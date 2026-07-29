Канцлерът Мерц: Бюджетът на ЕС трябва да бъде намален с няколкостотин милиарда

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че предложението на Европейската комисия за бюджет на Европейския съюз в размер на близо 2 трилиона евро трябва да бъде намалено с "няколкостотин милиарда" евро. Той определи плана като "неприемлив" и "небалансиран" и се противопостави на предложението за създаване на 2500 нови работни места в европейските институции, цитира думите му "Политико".

На пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин Мерц заяви:"Ето защо се нуждаем от проектобюджет със съкращения във всички области — общо няколкостотин милиарда евро. Тези съкращения са от съществено значение."

Германският канцлер не уточни дали исканото намаление съвпада с предложеното в германски документ съкращение от 400 милиарда евро, като посочи, че преговорите за бюджета продължават.

Мерц разкритикува и увеличаването на персонала в институциите на ЕС, което Брюксел мотивира с нарастващите задачи, свързани с геополитическите кризи. "Неприемливо е сега да се създават 2500 нови позиции за европейските институции. Няма да приемем това", каза той, като посочи, че Германия планира да намали държавната си администрация с 8% до 2029 г.

Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, трябва да представи ново бюджетно предложение преди срещата на лидерите на съюза през октомври. Мартин ще трябва да балансира между германските искания за съкращения и натиска от държави като Италия, Испания и Полша, които подкрепят по-голям бюджет.

Предишното кипърско председателство предложи намаление от 2% спрямо първоначалния проект на Комисията, но Германия и северноевропейските ѝ съюзници го определиха като недостатъчно.

Мартин заяви, че ще "слуша внимателно канцлера какво е важно за него и за Германия" и добави: "Вярвам, че ако всички подходим към задачата с правилния дух, споразумението би трябвало да е възможно до края на годината."

Сред спорните въпроси остават новите източници на приходи за бюджета на ЕС. Комисията предложи пет нови собствени ресурса, включително по-високи ставки върху тютюна и данък върху бизнеса в ЕС, за да се финансират разходите за отбрана и конкурентоспособност.

Германия се противопоставя на корпоративния данък и отхвърли предложението за изключения за малки и средни предприятия. Ирландия също се обяви срещу дигиталния налог, подкрепян от Европейския парламент и френския президент Еманюел Макрон, като предупреди, че той може да застраши миналогодишното "търговско споразумение Търнбери" със САЩ.