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1 август 1834 г. Британската империя отменя робството. 770 000 души получават свобода

1 август 1834 г. Британската империя отменя робството. 770 000 души получават свобода

1 Август, 2026 14:44 991 15

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Денят, който промени историята на Британската империя и постави основите на съвременните човешки права

1 август 1834 г. Британската империя отменя робството. 770 000 души получават свобода - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват точно 192 години от един от най-важните хуманитарни актове в световната история. На 1 август 1834 г. официално влиза в сила Законът за премахване на робството (Slavery Abolition Act 1833), приет от британския парламент предходната година. Тази историческа стъпка дава статут на свободни граждани на близо 770 280 колониални роби, променяйки завинаги икономическата и социална карта на света.

Законът обхваща по-голямата част от териториите на Британската империя, включително ключови региони в Карибите, Мавриций и Южна Африка. Процесът по премахване на робството обаче не е бил нито мигновен, нито напълно безусловен.

Пътят към свободата: Компромиси и икономическа цена

Въпреки че законът провъзгласява свободата, пълната еманципация е забавена чрез въвеждането на т.нар. „система на чиракуване“. Свободата влиза в сила веднага само за децата под шестгодишна възраст. Възрастните бивши роби са били принудени да продължат да работят без заплащане за своите досегашни господари в рамките на преходен период от четири до шест години.

Правителството е отпуснало колосалната за времето си сума от 20 милиона паунда под формата на компенсации, но не за пострадалите хора, а за самите собственици на роби. Тази сума е представлявала около 40% от годишния бюджет на държавната хазна. Любопитен детайл е, че остатъкът от държавните дългове, натрупани за изплащането на тези обезщетения, е окончателно изчистен от Обединеното кралство едва през 2015 г.

Окончателната и пълна свобода без принудителен труд настъпва предсрочно в полунощ на 31 юли 1838 г. след масови мирни протести в колониите. Днес датата 1 август се отбелязва по целия свят като Ден на еманципацията (Emancipation Day). Тя напомня за дългата борба срещу расовите предразсъдъци и за значението на отстояването на равните човешки права в съвременния свят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова Кахъра

    4 1 Отговор
    Отдавна няма робство за нашата фамилия. С баба ми от 100 години се плющиме с консула на Уганда 🥳🤡

    14:49 01.08.2026

  • 2 И до кога при нас

    5 1 Отговор
    300 год Византийско робство , 500 год Турско робство , 45 год Руско робство , 35 год Еврогейско робство .До кога ще бъдем роби ?

    Коментиран от #6

    15:02 01.08.2026

  • 3 Хмм

    2 1 Отговор
    отменя робството в колониите, в самата Англия не е имало робство, но сегрегация е имало.

    Коментиран от #7

    15:10 01.08.2026

  • 4 Факти

    3 5 Отговор
    Британската импертия е най-великата империя в човешката история без никаква конкуренция.

    1) Най-голямата - 24% от територията и 23% от населението на планетата
    2) Индустриалната революция - изгражда днешния комфортен свят, увеличава световното население 10 пъти и продължителността на живота над 2 пъти
    3) Последна приема робството и първа го отменя - морален стожер

    Никоя друга империя не може да се конкурира с нея - нито като размери, нито като приност за човечеството - както от технологично, така и от морално естество. Тя първа надраства средновековната диващина и примитивизъм. За жалост днес Великобритания е жертва на своята добрина. Подслонила е всякаква измет и това я унищожава.

    Коментиран от #11

    15:19 01.08.2026

  • 5 Хейт

    7 1 Отговор
    Историята на Малобритания всъщност е историята на пиратството. Факт.

    15:21 01.08.2026

  • 6 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "И до кога при нас":

    В момента не сме в робство. Можем да напуснем ЕС и НАТО когато си поискаме. При предните робства не беше така.

    Коментиран от #10

    15:21 01.08.2026

  • 7 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    А в Русия никога не е нямало робство. Всъщност за кратко нямаше през 90-те, ама руснаците тия години ги свързват с голям глад. Затова до ден днешен робството не и пречи и го смятам за нормалното им състояние.

    15:23 01.08.2026

  • 8 Ами

    3 1 Отговор
    В голяма част от държавите, робството бе заменено с модерно крепостничество.
    Дори и в момента на практика в по-голямата част от така наречените
    демокрации много от хората на практика нямат почти нищо свое.
    Защото почти цялата им собственост, е собственост на банките.

    15:31 01.08.2026

  • 9 Механик

    4 2 Отговор
    Робството съществува и до днес, нищо, че му викате отменено.
    Просто едно време робите са живеели, хранили, лекували за сметка на господаря. Сега робите си купуват жилище за да живеят в него. Или плащат наем за това че живеят в него. Храна, лечение, облекло и всичко останало, днешните роби си го купуват сами. Купуват си кола и гориво за да могат да отидат да работят за господаря. И ако едно време господаря е плащал пари за да купи роб, то съвременния роб се ражда роб и отива безплатно и сам при господаря да му робува.
    Хайде, роби! Не се помотквайте, а идете да си прегледате колите, да ги заредите, щото в понеделник пак сте на памуковата плантация. И осъствия не се толерират.

    Коментиран от #12

    15:42 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Дали е добра Британската империя питай ония индийци дето са ги привързвали за дулата на оръдията. Питай милионите деца дето не са разбрали какво е детство. Питай българите убити от обучените от британски инструктори башибузуци.
    В същност и много добре знаеш кого да питаш, но просто нямаш желание.
    И да, британците си плащат и ще си платят много жестоко. Паразитите ще ги размажат по стените. Ще се гаврят с телата на британците. Ще е ужасна гледка, но така им се пада за всички злини създадени от тях.

    15:49 01.08.2026

  • 12 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Не че на места няма робство, но е много рядко.
    Преобладава крепостничеството.
    Това което описвате е модерно крепостничеството,
    но то е прикрито под сладката дума демокрация.

    15:54 01.08.2026

  • 13 кумчо ВЪЛЧО

    0 0 Отговор
    Само 770 000 роби ли ??????? Ала - бала , тинтири - минтири ............

    16:02 01.08.2026

  • 14 э абаротное

    0 0 Отговор
    Британия е ползвала робски труд стотици години. Обирала е до шушка своите колонии. Мачкала е поголовно териториите , които е владяла със сила.
    А вие говорите за някакъв хуманен акт на ОТМЯНА НА РОБСТВО !
    Звучи като ГАВРА и ПОДИГРАВКА !

    16:05 01.08.2026

  • 15 Петер Брьогел

    0 0 Отговор
    Мисля , че би било честно , ВеликоБритания да върне краденото !
    Няма как , нали ? Нищо , че са УЖ демократи !
    Краденото си е крадено и си остава за КРАДЕЦА !

    16:07 01.08.2026