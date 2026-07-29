ЕС защити санкциите срещу Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка

Европейският съюз защити санкциите срещу говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка, като заяви, че те са оправдани, разумни и основани на конкретни критерии, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.
Припомняме, че още през 2022 г. ЕС наложи санкции срещу семейството на Песков, включително срещу децата му, заради действия, които според Брюксел подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Сред ограниченията са забрана за влизане в държавите членки на ЕС и финансови санкции.
Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка вече обяви, че ще оспори наложените ѝ санкции пред Съда на Европейския съюз.
„Татяна Навка е съсобственик на фирми и недвижими имоти в Автономна република Крим, която беше незаконно анексирана от Руската федерация. Следователно тя подкрепя действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна“, заяви говорителят на Европейската комисия Ануар Ел Ануни.
По думите му Навка е санкционирана и защото е свързана с лице от санкционния списък - съпруга си Дмитрий Песков, който според ЕС активно подкрепя политики и действия срещу суверенитета, стабилността и сигурността на Украйна.
Европейските институции припомнят, че санкциите се основават на конкретни правни основания. През септември 2024 г. Съдът на Европейския съюз отхвърли и жалбите на руските бизнесмени Генадий Тимченко, Михаил Фридман, Петър Авен и Герман Хан, както и на съпругата на Тимченко, с които те поискаха отмяна на европейските санкции срещу тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #2, #7, #13
11:38 29.07.2026
2 Това го слушаме вече 5години
До коментар #1 от "стоян георгиев":В същото време в кончината се избиват за бензин по бензиностанциите
11:41 29.07.2026
3 Анджо
11:42 29.07.2026
4 САМО ТАКА
11:43 29.07.2026
5 Факт
Коментиран от #12
11:44 29.07.2026
6 Аз щех да удара жермания с 100 мегатона
Коментиран от #23
11:45 29.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 1234
Коментиран от #9
11:48 29.07.2026
9 5678
До коментар #8 от "1234":Няма руснаци във Варна и Бургас. Но с укропии е пълно. Но нарочно говорят на руски, защото българите не ги харесват. Поздрави от Баба Алино!
11:53 29.07.2026
10 осраински
Коментиран от #24
11:59 29.07.2026
11 не може да бъде
12:00 29.07.2026
12 Защото е предвидлива
До коментар #5 от "Факт":Има навярно двойно гражданство, а то не може да бъде отнето. Сега за да я види майка и ще трябва да лети през Истанбул, защото преки полети до Москва няма. Или да ползва частен самолет.
Не е във Франция, защото много и харесва тая страна пълна с мръсотия и таранбуки. Навярно има бизнес там.
Коментиран от #14
12:07 29.07.2026
13 селянин
До коментар #1 от "стоян георгиев":Вече 5та година седим и слушаме една и съща глупост, че ще измръзнем и умрем от глад.
Моята молба към всички копейки е, ханете влака и заминавайте за раша, поне вие да сте сити и на топло.
Пък ние тука все ще се оправим някак си
Коментиран от #26
12:14 29.07.2026
14 не може да бъде
До коментар #12 от "Защото е предвидлива":Считам че в твърдението за дъщерята на Песков има голямо недоразумение -това е дъщеря му от първия му брак !?След развода -това е някъде пред 2014г- дъщерята и бившата вече съпруга на Песков остават да живеят в Париж защото дъщерята учи там нещо!?А после става сложно и дъщерята и майка и остават в Париж!?
Коментиран от #16
12:18 29.07.2026
15 УКРАЙНА 🇺🇦
12:23 29.07.2026
16 не може да бъде -поправка
До коментар #14 от "не може да бъде":Извинявам се за допусната грешка -става дума за дъщерята на Песков от ВТОРИЯ му брак -Лиза!?Но когато говорим за децата на Песков трябва да имаме пред вид че той има пет деца -и трябва се попитаме -късде са тия деца освен дъщерята Лиза която живее в париж!?Ами известно е напр. че най-големият Николай е военен , офицер от стратегическите ракетни войски на Русия!?
12:26 29.07.2026
17 ха, ха, ха...
12:37 29.07.2026
18 Ми ся???
12:38 29.07.2026
19 Казуар
12:45 29.07.2026
20 Герги
Коментиран от #22
12:53 29.07.2026
21 Кадиров
Бъдете сигурни
13:08 29.07.2026
22 Напъват
До коментар #20 от "Герги":Се боклуците като теб докато не ви мобилизира наркомана
13:11 29.07.2026
23 Ти си
До коментар #6 от "Аз щех да удара жермания с 100 мегатона":Тоооооооолкова нe yмeн, че повече не може!!!!
13:31 29.07.2026
24 Смeшko
До коментар #10 от "осраински":Ти само цъвyлu имаш за взимане, друго не...
13:33 29.07.2026
25 Фашизъм
13:45 29.07.2026
26 Глупак
До коментар #13 от "селянин":си ти,не селянин,селяните са умни и образовани!
13:49 29.07.2026