ЕЦБ: Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Швеция не покриват критериите за въвеждане на еврото

Европейската централна банка (ЕЦБ) отчита ограничен напредък по пътя към приемането на еврото от Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, като нито една от петте държави не изпълнява напълно всички икономически и правни критерии за присъединяване към еврозоната. Това се посочва в публикувания днес Конвергентен доклад на ЕЦБ за 2026 година, изготвен от франкфуртската институция, предаде БТА.
Докладът оценява степента на икономическа и правна конвергенция на държавите членки на Европейския съюз извън еврозоната въз основа на Маастрихтските критерии. Те включват изисквания за ценова стабилност, бюджетен дефицит под 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), държавен дълг под 60 процента от БВП, устойчиви дългосрочни лихвени проценти и участие във Валутния механизъм II (ERM II) в продължение на поне две години. Оценяват се и критериите за правно сближаване, свързани основно с независимостта на централните банки и интеграцията им в Евросистемата.
Според ЕЦБ въпреки устойчивостта на икономиките към външни сътресения остават значителни пречки пред присъединяването към единната европейска валута.
Като основни фактори, забавящи процеса на сближаване, са посочени войната на Русия срещу Украйна, глобалното търговско напрежение и конфликтът в Близкия изток. Според ЕЦБ последният е довел до по-висока волатилност на енергийните пазари и до увеличение на енергийните разходи, което оказва влияние върху инфлацията и икономическите нагласи.
По критерия за ценова стабилност три от петте държави надвишават референтната стойност от 2,7 процента. Тя е изчислена на базата на средната инфлация в трите държави от ЕС с най-ниски темпове на поскъпване през последните 12 месеца - Кипър (0,9 процента), Франция (1,2 процента) и Дания (1,6 процента), към която са добавени 1,5 процентни пункта.
Най-висока инфлация е отчетена в Румъния - 8,4 процента през май 2026 г., следвана от Унгария с 3,3 процента и Полша с 2,9 процента. Чехия и Швеция покриват критерия с инфлация съответно от 1,9 и 2,2 процента.
ЕЦБ предупреждава, че през следващите месеци инфлационният натиск може да се засили заради по-високите цени на суровините и последиците от конфликта в Близкия изток. За Унгария и Румъния са отчетени и рискове за устойчивостта на инфлационното сближаване в по-дългосрочен план.
По отношение на публичните финанси Румъния, Полша и Унгария не изпълняват критерия за бюджетен дефицит. През 2025 г. дефицитът достига 7,9 процента от БВП в Румъния, 7,3 процента в Полша и 4,7 процента в Унгария. Чехия и Швеция остават под референтната стойност с дефицити съответно от 2,1 и 1,3 процента от БВП.
По критерия за държавен дълг Унгария вече надвишава допустимото равнище с дълг от 74,6 процента от БВП. Полша и Румъния се намират непосредствено под прага с 59,7 и 59,3 процента, докато Чехия и Швеция отчитат значително по-ниски нива - съответно 44,3 и 35,1 процента от БВП.
Докладът отбелязва, че нито една от петте държави не участва във Валутния механизъм II. Националните им валути се движат при гъвкави валутни режими и през разглеждания двугодишен период са регистрирани различни степени на колебания спрямо еврото.
По критерия за дългосрочните лихвени проценти Чехия и Швеция изпълняват изискването с равнища съответно от 4,5 и 2,6 процента. Полша, Унгария и Румъния остават над референтната стойност от 5,1 процента с показатели от 5,4 процента за Полша и по 6,7 процента за Унгария и Румъния.
ЕЦБ подчертава и значението на качеството на институциите и управлението за устойчивото икономическо сближаване. Според оценката, с изключение на Швеция, всички разглеждани държави имат възможност за допълнителен напредък в тази област.
По правните критерии нито една от петте държави не отговаря напълно на изискванията за приемане на еврото. ЕЦБ посочва различни несъответствия в националното законодателство, свързани с независимостта на централните банки, забраната за парично финансиране и правната интеграция в Евросистемата (централните банки от еврозоната и ЕЦБ - бел. ред.).
Докладът за конвергенцията се публикува на всеки две години и оценява степента на икономическа и правна готовност на държавите членки извън еврозоната за присъединяване към единната европейска валута. Всяка държава в ЕС, но извън еврозоната, може да поиска и изготвянето на извънреден доклад, ако смята, че отговаря на критериите за приемане на единната валута. Миналата година това направи България, която впоследствие стана двадесет и първата страна, въвела еврото.
Дания не е включена в оценката поради договореното от нея изключение от задължението за въвеждане на еврото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 :))
Коментиран от #48
13:23 24.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #47
13:25 24.06.2026
3 Ха-ха-ха
13:25 24.06.2026
4 Кривоверен алкаш
Коментиран от #15, #24, #27, #31, #58
13:26 24.06.2026
5 Само нашите скъсани цървули
13:26 24.06.2026
6 Боздуган
13:26 24.06.2026
7 хахахахоха
13:27 24.06.2026
8 Последния Софиянец
13:27 24.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Даа
13:28 24.06.2026
11 Бойко Скапаняка
13:28 24.06.2026
12 ВсеПак
13:29 24.06.2026
13 Делю Хайдутин
13:29 24.06.2026
14 Берия
само, че отзад, напред! Хубаво е в България
13:29 24.06.2026
15 Не така
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Като сме приели еврото, ти цъфнал ли си бре, или си и вързал.Аман от заблудени шилета .
Коментиран от #30
13:29 24.06.2026
16 Трол
13:29 24.06.2026
17 Те така
13:29 24.06.2026
18 Шапкаря
13:30 24.06.2026
19 Хахаха!🎺🥳😀
13:30 24.06.2026
20 Бойко Разбойко
13:31 24.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 САНДОКАН
13:31 24.06.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
13:32 24.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Име
13:32 24.06.2026
26 И България не покриваше но
Много умни ококорени тикви и прасета и на изборите се окъпаха в народната любов.
Коментиран от #45
13:33 24.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да, не са фалирали и в свръхдефицит
Коментиран от #35
13:33 24.06.2026
29 ои8уйхътгрф
Коментиран от #43
13:33 24.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бг пенсии 300 евро с работещи бедни с600
13:35 24.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пенсионер
С тоя мунчо крадев и ДСарския му екип от национални предатели, служещи на Москва, щяхме един ден да се събудим без Валутен борд, без спестявания, без работа ... по възрасните сме го изживявали вече по време на комунягите
Коментиран от #40, #44
13:36 24.06.2026
35 гост
До коментар #28 от "Да, не са фалирали и в свръхдефицит":ако го нямаше дефицита ......и еврото не е виновно за него,какво ли щеше да изсмучеш от пръстите си.
Коментиран от #39
13:36 24.06.2026
36 Констатация
13:36 24.06.2026
37 Еми да,
13:37 24.06.2026
38 Левски
13:38 24.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Даже гробарите на Румен боташ
До коментар #30 от "Кривоверен алкаш":И дпс- арите по прокуратури, съдилища на Румен боташ Пеевски взимат по над 10 000 евро заплати, а безотчетните милиони дори не ги споменават..
13:40 24.06.2026
42 Урсулите
и въпреки, Не покриваше критериите за въвеждане на еврото, беше Приета в Еврозоната,
Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Швеция, които Икономически и Финансово са
Много по-добре от България не покриват критериите за въвеждане на еврото,
защото не са толкова глупави и корумпирани и не искат да ги приемем и да ни
подарят банковите си Активи и наличното си Злато!
13:40 24.06.2026
43 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #29 от "ои8уйхътгрф":Явно е, че четене с разбиране не ти е силната страна ...
Чукча писател !
Коментиран от #75
13:40 24.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Сега Румен крадев боташ банкЯнски пеевск
До коментар #26 от "И България не покриваше но":Ви върти шиша докато си размаже еътрешностите
13:41 24.06.2026
46 Емил
Никой обаче не казва, че тези страни не искат да въвеждат еврото нали!
Ние обаче с тази просперираща икономика, развита промишленост, селско стопанство и положителен външнотърговски баланс сме първенците на всички земни кълбета!!!
Смях!!!
13:42 24.06.2026
47 Европеец
До коментар #2 от "честен ционист":Който се е прецакал ,прецакал се е..... И всичко това заради една корумпирана и продажна тиква от Банкя....
Коментиран от #69
13:42 24.06.2026
48 Дядо ви
До коментар #1 от ":))":Мухааха, "Гроздето е кисело!", вика ЕЦБ, щом не си предават държавите и не се навеждате със свалени гащи , тогава сте много грозни и не ви щем, ай чао! ЕЦБ - пълни смешници.
13:42 24.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ганчо има една
13:43 24.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
ТОВА ЧЕ ГИ ЛЪЖАТ ПОЛИТИЦИТЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ С ДАННИ ЗА УСЛОВИЯ И ЦИФРИ ЧЕ СА ГОТОВИ ЗА ЕВРОТО Е ДРУГ ВЪПРОС. ТРЯБВА ДА ИМА НАКАЗАТЕЛНА ЗАКОНОВА РАЗПОРЕДБА ЗА ИЗМАМНИ ПОЛИТИЦИ И СТРОГО НАКАЗАНИЕ. ИНАЧЕ ИЗМАМИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ.
Коментиран от #64
13:48 24.06.2026
53 Големият въпрос е:
Коментиран от #61
13:50 24.06.2026
54 Никой
То на касата в магазина е някакъв ад.
Специално в България си развързаха доста един вид - надценките.
13:51 24.06.2026
55 Ананас Петканов
13:52 24.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 икономист
13:52 24.06.2026
58 Коко
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Спри наркотиците,подметко краварска.
Минавай вече на мета, там ще ти се изясни всичко.
13:53 24.06.2026
59 Простият
13:53 24.06.2026
60 Маринов
Ама току виж да ни дали чстлак да си обираме крушите.
13:54 24.06.2026
61 Отговор
До коментар #53 от "Големият въпрос е:":Магнитите се привличат
13:54 24.06.2026
62 обективен
13:54 24.06.2026
63 ЕЦБ да обясни
13:56 24.06.2026
64 В Китайската народна република
До коментар #52 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":Разстрелват и политици и милиардери, които са крадци. Затуй Китай е на първо място в планетата.
13:57 24.06.2026
65 Лопата с чип
Резонният въпрос е - защо Тиквун, Прасчо и Петроханците ни набутаха в еврото?
Да кажат какво ги "стимулира" или кой им заповяда да го направят!
И няма ли да им се поитърси сметка, за тази държавна измяна?
Каквото и да си говорим, нещата оипират до съд за предателите!
И ако "справедливият" Български съд , не може да ги накаже, то "любовта" на народа може!
Коментиран от #71
13:58 24.06.2026
66 Долу ЕС
13:58 24.06.2026
67 Лост
Коментиран от #80
14:01 24.06.2026
68 Смартгай
14:01 24.06.2026
69 Еврово ли ви е, а?
До коментар #47 от "Европеец":Ако беше само корумпирана тиквата от Банкя, погромът над българите нямаше да се случи.
Списъкът на продажните мерзавци е дълъг и всеки предател ще си получи заслуженото от божиите инструменти!
14:01 24.06.2026
70 В Китайската народна република
14:01 24.06.2026
71 провинциалист
До коментар #65 от "Лопата с чип":"Резонният въпрос е - защо Тиквун, Прасчо и Петроханците ни набутаха в еврото?" - е как? Искаха народът да забогатее, какво друго?
14:02 24.06.2026
72 Жожи
14:05 24.06.2026
73 Луд
14:07 24.06.2026
74 ТДС
14:11 24.06.2026
75 ои8уйхътгрф
До коментар #43 от "Дрън, дрън съветски чугун":Улиго, почвай да обясняваш защо държави ПОКРИВАЩИ финансовите критерии не желаят и не продължават процеса с промяната на 2-3 закона и влизането в ERM II... ЩО ТЪЙ? И защо тяхната реална готовност, но СИЛНО НЕЖЕЛАНИЕ да минат на € се обявява като "не покриват изискванията"???
14:12 24.06.2026
76 НАСКО
14:14 24.06.2026
77 Ами те
Между другото, България също не покриваше критериите, а беше вкарана насила с ала-бала в еврозоната!
14:17 24.06.2026
78 Зеления
Между другото относно това изречение: "Дания не е включена в оценката поради договореното от нея изключение от задължението за въвеждане на еврото.", страшно много розови политици и анализатори у нас ни убеждаваха, че никога не е възможно нещо договорено /тоест да се приеме еврото във всяка държава/ да бъде променено.
Алооо ЕС, изключвайте Дания веднага от съюза !!!
Коментиран от #81
14:19 24.06.2026
79 ФЕС
14:19 24.06.2026
80 ои8уйхътгрф
До коментар #67 от "Лост":Ами гледай сега- те само Чехия и Швеция ги покриват и ще трябва да обясняват що не щът туй красиву €... Румъния наистина не покриват нищо, а Полша и Унгария лекичко се заиграват с цифрите и воаля- не отговарят на критериите... Ако инфлацията и дефицита им влязат в нормите просто ще дръпнат няколко милиарда дълг, ще прескочат 60% спрямо БВП-то и готово- не случайно държат дълга на границата на допустимото...
14:21 24.06.2026
81 ои8уйхътгрф
До коментар #78 от "Зеления":Дания ИЗНАЧАЛНО, още при влизането си в ес получава такова изключение... Също и Мелкобритания имаше такова изключение... Тоест НИЩО НЕ Е ПРОМЕНЯНО в договорите им за присъединяване към ес...
14:23 24.06.2026
82 Кючука
Коментиран от #85
14:27 24.06.2026
83 А задавали ли са си въпроса,
14:30 24.06.2026
84 жик так
14:38 24.06.2026
85 жик так
До коментар #82 от "Кючука":А представяте ли си как Бай Тошо е построил 2 000 малки и големи язовира !!!
Той още преди 50 години е покрил всички критерии на ЕС!!!
14:40 24.06.2026
86 Дако
14:41 24.06.2026
87 Еехее
14:42 24.06.2026