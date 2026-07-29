Новини
Свят »
Япония »
Газова експлозия след земетресение уби най-малко трима души в търговски център в Япония

Газова експлозия след земетресение уби най-малко трима души в търговски център в Япония

29 Юли, 2026 14:24 599 4

  • газова експлозия-
  • земетресение-
  • япония

Вероятна газова експлозия е причинила смъртта на най-малко трима души в търговски център в японската префектура Кумамото, малко след силно земетресение с магнитуд 7,1

Газова експлозия след земетресение уби най-малко трима души в търговски център в Япония - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стотици посетители и служители са били евакуирани веднага след труса, но около 50 минути по-късно мощен взрив е разтърсил сградата. Експлозията е разрушила част от търговския център, оголила е стоманената конструкция и е разпръснала отломки в района на паркинга, предава News.bg.

Спасителните екипи първоначално не са могли да влязат в полуразрушената сграда заради опасността от ново срутване при продължаващите вторични трусове. Впоследствие рано в сряда спасителите са успели да извадят осем души. Трима от тях са били открити мъртви, а съдбата на още трима служители остава неизвестна.

Японският премиер Санае Такаичи определи операцията по издирването като „надпревара с времето“. Около 170 военнослужещи са изпратени да подпомогнат спасителните действия.

Търговският център, който е най-големият в префектура Кумамото, беше отворен отново едва миналия месец след мащабна реконструкция, извършена след разрушителното земетресение в региона през 2016 г. Тогава операторът заяви, че сградата е получила допълнителни сеизмични укрепвания, подсилени тавани и други подобрения за повишаване на безопасността.

Въпреки това очевидци описват силата на труса като изключително голяма. „Помислих си, че е избухнала бомба“, разказва Такатеру Сонода, който управлява фризьорски салон и кафене в близост до мола. По думите му хората са се евакуирали в паника, сирените са звучали непрекъснато, а около сградата са се образували сериозни задръствания.

Президентът на оператора на търговския център Aeon Акио Йошида съобщи, че персоналът е успял да изведе около 3000 посетители в рамките на половин час след земетресението. По-късно обаче станало ясно, че част от служителите са останали в сградата или са се върнали обратно преди експлозията. Един от оцелелите е бил открит ранен в тоалетна.

Първоначалната версия на разследващите е, че причината за взрива е изтичане на газ. Част от спасителите са съобщили за силна миризма на газ, а аварийните служби многократно са предупреждавали хората да не се приближават до района.

От Aeon уточниха, че търговският център използва втечнен петролен газ (LPG), доставян от външен резервоар, а не природен газ по тръбопровод. Инсталацията е преминала проверка за безопасност едва миналия месец.

Според представители на японската асоциация на доставчиците на LPG подобни системи обикновено разполагат с автоматични механизми за прекъсване на подаването при течове, промени в налягането или силни земетресения.

„Вероятността причината за експлозията да е газ е много голяма, но е необходимо подробно разследване, за да се установи какво точно се е объркало“, заяви Йошида.

Междувременно беше съобщена и добра новина - всички 25 котки от намиращото се в търговския център кафене с животни са били спасени след спешната евакуация.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УАЗ ПАТРИОТ

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:34 29.07.2026

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    1 0 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    14:34 29.07.2026

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:35 29.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:35 29.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания