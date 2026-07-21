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Израелски удар уби шестчленно семейство в Газа

Израелски удар уби шестчленно семейство в Газа

21 Юли, 2026 12:48 733 38

  • ивицата газа-
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  • израел-
  • палестина-
  • хамас

Израелската армия потвърди удара, отбелязвайки, че целта е бил боец на радикалната палестинска групировка "Хамас"

Израелски удар уби шестчленно семейство в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски удар уби днес двама съпрузи и четирите им деца в град Газа, опожарявайки дома им, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в едноименната ивица, съобщи БТА.

Местни медици поясниха, че при нападението в квартал "Сабра" в централния град на палестинския анклав са загинали Фирас ал Масри, съпругата му Салсабел, трите им дъщери и синът им.

Израелската армия потвърди удара, отбелязвайки, че целта е бил боец на радикалната палестинска групировка "Хамас" и че все още проучва резултата от атаката.

Същевременно Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) обявиха, че при удари от петък насам е ликвидирала трима бойци от "Хамас" и "Ислямски джихад", двама от които са участвали в безпрецедентното трансгранично нападение срещу израелската територия и отвеждането на заложници на 7 октомври 2023 г., дали началото на двегодишната война в ивицата Газа.

С убитото днес семейство броят на палестинските жертви на израелските удари в Газа от октомври миналата година, когато бе сключено примирието между Израел и "Хамас", вече надхвърля 1150 души, повечето от които мирни жители, посочва Ройтерс, базирайки се на информация от здравните власти в крайбрежната територия. За същия период са убити четирима израелски военнослужещи.

"Хамас" обикновено не разкрива точния брой на убитите си бойци. Примирието прекрати големите сражения, но не спря почти всекидневните израелски нападения, чиито цели според ЦАХАЛ са бойци и обекти на въоръжените групировки в Газа, пише Ройтерс.

При атаката на палестинските въоръжени групировки през 2023 г. в плен бяха отведени 250 заложници, а жертвите на израелска територия бяха около 1200 по данни на Израел.

Според здравното министерство на "Хамас" при ответното израелско настъпление са убити над 73 000 палестинци. Почти цялото двумилионно население на анклава сега живее на малка територия под контрола на "Хамас", предимно в палатки или разрушени сгради, обръща внимание Ройтерс.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 22 Отговор
    Само 4 деца ...!!!???!!!
    Позор , срамота !!!
    Средностатистическото палестинско семейство има по минимум 12, 15 малки хамасчета ....

    12:55 21.07.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    5 25 Отговор
    Лошо нема,те се размножават бързо.
    🐞🐞🐞🥳🤣👍

    12:56 21.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    23 5 Отговор
    Докога светът ще позволява еврейските безчинства и жестокост ????? И то с помоща лицемерния запад

    12:57 21.07.2026

  • 4 АБВ

    24 3 Отговор
    Целта била боец на радикалната палестинска групировка "Хамас", ама са убити невинни, при това четири деца !
    Нещо за осъждане на този варварски акт ?
    Нещо за престъпление ?
    Нещо за геноцид ?
    Нещо за санкции срещу Израел ?
    Нищо като реакция от демократичната общност към която се присламчихме !

    Коментиран от #7, #9, #11

    12:59 21.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента.

    13:00 21.07.2026

  • 6 Стоян Георгиев

    6 5 Отговор
    Одобрява това убийство.
    Урсула, Кая, Мерц и Макрон, също.

    13:03 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цион

    4 2 Отговор
    Вижте сега, ние първо стреляме, а после проучваме резултатите от стрелбата. Ако не сме ликвидирали боец на Хамас или Хизбула, стреляме отново. Ако има загинали цивилни наоколо, ги разглеждаме като коплатерални загуби или като бъдещи ислямски бойци

    Коментиран от #25

    13:12 21.07.2026

  • 9 Следвай инструкциите!

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "АБВ":

    Отиваш пред израелското пред израелското посолство и протестираш в рамките на закона.Демокрацията ти дава тази възможност!Действай!Не се офлянквай!

    Коментиран от #17, #19

    13:13 21.07.2026

  • 10 Зоро

    11 4 Отговор
    Хора тези коментари са срам за човечеството. Как може да няма съпричастност към човешкото страдание.Явно нямат деца и семейство или новите им ценности са сбъркани.

    Коментиран от #13

    13:18 21.07.2026

  • 11 Оплачи се на Путин,

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "АБВ":

    нека той те посъветва за трагедията ти.

    13:19 21.07.2026

  • 12 Урсула

    3 6 Отговор
    Що не поканим палестинците в Европа?

    Коментиран от #18, #37

    13:19 21.07.2026

  • 13 Кажи го на Путин

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Зоро":

    Той пръв даде светъл пример. Другите гледат от него.

    Коментиран от #16

    13:20 21.07.2026

  • 14 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    А НЕЩО ОТ ЕСЕС САНКЦИИ СРЕЩУ ИЗРАЕЛ?

    Коментиран от #22, #26

    13:20 21.07.2026

  • 15 Они

    8 4 Отговор
    Путин е агресор Натаняху е светец. Сбъркан свят с много объркани хора.

    13:20 21.07.2026

  • 16 Гого

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кажи го на Путин":

    Нищо не знаеш!

    13:21 21.07.2026

  • 17 Ха Ха

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Следвай инструкциите!":

    Изобщо не е сигурно, че чичко полицай няма да дойде и да те изрита от пред посолството, защото нямаш разрешение да "киснеш" там. В някои демократични страни така направиха. Така че задръж си Демонокрацията за себе си

    Коментиран от #20

    13:21 21.07.2026

  • 18 Защо в Европа!

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула":

    Рамзан ги покани в Чечня и къщи им обеща, и религията им близка до чеченската и руската. Ще е пей сърце!

    13:22 21.07.2026

  • 19 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Следвай инструкциите!":

    "Отиваш пред израелското пред израелското посолство и протестираш в рамките на закона.Демокрацията ти дава тази възможност!Действай!Не се офлянквай!"

    То едни протестираха така на летището в Бургас преди години. Голям протест беше !

    Коментиран от #21

    13:22 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 От какъв зор ще

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    подкрепят Хамас?
    Шегаджия!
    Нали Путин им помага с калашници, да се оправят.

    13:29 21.07.2026

  • 23 Израелските спортисти

    9 2 Отговор
    Защо не ги спират от спортните състезания ? Обаче руснаците ги спират понеже вземат медали може би . Украинците също направиха агресия в Курск най малкото но не само че не ги спират ами ги фаворизират. Защо ?!? Те също да агресор както и Израел.

    Коментиран от #29

    13:29 21.07.2026

  • 24 Иво

    9 2 Отговор
    До кога бе свят студен, до кога ще се търпи това варварство.

    Коментиран от #27

    13:30 21.07.2026

  • 25 Добра стратегия, но

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Цион":

    неприложима при нашите копейки. Постоянно си сменят партиите, та никога не е сигурно кого ще улучиш. Хитреци са. На Коцето Израждане му е пета партия.

    13:32 21.07.2026

  • 26 Конски вагон до Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    В Лом останаха ли българи или сте само циганета?

    13:32 21.07.2026

  • 27 До капитулацията на Путин.

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Иво":

    Търпение.

    13:32 21.07.2026

  • 28 Израелските спортисти

    3 1 Отговор
    Защо не ги спират от спортните състезания ? Обаче руснаците ги спират понеже вземат медали може би . Украинците също направиха агресия в Курск най малкото , но не само че не ги спират ами ги фаворизират. Защо ?!? Те също са агресор както и Израел.

    Коментиран от #31, #34

    13:34 21.07.2026

  • 29 Израелците не правят

    2 9 Отговор

    До коментар #23 от "Израелските спортисти":

    саботажи из Европа. Само рашките и ислямите.
    Каквото са си постлали. Оплачи се в Кремъл, проблемът не е наш.

    Коментиран от #33, #38

    13:35 21.07.2026

  • 30 Ако е искал да спаси семейството си,

    2 6 Отговор
    хамасецът е щял да се предаде доброволно.
    Щом се инати, явно му е все тая.
    Не ми е жал.

    13:38 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 азз

    4 0 Отговор
    Санкции нещо,публично говорене за евреите....или всичко е избирателно - някой убиват демократично,хуманно....

    13:41 21.07.2026

  • 33 Украинците са терористи безспорен факт

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Израелците не правят":

    Израел са убийци. Справка заглавието.Ти си предател и провокатор най вероятно платен , защото си арогантен и нагъл и лъжеш.

    13:42 21.07.2026

  • 34 Ами те ги спират

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Израелските спортисти":

    Защото тяхното участие е на олимпийски принцип. Използват ги за спаринги. Виж руските спортисти са друго.

    13:42 21.07.2026

  • 35 А невменяху

    2 0 Отговор
    Кога???

    13:43 21.07.2026

  • 36 Дааа

    1 0 Отговор
    В замяна да се избият пет членно ционистко семейство някъде по света иначе тия изчадия юдейски ще се гаврят с отечеството око за око зъб за зъб който го казал това го е казал заради неовеците

    13:44 21.07.2026

  • 37 Дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула":

    Не те са си в родината поканете евреите

    13:46 21.07.2026

  • 38 Дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Израелците не правят":

    Евреите са създателите на саботажите и изтреблението ,ти май живееш в отвъдното

    13:49 21.07.2026