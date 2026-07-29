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ЕС защити санкциите срещу Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка

ЕС защити санкциите срещу Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка

29 Юли, 2026 11:38, обновена 29 Юли, 2026 11:38 1 005 26

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  • дмитрий песков-
  • съпруга-
  • татяна навка-
  • ес-
  • европейски съюз

Европейският съюз заяви, че санкциите срещу говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка са напълно обосновани и се основават на ясни правни критерии. Навка оспорва мерките пред Съда на ЕС.

ЕС защити санкциите срещу Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз защити санкциите срещу говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка, като заяви, че те са оправдани, разумни и основани на конкретни критерии, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Припомняме, че още през 2022 г. ЕС наложи санкции срещу семейството на Песков, включително срещу децата му, заради действия, които според Брюксел подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Сред ограниченията са забрана за влизане в държавите членки на ЕС и финансови санкции.

Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка вече обяви, че ще оспори наложените ѝ санкции пред Съда на Европейския съюз.

„Татяна Навка е съсобственик на фирми и недвижими имоти в Автономна република Крим, която беше незаконно анексирана от Руската федерация. Следователно тя подкрепя действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна“, заяви говорителят на Европейската комисия Ануар Ел Ануни.

По думите му Навка е санкционирана и защото е свързана с лице от санкционния списък - съпруга си Дмитрий Песков, който според ЕС активно подкрепя политики и действия срещу суверенитета, стабилността и сигурността на Украйна.

Европейските институции припомнят, че санкциите се основават на конкретни правни основания. През септември 2024 г. Съдът на Европейския съюз отхвърли и жалбите на руските бизнесмени Генадий Тимченко, Михаил Фридман, Петър Авен и Герман Хан, както и на съпругата на Тимченко, с които те поискаха отмяна на европейските санкции срещу тях.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    20 20 Отговор
    ЕС санкционира Русия и трупа дългове прогресивно. Зимъска ще си ядат обувките на студено и тъмно.

    Коментиран от #2, #7, #13

    11:38 29.07.2026

  • 2 Това го слушаме вече 5години

    20 18 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    В същото време в кончината се избиват за бензин по бензиностанциите

    11:41 29.07.2026

  • 3 Анджо

    16 8 Отговор
    Не само на тях и на руските граждани, защото и те подкрепят войната.

    11:42 29.07.2026

  • 4 САМО ТАКА

    20 12 Отговор
    НАВКА Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ ЗА ЕВРОПА.ТОКУ ВИЖ НАПАДНАЛА С КЪНКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНАТА ОБЩНОСТ КАТО ОНЯ В ГЕРМАНИЯ С КОЛАТА .ТОЯ ГОВОРИТЕЛ АНУАР ДА НЕ Е РОДНИНА НА АНУАР САДАТ ОТ ЕГИПЕТ ?

    11:43 29.07.2026

  • 5 Факт

    9 6 Отговор
    Много странни санкции,дъщеря му що живее в Франция Париж,трябва да се действа с жьоские мерки,като САЩ изгониха синът на Медведев,на 20 години пишлеме,беше горд собственик на бензиностанция в слънчева Калифорния,но щатите го изтриха като мръсно коте

    Коментиран от #12

    11:44 29.07.2026

  • 6 Аз щех да удара жермания с 100 мегатона

    5 10 Отговор
    И да измрът сичките фашунгери там

    Коментиран от #23

    11:45 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1234

    4 5 Отговор
    И защо се дава статус бежанец в европа на руските граждани ,на анклавите Бургас и Варна им казват вече малката русия

    Коментиран от #9

    11:48 29.07.2026

  • 9 5678

    16 8 Отговор

    До коментар #8 от "1234":

    Няма руснаци във Варна и Бургас. Но с укропии е пълно. Но нарочно говорят на руски, защото българите не ги харесват. Поздрави от Баба Алино!

    11:53 29.07.2026

  • 10 осраински

    3 8 Отговор
    Аз също подкрепям войната .ЕС ще ми вземе У и цървулите

    Коментиран от #24

    11:59 29.07.2026

  • 11 не може да бъде

    8 3 Отговор
    Трябва да се наложат санкции и на Маша и Мечката от детския филм защото разпространяват вредна пропаганда -опровергават правилните медии - и говорят на руски!?

    12:00 29.07.2026

  • 12 Защото е предвидлива

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Има навярно двойно гражданство, а то не може да бъде отнето. Сега за да я види майка и ще трябва да лети през Истанбул, защото преки полети до Москва няма. Или да ползва частен самолет.
    Не е във Франция, защото много и харесва тая страна пълна с мръсотия и таранбуки. Навярно има бизнес там.

    Коментиран от #14

    12:07 29.07.2026

  • 13 селянин

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Вече 5та година седим и слушаме една и съща глупост, че ще измръзнем и умрем от глад.
    Моята молба към всички копейки е, ханете влака и заминавайте за раша, поне вие да сте сити и на топло.
    Пък ние тука все ще се оправим някак си

    Коментиран от #26

    12:14 29.07.2026

  • 14 не може да бъде

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Защото е предвидлива":

    Считам че в твърдението за дъщерята на Песков има голямо недоразумение -това е дъщеря му от първия му брак !?След развода -това е някъде пред 2014г- дъщерята и бившата вече съпруга на Песков остават да живеят в Париж защото дъщерята учи там нещо!?А после става сложно и дъщерята и майка и остават в Париж!?

    Коментиран от #16

    12:18 29.07.2026

  • 15 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 1 Отговор
    Марш в кочината

    12:23 29.07.2026

  • 16 не може да бъде -поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    Извинявам се за допусната грешка -става дума за дъщерята на Песков от ВТОРИЯ му брак -Лиза!?Но когато говорим за децата на Песков трябва да имаме пред вид че той има пет деца -и трябва се попитаме -късде са тия деца освен дъщерята Лиза която живее в париж!?Ами известно е напр. че най-големият Николай е военен , офицер от стратегическите ракетни войски на Русия!?

    12:26 29.07.2026

  • 17 ха, ха, ха...

    2 2 Отговор
    Любимите герои на ФАКТИ Захарова, Песков и Медведев отново в челните редици. Защо другите медии не публикуват толкова често техните шизофренични мнения не ми е ясно.

    12:37 29.07.2026

  • 18 Ми ся???

    4 1 Отговор
    Как песков и татяна ще си харчат милионите,които им са по Европа?

    12:38 29.07.2026

  • 19 Казуар

    2 1 Отговор
    Съпругата му да пътува на изток, не на запад.

    12:45 29.07.2026

  • 20 Герги

    4 2 Отговор
    Нали в ЕС е лошо,,,фашисти живеят там,защо се напъват да ходят, че и дела завеждат...мискините ниедни..

    Коментиран от #22

    12:53 29.07.2026

  • 21 Кадиров

    0 0 Отговор
    Моите чеченци ще се радват на Фон Лайян и Кая Каллас.
    Бъдете сигурни

    13:08 29.07.2026

  • 22 Напъват

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Герги":

    Се боклуците като теб докато не ви мобилизира наркомана

    13:11 29.07.2026

  • 23 Ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз щех да удара жермания с 100 мегатона":

    Тоооооооолкова нe yмeн, че повече не може!!!!

    13:31 29.07.2026

  • 24 Смeшko

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "осраински":

    Ти само цъвyлu имаш за взимане, друго не...

    13:33 29.07.2026

  • 25 Фашизъм

    0 0 Отговор
    в действие!

    13:45 29.07.2026

  • 26 Глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "селянин":

    си ти,не селянин,селяните са умни и образовани!

    13:49 29.07.2026

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