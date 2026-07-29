ЕС защити санкциите срещу Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка

Европейският съюз защити санкциите срещу говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и съпругата му Татяна Навка, като заяви, че те са оправдани, разумни и основани на конкретни критерии, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Припомняме, че още през 2022 г. ЕС наложи санкции срещу семейството на Песков, включително срещу децата му, заради действия, които според Брюксел подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Сред ограниченията са забрана за влизане в държавите членки на ЕС и финансови санкции.

Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка вече обяви, че ще оспори наложените ѝ санкции пред Съда на Европейския съюз.

„Татяна Навка е съсобственик на фирми и недвижими имоти в Автономна република Крим, която беше незаконно анексирана от Руската федерация. Следователно тя подкрепя действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна“, заяви говорителят на Европейската комисия Ануар Ел Ануни.

По думите му Навка е санкционирана и защото е свързана с лице от санкционния списък - съпруга си Дмитрий Песков, който според ЕС активно подкрепя политики и действия срещу суверенитета, стабилността и сигурността на Украйна.

Европейските институции припомнят, че санкциите се основават на конкретни правни основания. През септември 2024 г. Съдът на Европейския съюз отхвърли и жалбите на руските бизнесмени Генадий Тимченко, Михаил Фридман, Петър Авен и Герман Хан, както и на съпругата на Тимченко, с които те поискаха отмяна на европейските санкции срещу тях.