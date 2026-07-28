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Румънският президент изпрати в САЩ началника на Генщаба след свалянето на руски дронове
  Тема: Украйна

Румънският президент изпрати в САЩ началника на Генщаба след свалянето на руски дронове

28 Юли, 2026 11:50 888 14

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  • нато

Румънският външен министър обяви, че Румъния може да поиска консултации по чл. 4 в НАТО заради инцидентите с дронове

Румънският президент изпрати в САЩ началника на Генщаба след свалянето на руски дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан изпрати своя съветник по националната сигурност Мариус Лазурка и началника на Генералния щаб на отбраната на страната генерал Георгица Влад в Съединените щати. Това става ясно от публикация на Мариус Лазурка на официалния му профил в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.

Двамата ще се срещнат с членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и с представители на Конгреса и ще обсъдят инцидентите, свързани с руски дронове в румънското въздушно пространство, както и сигурността на Черно море.

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„Смели румънски пилоти, летящи с произведени в САЩ F-16, свалиха три руски дрона през последните три дни. Тези заплахи ни напомнят колко важно е нашето солидно партньорство в областта на сигурността със Съединените щати и колко сме благодарни за него. Мир чрез сила“, написа в "Екс" Мариус Лазурка.

През последните дни румънски пилоти на изтребители F-16 свалиха три дрона, навлезли в румънското въздушно пространство: един в окръг Бузъу (в петък), един в делтата на Дунав (в събота) и друг над Черно море (в неделя). След тези многократни инциденти руският посланик в Букуреш беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

Румънският външен министър Оана Цою обяви, че Румъния може да поиска консултации по чл. 4 в НАТО заради инцидентите с дронове. От началото на войната в Украйна в Румъния са регистрирани 33 случая на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страна.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДДДДД

    34 2 Отговор
    И как познаха, че са руски? По-вероятно е да са британски или украински.

    Коментиран от #10

    11:53 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Прав си.

    31 0 Отговор
    Понеже "Азов" било написано на руски,а не на мова.Умни са румънската начело с гения Никишору Дан.

    12:02 28.07.2026

  • 4 Факт

    12 0 Отговор
    Да, 100 няма как да свалят

    12:04 28.07.2026

  • 5 провинциалист

    20 0 Отговор
    Вчера излезе статия, че свалянето на три дрона с Ф16 струвало милион и половина евро. Повтарям, 1 500 000 евро. След това питах гугъл колко би струвало с МиГ29, ИИ-то каза 350 000 - 600 000 евро.

    12:07 28.07.2026

  • 6 Чл. 4 не е интересен

    19 0 Отговор
    Интересно е защо не активират пл. 5. Защо не им стиска.

    12:09 28.07.2026

  • 7 Трол

    17 0 Отговор
    Украински не Руски

    12:13 28.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 камънчо

    5 0 Отговор
    И получиха по члена.

    12:17 28.07.2026

  • 10 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДДДДД":

    Член 5 няма да бъде задействан никога. Ако има война НатО-Русия , ти тя ще е ядрена. При ядрена война никоя държава няма да се включи във войната , за да защити друга нападната държава.

    12:32 28.07.2026

  • 11 12344

    8 0 Отговор
    Дали са били руски или по скоро украински? ПВО ракетите са на привършване. Доста американски военни умряха в Близкия изток . Небето над Украйна е почти беззащитно. Искаме примирие за месец-два, за да се превъоръжим. Това май вече ни е познато.

    12:46 28.07.2026

  • 12 военен неможач

    1 0 Отговор
    А дали са си взели в багажа наколенките и ибрикчийската четка?

    13:05 28.07.2026

  • 13 Хе хе...

    3 0 Отговор
    Maмaлигитe похарчиха $1.5млн за да свалят у краински дронове за $5000.
    Найс, а?
    Пък аз се чудех що Путин протака и се лигави в 4о4...

    13:14 28.07.2026

  • 14 Хе хе...

    3 0 Отговор
    Смели румънски пилоти, летящи с произведени в САЩ F-16, свалиха три руски дрона???
    Мир чрез сила?!?
    важно е нашето солидно партньорство в областта на сигурността със Съединените щати и колко сме благодарни за него???
    фрагменти от дрон с надписи на руски език???
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    Леле, то бива подлизурщина и гьотференлък, обаче тоя лазурка уби коча с лопатата.
    Ха ха ха!

    13:24 28.07.2026

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