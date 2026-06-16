„Първата линия на защита” се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола

„Първата линия на защита” в Демократична република Конго се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола, предаде Sky News.
Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго (ДРК) вероятно е много по-висок от официалните данни, предупреди Оксфам, поради липса на чиста вода и канализация.
Хуманитарната организация заяви, че е имало почти пълен колапс на хигиенната инфраструктура и критичен спад в проследяването на контактите, откакто редкият щам Бундибуджо започна да се разпространява.
Само един от всеки пет здравни центъра в провинция Итуру, един от епицентровете на вируса, има достъп до достатъчно чиста вода, показват данните на Оксфам.
В Монгбвалу, град с близо 140 000 души в провинцията, само 20% от хората имат достъп до чиста вода и само 25% до функциониращи санитарни и хигиенни съоръжения.
Констатациите подчертават кризата, която се развива поради замърсена вода, липса на инфраструктура за миене на ръце и предизвикателството при изхвърлянето на инфекциозни отпадъци. „Водата – абсолютната първа линия на защита при всяка извънредна ситуация в общественото здравеопазване – просто не е налична“, заяви представител на Оксфам.
Оксфам е международна хуманитарна организация, която работи за намаляване на бедността, социалното неравенство и последиците от хуманитарни кризи по света.
Миньорите, работещи в околните райони, нямат тоалетни и станции за миене на ръце. След това се връщат у дома в общности, които вече се борят с вируса.
Случаите достигнаха рекордно висок брой. Предупреждението дойде, след като Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ потвърдиха, че огнището е най-голямото от щама Бундибуджо, регистрирано досега.
Според Министерството на здравеопазването на ДРК към 13 юни в страната са потвърдени 781 случая и 181 смъртни случая. Щамът Бундибуджо няма лицензирана ваксина, което означава, че чистата вода и канализацията са критични компоненти в борбата срещу вируса.
Проследяването на контактите също е спаднало до 43%, което е далеч под 79%, регистрирани един месец след началото на епидемията от 2018-2020 г. в същия регион.
Има и недостиг на финансиране, произтичащ от оттеглянето на подкрепата на САЩ за наблюдение на заболяванията.
С над 70 здравни заведения, разрушени от конфликта, и само 0,2 лекари на 1000 души, здравните власти на ДРК се затрудняват да идентифицират новите инфекции достатъчно бързо.
Освен това много семейства се грижат за болни роднини у дома и излагат други хора на вируса. Финансирането за помощ за ДРК е намалено от 2,58 милиарда долара през 2024 г. на 1,4 милиарда долара през 2026 г., което е намаление с 46%.
Семействата се обръщат към традиционните средства, което рискува да забави лечението и да позволи на вируса да се разпространи по-нататък. Реакцията в ДР Конго не е достатъчна за овладяване на разпространението.
Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте, съобщи на 12 юни служител на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
Дано "втората линия на защита " с напалм успее да спре заразата ...!!!?
Коментиран от #12
10:17 16.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #5, #17
10:19 16.06.2026
4 Бинго бонго
10:26 16.06.2026
5 Без име
До коментар #3 от "честен ционист":Измряха, защото лекарите , като цяло, абдикираха. В отделенията на най-големите болници работеха студенти по медицина. Мен ме прегледаха двама четвъртокурсници. Да са живи и здрави момчетата, проявиха голямо внимание и загриженост, но търсиха в интернет за какво ми е изписано едното лекарство от личния лекар. Поклон пред тези момчета! Те не се изплашиха. Но не бяха и лекари.
Коментиран от #18
10:27 16.06.2026
6 Да пизная ли
10:28 16.06.2026
7 бръм
Коментиран от #10, #15
10:31 16.06.2026
8 мнение
Коментиран от #11
10:32 16.06.2026
9 Соваж бейби
10:35 16.06.2026
10 Притеснен
До коментар #7 от "бръм":На мен ми изтриха коментара за подобно твърдение, още повече че самата Тулси Габард си призна, но за Факти явно е фейк!
Коментиран от #14, #16
10:37 16.06.2026
11 Соваж бейби
До коментар #8 от "мнение":Ами спин кой разпространи в Европа, спомняш ли си пак от том дойде.
10:38 16.06.2026
12 Върховенство на П
До коментар #2 от "Сила":Нищо не спира черната ебола !!!! Европа е пълна с най смъртоносния черен щам ебола с разновидност и от кафявия БокоХарам
10:41 16.06.2026
13 Мнение
10:43 16.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Върховенство на П
До коментар #7 от "бръм":Не щама е тръгнал от заразен компютър с Уиндоус на Бил Гейтс
10:47 16.06.2026
16 Соваж бейби
До коментар #10 от "Притеснен":И мен ме трият ти го кажа по културно никой не им пуска точно там нищо !Нямат задължителните ваксини,болници,нищо добре че европееца им помага гледай репортажи за действителността там ,хигиена нулева.
10:50 16.06.2026
17 Ел Кондор паса
До коментар #3 от "честен ционист":Не е вярно това за водата че е причината. И в България в колко села и градове има режим на водата ?
11:02 16.06.2026
18 Ел Кондор паса
До коментар #5 от "Без име":Прекрасна страна и хора. Надявам се с Кейко да тръгнат нагоре и да се сбъдне ла професия
11:11 16.06.2026
19 ПРЯСНА ЗАРАЗА
11:12 16.06.2026