хахахахха":

    ИКва е БепуТриОТе

    14:32 16.06.2026

  • 42 Историк

    1 0 Отговор
    Слава Богу, че унгарците спасиха ЕС от кремълско-вашингтонската подлога Орбан. Империята на злото, лъжата, войната, смъртта, диверсиите ще си получи заслуженото, въпреки оранжевия агент Краснов .

    15:02 16.06.2026

  • 43 Уса

    0 0 Отговор
    В сащ на никой не му пука за покрайна мфиотска пропаднала измиалена твритория със затихващи функции и парите за алабала отдавна спряхме

    15:02 16.06.2026