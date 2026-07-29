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Андрей Янкулов: Премиерът Радев има абсолютно мнозинство в парламента, но прокурорите му пречат

Андрей Янкулов: Премиерът Радев има абсолютно мнозинство в парламента, но прокурорите му пречат

29 Юли, 2026 12:23 1 495 20

  • андрей янкулов-
  • румен радев-
  • прокурори-
  • корупция-
  • политическа корупция

Каква е концепцията за това какво трябва да се направи, за да не бъде (така лесно) осуетявано разследването на политическата корупция?

Андрей Янкулов: Премиерът Радев има абсолютно мнозинство в парламента, но прокурорите му пречат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Радев започна днешното заседание на Министерски съвет с важното политическо послание, че прокуратурата спирала разследването на властовата корупция.

Това посочи във "Фейсбук" бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов.

Освен да бъде причислен в лагера на "умнокрасивите", нали, понеже това си е тяхната "опорка". Както дори се казва често "основание за тяхното политическо съществуване".

За разлика от тях обаче, неговата партия не просто има абсолютно мнозинство в парламента, ами по темата с удачното контролиране и балансиране на прокурорската власт би събрала даже конституционно мнозинство.

Но отвъд констатацията на текущото състояние, която е всичко друго, но не и новост, къде е концепцията как да се действа политически, за да се търси необходимата промяна?

Каква е концепцията за това какво трябва да се направи, за да не бъде (така лесно) осуетявано разследването на политическата корупция?

Такава не е известна.

Опасявам се, че ако всички яйца бъдат поставени в кошницата "нов ВСС избира новия главен прокурор" и той ги започва догодина след летните отпуски, това няма да доведе до чакания резултат.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То и

    15 6 Отговор
    на калпав еди какво си , вълната му пречи !

    12:24 29.07.2026

  • 2 КАТО НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ

    18 2 Отговор
    ДА ИМ СПРАТ ПАРИТЕ.В КРАЯ НА КРАИЩАТА ЗАПЛАТА СЕ ПОЛУЧАВА ЗА СВЪРШЕНА РАБОТА.ДА СЛОЖАТ ХОРА КОИТО СИ ЗАРАБОТВАТ ПАРИТЕ.ПАРАЗИТИТЕ НЕ СА ПОЛЕЗНИ НИТО В ПРИРОДАТА , НИТО В ОБЩЕТСВОТО

    12:28 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коментатор

    11 6 Отговор
    А га обещаваше не рева.

    12:30 29.07.2026

  • 5 Когато Правиш Нещо !

    10 2 Отговор
    Се Започва !

    Отпред !

    Назад !

    А Не С Г !

    --

    Ъ !

    --

    Зъ !

    Напред !

    Т. Е.

    С Първопричината !

    Генерал !

    Без Армия !

    Коментиран от #12

    12:31 29.07.2026

  • 6 Хасан Василев

    13 5 Отговор
    И ние, като се намърдахме в скута на шишо, и зарбавихме за прозрачно управление, борба с корупцията, правосъдна реформа и други обещания.

    12:32 29.07.2026

  • 7 Учуден

    18 0 Отговор
    Странно нещо е прокуратурата. Осъждана стотици пъти и пак решава съдбите на хората.

    12:33 29.07.2026

  • 8 Иван

    8 6 Отговор
    Айде сега прокурорите пречат.
    @@@@@@@@@@@@@@@@

    12:43 29.07.2026

  • 9 боко шишев радев

    8 5 Отговор
    мен тая прокуратура ме устройва!

    12:45 29.07.2026

  • 10 прав е младият Ленин

    11 4 Отговор
    щом няма желание винаги се намират оправдания

    12:46 29.07.2026

  • 11 Гномчо

    6 3 Отговор
    Ама ние седяха в скута на пеевски, бре.

    Кас хората да вярват, че умнокрасивитета иска реална борба, а не да има един вечен удобен враг.

    С
    Костов нямаше ли мнозинство ...

    12:52 29.07.2026

  • 12 Имаш Закон !

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Когато Правиш Нещо !":

    Който Трябва Да се Приведе !

    В Пригодност !

    Който не иска да Работи !

    Според Постановеното Там !

    Директно Наказан и Изхвърлен !

    Просто !

    Като !

    Фасул !

    Коментиран от #13

    12:53 29.07.2026

  • 13 С Това !

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Имаш Закон !":

    Трябваше !

    Да Започнеш !

    12:54 29.07.2026

  • 14 Валентин ангелов

    10 1 Отговор
    Янкулов , извода какъв е , Прокурорите които пречат на Българския просперитет , трябва да се избият за една нощ.

    12:56 29.07.2026

  • 15 Така е

    7 2 Отговор
    На крива ракета космоса й пречи.

    12:57 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да се

    8 0 Отговор
    Намалят заплатите им,че замаскираха Барселонагей,КТБ магнитсата с-и-я и др.

    13:25 29.07.2026

  • 18 мнозинство

    6 0 Отговор
    еми има мнозинство да приемат закон против прокурорите и да и отреже правата или тези който пречат да ги привика в НС и дадат обяснят как и защо защитават мафията и после един куршум оправя всичко но на Радев не му стиска . от тази мафия която я създадена БСП може да ни изчисти единствено Руси всичкото е лъжа

    Коментиран от #19

    13:30 29.07.2026

  • 19 мнозинството на Шиши

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "мнозинство":

    Не можем, шиши не дава!

    13:35 29.07.2026

  • 20 123441

    0 2 Отговор
    каква корупция? У нас няма корупция, никой не е осуден за вече 36 години демократично управление. Изкоренена е, няма, стига сте се притеснявали.

    13:48 29.07.2026

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