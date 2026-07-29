Андрей Янкулов: Премиерът Радев има абсолютно мнозинство в парламента, но прокурорите му пречат

Премиерът Радев започна днешното заседание на Министерски съвет с важното политическо послание, че прокуратурата спирала разследването на властовата корупция.

Това посочи във "Фейсбук" бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов.

Освен да бъде причислен в лагера на "умнокрасивите", нали, понеже това си е тяхната "опорка". Както дори се казва често "основание за тяхното политическо съществуване".

За разлика от тях обаче, неговата партия не просто има абсолютно мнозинство в парламента, ами по темата с удачното контролиране и балансиране на прокурорската власт би събрала даже конституционно мнозинство.

Но отвъд констатацията на текущото състояние, която е всичко друго, но не и новост, къде е концепцията как да се действа политически, за да се търси необходимата промяна?

Каква е концепцията за това какво трябва да се направи, за да не бъде (така лесно) осуетявано разследването на политическата корупция?

Такава не е известна.

Опасявам се, че ако всички яйца бъдат поставени в кошницата "нов ВСС избира новия главен прокурор" и той ги започва догодина след летните отпуски, това няма да доведе до чакания резултат.