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Лекуват ебола с експериментални терапии, част от пациентите изразяват страх и скептицизъм

Лекуват ебола с експериментални терапии, част от пациентите изразяват страх и скептицизъм

5 Юли, 2026 16:05 551 9

  • ебола-
  • конго-
  • вирус-
  • др конго-
  • пациенти-
  • бундибуджо

Допълнителни трудности създават пренаселените лечебни центрове, забавеното търсене на медицинска помощ и несигурната обстановка

Лекуват ебола с експериментални терапии, част от пациентите изразяват страх и скептицизъм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите в района на огнището от ебола в източно Демократична република Конго възлагат надежди на експериментални терапии, след като в началото на този месец започна мащабно проучване на две потенциални лечения, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

В лечебен център в Буния, провинция Итури, изследването стартира паралелно с ежедневната борба за спасяване на пациенти, като болницата приема нови заразени, а медиците работят в изолационните отделения.

Причинителят на огнището е по-рядък щам на вируса ебола - Бундибуджо, за който няма одобрени специфични ваксини или терапии. До момента са регистрирани над 1400 заразени и 438 смъртни случая, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

Проучването, в което вече е включен първият участник, тества антивирусния препарат ремдесивир, експерименталното лечение с антитела MBP134 или комбинация от двете, с цел да се увеличат шансовете за оцеляване. Проследяването на пациентите ще продължава 28 дни след началото на лечението.

В проекта участват международни институции, включително Оксфордския университет и Института по тропическа медицина в Антверпен.

Местните жители приемат новината с надежда. Преболедувала пациентка дори заяви, че е готова да участва в следващите фази на изпитванията.

Въпреки това част от хората изразяват страх и скептицизъм към новите терапии. Допълнителни трудности създават пренаселените лечебни центрове, забавеното търсене на медицинска помощ и несигурната обстановка в засегнатите райони.

В момента изследването се провежда само в Буния, като властите планират разширяване, ако условията позволят.


Конго (Демократична Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сила

    1 2 Отговор
    Има доказана терапия ....НАПАЛМ !!!!
    Без страх и без скептицизъм !!!

    16:06 05.07.2026

  • 2 Читател

    10 0 Отговор
    Бил Гейтс, Антъни фаучи и компания сатанисти в действие,да пази Господ.

    16:08 05.07.2026

  • 3 Стара юдео-сатанинска практика

    8 0 Отговор
    Бил Гейтс я рекламираше още преди ковид-19 пландемията.

    16:09 05.07.2026

  • 4 Страх и скептицисъм?!

    4 1 Отговор
    Тия не вярват, че са тествани и безопасни?....цццц

    16:26 05.07.2026

  • 5 Добрият чичко Бил

    5 0 Отговор
    "Населението на планетата трябва да се редуцира и ваксините са добър начин да постигнем това.".....изглежда "ваксините" връщат истинското си име - експериментални терапии

    16:28 05.07.2026

  • 6 пфф

    7 0 Отговор
    Що шарани са набодоха с експериментални терапии по време на ковид цирка, не е за вярване.

    16:32 05.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Опитите с ХОРА продължават❗

    16:34 05.07.2026

  • 8 дядо ванго

    0 0 Отговор
    наесен всички българи гласували за мафиятя волю,или неволю през последните 36г,ще бъдат принудително ваксинирани!

    16:41 05.07.2026

  • 9 Така върви света

    0 0 Отговор
    Създаване на нови танкове и в отговор нови противотанкови средства. Нови самолети и нови средства за ПВО. Нови зарази "и в отговор нови лекарства". Това са природни явления. Всичко друго е било конспирация.

    16:45 05.07.2026