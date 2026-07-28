Румънският президент изпрати в САЩ началника на Генщаба след свалянето на руски дронове

Румънският президент Никушор Дан изпрати своя съветник по националната сигурност Мариус Лазурка и началника на Генералния щаб на отбраната на страната генерал Георгица Влад в Съединените щати. Това става ясно от публикация на Мариус Лазурка на официалния му профил в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.
Двамата ще се срещнат с членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и с представители на Конгреса и ще обсъдят инцидентите, свързани с руски дронове в румънското въздушно пространство, както и сигурността на Черно море.
„Смели румънски пилоти, летящи с произведени в САЩ F-16, свалиха три руски дрона през последните три дни. Тези заплахи ни напомнят колко важно е нашето солидно партньорство в областта на сигурността със Съединените щати и колко сме благодарни за него. Мир чрез сила“, написа в "Екс" Мариус Лазурка.
През последните дни румънски пилоти на изтребители F-16 свалиха три дрона, навлезли в румънското въздушно пространство: един в окръг Бузъу (в петък), един в делтата на Дунав (в събота) и друг над Черно море (в неделя). След тези многократни инциденти руският посланик в Букуреш беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.
Румънският външен министър Оана Цою обяви, че Румъния може да поиска консултации по чл. 4 в НАТО заради инцидентите с дронове. От началото на войната в Украйна в Румъния са регистрирани 33 случая на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страна.
President Dan sent Romania’s Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment.— Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026
Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДДДДД
Коментиран от #10
11:53 28.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Прав си.
12:02 28.07.2026
4 Факт
12:04 28.07.2026
5 провинциалист
12:07 28.07.2026
6 Чл. 4 не е интересен
12:09 28.07.2026
7 Трол
12:13 28.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 камънчо
12:17 28.07.2026
10 Мишел
До коментар #1 от "ДДДДД":Член 5 няма да бъде задействан никога. Ако има война НатО-Русия , ти тя ще е ядрена. При ядрена война никоя държава няма да се включи във войната , за да защити друга нападната държава.
12:32 28.07.2026
11 12344
12:46 28.07.2026
12 военен неможач
13:05 28.07.2026
13 Хе хе...
Найс, а?
Пък аз се чудех що Путин протака и се лигави в 4о4...
13:14 28.07.2026
14 Хе хе...
Мир чрез сила?!?
важно е нашето солидно партньорство в областта на сигурността със Съединените щати и колко сме благодарни за него???
фрагменти от дрон с надписи на руски език???
Ха ха ха ха ха ха ха!
Леле, то бива подлизурщина и гьотференлък, обаче тоя лазурка уби коча с лопатата.
Ха ха ха!
13:24 28.07.2026