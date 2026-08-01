1 август 1834 г. Британската империя отменя робството. 770 000 души получават свобода

Днес се навършват точно 192 години от един от най-важните хуманитарни актове в световната история. На 1 август 1834 г. официално влиза в сила Законът за премахване на робството (Slavery Abolition Act 1833), приет от британския парламент предходната година. Тази историческа стъпка дава статут на свободни граждани на близо 770 280 колониални роби, променяйки завинаги икономическата и социална карта на света.
Законът обхваща по-голямата част от териториите на Британската империя, включително ключови региони в Карибите, Мавриций и Южна Африка. Процесът по премахване на робството обаче не е бил нито мигновен, нито напълно безусловен.
Пътят към свободата: Компромиси и икономическа цена
Въпреки че законът провъзгласява свободата, пълната еманципация е забавена чрез въвеждането на т.нар. „система на чиракуване“. Свободата влиза в сила веднага само за децата под шестгодишна възраст. Възрастните бивши роби са били принудени да продължат да работят без заплащане за своите досегашни господари в рамките на преходен период от четири до шест години.
Правителството е отпуснало колосалната за времето си сума от 20 милиона паунда под формата на компенсации, но не за пострадалите хора, а за самите собственици на роби. Тази сума е представлявала около 40% от годишния бюджет на държавната хазна. Любопитен детайл е, че остатъкът от държавните дългове, натрупани за изплащането на тези обезщетения, е окончателно изчистен от Обединеното кралство едва през 2015 г.
Окончателната и пълна свобода без принудителен труд настъпва предсрочно в полунощ на 31 юли 1838 г. след масови мирни протести в колониите. Днес датата 1 август се отбелязва по целия свят като Ден на еманципацията (Emancipation Day). Тя напомня за дългата борба срещу расовите предразсъдъци и за значението на отстояването на равните човешки права в съвременния свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елизабет Цветанова Кахъра
14:49 01.08.2026
2 И до кога при нас
Коментиран от #6
15:02 01.08.2026
3 Хмм
Коментиран от #7
15:10 01.08.2026
4 Факти
1) Най-голямата - 24% от територията и 23% от населението на планетата
2) Индустриалната революция - изгражда днешния комфортен свят, увеличава световното население 10 пъти и продължителността на живота над 2 пъти
3) Последна приема робството и първа го отменя - морален стожер
Никоя друга империя не може да се конкурира с нея - нито като размери, нито като приност за човечеството - както от технологично, така и от морално естество. Тя първа надраства средновековната диващина и примитивизъм. За жалост днес Великобритания е жертва на своята добрина. Подслонила е всякаква измет и това я унищожава.
Коментиран от #11
15:19 01.08.2026
5 Хейт
15:21 01.08.2026
6 Факти
До коментар #2 от "И до кога при нас":В момента не сме в робство. Можем да напуснем ЕС и НАТО когато си поискаме. При предните робства не беше така.
Коментиран от #10
15:21 01.08.2026
7 Факти
До коментар #3 от "Хмм":А в Русия никога не е нямало робство. Всъщност за кратко нямаше през 90-те, ама руснаците тия години ги свързват с голям глад. Затова до ден днешен робството не и пречи и го смятам за нормалното им състояние.
15:23 01.08.2026
8 Ами
Дори и в момента на практика в по-голямата част от така наречените
демокрации много от хората на практика нямат почти нищо свое.
Защото почти цялата им собственост, е собственост на банките.
15:31 01.08.2026
9 Механик
Просто едно време робите са живеели, хранили, лекували за сметка на господаря. Сега робите си купуват жилище за да живеят в него. Или плащат наем за това че живеят в него. Храна, лечение, облекло и всичко останало, днешните роби си го купуват сами. Купуват си кола и гориво за да могат да отидат да работят за господаря. И ако едно време господаря е плащал пари за да купи роб, то съвременния роб се ражда роб и отива безплатно и сам при господаря да му робува.
Хайде, роби! Не се помотквайте, а идете да си прегледате колите, да ги заредите, щото в понеделник пак сте на памуковата плантация. И осъствия не се толерират.
Коментиран от #12
15:42 01.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
До коментар #4 от "Факти":Дали е добра Британската империя питай ония индийци дето са ги привързвали за дулата на оръдията. Питай милионите деца дето не са разбрали какво е детство. Питай българите убити от обучените от британски инструктори башибузуци.
В същност и много добре знаеш кого да питаш, но просто нямаш желание.
И да, британците си плащат и ще си платят много жестоко. Паразитите ще ги размажат по стените. Ще се гаврят с телата на британците. Ще е ужасна гледка, но така им се пада за всички злини създадени от тях.
15:49 01.08.2026
12 Ами
До коментар #9 от "Механик":Не че на места няма робство, но е много рядко.
Преобладава крепостничеството.
Това което описвате е модерно крепостничеството,
но то е прикрито под сладката дума демокрация.
15:54 01.08.2026
13 кумчо ВЪЛЧО
16:02 01.08.2026
14 э абаротное
А вие говорите за някакъв хуманен акт на ОТМЯНА НА РОБСТВО !
Звучи като ГАВРА и ПОДИГРАВКА !
16:05 01.08.2026
15 Петер Брьогел
Няма как , нали ? Нищо , че са УЖ демократи !
Краденото си е крадено и си остава за КРАДЕЦА !
16:07 01.08.2026