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Рая Пеева и Явор Бахаров показаха много лични кадри преди раждането

Рая Пеева и Явор Бахаров показаха много лични кадри преди раждането

1 Август, 2026 14:53 1 046 16

  • рая пеева-
  • явор бахаров-
  • бременност-
  • на море

Любовната история между Рая и Явор продължава вече близо десетилетие

Рая Пеева и Явор Бахаров показаха много лични кадри преди раждането - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Рая Пеева сподели красиви снимки, направени на морския бряг. На първия кадър Рая е сама, облечена в дълга бяла рокля, показваща бременното си коремче. Зад нея е морето. На втората са двамата с Явор, снимани в далечината, като два допълващи се силуета.

Текстът към снимките гласи: "36. Почти завършено", което най-вероятно означава, че е в 36-ата седмица и бебчето съвсем скоро може да се появи, пише woman.bg.


Преди време, в интервю за "Преди обед" двойката сподели, че появата на бебето е най-голямото чудо, което им се е случвало.

Любовната история между Рая и Явор продължава вече близо десетилетие.Те признаха в тв ефира, че дълго време са чакали този момент, но по редица причини бременността така и не настъпвала.

„Работа, стрес – всичко това явно оказва влияние. И в един момент започваш да си задаваш въпроса защо не се получава. Но изведнъж чудото просто стана – планирано и по естествен начин“, разказа Рая пред камерите на bTV.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Тия какви са пиянки и двамата се плаша какво ще роди тая

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  • 5 Перо

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    Наркоман и приматка, “голяма двойка”!

    14:59 01.08.2026

  • 6 Я бе!

    10 0 Отговор
    Някой наркоман да каже! Тези като се ожлямбат ли правят секс, или когато са в абстиненция?

    15:01 01.08.2026

  • 7 Уууу

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    Разкарайте ги

    15:01 01.08.2026

  • 8 Зеления

    13 0 Отговор
    Може ли да осъзнае едно дете на 10-14 години, че Явор Бахаров не трябва да му е кумир? - не, не може!
    Може ли това да го осъзнае пълнолетен човек, с натрупан житейски опит? - не само че е възможно, то е наложително да бъде осъзнато, че лансирането на подобен индивид и рекламата му, ще повлияе на 10-14 годишните, а именно такава реклама се осъществява в много обществени структури - медии, театри които го канят да играе представления, продуценти канещи го в различни телевизионни формати.

    Когато след 4-5 години, сегашните 14 годишни започнат да карат автомобили пияни, дрогирани, да се бият с други хора и да спят по пейките на парковете по долни гащи ще бъдем ли изненадани и ще се питаме ли защо се случва?

    15:02 01.08.2026

  • 9 Един

    8 0 Отговор
    Дайте кадри от зачеването.Само тях,бих признал за лични.

    15:06 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Адоре Мио

    12 0 Отговор
    Пърпъл Хейз. Защо показвате тези наркоси?

    15:18 01.08.2026

  • 12 Иван

    9 0 Отговор
    Измет

    15:26 01.08.2026

  • 13 Без име

    4 0 Отговор
    Почвам да копая дупка, че ме напъна от тая новина.

    15:40 01.08.2026

  • 14 хейтър

    3 0 Отговор
    Само не разбрах защо ни занимавате с личните им работи на тези простаци. Или те сами ви извикаха да пуснете нещо за тях?

    15:41 01.08.2026

  • 15 Никой

    4 0 Отговор
    Показват ни кадри от живота на един наркозависим . Това да послужи като модел за пример на младото поколение . Хвала на такива медии , които ни проповядват традиционните християнски ценности .

    15:43 01.08.2026

  • 16 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    1 0 Отговор
    б 00 клук до б 00 клука

    15:59 01.08.2026