Палестинската въоръжена групировка "Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер, се казва в изявление на движението, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Той ще оглави Политическото бюро на движението, като наследява Яхия Синуар, убит при израелска военна операция през октомври 2024 година.

След смъртта на Синуар Ал Хая беше част от петчленния съвет, който ръководеше "Хамас". Освен това той беше главен преговарящ на организацията в разговорите за постигане на трайно мирно споразумение за ивицата Газа.

Хая е роден в Газа, но през последните години живее основно в Катар. Преди това беше най-високопоставеният представител на "Хамас" извън палестинските територии.

Миналата година израелските военновъздушни сили предприеха опит за удар срещу висшето ръководство на "Хамас" в катарската столица Доха, като според информация в медиите Хая е бил сред набелязаните цели. Четирима от синовете му са загинали при израелски атаки, включително един при удар в Доха.

На вътрешните избори Ал Хая надделя над Халед Машал, който оглавяваше "Хамас" в периода 1996-2017 година. и също живее в Доха. В миналото Машал оцеля при опит за убийство, организиран от израелската разузнавателна служба "Мосад".

През последните години Израел ликвидира няколко високопоставени лидери на "Хамас", сред които Исмаил Хания, убит през 2024 г., а след него начело на движението застана Синуар.

Въпреки че в ивицата Газа е в сила примирие от октомври миналата година, смъртоносните нападения продължават. Разоръжаването на "Хамас", предвидено в мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не е осъществено, посочва ДПА.

Израел продължава да контролира повече от половината територия на ивицата Газа, докато "Хамас" е възстановил контрола си над районите, които държи от началото на примирието.