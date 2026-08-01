1 август 1834 г. Британската империя отменя робството. 770 000 души получават свобода

Днес се навършват точно 192 години от един от най-важните хуманитарни актове в световната история. На 1 август 1834 г. официално влиза в сила Законът за премахване на робството (Slavery Abolition Act 1833), приет от британския парламент предходната година. Тази историческа стъпка дава статут на свободни граждани на близо 770 280 колониални роби, променяйки завинаги икономическата и социална карта на света.

Законът обхваща по-голямата част от териториите на Британската империя, включително ключови региони в Карибите, Мавриций и Южна Африка. Процесът по премахване на робството обаче не е бил нито мигновен, нито напълно безусловен.

Пътят към свободата: Компромиси и икономическа цена

Въпреки че законът провъзгласява свободата, пълната еманципация е забавена чрез въвеждането на т.нар. „система на чиракуване“. Свободата влиза в сила веднага само за децата под шестгодишна възраст. Възрастните бивши роби са били принудени да продължат да работят без заплащане за своите досегашни господари в рамките на преходен период от четири до шест години.

Правителството е отпуснало колосалната за времето си сума от 20 милиона паунда под формата на компенсации, но не за пострадалите хора, а за самите собственици на роби. Тази сума е представлявала около 40% от годишния бюджет на държавната хазна. Любопитен детайл е, че остатъкът от държавните дългове, натрупани за изплащането на тези обезщетения, е окончателно изчистен от Обединеното кралство едва през 2015 г.

Окончателната и пълна свобода без принудителен труд настъпва предсрочно в полунощ на 31 юли 1838 г. след масови мирни протести в колониите. Днес датата 1 август се отбелязва по целия свят като Ден на еманципацията (Emancipation Day). Тя напомня за дългата борба срещу расовите предразсъдъци и за значението на отстояването на равните човешки права в съвременния свят.