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Захарова нарече твърденията за навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство "неоснователни"
  Тема: Украйна

Захарова нарече твърденията за навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство "неоснователни"

29 Юли, 2026 08:27 939 27

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  • украйна-
  • мария захарова

Отхвърляме тези последни неоснователни твърдения, заяви говорителката на Министерството на външните работи на Русия

Захарова нарече твърденията за навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство "неоснователни" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Русия заяви снощи, че твърденията на Румъния, че „руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство“, са "неоснователни", и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова написа в уебсайта на ведомството, че румънският народ не би се съгласил с обвиненията на правителството си и вместо това призовава за „здрав разум“ при заемане на позиция по отношение на продължаващата вече над 4 години война на Русия в Украйна.

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„Отхвърляме тези последни неоснователни твърдения. Инсценираните инциденти и тяхното пропагандно отразяване показват опита на румънското държавно ръководство да прикрие катастрофалните резултати от своята безотговорна позиция в подкрепа на киевския режим“, написа Захарова.

„Следователно никой не бива да се изненадва, че все по-често сред местната общественост се наблюдава стремеж към здрав разум, когато става въпрос за Украйна и действията на нейните лидери“, написа Захарова, допълвайки, че Румъния ще получи „правилен отговор“.

В понеделник в сградата на румънското външно министерство на руския посланик в Букурещ официално бе връчена нота, с която той бе уведомен, че служител на мисията на Руската федерация в Букурещ се обявява за персона нон грата в Румъния и е длъжен да напусне територията на страната в срок от пет дни.

В периода 24-26 юли румънските въоръжени сили свалиха три дрона, навлезли на национална територия без разрешение, гласеше информация на румънското Министерство на външните работи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наздраве

    10 9 Отговор
    маша

    08:30 29.07.2026

  • 2 Пич

    9 14 Отговор
    Украинците бомбардират с високоточни дронове...

    Коментиран от #5, #10

    08:34 29.07.2026

  • 3 Град Козлодуй

    11 8 Отговор
    Коя е kurvaта и за какво се бори?

    08:34 29.07.2026

  • 4 Аз съм веган

    13 9 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта. Дано доживее Хага.

    08:35 29.07.2026

  • 5 Хомосексуален ли си?

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ще ти помогнем.

    Коментиран от #18

    08:35 29.07.2026

  • 6 Неоснователно е

    14 9 Отговор
    Съществуването все още на тази върхушка в расссия. Ама ги чака скоро гражданска война и ще видят те къде се.ат гладните

    08:35 29.07.2026

  • 7 Сталицата на империята

    13 8 Отговор
    на злото и блатата Масква е толкова мусорно и гнусно лъжлива, че успява да излъже дори сама себе си. Руска шизофрения.

    08:42 29.07.2026

  • 8 Гориил

    8 12 Отговор
    Украйна скоро ще изчезне като държава. Русия напредва по фронта във всички посоки. Според плана на Москва, цялото черноморско крайбрежие вече се е превърнало в нейна буферна зона, изключваща присъствието на НАТО и украинските въоръжени сили. Но западните медии, поради цензура, не информират обществеността за това.Румъния е безусловна страна и жертва на тази блокада и бъдещите ѝ перспективи са мрачни и мъгливи.България все още не е под натиск, но много ще зависи от твърдостта и волята на генерал Радев.

    Коментиран от #15

    08:43 29.07.2026

  • 9 Ехее

    12 7 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🍷🐑😂

    08:44 29.07.2026

  • 10 Пази се!

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Да не падне някой дрон на празнината ти тиква.

    Коментиран от #20

    08:45 29.07.2026

  • 11 Дъртанян

    8 3 Отговор
    Змиярова да си седи в дупката и да не съска много много

    08:49 29.07.2026

  • 12 Гориил

    8 8 Отговор
    Цензурата на западните медии им пречи да отразяват реалната ситуация на фронта. Медиите се опитват да създадат впечатлението, че украинците печелят някъде, дори съобщават, че са си върнали 300 квадратни километра. Европейските медии не са отразявали този регион. Украйна получава помощ от около 50 държави и те трябва по някакъв начин да обяснят на обществеността, че парите, които се вливат в нея, няма да бъдат пропилени. Но докладите не оставят никакво съмнение. Настоящата ситуация е такава, че руската армия напредва по целия фронт.

    Коментиран от #16

    08:51 29.07.2026

  • 13 Маша три рубля и наша

    10 3 Отговор
    Ама ние въобще не сме нападнали Украйна.Там има някакви зелени човечета в отпуск, комбайнери-танкисти.Не знам какво става.
    Айде чао отиваме с Дима да пресушим някоя бутилка финачка и после ще видите как Димон хвърля атома .Наздаровя.

    Коментиран от #27

    08:51 29.07.2026

  • 14 хихи

    6 4 Отговор
    всеки ден руски рев до небесата 😅😅😅

    08:52 29.07.2026

  • 15 Град Козлодуй

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Грешиш приятел. Няма държава Русия. Това е територия. Китайска територия.

    08:53 29.07.2026

  • 16 Горянин

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Ти по добре напиши за тоталната цензура на Путлер.И имали в Проссия опозиция.Твърдо няма.
    Фашизма в неговото израждане в расизъм е в Русия.
    Пази Боже копейка да прогледне.

    Коментиран от #21

    08:54 29.07.2026

  • 17 Мишел

    4 5 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ след срещата с ТРЪМП:
    Путин вече не диктува хода на бойните действия, а Русия продължава да понася много тежки загуби на жива сила и техника. Зеленски разкри още, че по време на срещата си с президента Доналд Тръмп в Белия дом двамата са обсъдили задълбочаването на военното сътрудничество между Киев и Вашингтон. САЩ предоставят лиценз на Украйна за производство на американските противоракетни системи Patriot.

    09:04 29.07.2026

  • 18 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хомосексуален ли си?":

    Ама много сте нахални това обратните!!! Затова ви ръгат по прайдовете!!! Няма да ви жасам, и те толкова!!!

    09:06 29.07.2026

  • 19 Смях

    6 5 Отговор
    Само не разбирам как простите хорица се връзват на една и съща реторика от 90 години. Все Русия е невинна, братския народ на Х държава има все лоши управници срещу Русия…

    Коментиран от #22

    09:07 29.07.2026

  • 20 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пази се!":

    Благодаря! За мен наистина ще е трагедия, защото ще порази велик мозък!!! А ти го раздавай лежерно! И да те тресне украинския дрон, нищо няма да е поразил!!!

    09:08 29.07.2026

  • 21 Орк

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Горянин":

    Русия винаги е едина и сплотена срещу фашизма. Цялата платена опозиция е в Европа. Наслаждавайте се.

    09:13 29.07.2026

  • 22 провинциалист

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Смях":

    Като не разбираш, си трай, ще ти се смеят хората.

    09:18 29.07.2026

  • 23 СЛАВА УКРАИНУ

    5 3 Отговор
    БОГ ДА ПАЗИ ЕС ОТ ПИЯНАТА ОКУПАТОРСКА ПАСМИНА.

    09:21 29.07.2026

  • 24 Мария Захарова

    2 2 Отговор
    С колко у тебя детми

    09:23 29.07.2026

  • 25 Мршл

    1 2 Отговор
    Якът руски е свършен!В дупката сте с крак и 9/10.

    09:29 29.07.2026

  • 26 к-рва долна

    2 2 Отговор
    Скъсва се да лъже и маже.

    09:30 29.07.2026

  • 27 Те са на

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Маша три рубля и наша":

    антифриз.Всичко друго изпиха.

    09:32 29.07.2026

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