Румънският президент изпрати в САЩ началника на Генщаба след свалянето на руски дронове

Румънският президент Никушор Дан изпрати своя съветник по националната сигурност Мариус Лазурка и началника на Генералния щаб на отбраната на страната генерал Георгица Влад в Съединените щати. Това става ясно от публикация на Мариус Лазурка на официалния му профил в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.

Двамата ще се срещнат с членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и с представители на Конгреса и ще обсъдят инцидентите, свързани с руски дронове в румънското въздушно пространство, както и сигурността на Черно море.

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„Смели румънски пилоти, летящи с произведени в САЩ F-16, свалиха три руски дрона през последните три дни. Тези заплахи ни напомнят колко важно е нашето солидно партньорство в областта на сигурността със Съединените щати и колко сме благодарни за него. Мир чрез сила“, написа в "Екс" Мариус Лазурка.

През последните дни румънски пилоти на изтребители F-16 свалиха три дрона, навлезли в румънското въздушно пространство: един в окръг Бузъу (в петък), един в делтата на Дунав (в събота) и друг над Черно море (в неделя). След тези многократни инциденти руският посланик в Букуреш беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

Румънският външен министър Оана Цою обяви, че Румъния може да поиска консултации по чл. 4 в НАТО заради инцидентите с дронове. От началото на войната в Украйна в Румъния са регистрирани 33 случая на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страна.

President Dan sent Romania’s Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment.



Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7 — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026