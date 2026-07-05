Лекуват ебола с експериментални терапии, част от пациентите изразяват страх и скептицизъм

Жителите в района на огнището от ебола в източно Демократична република Конго възлагат надежди на експериментални терапии, след като в началото на този месец започна мащабно проучване на две потенциални лечения, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.
В лечебен център в Буния, провинция Итури, изследването стартира паралелно с ежедневната борба за спасяване на пациенти, като болницата приема нови заразени, а медиците работят в изолационните отделения.
Причинителят на огнището е по-рядък щам на вируса ебола - Бундибуджо, за който няма одобрени специфични ваксини или терапии. До момента са регистрирани над 1400 заразени и 438 смъртни случая, съобщи Световната здравна организация (СЗО).
Проучването, в което вече е включен първият участник, тества антивирусния препарат ремдесивир, експерименталното лечение с антитела MBP134 или комбинация от двете, с цел да се увеличат шансовете за оцеляване. Проследяването на пациентите ще продължава 28 дни след началото на лечението.
В проекта участват международни институции, включително Оксфордския университет и Института по тропическа медицина в Антверпен.
Местните жители приемат новината с надежда. Преболедувала пациентка дори заяви, че е готова да участва в следващите фази на изпитванията.
Въпреки това част от хората изразяват страх и скептицизъм към новите терапии. Допълнителни трудности създават пренаселените лечебни центрове, забавеното търсене на медицинска помощ и несигурната обстановка в засегнатите райони.
В момента изследването се провежда само в Буния, като властите планират разширяване, ако условията позволят.
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1 Сила
Без страх и без скептицизъм !!!
16:06 05.07.2026
2 Читател
16:08 05.07.2026
3 Стара юдео-сатанинска практика
16:09 05.07.2026
4 Страх и скептицисъм?!
16:26 05.07.2026
5 Добрият чичко Бил
16:28 05.07.2026
6 пфф
16:32 05.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:34 05.07.2026
8 дядо ванго
16:41 05.07.2026
9 Така върви света
16:45 05.07.2026