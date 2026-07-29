Захарова нарече твърденията за навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство "неоснователни"

Министерството на външните работи на Русия заяви снощи, че твърденията на Румъния, че „руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство“, са "неоснователни", и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова написа в уебсайта на ведомството, че румънският народ не би се съгласил с обвиненията на правителството си и вместо това призовава за „здрав разум“ при заемане на позиция по отношение на продължаващата вече над 4 години война на Русия в Украйна.
„Отхвърляме тези последни неоснователни твърдения. Инсценираните инциденти и тяхното пропагандно отразяване показват опита на румънското държавно ръководство да прикрие катастрофалните резултати от своята безотговорна позиция в подкрепа на киевския режим“, написа Захарова.
„Следователно никой не бива да се изненадва, че все по-често сред местната общественост се наблюдава стремеж към здрав разум, когато става въпрос за Украйна и действията на нейните лидери“, написа Захарова, допълвайки, че Румъния ще получи „правилен отговор“.
В понеделник в сградата на румънското външно министерство на руския посланик в Букурещ официално бе връчена нота, с която той бе уведомен, че служител на мисията на Руската федерация в Букурещ се обявява за персона нон грата в Румъния и е длъжен да напусне територията на страната в срок от пет дни.
В периода 24-26 юли румънските въоръжени сили свалиха три дрона, навлезли на национална територия без разрешение, гласеше информация на румънското Министерство на външните работи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наздраве
08:30 29.07.2026
2 Пич
Коментиран от #5, #10
08:34 29.07.2026
3 Град Козлодуй
08:34 29.07.2026
4 Аз съм веган
08:35 29.07.2026
5 Хомосексуален ли си?
До коментар #2 от "Пич":Ще ти помогнем.
Коментиран от #18
08:35 29.07.2026
6 Неоснователно е
08:35 29.07.2026
7 Сталицата на империята
08:42 29.07.2026
8 Гориил
Коментиран от #15
08:43 29.07.2026
9 Ехее
08:44 29.07.2026
10 Пази се!
До коментар #2 от "Пич":Да не падне някой дрон на празнината ти тиква.
Коментиран от #20
08:45 29.07.2026
11 Дъртанян
08:49 29.07.2026
12 Гориил
Коментиран от #16
08:51 29.07.2026
13 Маша три рубля и наша
Айде чао отиваме с Дима да пресушим някоя бутилка финачка и после ще видите как Димон хвърля атома .Наздаровя.
Коментиран от #27
08:51 29.07.2026
14 хихи
08:52 29.07.2026
15 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Гориил":Грешиш приятел. Няма държава Русия. Това е територия. Китайска територия.
08:53 29.07.2026
16 Горянин
До коментар #12 от "Гориил":Ти по добре напиши за тоталната цензура на Путлер.И имали в Проссия опозиция.Твърдо няма.
Фашизма в неговото израждане в расизъм е в Русия.
Пази Боже копейка да прогледне.
Коментиран от #21
08:54 29.07.2026
17 Мишел
Путин вече не диктува хода на бойните действия, а Русия продължава да понася много тежки загуби на жива сила и техника. Зеленски разкри още, че по време на срещата си с президента Доналд Тръмп в Белия дом двамата са обсъдили задълбочаването на военното сътрудничество между Киев и Вашингтон. САЩ предоставят лиценз на Украйна за производство на американските противоракетни системи Patriot.
09:04 29.07.2026
18 Пич
До коментар #5 от "Хомосексуален ли си?":Ама много сте нахални това обратните!!! Затова ви ръгат по прайдовете!!! Няма да ви жасам, и те толкова!!!
09:06 29.07.2026
19 Смях
Коментиран от #22
09:07 29.07.2026
20 Пич
До коментар #10 от "Пази се!":Благодаря! За мен наистина ще е трагедия, защото ще порази велик мозък!!! А ти го раздавай лежерно! И да те тресне украинския дрон, нищо няма да е поразил!!!
09:08 29.07.2026
21 Орк
До коментар #16 от "Горянин":Русия винаги е едина и сплотена срещу фашизма. Цялата платена опозиция е в Европа. Наслаждавайте се.
09:13 29.07.2026
22 провинциалист
До коментар #19 от "Смях":Като не разбираш, си трай, ще ти се смеят хората.
09:18 29.07.2026
23 СЛАВА УКРАИНУ
09:21 29.07.2026
24 Мария Захарова
09:23 29.07.2026
25 Мршл
09:29 29.07.2026
26 к-рва долна
09:30 29.07.2026
27 Те са на
До коментар #13 от "Маша три рубля и наша":антифриз.Всичко друго изпиха.
09:32 29.07.2026