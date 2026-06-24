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ЕЦБ: Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Швеция не покриват критериите за въвеждане на еврото

ЕЦБ: Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Швеция не покриват критериите за въвеждане на еврото

24 Юни, 2026 13:23 2 207 87

  • еврозона-
  • ецб-
  • евро-
  • икономика-
  • швеция-
  • румъния

Нито една страна извън еврозоната не покрива критериите за въвеждане на еврото, показва редовният доклад на ЕЦБ

ЕЦБ: Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Швеция не покриват критериите за въвеждане на еврото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската централна банка (ЕЦБ) отчита ограничен напредък по пътя към приемането на еврото от Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, като нито една от петте държави не изпълнява напълно всички икономически и правни критерии за присъединяване към еврозоната. Това се посочва в публикувания днес Конвергентен доклад на ЕЦБ за 2026 година, изготвен от франкфуртската институция, предаде БТА.

Докладът оценява степента на икономическа и правна конвергенция на държавите членки на Европейския съюз извън еврозоната въз основа на Маастрихтските критерии. Те включват изисквания за ценова стабилност, бюджетен дефицит под 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), държавен дълг под 60 процента от БВП, устойчиви дългосрочни лихвени проценти и участие във Валутния механизъм II (ERM II) в продължение на поне две години. Оценяват се и критериите за правно сближаване, свързани основно с независимостта на централните банки и интеграцията им в Евросистемата.

Според ЕЦБ въпреки устойчивостта на икономиките към външни сътресения остават значителни пречки пред присъединяването към единната европейска валута.

Като основни фактори, забавящи процеса на сближаване, са посочени войната на Русия срещу Украйна, глобалното търговско напрежение и конфликтът в Близкия изток. Според ЕЦБ последният е довел до по-висока волатилност на енергийните пазари и до увеличение на енергийните разходи, което оказва влияние върху инфлацията и икономическите нагласи.

По критерия за ценова стабилност три от петте държави надвишават референтната стойност от 2,7 процента. Тя е изчислена на базата на средната инфлация в трите държави от ЕС с най-ниски темпове на поскъпване през последните 12 месеца - Кипър (0,9 процента), Франция (1,2 процента) и Дания (1,6 процента), към която са добавени 1,5 процентни пункта.

Най-висока инфлация е отчетена в Румъния - 8,4 процента през май 2026 г., следвана от Унгария с 3,3 процента и Полша с 2,9 процента. Чехия и Швеция покриват критерия с инфлация съответно от 1,9 и 2,2 процента.

ЕЦБ предупреждава, че през следващите месеци инфлационният натиск може да се засили заради по-високите цени на суровините и последиците от конфликта в Близкия изток. За Унгария и Румъния са отчетени и рискове за устойчивостта на инфлационното сближаване в по-дългосрочен план.

По отношение на публичните финанси Румъния, Полша и Унгария не изпълняват критерия за бюджетен дефицит. През 2025 г. дефицитът достига 7,9 процента от БВП в Румъния, 7,3 процента в Полша и 4,7 процента в Унгария. Чехия и Швеция остават под референтната стойност с дефицити съответно от 2,1 и 1,3 процента от БВП.

По критерия за държавен дълг Унгария вече надвишава допустимото равнище с дълг от 74,6 процента от БВП. Полша и Румъния се намират непосредствено под прага с 59,7 и 59,3 процента, докато Чехия и Швеция отчитат значително по-ниски нива - съответно 44,3 и 35,1 процента от БВП.

Докладът отбелязва, че нито една от петте държави не участва във Валутния механизъм II. Националните им валути се движат при гъвкави валутни режими и през разглеждания двугодишен период са регистрирани различни степени на колебания спрямо еврото.

По критерия за дългосрочните лихвени проценти Чехия и Швеция изпълняват изискването с равнища съответно от 4,5 и 2,6 процента. Полша, Унгария и Румъния остават над референтната стойност от 5,1 процента с показатели от 5,4 процента за Полша и по 6,7 процента за Унгария и Румъния.

ЕЦБ подчертава и значението на качеството на институциите и управлението за устойчивото икономическо сближаване. Според оценката, с изключение на Швеция, всички разглеждани държави имат възможност за допълнителен напредък в тази област.

По правните критерии нито една от петте държави не отговаря напълно на изискванията за приемане на еврото. ЕЦБ посочва различни несъответствия в националното законодателство, свързани с независимостта на централните банки, забраната за парично финансиране и правната интеграция в Евросистемата (централните банки от еврозоната и ЕЦБ - бел. ред.).

Докладът за конвергенцията се публикува на всеки две години и оценява степента на икономическа и правна готовност на държавите членки извън еврозоната за присъединяване към единната европейска валута. Всяка държава в ЕС, но извън еврозоната, може да поиска и изготвянето на извънреден доклад, ако смята, че отговаря на критериите за приемане на единната валута. Миналата година това направи България, която впоследствие стана двадесет и първата страна, въвела еврото.

Дания не е включена в оценката поради договореното от нея изключение от задължението за въвеждане на еврото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 :))

    94 3 Отговор
    А България го покрива:))

    Коментиран от #48

    13:23 24.06.2026

  • 2 честен ционист

    79 9 Отговор
    Като видяха Ганчо с галопиращата инфлация и няма вече нови желаещи въвеждането на Еврото. Даже се стараят да не отговарят на условията, не че Ганчо отговаряше на някакви условия, само за условието за баламата..

    Коментиран от #47

    13:25 24.06.2026

  • 3 Ха-ха-ха

    76 5 Отговор
    А България ги покрива и препокрива?

    13:25 24.06.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    15 67 Отговор
    Напишете го с още по големи букви да го запомнят проруските тиквеници...защо ние приемаме еврото а Унгария...Полша..не го приемат.....ето за какво...

    Коментиран от #15, #24, #27, #31, #58

    13:26 24.06.2026

  • 5 Само нашите скъсани цървули

    65 4 Отговор
    ги покриха стратегиите!

    13:26 24.06.2026

  • 6 Боздуган

    58 5 Отговор
    Румънците с 3хБВП на България не могат. Ние можем, брей!

    13:26 24.06.2026

  • 7 хахахахоха

    51 3 Отговор
    Да си ги подправят като нас и ще влязат отма

    13:27 24.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    49 4 Отговор
    България също не покрива критериите.

    13:27 24.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даа

    51 3 Отговор
    Ехееее, то щото България много покриваше критериите..... Със фалш, лъжа, измама и статистика ни набутаха насилствено и преждевременно... Та сега хората масово обедняха с 50 процента..... Иначе изброените горе страни, изобщо нямат намерение да кандидатстват за еврото, поне следващите 10 години!

    13:28 24.06.2026

  • 11 Бойко Скапаняка

    40 3 Отговор
    Само африканска България покрива изискванията с 3% дефицит.

    13:28 24.06.2026

  • 12 ВсеПак

    26 1 Отговор
    Все пак само ние в историята сме обявявали война на САЩ - велики за българските продажници и тогава и сега. Тогава цар немец, сега немски вериги ти продават български стоки в немска надценка и плащат 1/50-та от реалните данъци.

    13:29 24.06.2026

  • 13 Делю Хайдутин

    45 4 Отговор
    Швеция не покрива а България покрива ?хи хи хи

    13:29 24.06.2026

  • 14 Берия

    31 1 Отговор
    Разгеле, ние ги покрихме, още лани, по всички критерии! Днес, сме пак отличници,
    само, че отзад, напред! Хубаво е в България

    13:29 24.06.2026

  • 15 Не така

    42 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Като сме приели еврото, ти цъфнал ли си бре, или си и вързал.Аман от заблудени шилета .

    Коментиран от #30

    13:29 24.06.2026

  • 16 Трол

    15 6 Отговор
    Скапани изпаднали централноевропейски кочини.

    13:29 24.06.2026

  • 17 Те така

    40 2 Отговор
    Чакай малко- да не би ние да сме по-добре от Чехия,Полша или Швеция та ни набутаха в евро зоната...? Айде вижте как излиза шмекерлъка и лъжите на всичките евро-бюрократи наяве...Абе в очите ни го казват,че са ни излъгали с еврозоната-- ама ние пак рупаме ли рупаме...

    13:29 24.06.2026

  • 18 Шапкаря

    20 1 Отговор
    Да направят като нас-да излъжат.Ама трябва да бутнат парички на управляващите и готови отличници.

    13:30 24.06.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    32 2 Отговор
    Горките поляци и шведи! Толкова са зле!

    13:30 24.06.2026

  • 20 Бойко Разбойко

    37 0 Отговор
    Ще им пратим Теменужка и ще покрият.Хо хо хо

    13:31 24.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 САНДОКАН

    22 4 Отговор
    Важното е че ТЕРИТОРИЯТА на която бананите са на почит покрива всички критерии

    13:31 24.06.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    29 2 Отговор
    Важното е ,че Велика България покри критериите и прие еврото!Вече сме в Клуба на богатите!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    13:32 24.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Име

    30 2 Отговор
    Нямат валутни резерви, каквито имаше България, и ЕЦБ няма какво да открадне!

    13:32 24.06.2026

  • 26 И България не покриваше но

    25 2 Отговор
    Боко шиши и кокорчо нанизаха на бесилото .
    Много умни ококорени тикви и прасета и на изборите се окъпаха в народната любов.

    Коментиран от #45

    13:33 24.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да, не са фалирали и в свръхдефицит

    22 1 Отговор
    А си управляват държавните собствености в полза на народите си

    Коментиран от #35

    13:33 24.06.2026

  • 29 ои8уйхътгрф

    22 2 Отговор
    Значи Чехия и Швеция покриват изискванията за дефицит, дълг и т.н. обаче НЕ СА ПОИСКАЛИ да влязат в ERM II и затова "не покриват изискванията"???? Сериозно??????

    Коментиран от #43

    13:33 24.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бг пенсии 300 евро с работещи бедни с600

    23 2 Отговор
    ..евро заплати, покриват критериите само за тотално избиване и планирано ликвидиране , без да се оказва съпротива повреме на узбиването

    13:35 24.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пенсионер

    3 34 Отговор
    Добре, че за няколко месеца управляваха можещи и знаещи хора да ни вкарат в Еврозоната.
    С тоя мунчо крадев и ДСарския му екип от национални предатели, служещи на Москва, щяхме един ден да се събудим без Валутен борд, без спестявания, без работа ... по възрасните сме го изживявали вече по време на комунягите

    Коментиран от #40, #44

    13:36 24.06.2026

  • 35 гост

    1 14 Отговор

    До коментар #28 от "Да, не са фалирали и в свръхдефицит":

    ако го нямаше дефицита ......и еврото не е виновно за него,какво ли щеше да изсмучеш от пръстите си.

    Коментиран от #39

    13:36 24.06.2026

  • 36 Констатация

    24 0 Отговор
    Късметлии!!!!

    13:36 24.06.2026

  • 37 Еми да,

    20 0 Отговор
    България стана и още преди 40 г космическа страна. Имахме АЕЦ още 50 г преди Турция. Изградихме комунизма преди целият този Запад и даже се върнахме от там, а тези още не са даже и влязли в него :)... Ние сме велики!

    13:37 24.06.2026

  • 38 Левски

    25 0 Отговор
    Голям виц, особено за Швеция. А най-бедната държава го покри със саван.

    13:38 24.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Даже гробарите на Румен боташ

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Кривоверен алкаш":

    И дпс- арите по прокуратури, съдилища на Румен боташ Пеевски взимат по над 10 000 евро заплати, а безотчетните милиони дори не ги споменават..

    13:40 24.06.2026

  • 42 Урсулите

    28 1 Отговор
    За разлика от България, която ни Подари банковите си Активи и наличното си Злато
    и въпреки, Не покриваше критериите за въвеждане на еврото, беше Приета в Еврозоната,
    Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Швеция, които Икономически и Финансово са
    Много по-добре от България не покриват критериите за въвеждане на еврото,
    защото не са толкова глупави и корумпирани и не искат да ги приемем и да ни
    подарят банковите си Активи и наличното си Злато!

    13:40 24.06.2026

  • 43 Дрън, дрън съветски чугун

    1 13 Отговор

    До коментар #29 от "ои8уйхътгрф":

    Явно е, че четене с разбиране не ти е силната страна ...
    Чукча писател !

    Коментиран от #75

    13:40 24.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Сега Румен крадев боташ банкЯнски пеевск

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "И България не покриваше но":

    Ви върти шиша докато си размаже еътрешностите

    13:41 24.06.2026

  • 46 Емил

    19 1 Отговор
    Хахахаха най-краткия виц за деня!!!
    Никой обаче не казва, че тези страни не искат да въвеждат еврото нали!
    Ние обаче с тази просперираща икономика, развита промишленост, селско стопанство и положителен външнотърговски баланс сме първенците на всички земни кълбета!!!
    Смях!!!

    13:42 24.06.2026

  • 47 Европеец

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Който се е прецакал ,прецакал се е..... И всичко това заради една корумпирана и продажна тиква от Банкя....

    Коментиран от #69

    13:42 24.06.2026

  • 48 Дядо ви

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от ":))":

    Мухааха, "Гроздето е кисело!", вика ЕЦБ, щом не си предават държавите и не се навеждате със свалени гащи , тогава сте много грозни и не ви щем, ай чао! ЕЦБ - пълни смешници.

    13:42 24.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ганчо има една

    6 0 Отговор
    задача-да даде фира в желанието на дрисулите да разтурят рЪшътЪ. За Туй ни набутаА там. Отторе на всичко лицемерците ще ни скубят за Туй, че те ни заповядаха да иъжим.

    13:43 24.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    8 0 Отговор
    МАЛКО КЪСНИЧКО СА СЕ ОСЕТИЛИ.
    ТОВА ЧЕ ГИ ЛЪЖАТ ПОЛИТИЦИТЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ С ДАННИ ЗА УСЛОВИЯ И ЦИФРИ ЧЕ СА ГОТОВИ ЗА ЕВРОТО Е ДРУГ ВЪПРОС. ТРЯБВА ДА ИМА НАКАЗАТЕЛНА ЗАКОНОВА РАЗПОРЕДБА ЗА ИЗМАМНИ ПОЛИТИЦИ И СТРОГО НАКАЗАНИЕ. ИНАЧЕ ИЗМАМИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ.

    Коментиран от #64

    13:48 24.06.2026

  • 53 Големият въпрос е:

    15 0 Отговор
    Защо от Полша, Румъния, Унгария, Чехия ,Швеция и България, които не покриват критериите за въвеждане на еврото, Еврорайха набута само нас и ни забатачи до дъно??

    Коментиран от #61

    13:50 24.06.2026

  • 54 Никой

    4 0 Отговор
    Не стана ли скъпо след еврото.

    То на касата в магазина е някакъв ад.
    Специално в България си развързаха доста един вид - надценките.

    13:51 24.06.2026

  • 55 Ананас Петканов

    10 0 Отговор
    И Ганюландия не отговаря, но по някакви магически начини се намърда там където не й е мястото.

    13:52 24.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 икономист

    14 1 Отговор
    Полша е икономическото чудо на Европа . В момента са по-добре от Германия .Полша е единствената страна в Европа която има рекордни количества злато в трезора , те не желаят да приемат еврото и умишлено нагласят данните така , че да не отговарят на критериите . За Швеция дори не ми се коментира , знаете стандарта на живот

    13:52 24.06.2026

  • 58 Коко

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Спри наркотиците,подметко краварска.
    Минавай вече на мета, там ще ти се изясни всичко.

    13:53 24.06.2026

  • 59 Простият

    2 4 Отговор
    Ами вън от клуба на богатите. Тук въшльовци не ни трябват. Когато покрият критериите на ЕС като нас, тогава да се нареждат в редичка един по един. Иначе ще скимтят отвън като бездомни псета.

    13:53 24.06.2026

  • 60 Маринов

    11 0 Отговор
    Много интересно! Тия не покривали изискванията за еврото, пък, видите ли, ние към м. Декември сме го покривали. Смях в залата. Истината е, че те са знаели за нашите фалшиви справки, които може би са така изготвени по искане на ЕЦБ. Въпросът е защо натискаха България да влезе в еврозоната? Може би за да ни приберат парите - гаранция за валутния борд. Нещо не чувам какви резерви има БНБ. Никой не пише, даже и Мария Атанасова. Глашатаите на еврозоната полека лека минават в сянка. Само Левон Хампарцумян още е на амбразурата. Прекараха ни! И то най вече с отпришилатажсе спекула.
    Ама току виж да ни дали чстлак да си обираме крушите.

    13:54 24.06.2026

  • 61 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Големият въпрос е:":

    Магнитите се привличат

    13:54 24.06.2026

  • 62 обективен

    8 1 Отговор
    Ние ще бъдем прецедент ! Сами ще ни изкарат от Еврото , защото никога не сме били готови и напрактика подкопаваме курса . Сега стойте и гледайте как пада курса на Еврото

    13:54 24.06.2026

  • 63 ЕЦБ да обясни

    3 0 Отговор
    Как така българите да половин европейци

    13:56 24.06.2026

  • 64 В Китайската народна република

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    Разстрелват и политици и милиардери, които са крадци. Затуй Китай е на първо място в планетата.

    13:57 24.06.2026

  • 65 Лопата с чип

    10 1 Отговор
    На всички ни е ясно, че тези критерии не се покриват и от България.
    Резонният въпрос е - защо Тиквун, Прасчо и Петроханците ни набутаха в еврото?
    Да кажат какво ги "стимулира" или кой им заповяда да го направят!
    И няма ли да им се поитърси сметка, за тази държавна измяна?
    Каквото и да си говорим, нещата оипират до съд за предателите!
    И ако "справедливият" Български съд , не може да ги накаже, то "любовта" на народа може!

    Коментиран от #71

    13:58 24.06.2026

  • 66 Долу ЕС

    7 1 Отговор
    ние също не ги пикриваме, какти и всички които са в ЕЗ! всичко е стъкмистика лъжа и измама, какти и целия скапан ЕС! който бил търговски пък стана политовоеенен такъв!

    13:58 24.06.2026

  • 67 Лост

    4 0 Отговор
    Какво значение има дали покриват някакви критерии, при положение,че те не искат да приемат еврото?

    Коментиран от #80

    14:01 24.06.2026

  • 68 Смартгай

    13 0 Отговор
    Швеция, Унгария и Полша не покривали критерият?!!!! Хахахаха! Тези са в пъти с по-висок стандарт от България! Бойко,Шиши,розови понита, бял ден да не видите до девето коляно!

    14:01 24.06.2026

  • 69 Еврово ли ви е, а?

    12 1 Отговор

    До коментар #47 от "Европеец":

    Ако беше само корумпирана тиквата от Банкя, погромът над българите нямаше да се случи.
    Списъкът на продажните мерзавци е дълъг и всеки предател ще си получи заслуженото от божиите инструменти!

    14:01 24.06.2026

  • 70 В Китайската народна република

    4 0 Отговор
    Корумпираните милиардери ги обличат в оранжеви дрехи, закарват ги на стадиона и след първото полувреме им стрелят с калашник в тила. Народът гледа и аплодира!

    14:01 24.06.2026

  • 71 провинциалист

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Лопата с чип":

    "Резонният въпрос е - защо Тиквун, Прасчо и Петроханците ни набутаха в еврото?" - е как? Искаха народът да забогатее, какво друго?

    14:02 24.06.2026

  • 72 Жожи

    9 1 Отговор
    Тъй като Полша, Унгария, Чехия, Швеция не искат въобще да приемат еврото, тия от ЕЦБ, пишат доклад, че не отговарят на критериите. Нещо като лисицата и гроздето, и си вярват, и вярват, че всички ще повярват. Верваме!

    14:05 24.06.2026

  • 73 Луд

    9 0 Отговор
    Ти да видиш . Полша икономическото чуда в европа не покрива изискванията за еврото , а нашата мила татковина с един пробит джоп и жълти стотиники покрива всички критерии за доброволническо робство и зависимост. Къде е швеция кога ще ни стигнат.

    14:07 24.06.2026

  • 74 ТДС

    4 0 Отговор
    То и ние не покривахме изискванията ама….

    14:11 24.06.2026

  • 75 ои8уйхътгрф

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Улиго, почвай да обясняваш защо държави ПОКРИВАЩИ финансовите критерии не желаят и не продължават процеса с промяната на 2-3 закона и влизането в ERM II... ЩО ТЪЙ? И защо тяхната реална готовност, но СИЛНО НЕЖЕЛАНИЕ да минат на € се обявява като "не покриват изискванията"???

    14:12 24.06.2026

  • 76 НАСКО

    10 0 Отговор
    Ръководствата на тези държави не са глупаци като нашите!

    14:14 24.06.2026

  • 77 Ами те

    6 0 Отговор
    Даже не искат евро. Та какъв е проблемОт?

    Между другото, България също не покриваше критериите, а беше вкарана насила с ала-бала в еврозоната!

    14:17 24.06.2026

  • 78 Зеления

    4 1 Отговор
    ей много е зле положението в Полша, Чехия и Швеция за разлика от България, ние тук сме добре в клуба на богатите а хората в тези държави живи да ги ожалиш /най-много в Швеция/, незнам защо шведите масово не имигрират в България, все пак ние имаме евро, а те някаква си смешна шведска крона, сигурно едва свързват двата края с нея.

    Между другото относно това изречение: "Дания не е включена в оценката поради договореното от нея изключение от задължението за въвеждане на еврото.", страшно много розови политици и анализатори у нас ни убеждаваха, че никога не е възможно нещо договорено /тоест да се приеме еврото във всяка държава/ да бъде променено.
    Алооо ЕС, изключвайте Дания веднага от съюза !!!

    Коментиран от #81

    14:19 24.06.2026

  • 79 ФЕС

    2 0 Отговор
    Браво на нас как бързо влязохме и излизаме. Вътре вънка.

    14:19 24.06.2026

  • 80 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Лост":

    Ами гледай сега- те само Чехия и Швеция ги покриват и ще трябва да обясняват що не щът туй красиву €... Румъния наистина не покриват нищо, а Полша и Унгария лекичко се заиграват с цифрите и воаля- не отговарят на критериите... Ако инфлацията и дефицита им влязат в нормите просто ще дръпнат няколко милиарда дълг, ще прескочат 60% спрямо БВП-то и готово- не случайно държат дълга на границата на допустимото...

    14:21 24.06.2026

  • 81 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Зеления":

    Дания ИЗНАЧАЛНО, още при влизането си в ес получава такова изключение... Също и Мелкобритания имаше такова изключение... Тоест НИЩО НЕ Е ПРОМЕНЯНО в договорите им за присъединяване към ес...

    14:23 24.06.2026

  • 82 Кючука

    5 0 Отговор
    Радев каза,че държавата няма пари да направи един язовир за да хванат водите на Струма и Места! Представете си държава,която няма пари да построй един келяв язовир!Иначе сме в еврозоната!

    Коментиран от #85

    14:27 24.06.2026

  • 83 А задавали ли са си въпроса,

    3 0 Отговор
    че може би не искат да ги покриват? 🤦

    14:30 24.06.2026

  • 84 жик так

    1 0 Отговор
    Да извикат Кирчо и кокорчо да им оправят документите .

    14:38 24.06.2026

  • 85 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Кючука":

    А представяте ли си как Бай Тошо е построил 2 000 малки и големи язовира !!!
    Той още преди 50 години е покрил всички критерии на ЕС!!!

    14:40 24.06.2026

  • 86 Дако

    1 0 Отговор
    Обаче украйна покрива всички критерии.

    14:41 24.06.2026

  • 87 Еехее

    0 0 Отговор
    Ами те искат ли еврото ? ? ? Неее

    14:42 24.06.2026