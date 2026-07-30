Ракетен обстрел в Лвов: Поразени са сгради, има ранени

В ранните часове на 30 юли град Лвов стана обект на мощна руска ракетна атака, при която са повредени две многоетажни жилищни сгради и има официално потвърдени пострадали граждани.
Ситуацията в западноукраинския мегаполис остава изключително динамична, а на местата на ударите вече оперират всички спасителни екипи и медицински служби.
Подробности за въздушния удар и разрушенията в Лвов
Въздушната тревога в Лвовска област е обявена след масирано изстрелване на крилати ракети от стратегически бомбардировъчни самолети Ту-95МС и Ту-160, както и на ракети „Калибър“ от акваторията на Черно море. Според официални данни на Военновъздушните сили на Украйна, по-голямата част от ракетните потоци са пресекли страната в западно направление.
Към 4.30 часа бе съобщено за серия от силни експлозии в Лвов, в резултат на активната работа на системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Кметът на града Андрий Садовий и ръководителят на Лвовската областна военна администрация Максим Козицки потвърдиха за сериозни материални щети по жилищния фонд в града. Към момента са установени преки попадания и сериозни конструктивни повреди по най-малко два жилищни блока.
Информация за жертвите и действия на спасителните служби
Началникът на ОВА Максим Козицки сподели първоначални данни в официалния си Telegram канал, потвърждаващи за наличието на ранени цивилни лица. Броят им и тежестта на техните наранявания се уточняват в момента от лекарите на терен. На местопроизшествията се извършват активни издирвателни и спасителни операции за затрупани хора под отломките.
Тази координирана атака е част от по-широка вълна от въздушни удари през изминалата нощ, поразили също така столицата Киев, където има загинал, и промишлената зона на град Харков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ..............
05:50 30.07.2026
2 Българка
05:55 30.07.2026
3 БАРС
05:57 30.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Оня
06:08 30.07.2026
7 Сандо
06:09 30.07.2026
8 осраински
06:09 30.07.2026
9 Хи их хи
Коментиран от #12
06:10 30.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 камънчо
06:18 30.07.2026
12 Оня
До коментар #9 от "Хи их хи":А нашите евроатлантици дремят, трябва немедленно да се организират и да събират помощи във вид на възглавници и одеала за урките в метрото!
06:21 30.07.2026
13 Урка в метрото
06:24 30.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 дядото
06:36 30.07.2026