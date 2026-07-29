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Канцлерът Мерц: Бюджетът на ЕС трябва да бъде намален с няколкостотин милиарда

Канцлерът Мерц: Бюджетът на ЕС трябва да бъде намален с няколкостотин милиарда

29 Юли, 2026 18:23 964 24

  • европейски съюз-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • еврозона

Предишното кипърско председателство предложи намаление от 2% спрямо първоначалния проект на Комисията, но Германия и северноевропейските ѝ съюзници го определиха като недостатъчно

Канцлерът Мерц: Бюджетът на ЕС трябва да бъде намален с няколкостотин милиарда - 1
Politico Politico списание за политически анализи

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че предложението на Европейската комисия за бюджет на Европейския съюз в размер на близо 2 трилиона евро трябва да бъде намалено с "няколкостотин милиарда" евро. Той определи плана като "неприемлив" и "небалансиран" и се противопостави на предложението за създаване на 2500 нови работни места в европейските институции, цитира думите му "Политико".

На пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин Мерц заяви:"Ето защо се нуждаем от проектобюджет със съкращения във всички области — общо няколкостотин милиарда евро. Тези съкращения са от съществено значение."

Германският канцлер не уточни дали исканото намаление съвпада с предложеното в германски документ съкращение от 400 милиарда евро, като посочи, че преговорите за бюджета продължават.

Мерц разкритикува и увеличаването на персонала в институциите на ЕС, което Брюксел мотивира с нарастващите задачи, свързани с геополитическите кризи. "Неприемливо е сега да се създават 2500 нови позиции за европейските институции. Няма да приемем това", каза той, като посочи, че Германия планира да намали държавната си администрация с 8% до 2029 г.

Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, трябва да представи ново бюджетно предложение преди срещата на лидерите на съюза през октомври. Мартин ще трябва да балансира между германските искания за съкращения и натиска от държави като Италия, Испания и Полша, които подкрепят по-голям бюджет.

Предишното кипърско председателство предложи намаление от 2% спрямо първоначалния проект на Комисията, но Германия и северноевропейските ѝ съюзници го определиха като недостатъчно.

Мартин заяви, че ще "слуша внимателно канцлера какво е важно за него и за Германия" и добави: "Вярвам, че ако всички подходим към задачата с правилния дух, споразумението би трябвало да е възможно до края на годината."

Сред спорните въпроси остават новите източници на приходи за бюджета на ЕС. Комисията предложи пет нови собствени ресурса, включително по-високи ставки върху тютюна и данък върху бизнеса в ЕС, за да се финансират разходите за отбрана и конкурентоспособност.

Германия се противопоставя на корпоративния данък и отхвърли предложението за изключения за малки и средни предприятия. Ирландия също се обяви срещу дигиталния налог, подкрепян от Европейския парламент и френския президент Еманюел Макрон, като предупреди, че той може да застраши миналогодишното "търговско споразумение Търнбери" със САЩ.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    14 7 Отговор
    Има един руски генерал който упорито предлага да се ударят най големите съоражения за преобразуване на уран в ядрено гориво за централите на ЕС ... Най големите са във Франция и Нидерландия след което филма ще приключи и ще започнат молитвите за мирни преговори.

    Коментиран от #4, #13, #17, #18, #20

    18:27 29.07.2026

  • 2 Красимир Петров

    11 5 Отговор
    За да се подарят на Украйна

    Коментиран от #7

    18:28 29.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    9 4 Отговор
    На кой ес ,на вашия или на оня другия като нашия ,значи вие теглите ,ние връщаме после и ние първи да мрем ,за да може вие да сте добре ,Блекрок така ли ти каза да правиш

    18:31 29.07.2026

  • 4 Знам го

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Генерал Куроядкин.

    18:33 29.07.2026

  • 5 Ревизия

    11 0 Отговор
    за всяко едно евро , на всяка държава ! До тогава никакви пари .

    18:34 29.07.2026

  • 6 Вввввв

    7 3 Отговор
    Клубът на богатите затъна европа се тресе без евтините руски ресурси и тамагочи Украйна и митата на приятеля ФАЩ.

    18:35 29.07.2026

  • 7 аz СВО Победа 81

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Това са много пари.С тях Владимир Путин можеше да вземе Мала Токмачка.
    🤣🤣🤣

    18:35 29.07.2026

  • 8 любопитен

    8 2 Отговор
    За сметка на кого? На помощта на Украйна или на юропейския данъкоплатец? Кое ще намаляване?

    18:41 29.07.2026

  • 9 Фридрих Мерц, канцлер

    3 7 Отговор
    Русия трябва бъде докарана до просяшка тояга !!!
    Пълен фалит 👈

    18:46 29.07.2026

  • 10 Европа или евразийска кенF

    1 4 Отговор
    Бюджетът на ЕС е колкото БВП на пРосията ... 🤣🤣🤣

    18:49 29.07.2026

  • 11 Санкциите работят

    2 2 Отговор
    Да не свършиха парите, преуспяване без Русия.

    18:51 29.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Германия отказва да плаща сметката на Урсула.Край с ЕС.

    18:51 29.07.2026

  • 13 знам го

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Знам го! Това е Генерал-майор Кукумицин.

    18:51 29.07.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо Великобритания напусна ЕС. Не искаха глупаците ,начело на ЕС , да им определят съдбата.

    18:53 29.07.2026

  • 15 БаГо

    0 0 Отговор
    Бюджетът на ЕС трябва да бъде намален с 2%, а има планове разходите за отбрана да стигнат същото процентно съотношение…хм, странно съвпадение.

    18:53 29.07.2026

  • 16 Милен

    1 0 Отговор
    Ръководството на ЕС са ,,железни", ще повишават ,, конкурентоспособността" като вдигат данъците на бизнеса, туй ми звучи като дървено желязо.

    18:54 29.07.2026

  • 17 Знам го, Овчарю!

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Знам го аз тоя, това е генерал Късопишкин от Главното управление на комплексите! Командваше парада на незадоволените и беше първият, който предложи да плашим гаргите с ракети, защото другото му оръжие е твърде късо за реални бойни действия.

    18:58 29.07.2026

  • 18 знам го

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Знам го аз тоя, това е генерал Мекохуйцев. Голям стратег е – винаги компенсира липсата на мащаб на бойното поле с много викане и големи ракети в коментарите.

    19:01 29.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Розовите понита искат военните разходи да бъдат извадени от бюджета🤔
    Звучи като съпругът реши разходите за въдици, а съпругата реши -разходите за рокли, да бъдат извадени от бюджета🤔
    А парите откъде🤔

    19:02 29.07.2026

  • 20 много важно

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Абе остави го тоя, това е генерал Тулуп Сланинкин от запаса. Цял живот е на предната линия на дивана, а най-голямата му победа е, че е превзел хладилника три пъти без да даде жертви.

    19:02 29.07.2026

  • 21 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Досега хер Мерц се справя добре с унищожаването на Германистан и е време Европейския райх да го последва.Ние ще откачим ремаркето когато стане необходимо и ще го закачим на друг влекач.Бива ни в тия работи.

    19:03 29.07.2026

  • 22 Защо

    1 0 Отговор
    Не се пише , че Унгария блокира преговорния процес на окраината за ЕС .

    19:08 29.07.2026

  • 23 Реалист

    0 0 Отговор
    Ако се съкратят Мерцовчетата, Урсулите и онези други писмен политици като неграмотната Калас и приятелки, ще се спестят трилиони евра.

    19:10 29.07.2026

  • 24 Цървул

    1 0 Отговор
    Веднага може да се намали със 110,9 милиарда евро . За начало .

    19:15 29.07.2026

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