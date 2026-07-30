Новини
Свят »
Русия »
Ракетен обстрел в Лвов: Поразени са сгради, има ранени
  Тема: Украйна

Ракетен обстрел в Лвов: Поразени са сгради, има ранени

30 Юли, 2026 05:42, обновена 30 Юли, 2026 05:59 1 051 15

  • русия-
  • лвов-
  • атака-
  • ракети-
  • украйна-
  • разрушения-
  • ранени

Масирана руска атака с крилати ракети Х-101 и „Калибър“ предизвика разрушения в Западна Украйна

Ракетен обстрел в Лвов: Поразени са сгради, има ранени - 1
Снимка: Кмет на града
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 30 юли град Лвов стана обект на мощна руска ракетна атака, при която са повредени две многоетажни жилищни сгради и има официално потвърдени пострадали граждани.

Ситуацията в западноукраинския мегаполис остава изключително динамична, а на местата на ударите вече оперират всички спасителни екипи и медицински служби.

Още новини от Украйна

Подробности за въздушния удар и разрушенията в Лвов

Въздушната тревога в Лвовска област е обявена след масирано изстрелване на крилати ракети от стратегически бомбардировъчни самолети Ту-95МС и Ту-160, както и на ракети „Калибър“ от акваторията на Черно море. Според официални данни на Военновъздушните сили на Украйна, по-голямата част от ракетните потоци са пресекли страната в западно направление.

Към 4.30 часа бе съобщено за серия от силни експлозии в Лвов, в резултат на активната работа на системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Кметът на града Андрий Садовий и ръководителят на Лвовската областна военна администрация Максим Козицки потвърдиха за сериозни материални щети по жилищния фонд в града. Към момента са установени преки попадания и сериозни конструктивни повреди по най-малко два жилищни блока.

Информация за жертвите и действия на спасителните служби

Началникът на ОВА Максим Козицки сподели първоначални данни в официалния си Telegram канал, потвърждаващи за наличието на ранени цивилни лица. Броят им и тежестта на техните наранявания се уточняват в момента от лекарите на терен. На местопроизшествията се извършват активни издирвателни и спасителни операции за затрупани хора под отломките.

Тази координирана атака е част от по-широка вълна от въздушни удари през изминалата нощ, поразили също така столицата Киев, където има загинал, и промишлената зона на град Харков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ..............

    26 2 Отговор
    Киев, Харков,Лвов.

    05:50 30.07.2026

  • 2 Българка

    35 4 Отговор
    Кафето е вкусно. Украинските орди бяха начесани пълномащабно и непредизвикано,:)) с чипове от перални от умрелия три пъти Путин, както ни съобщи сайта преди време.

    05:55 30.07.2026

  • 3 БАРС

    27 1 Отговор
    ТОЯ ЗАЩО НЕ КАЖЕ КЪДЕ ТОЧНО СА УДАРИЛИ РАКЕТИТЕ И КАКВО СА УНИЩОЖИЛИ,А БЪРЗА ДА КАЗВА ЗА УДАРЕНИ ЖИЛИШНИ СГРАДИ НО КРИЕ ,СЕ СА УДАРЕНИ ОТ ТЕХНИТЕ ПВО РАКЕТИ КОИТО ИЛИ ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕ МОЖЕ ЛА УДАРИ РАШЕН РАКЕТА ПА СЕ ЩАБИЕ ПО ЖИЛИШНИ БЛОКОВЕ И ВСИЧКИ ТЕХНИ ТАКИВА ПОПАДЕНИЯ ГИ ПРЕПИСААТ НА РАШКИТЕ

    05:57 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оня

    14 0 Отговор
    Още добри новини! Изглежда деня ще е успешен!

    06:08 30.07.2026

  • 7 Сандо

    16 0 Отговор
    Според мен поляците трябва да побързат да си приберат Лвов преди руснаците да са го потрошили,че после ще трябва да дават пари за възстановяване.Ощи повече,че най-сетне разбраха що за стока са укрите.

    06:09 30.07.2026

  • 8 осраински

    19 0 Отговор
    Тази сутрин само позитивни новини.А положението сигурно е още по розово щом и нашите купени медии не го крият

    06:09 30.07.2026

  • 9 Хи их хи

    14 0 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите тази сутрин?

    Коментиран от #12

    06:10 30.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 камънчо

    9 1 Отговор
    А с каква радост скандираха "москаляку на гиляку"(русите на клон бесило).

    06:18 30.07.2026

  • 12 Оня

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хи их хи":

    А нашите евроатлантици дремят, трябва немедленно да се организират и да събират помощи във вид на възглавници и одеала за урките в метрото!

    06:21 30.07.2026

  • 13 Урка в метрото

    7 0 Отговор
    Ох дано вече да идват руснаците че от един месец не сме виждали слънце!

    06:24 30.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 дядото

    2 0 Отговор
    мощни руски атаки,разрушени .....две сгради.на светлинни години от "подвизите"на англо-американците през ВСВ

    06:36 30.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания