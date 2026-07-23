Мина взриви танкер, двама убити на иракската граница

Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви, че петролен танкер е избухнал в пламъци край стратегическия Ормузки проток, след като е поразил морска мина.

Инцидентът е част от ескалиращ конфликт, при който бяха атакувани ключови ирански градове и гранични пунктове.

Командването на IRGC потвърди, че плавателният съд е претърпял сериозни щети в южния коридор на протока. Според официалното изявление на иранската държавна медия IRNA, Техеран обвинява американските сили за насочването на кораби през опасни, минирани маршрути и предупреди, че протокът остава напълно затворен за търговски суровини.

Паралелно с морската ескалация, ситуацията по суша също рязко се влоши. По информация на световната агенция Xinhua, най-малко двама души бяха убити при ракетен удар в близост до пътническия терминал на контролно-пропускателния пункт Шаламчех на границата между Иран и Ирак. Местните власти в провинция Хузестан потвърдиха за жертвите, докато ранените са хоспитализирани.

През последните часове иранските противовъздушни сили бяха приведени в пълна бойна готовност след серия от мощни експлозии в два основни града – Югозападния Ендимешк и крайбрежния Бушер. Според материали на The Jerusalem Post, американското централно командване (CENTCOM) е започнало поредна вълна от въздушни удари срещу военна инфраструктура на Иран. В Бушер, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала в страната, е поразен съседен военен обект, като се съобщава за задействани системи за ПВО. Районът около Ендимешк също е бил обект на обстрел с тактически ракети, насочени към логистични и транспортни артерии.

Международната общност изразява сериозни опасения за глобалните енергийни доставки, тъй като Ормузкият проток е най-важният коридор за трансфер на суров петрол в света.