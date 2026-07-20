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"Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер

"Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер

20 Юли, 2026 19:50 621 15

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  • халил ал хая-
  • палестина-
  • израел-
  • ивицата газа

Израел продължава да контролира повече от половината територия на ивицата Газа

"Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер, се казва в изявление на движението, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Той ще оглави Политическото бюро на движението, като наследява Яхия Синуар, убит при израелска военна операция през октомври 2024 година.

След смъртта на Синуар Ал Хая беше част от петчленния съвет, който ръководеше "Хамас". Освен това той беше главен преговарящ на организацията в разговорите за постигане на трайно мирно споразумение за ивицата Газа.

Хая е роден в Газа, но през последните години живее основно в Катар. Преди това беше най-високопоставеният представител на "Хамас" извън палестинските територии.

Миналата година израелските военновъздушни сили предприеха опит за удар срещу висшето ръководство на "Хамас" в катарската столица Доха, като според информация в медиите Хая е бил сред набелязаните цели. Четирима от синовете му са загинали при израелски атаки, включително един при удар в Доха.

На вътрешните избори Ал Хая надделя над Халед Машал, който оглавяваше "Хамас" в периода 1996-2017 година. и също живее в Доха. В миналото Машал оцеля при опит за убийство, организиран от израелската разузнавателна служба "Мосад".

През последните години Израел ликвидира няколко високопоставени лидери на "Хамас", сред които Исмаил Хания, убит през 2024 г., а след него начело на движението застана Синуар.

Въпреки че в ивицата Газа е в сила примирие от октомври миналата година, смъртоносните нападения продължават. Разоръжаването на "Хамас", предвидено в мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не е осъществено, посочва ДПА.

Израел продължава да контролира повече от половината територия на ивицата Газа, докато "Хамас" е възстановил контрола си над районите, които държи от началото на примирието.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    6 10 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ СПУКА И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!

    Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!

    Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #3, #4, #6, #7, #14

    19:52 20.07.2026

  • 2 Халил малил...

    9 5 Отговор
    ....И кариерата му ще продължи цели шест дни.

    19:54 20.07.2026

  • 3 Психиатър

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Пий си хапченцата редовно и няма да имаш халюцинации!

    19:56 20.07.2026

  • 4 К.Р

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    За пРассия.

    19:56 20.07.2026

  • 5 кой разбрал, разбрал

    9 4 Отговор
    "Хамас" обяви новата мишена Халил ал Хая.

    20:00 20.07.2026

  • 6 ха, ха, ха...

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ СПУКА И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Заедно с теб! Солидарност, където си ти там сме и ние. Какво се радваш толкова все едно, че яйце ти белят?

    20:03 20.07.2026

  • 7 Ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Ха ха ха

    20:06 20.07.2026

  • 8 Да де, ама това

    5 4 Отговор
    в момента е доста ветровита длъжност при хамас...

    20:08 20.07.2026

  • 9 Започнаха ли залозите, колко

    5 4 Отговор
    дни ще устиска?

    20:13 20.07.2026

  • 10 ПОРЕДНИЯ АГЕНТ

    5 3 Отговор
    НА МОСАД ИНАЧЕ КАК БИХА УСПЯЛИ ЕВРЕИТЕ.ТЕЗИ СА СЪЩИТЕ ПРОДАЖНИЦИ КАТО НАС.

    20:14 20.07.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    ВЕДНАГА, ЦОНЧО, ЧОРАПА И КОПЕЙКИН .................... ДА ZAMИНАВАТ ZA TEXEPAH ДА .................... ЦЕЛУВАТ НА НОВИЯ ЛИДЕР НА ХАМАС .................,... НЕЩО .................

    20:18 20.07.2026

  • 12 ФАКТ

    1 4 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и.. ИзпуШИ

    20:18 20.07.2026

  • 13 оше

    2 0 Отговор
    една порция яхния

    20:19 20.07.2026

  • 14 лугандон

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    пиеш ли фанта

    20:20 20.07.2026

  • 15 Али

    3 0 Отговор
    Блазе му, скоро ще е при девиците.

    20:20 20.07.2026