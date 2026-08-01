Моторист загина в прохода Шипка

Моторист загина, след като самокатастрофира на главен път I-5 – северната страна на прохода Шипка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.
Сигналът за произшествието е подаден около 10 часа чрез единния европейски номер за спешни повиквания 112. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на водача – 61-годишен мъж от село Шумата.
Мъжът е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал.
По първоначална информация той е самокатастрофирал, след като се е ударил в крайпътна мантинела.
Причините за пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мимч
15:01 01.08.2026
2 А50
15:03 01.08.2026
3 смях в залата
15:09 01.08.2026
4 Неможал !
Завоя ли ?
Коментиран от #17
15:13 01.08.2026
5 Какъв Е Тоя Мотоциклет ?
В Колелото ?
15:15 01.08.2026
6 Марко
Коментиран от #16
15:16 01.08.2026
7 Пампаец
Коментиран от #9
15:20 01.08.2026
8 Рогач
Коментиран от #12
15:23 01.08.2026
9 Ще е Добре ! Ако Е !
До коментар #7 от "Пампаец":Наркоман !
15:24 01.08.2026
10 МП4
15:25 01.08.2026
11 Моторист
15:26 01.08.2026
12 Кат Го Гледам !
До коментар #8 от "Рогач":Не ми Вдъхва !
Доверие !
15:26 01.08.2026
13 Еко
15:26 01.08.2026
14 Мим
15:32 01.08.2026
15 Софийски селянин,Пенсионер
15:44 01.08.2026
16 Моряка
До коментар #6 от "Марко":Преувеличаваш,колега.Да караш мотор по принцип не значи да си идиот,но полуидиот със сигурност.Но като прибаввиш и състоянието на нашите пътища,нещата клонят към идиотизъм.Не съм съгласен с присмеха на някои колеги с възрастта на моториста.Статистиката недвусмислено сочи,че младите водачи правят най много произшествия.
Коментиран от #18
15:47 01.08.2026
17 от малко разлята нафта или масло
До коментар #4 от "Неможал !":в прохода става пързалка, това милиционерите никога не го отчитат като причина номер 1
15:50 01.08.2026
18 Алекс
До коментар #16 от "Моряка":И аз постоянно се сблъсквам точно с такива екземпляри било то с коли или мотори..
15:57 01.08.2026