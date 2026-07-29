Газова експлозия след земетресение уби най-малко трима души в търговски център в Япония

Стотици посетители и служители са били евакуирани веднага след труса, но около 50 минути по-късно мощен взрив е разтърсил сградата. Експлозията е разрушила част от търговския център, оголила е стоманената конструкция и е разпръснала отломки в района на паркинга, предава News.bg.

Спасителните екипи първоначално не са могли да влязат в полуразрушената сграда заради опасността от ново срутване при продължаващите вторични трусове. Впоследствие рано в сряда спасителите са успели да извадят осем души. Трима от тях са били открити мъртви, а съдбата на още трима служители остава неизвестна.

Японският премиер Санае Такаичи определи операцията по издирването като „надпревара с времето“. Около 170 военнослужещи са изпратени да подпомогнат спасителните действия.

Търговският център, който е най-големият в префектура Кумамото, беше отворен отново едва миналия месец след мащабна реконструкция, извършена след разрушителното земетресение в региона през 2016 г. Тогава операторът заяви, че сградата е получила допълнителни сеизмични укрепвания, подсилени тавани и други подобрения за повишаване на безопасността.

Въпреки това очевидци описват силата на труса като изключително голяма. „Помислих си, че е избухнала бомба“, разказва Такатеру Сонода, който управлява фризьорски салон и кафене в близост до мола. По думите му хората са се евакуирали в паника, сирените са звучали непрекъснато, а около сградата са се образували сериозни задръствания.

Президентът на оператора на търговския център Aeon Акио Йошида съобщи, че персоналът е успял да изведе около 3000 посетители в рамките на половин час след земетресението. По-късно обаче станало ясно, че част от служителите са останали в сградата или са се върнали обратно преди експлозията. Един от оцелелите е бил открит ранен в тоалетна.

Първоначалната версия на разследващите е, че причината за взрива е изтичане на газ. Част от спасителите са съобщили за силна миризма на газ, а аварийните служби многократно са предупреждавали хората да не се приближават до района.

От Aeon уточниха, че търговският център използва втечнен петролен газ (LPG), доставян от външен резервоар, а не природен газ по тръбопровод. Инсталацията е преминала проверка за безопасност едва миналия месец.

Според представители на японската асоциация на доставчиците на LPG подобни системи обикновено разполагат с автоматични механизми за прекъсване на подаването при течове, промени в налягането или силни земетресения.

„Вероятността причината за експлозията да е газ е много голяма, но е необходимо подробно разследване, за да се установи какво точно се е объркало“, заяви Йошида.

Междувременно беше съобщена и добра новина - всички 25 котки от намиращото се в търговския център кафене с животни са били спасени след спешната евакуация.