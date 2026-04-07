Исландия: ще поискат ли да влязат в ЕС?

Риболовът е важен отрасъл за Исландия и много хора се опасяват в бъдеще от ограничения, ако страната се присъедини към Европейския съюз (ЕС). „За нас това вероятно ще означава, че ЕС ще ни налага квоти за улова на скумрия и херинга. Затова пък другите ще идват при нас да ловят риба. Това е нещо, което не искаме", казва Ерлингур Стейнгримсон, пенсиониран исландски моряк. За него, както и за повечето негови сънародници, това е най-важната тема, пояснява германската обществена медия АРД.

На 29 август социално-либералното коалиционно правителство на Исландия възнамерява да проведе референдум за това дали страната да възобнови преговорите за присъединяване към ЕС. Исландия вече е водила такива преговори - след финансовата криза през 2009 г. ги започна, но 4 години по-късно преговорите бяха прекъснати - най-вече заради разногласия в политиката по отношение на риболова, припомня германското издание.

Референдумът ще се състои по-рано от планираното

Когато дойде на власт, настоящото правителство обеща референдумът да се проведе най-късно до 2027 г. Нещата обаче явно ще се случат значително по-рано. „Искам да подчертая, че ние сме правителство, което довършва започнатото“, заяви външната министърка Торгердур Гунарсдотир от либералната Реформаторска партия в началото на март. „Уверени сме, че можем да доведем докрай и този въпрос. В края на лятото нацията ще трябва да вземе решение. Това е процес, който зависи изцяло от волята на исландския народ", подчерта тя.

Датата за референдума предстои да бъде одобрена от исландския парламент. А това, че правителството иска да изтегли референдума напред във времето, навярно е свързано с напрегнатата ситуация в световната политика, посочва АРД и в тази връзка припомня, че Исландия е членка на НАТО, но няма собствени въоръжени сили. Сигурността на островната държава, която има около 400 000 жители, се гарантира преди всичко от отбранителния съюз.

Подплашени от апетита на Тръмп към Гренландия

Претенциите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия изплашиша мнозина и в съседна Исландия, казва за АРД проф. Максимилиан Конрад, преподавател в Исландския университет. Експертът по европейска интеграция е забелязал как още след първите коментари на Тръмп през януари 2025 г. в Исландия са се разтревожили и са се запитали какво означава това за НАТО и за самите тях. „Тогава въпросът за членството в ЕС отново стана актуален“, казва политологът.

Конрад припомня, че Исландия винаги е била евроскептично настроена. Освен това противниците винаги са твърдели, че не ЕС, а НАТО е истинският гарант за мир в Европа. Сега обаче изведнъж се оказва, че САЩ вече не са надежден партньор. За правителството, съставено от две проевропейски партии, просто е дошъл подходящият момент. „Те се надяват да убедят и останалите, които са по-скептични, основно от съображения за сигурност", посочва професорът.

Хората не са докрай убедени

Исландия отдавна работи в тясно сътрудничество с Брюксел в рамките на Европейското икономическо пространство и е част от Шенгенското пространство. Когато става въпрос за присъединяване към ЕС обаче, много исландци все още не са докрай убедени.

„Не смятам, че ЕС е решение на въпросите, свързани с отбраната на Исландия. В това отношение не виждам нищо, което да ме кара да смятам, че за Исландия би било предимство да става част от Европейския съюз", казва например 47-годишният Магнус Видар Скуласон. Той е на мнение, че интересите на страната са по-добре защитени с настоящия сатут на независима нация, която има контрол над собствените си ресурси.

И 19-годишната Ерна Лиля Магнусдотир смята, че Исландия не трябва да се присъединява към ЕС. „Имам чувството, че не знам достатъчно какво би означавало това за Исландия“, казва тя пред АРД. Младата исландка се пита също дали една малка нация като Исландия няма просто да се изгуби в такава голяма общност.

Няма ясна картина на нагласите

Според последните проучвания на общественото мнение почти половината от анкетираните исландци се обявяват в подкрепа на членството в ЕС. Правителството уверява, че преди окончателното присъединяване ще има втори референдум. На този през август хората просто трябва да кажат дали подкрепят възобновяването на преговорите. А о всичко личи, че вече значително повече хора могат да си представят това.

Бившият моряк Ерлингур Стейнгримсон също се счита за европеец. „Ако трябва да се свържем по-силно с някаква организация, то нека да е с Европа, а не със Съединените щати“, казва 76-годишният мъж. „Аз бих гласувал за ЕС", казва той пред АРД.

Автор: Яна Синрам ARD