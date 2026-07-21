Израелски удар уби шестчленно семейство в Газа

Израелски удар уби днес двама съпрузи и четирите им деца в град Газа, опожарявайки дома им, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в едноименната ивица, съобщи БТА.
Местни медици поясниха, че при нападението в квартал "Сабра" в централния град на палестинския анклав са загинали Фирас ал Масри, съпругата му Салсабел, трите им дъщери и синът им.
Израелската армия потвърди удара, отбелязвайки, че целта е бил боец на радикалната палестинска групировка "Хамас" и че все още проучва резултата от атаката.
Същевременно Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) обявиха, че при удари от петък насам е ликвидирала трима бойци от "Хамас" и "Ислямски джихад", двама от които са участвали в безпрецедентното трансгранично нападение срещу израелската територия и отвеждането на заложници на 7 октомври 2023 г., дали началото на двегодишната война в ивицата Газа.
С убитото днес семейство броят на палестинските жертви на израелските удари в Газа от октомври миналата година, когато бе сключено примирието между Израел и "Хамас", вече надхвърля 1150 души, повечето от които мирни жители, посочва Ройтерс, базирайки се на информация от здравните власти в крайбрежната територия. За същия период са убити четирима израелски военнослужещи.
"Хамас" обикновено не разкрива точния брой на убитите си бойци. Примирието прекрати големите сражения, но не спря почти всекидневните израелски нападения, чиито цели според ЦАХАЛ са бойци и обекти на въоръжените групировки в Газа, пише Ройтерс.
При атаката на палестинските въоръжени групировки през 2023 г. в плен бяха отведени 250 заложници, а жертвите на израелска територия бяха около 1200 по данни на Израел.
Според здравното министерство на "Хамас" при ответното израелско настъпление са убити над 73 000 палестинци. Почти цялото двумилионно население на анклава сега живее на малка територия под контрола на "Хамас", предимно в палатки или разрушени сгради, обръща внимание Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Позор , срамота !!!
Средностатистическото палестинско семейство има по минимум 12, 15 малки хамасчета ....
12:55 21.07.2026
2 Мими Кучева🐕
🐞🐞🐞🥳🤣👍
12:56 21.07.2026
3 Kaлпазанин
12:57 21.07.2026
4 АБВ
Нещо за осъждане на този варварски акт ?
Нещо за престъпление ?
Нещо за геноцид ?
Нещо за санкции срещу Израел ?
Нищо като реакция от демократичната общност към която се присламчихме !
Коментиран от #7, #9, #11
12:59 21.07.2026
5 Последния Софиянец
13:00 21.07.2026
6 Стоян Георгиев
Урсула, Кая, Мерц и Макрон, също.
13:03 21.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цион
Коментиран от #25
13:12 21.07.2026
9 Следвай инструкциите!
До коментар #4 от "АБВ":Отиваш пред израелското пред израелското посолство и протестираш в рамките на закона.Демокрацията ти дава тази възможност!Действай!Не се офлянквай!
Коментиран от #17, #19
13:13 21.07.2026
10 Зоро
Коментиран от #13
13:18 21.07.2026
11 Оплачи се на Путин,
До коментар #4 от "АБВ":нека той те посъветва за трагедията ти.
13:19 21.07.2026
12 Урсула
Коментиран от #18, #37
13:19 21.07.2026
13 Кажи го на Путин
До коментар #10 от "Зоро":Той пръв даде светъл пример. Другите гледат от него.
Коментиран от #16
13:20 21.07.2026
14 Боруна Лом
Коментиран от #22, #26
13:20 21.07.2026
15 Они
13:20 21.07.2026
16 Гого
До коментар #13 от "Кажи го на Путин":Нищо не знаеш!
13:21 21.07.2026
17 Ха Ха
До коментар #9 от "Следвай инструкциите!":Изобщо не е сигурно, че чичко полицай няма да дойде и да те изрита от пред посолството, защото нямаш разрешение да "киснеш" там. В някои демократични страни така направиха. Така че задръж си Демонокрацията за себе си
Коментиран от #20
13:21 21.07.2026
18 Защо в Европа!
До коментар #12 от "Урсула":Рамзан ги покани в Чечня и къщи им обеща, и религията им близка до чеченската и руската. Ще е пей сърце!
13:22 21.07.2026
19 АБВ
До коментар #9 от "Следвай инструкциите!":"Отиваш пред израелското пред израелското посолство и протестираш в рамките на закона.Демокрацията ти дава тази възможност!Действай!Не се офлянквай!"
То едни протестираха така на летището в Бургас преди години. Голям протест беше !
Коментиран от #21
13:22 21.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 От какъв зор ще
До коментар #14 от "Боруна Лом":подкрепят Хамас?
Шегаджия!
Нали Путин им помага с калашници, да се оправят.
13:29 21.07.2026
23 Израелските спортисти
Коментиран от #29
13:29 21.07.2026
24 Иво
Коментиран от #27
13:30 21.07.2026
25 Добра стратегия, но
До коментар #8 от "Цион":неприложима при нашите копейки. Постоянно си сменят партиите, та никога не е сигурно кого ще улучиш. Хитреци са. На Коцето Израждане му е пета партия.
13:32 21.07.2026
26 Конски вагон до Лом
До коментар #14 от "Боруна Лом":В Лом останаха ли българи или сте само циганета?
13:32 21.07.2026
27 До капитулацията на Путин.
До коментар #24 от "Иво":Търпение.
13:32 21.07.2026
28 Израелските спортисти
Коментиран от #31, #34
13:34 21.07.2026
29 Израелците не правят
До коментар #23 от "Израелските спортисти":саботажи из Европа. Само рашките и ислямите.
Каквото са си постлали. Оплачи се в Кремъл, проблемът не е наш.
Коментиран от #33, #38
13:35 21.07.2026
30 Ако е искал да спаси семейството си,
Щом се инати, явно му е все тая.
Не ми е жал.
13:38 21.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 азз
13:41 21.07.2026
33 Украинците са терористи безспорен факт
До коментар #29 от "Израелците не правят":Израел са убийци. Справка заглавието.Ти си предател и провокатор най вероятно платен , защото си арогантен и нагъл и лъжеш.
13:42 21.07.2026
34 Ами те ги спират
До коментар #28 от "Израелските спортисти":Защото тяхното участие е на олимпийски принцип. Използват ги за спаринги. Виж руските спортисти са друго.
13:42 21.07.2026
35 А невменяху
13:43 21.07.2026
36 Дааа
13:44 21.07.2026
37 Дааа
До коментар #12 от "Урсула":Не те са си в родината поканете евреите
13:46 21.07.2026
38 Дааа
До коментар #29 от "Израелците не правят":Евреите са създателите на саботажите и изтреблението ,ти май живееш в отвъдното
13:49 21.07.2026