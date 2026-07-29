Сеп Блатер с остри думи към Джани Инфантино: „Футболът не е за продан!“

Сеп Блатер, някогашният дългогодишен ръководител на ФИФА, не пропусна да изрази недоволството си от действията на настоящия президент на организацията – Джани Инфантино. 90-годишният швейцарец, който управляваше футболната централа между 1998 и 2015 година, използва социалните мрежи, за да отправи поредната си критика към наследника си.

Повод за острите думи на Блатер стана обявеното намерение на Инфантино ФИФА да продаде дялове от Световното първенство на големи инвеститори. Според Блатер, подобни действия застрашават чистотата и духа на най-популярната игра на планетата.

В емоционалното си изявление Блатер подчерта: „Топлите отношения между президента на ФИФА и държавния глава на САЩ вече придобиват финансови измерения, които са пагубни за футбола. Никой няма право да търгува с нашата игра!“

Припомняме, че последният мандат на Сеп Блатер начело на ФИФА приключи преждевременно заради обвинения в корупция. Въпреки това, той продължава да следи отблизо случващото се в световния футбол и не се колебае да изразява позицията си по горещи теми.