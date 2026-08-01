Рая Пеева и Явор Бахаров показаха много лични кадри преди раждането

Актрисата Рая Пеева сподели красиви снимки, направени на морския бряг. На първия кадър Рая е сама, облечена в дълга бяла рокля, показваща бременното си коремче. Зад нея е морето. На втората са двамата с Явор, снимани в далечината, като два допълващи се силуета.
Текстът към снимките гласи: "36. Почти завършено", което най-вероятно означава, че е в 36-ата седмица и бебчето съвсем скоро може да се появи, пише woman.bg.
Преди време, в интервю за "Преди обед" двойката сподели, че появата на бебето е най-голямото чудо, което им се е случвало.
Любовната история между Рая и Явор продължава вече близо десетилетие.Те признаха в тв ефира, че дълго време са чакали този момент, но по редица причини бременността така и не настъпвала.
„Работа, стрес – всичко това явно оказва влияние. И в един момент започваш да си задаваш въпроса защо не се получава. Но изведнъж чудото просто стана – планирано и по естествен начин“, разказа Рая пред камерите на bTV.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
14:56 01.08.2026
2 Гост
14:56 01.08.2026
3 Само тя
14:56 01.08.2026
4 Калитко
14:59 01.08.2026
5 Перо
14:59 01.08.2026
6 Я бе!
15:01 01.08.2026
7 Уууу
15:01 01.08.2026
8 Зеления
Може ли това да го осъзнае пълнолетен човек, с натрупан житейски опит? - не само че е възможно, то е наложително да бъде осъзнато, че лансирането на подобен индивид и рекламата му, ще повлияе на 10-14 годишните, а именно такава реклама се осъществява в много обществени структури - медии, театри които го канят да играе представления, продуценти канещи го в различни телевизионни формати.
Когато след 4-5 години, сегашните 14 годишни започнат да карат автомобили пияни, дрогирани, да се бият с други хора и да спят по пейките на парковете по долни гащи ще бъдем ли изненадани и ще се питаме ли защо се случва?
15:02 01.08.2026
9 Един
15:06 01.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Адоре Мио
15:18 01.08.2026
12 Иван
15:26 01.08.2026
13 Без име
15:40 01.08.2026
14 хейтър
15:41 01.08.2026
15 Никой
15:43 01.08.2026
16 ЙЕЛОУ ТАКСИ
15:59 01.08.2026