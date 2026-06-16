Исторически момент за Европа: има пълно съгласие за отваряне на първия клъстер от преговорите с Украйна и Молдова

Исторически момент за Европа, обяви Европейската комисия.
Страните членки на ЕС постигнаха пълно съгласие за отварянето на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова.
Това решение е признание за усилията и постигнатия напредък на двете държави и поставя началото на преговорите по основополагащите елементи на присъединителния процес, включително правосъдие, свобода и основни права.
Разширяването на ЕС е стратегически избор и най-добрата инвестиция в мира, сигурността и просперитета на Европа.
Решението за откриване на преговорите за присъединяване на Молдова към ЕС по първия клъстер "Основни ценности" е исторически момент и превръща европейската интеграция в истинска перспектива за молдовските граждани, заяви премиерът на бившата съветска република Александру Мунтяну, цитиран от молдовската агенция МОЛДПРЕС, предаде БТА.
След Междуправителствената конференция между Молдова и ЕС в Люксембург премиерът благодари на Кипърското председателство на Съвета на ЕС и на европейските институции за подкрепата към Молдова. Той подчерта, че за гражданите най-важни не са техническите аспекти на преговорите, а европейското бъдеще на страната.
"През последните месеци обиколих страната и разговарях с много хора. Малцина се интересуваха от процедурите и отделните преговорни глави, но почти всички говореха за Европа. Хората вярват, че бъдещето им е в Европа. Именно затова днешното решение е толкова важно за нас", заяви Мунтяну.
По думите му откриването на преговорите по клъстера "Основни ценности" бележи реалното начало на процеса на присъединяване към Европейския съюз.
"Процесът на присъединяване вече е реалност. Той започна и продължава напред. Това е ясен сигнал, че Молдова изпълнява поетите ангажименти и че ЕС признава постигнатия напредък и оценява резултатите от реформите", посочи премиерът.
Въпреки че Украйна продължава да се бори срещу руската инвазия, президентът Володимир Зеленски превърна членството в ЕС в ключова стратегическа цел, за да закрепи страната си в европейското политическо пространство, посочи агенцията.
Лидерите на ЕС се споразумяха да започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова през декември 2023 г., но те не можеха да започнат по същество заради съпротивата на предишното унгарско правителство срещу кандидатурата на Киев за членство.
Новото правителство в Будапеща обаче постигна този месец споразумение с Киев за правата на унгарското малцинство в Украйна, с което бе проправен пътят Унгария да вдигне блокадата си върху първия етап от преговорите за членство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:19 16.06.2026
2 Ганя Путинофила
България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
Така смята, че е честно и справедливо!
Коментиран от #15, #35
13:19 16.06.2026
3 Да....
13:20 16.06.2026
4 Мдааа
13:21 16.06.2026
5 Многоходовият плъх от Кремъл
13:21 16.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
13:21 16.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Русодебилите са в ступор!
Коментиран от #39
13:23 16.06.2026
9 Сила
13:24 16.06.2026
10 Тодор Тагарев, военен министър
13:25 16.06.2026
11 провинциалист
Коментиран от #20
13:26 16.06.2026
12 Бен Ходжис
13:26 16.06.2026
13 Гресирана ватенка
13:27 16.06.2026
14 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #36
13:28 16.06.2026
15 Верно ли бе?
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Ла йно.
13:28 16.06.2026
16 Мощен шут
Коментиран от #28
13:28 16.06.2026
17 Казанлък
13:29 16.06.2026
18 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
13:30 16.06.2026
19 Гориил
Коментиран от #22
13:33 16.06.2026
20 Пак аз бе
До коментар #11 от "провинциалист":Да не си бит с мотика по главата като малък?
Коментиран от #33
13:33 16.06.2026
21 хубаво, ама
13:34 16.06.2026
22 така е
До коментар #19 от "Гориил":но може би ЕС смята,че това е някакъв шанс да си гарантиа някаква възвръщаемодна за огромните милиардни средства, потънали в Украйна - не че има възможност това да стане наистина
Коментиран от #26
13:36 16.06.2026
23 Гориил
13:37 16.06.2026
24 Атина Палада
Коментиран от #30
13:38 16.06.2026
25 Няма такова
13:39 16.06.2026
26 Гориил
До коментар #22 от "така е":Ако Брюксел възнамерява да се инфилтрира сред 25 милиона руснаци, които презират и мразят Харлекинска Европа, тогава се пригответе за най-лошото.
13:43 16.06.2026
27 смър на украйна, израел, ес и сащ
13:43 16.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мощен сви-рч0к
13:45 16.06.2026
30 Румен Радев, премиер
До коментар #24 от "Атина Палада":Лева ще бъде задължителен за руските туристи, а който руснак си сложи бадж Мразя Рассия ще ползва 10% намаление и право да бере крайпътните череши ☝️😄
13:49 16.06.2026
31 ЕС Щати
14:04 16.06.2026
32 русия Васал на Китай
14:05 16.06.2026
33 провинциалист
До коментар #20 от "Пак аз бе":"Да не си бит с мотика по главата като малък?" Аз - не. Страните от ЕС (особено западните) по време на ковида - мноого.
14:10 16.06.2026
34 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #38
14:10 16.06.2026
35 м да
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Ще е спасение за България,но за жалост едва ли ще стане
14:11 16.06.2026
36 Бъркаш се
До коментар #14 от "Майор Деянов, на всеки километър":не остана човек на този свят, който да не презира хахлите,никой не ги иска тия паразити
Коментиран от #40
14:14 16.06.2026
37 Увгарците
14:16 16.06.2026
38 хахахахха
До коментар #34 от "Архимандрисандрит Бибиян":продажниците колкото и да мякате,реалността е друга
Коментиран от #41
14:16 16.06.2026
39 Жокер
До коментар #8 от "Русодебилите са в ступор!":Ако някой пусне тоалетна хартия с укра знаме ще стане милионер, гарантирано!
14:25 16.06.2026
40 Що бе
До коментар #36 от "Бъркаш се":Бих обърнал хастара на една хохла😀
14:27 16.06.2026
41 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #38 от "хахахахха":ИКва е БепуТриОТе
14:32 16.06.2026
42 Историк
15:02 16.06.2026
43 Уса
15:02 16.06.2026