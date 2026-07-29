Андрей Янкулов: Премиерът Радев има абсолютно мнозинство в парламента, но прокурорите му пречат

Премиерът Радев започна днешното заседание на Министерски съвет с важното политическо послание, че прокуратурата спирала разследването на властовата корупция.
Това посочи във "Фейсбук" бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов.
Освен да бъде причислен в лагера на "умнокрасивите", нали, понеже това си е тяхната "опорка". Както дори се казва често "основание за тяхното политическо съществуване".
За разлика от тях обаче, неговата партия не просто има абсолютно мнозинство в парламента, ами по темата с удачното контролиране и балансиране на прокурорската власт би събрала даже конституционно мнозинство.
Но отвъд констатацията на текущото състояние, която е всичко друго, но не и новост, къде е концепцията как да се действа политически, за да се търси необходимата промяна?
Каква е концепцията за това какво трябва да се направи, за да не бъде (така лесно) осуетявано разследването на политическата корупция?
Такава не е известна.
Опасявам се, че ако всички яйца бъдат поставени в кошницата "нов ВСС избира новия главен прокурор" и той ги започва догодина след летните отпуски, това няма да доведе до чакания резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То и
12:24 29.07.2026
2 КАТО НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ
12:28 29.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коментатор
12:30 29.07.2026
5 Когато Правиш Нещо !
Отпред !
Назад !
А Не С Г !
--
Ъ !
--
Зъ !
Напред !
Т. Е.
С Първопричината !
Генерал !
Без Армия !
Коментиран от #12
12:31 29.07.2026
6 Хасан Василев
12:32 29.07.2026
7 Учуден
12:33 29.07.2026
8 Иван
@@@@@@@@@@@@@@@@
12:43 29.07.2026
9 боко шишев радев
12:45 29.07.2026
10 прав е младият Ленин
12:46 29.07.2026
11 Гномчо
Кас хората да вярват, че умнокрасивитета иска реална борба, а не да има един вечен удобен враг.
С
Костов нямаше ли мнозинство ...
12:52 29.07.2026
12 Имаш Закон !
До коментар #5 от "Когато Правиш Нещо !":Който Трябва Да се Приведе !
В Пригодност !
Който не иска да Работи !
Според Постановеното Там !
Директно Наказан и Изхвърлен !
Просто !
Като !
Фасул !
Коментиран от #13
12:53 29.07.2026
13 С Това !
До коментар #12 от "Имаш Закон !":Трябваше !
Да Започнеш !
12:54 29.07.2026
14 Валентин ангелов
12:56 29.07.2026
15 Така е
12:57 29.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да се
13:25 29.07.2026
18 мнозинство
Коментиран от #19
13:30 29.07.2026
19 мнозинството на Шиши
До коментар #18 от "мнозинство":Не можем, шиши не дава!
13:35 29.07.2026
20 123441
13:48 29.07.2026