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Моторист загина в прохода Шипка

Моторист загина в прохода Шипка

1 Август, 2026 14:59 1 172 18

  • моторист-
  • шипка-
  • проход

Мъжът е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал

Моторист загина в прохода Шипка - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Моторист загина, след като самокатастрофира на главен път I-5 – северната страна на прохода Шипка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Сигналът за произшествието е подаден около 10 часа чрез единния европейски номер за спешни повиквания 112. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на водача – 61-годишен мъж от село Шумата.

Мъжът е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал.

По първоначална информация той е самокатастрофирал, след като се е ударил в крайпътна мантинела.

Причините за пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    5 4 Отговор
    Явно е шумкар...

    15:01 01.08.2026

  • 2 А50

    5 5 Отговор
    Малко странно, едва ли мъж на 61г е карал като на гигантски слалом, но има всякакви

    15:03 01.08.2026

  • 3 смях в залата

    6 2 Отговор
    В Нидерландия бил циганин според коментарите а пък тоя какъв е. Българин без мозък щом на тая възраст се прави на състезател не че има нормални мотористи

    15:09 01.08.2026

  • 4 Неможал !

    5 3 Отговор
    Да Вземе !

    Завоя ли ?

    Коментиран от #17

    15:13 01.08.2026

  • 5 Какъв Е Тоя Мотоциклет ?

    3 0 Отговор
    Вилката му !

    В Колелото ?

    15:15 01.08.2026

  • 6 Марко

    5 0 Отговор
    Лошото е, че на негово място дават книжки на нови идиoти.

    Коментиран от #16

    15:16 01.08.2026

  • 7 Пампаец

    3 3 Отговор
    Дано да не е хроничен алкохолик и тютюнджия , защото иначе карантиите му няма да стават за присаждане .

    Коментиран от #9

    15:20 01.08.2026

  • 8 Рогач

    2 2 Отговор
    Тюууууу ...Язък ! Убаф мАтор беши !!!

    Коментиран от #12

    15:23 01.08.2026

  • 9 Ще е Добре ! Ако Е !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пампаец":

    Наркоман !

    15:24 01.08.2026

  • 10 МП4

    7 0 Отговор
    Асвалта ни е под всякаква критика , никакво сцепление и от жегата и хилядите мпста , които менават се заглажда ,че и пеш да ходиш се пързаляш , а ако има вода направо си паднал. . Какво остава за мотора и като сложиш скоростта и си дотам. Нямаме пътища , водач на 61 години със сигурност има опит , за да караш на тази възраст мотор , но пътя не го позволява , защото се прани от отпадък не от бетон. Сега милиционерите ще пишат във хвърчащото протоколче "несъобразена скорост" и довиждане.

    15:25 01.08.2026

  • 11 Моторист

    5 0 Отговор
    С тази износена настилка какво друго да се случи. От години не карам мотор в България. Караме по най-лоште пътища като настилка в цяла Европа.

    15:26 01.08.2026

  • 12 Кат Го Гледам !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Рогач":

    Не ми Вдъхва !

    Доверие !

    15:26 01.08.2026

  • 13 Еко

    3 0 Отговор
    Ходил е на Бузлуджа

    15:26 01.08.2026

  • 14 Мим

    4 0 Отговор
    Като гледам,това не е мантинела,а бетонна стена ...

    15:32 01.08.2026

  • 15 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    Бог да го прости,язък завалията хартиса му пенсията..

    15:44 01.08.2026

  • 16 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Марко":

    Преувеличаваш,колега.Да караш мотор по принцип не значи да си идиот,но полуидиот със сигурност.Но като прибаввиш и състоянието на нашите пътища,нещата клонят към идиотизъм.Не съм съгласен с присмеха на някои колеги с възрастта на моториста.Статистиката недвусмислено сочи,че младите водачи правят най много произшествия.

    Коментиран от #18

    15:47 01.08.2026

  • 17 от малко разлята нафта или масло

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Неможал !":

    в прохода става пързалка, това милиционерите никога не го отчитат като причина номер 1

    15:50 01.08.2026

  • 18 Алекс

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Моряка":

    И аз постоянно се сблъсквам точно с такива екземпляри било то с коли или мотори..

    15:57 01.08.2026

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