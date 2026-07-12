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Петима палестинци, сред които 9-годишно момиче, загинаха при израелски удари в Газа

Петима палестинци, сред които 9-годишно момиче, загинаха при израелски удари в Газа

12 Юли, 2026 17:26, обновена 12 Юли, 2026 17:26 548 12

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  • загинаха-
  • израелски удари

Новите атаки идват на фона на преговори в Кайро за следващия етап от мирния план за анклава

Петима палестинци, сред които 9-годишно момиче, загинаха при израелски удари в Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко петима души, сред които и 9-годишно момиче, са били убити при израелски атаки в ивицата Газа, съобщиха палестински здравни служители, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Според медицински източници израелски обстрел е поразил палатков лагер в източната част на бежанския лагер Ал-Бурейдж в централната част на Газа. При удара е загинала 9-годишната Тала Абу Матар. Израелската армия не е направила незабавен коментар по случая.

При отделна атака е бил поразен обект за обработка на метал в квартал Сабра в град Газа. По данни на очевидци леярната е била ударена с три израелски ракети, при което са загинали още четирима души.

Израелските военни заявиха пред „Ройтерс“, че са извършили удар срещу „терористична инфраструктура“, но не предоставиха допълнителни подробности за конкретната операция.

Нови атаки въпреки примирието

Примирието между Израел и Хамас, договорено през октомври 2025 г., сложи край на мащабните бойни действия в анклава, но не прекрати напълно военните операции и въздушните удари.

Според палестински източници от влизането на споразумението в сила са загинали повече от 1000 палестинци, докато през същия период четирима израелски войници са били убити от бойци в Газа.

Последните удари съвпадат с посещението на представители на Хамас в Кайро, където се провеждат нови разговори за прилагането на втората фаза от мирния план за Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп.

Сред основните теми на преговорите са възможното разоръжаване на Хамас и изтеглянето на израелските сили от части на анклава. Според източници, близки до разговорите, до момента не е постигнат съществен напредък.

Тежки условия за населението в Газа

Около 2 милиона жители на Газа, голяма част от които са били принудени да напускат домовете си многократно, продължават да живеят в изключително тежки условия.

Много от тях се намират в импровизирани палаткови лагери или повредени сгради в малката крайбрежна територия, която остава под контрола на Хамас.

Според израелските власти при нападението на бойци, водени от Хамас, срещу Израел на 7 октомври 2023 г. са били убити около 1200 души.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщава, че от началото на войната в анклава са загинали повече от 73 000 палестинци.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    15 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    17:29 12.07.2026

  • 2 Луд

    13 2 Отговор
    До кога , ще си затварят очите и ще си отврят з. бузи политиците

    17:31 12.07.2026

  • 3 Ежедневие

    15 1 Отговор
    За Газа, дори изррихелците протестират срещу сатаняху и го наричат убиец

    17:32 12.07.2026

  • 4 пешо

    14 0 Отговор
    за евреите що няма санкции

    17:32 12.07.2026

  • 5 ТОВА ИМ СЕ ПИШЕ

    13 1 Отговор
    НА СМЕТКАТА.ЕДИН ДЕН ЩЕ ПЛАЩАТ ЖЕСТОКО ЗА ГЕНОЦИДА .

    Коментиран от #8

    17:34 12.07.2026

  • 6 Емил Стефанов

    11 1 Отговор
    Ако бяха укронацисти Европа щеше да ври и кипи срещу Руската Федерация.

    17:36 12.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Проблемът не е в исрахел ,а във светът че търпи подобна несправедливост

    17:38 12.07.2026

  • 8 Карлсон Тък

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "ТОВА ИМ СЕ ПИШЕ":

    Това не е геноцид според Израел и неговите съюзници.Само ако жертвите са евреи е геноцид.

    17:39 12.07.2026

  • 9 УдоМача

    5 1 Отговор
    Израел продължава да трупа улики за собствената си смъртна присъда и времето за изпълнението ѝ съвсем наближи!

    17:48 12.07.2026

  • 10 Георги

    3 0 Отговор
    нека позная - всички са от хамас и са готвили атентат срещу тромб

    17:49 12.07.2026

  • 11 Някой да е изненадан?

    5 1 Отговор
    Изтреблението продължава. Това е Израел, страната на богоизбраните.

    17:54 12.07.2026

  • 12 Хайде де

    3 0 Отговор
    Убити са,
    Пишете правилно

    18:25 12.07.2026