Исторически момент за Европа: има пълно съгласие за отваряне на първия клъстер от преговорите с Украйна и Молдова

Исторически момент за Европа, обяви Европейската комисия.

Страните членки на ЕС постигнаха пълно съгласие за отварянето на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова.

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Това решение е признание за усилията и постигнатия напредък на двете държави и поставя началото на преговорите по основополагащите елементи на присъединителния процес, включително правосъдие, свобода и основни права.

Разширяването на ЕС е стратегически избор и най-добрата инвестиция в мира, сигурността и просперитета на Европа.

Решението за откриване на преговорите за присъединяване на Молдова към ЕС по първия клъстер "Основни ценности" е исторически момент и превръща европейската интеграция в истинска перспектива за молдовските граждани, заяви премиерът на бившата съветска република Александру Мунтяну, цитиран от молдовската агенция МОЛДПРЕС, предаде БТА.

След Междуправителствената конференция между Молдова и ЕС в Люксембург премиерът благодари на Кипърското председателство на Съвета на ЕС и на европейските институции за подкрепата към Молдова. Той подчерта, че за гражданите най-важни не са техническите аспекти на преговорите, а европейското бъдеще на страната.

"През последните месеци обиколих страната и разговарях с много хора. Малцина се интересуваха от процедурите и отделните преговорни глави, но почти всички говореха за Европа. Хората вярват, че бъдещето им е в Европа. Именно затова днешното решение е толкова важно за нас", заяви Мунтяну.

По думите му откриването на преговорите по клъстера "Основни ценности" бележи реалното начало на процеса на присъединяване към Европейския съюз.

"Процесът на присъединяване вече е реалност. Той започна и продължава напред. Това е ясен сигнал, че Молдова изпълнява поетите ангажименти и че ЕС признава постигнатия напредък и оценява резултатите от реформите", посочи премиерът.

Въпреки че Украйна продължава да се бори срещу руската инвазия, президентът Володимир Зеленски превърна членството в ЕС в ключова стратегическа цел, за да закрепи страната си в европейското политическо пространство, посочи агенцията.

Лидерите на ЕС се споразумяха да започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова през декември 2023 г., но те не можеха да започнат по същество заради съпротивата на предишното унгарско правителство срещу кандидатурата на Киев за членство.

Новото правителство в Будапеща обаче постигна този месец споразумение с Киев за правата на унгарското малцинство в Украйна, с което бе проправен пътят Унгария да вдигне блокадата си върху първия етап от преговорите за членство.