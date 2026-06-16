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„Първата линия на защита” се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола

„Първата линия на защита” се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола

16 Юни, 2026 10:09 1 366 19

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Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго вероятно е много по-висок от официалните данни, предупреди Оксфам

„Първата линия на защита” се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Първата линия на защита” в Демократична република Конго се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола, предаде Sky News.

Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго (ДРК) вероятно е много по-висок от официалните данни, предупреди Оксфам, поради липса на чиста вода и канализация.

Хуманитарната организация заяви, че е имало почти пълен колапс на хигиенната инфраструктура и критичен спад в проследяването на контактите, откакто редкият щам Бундибуджо започна да се разпространява.

Само един от всеки пет здравни центъра в провинция Итуру, един от епицентровете на вируса, има достъп до достатъчно чиста вода, показват данните на Оксфам.

В Монгбвалу, град с близо 140 000 души в провинцията, само 20% от хората имат достъп до чиста вода и само 25% до функциониращи санитарни и хигиенни съоръжения.

Констатациите подчертават кризата, която се развива поради замърсена вода, липса на инфраструктура за миене на ръце и предизвикателството при изхвърлянето на инфекциозни отпадъци. „Водата – абсолютната първа линия на защита при всяка извънредна ситуация в общественото здравеопазване – просто не е налична“, заяви представител на Оксфам.

Оксфам е международна хуманитарна организация, която работи за намаляване на бедността, социалното неравенство и последиците от хуманитарни кризи по света.

Миньорите, работещи в околните райони, нямат тоалетни и станции за миене на ръце. След това се връщат у дома в общности, които вече се борят с вируса.

Случаите достигнаха рекордно висок брой. Предупреждението дойде, след като Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ потвърдиха, че огнището е най-голямото от щама Бундибуджо, регистрирано досега.

Според Министерството на здравеопазването на ДРК към 13 юни в страната са потвърдени 781 случая и 181 смъртни случая. Щамът Бундибуджо няма лицензирана ваксина, което означава, че чистата вода и канализацията са критични компоненти в борбата срещу вируса.

Проследяването на контактите също е спаднало до 43%, което е далеч под 79%, регистрирани един месец след началото на епидемията от 2018-2020 г. в същия регион.

Има и недостиг на финансиране, произтичащ от оттеглянето на подкрепата на САЩ за наблюдение на заболяванията.

С над 70 здравни заведения, разрушени от конфликта, и само 0,2 лекари на 1000 души, здравните власти на ДРК се затрудняват да идентифицират новите инфекции достатъчно бързо.

Освен това много семейства се грижат за болни роднини у дома и излагат други хора на вируса. Финансирането за помощ за ДРК е намалено от 2,58 милиарда долара през 2024 г. на 1,4 милиарда долара през 2026 г., което е намаление с 46%.

Семействата се обръщат към традиционните средства, което рискува да забави лечението и да позволи на вируса да се разпространи по-нататък. Реакцията в ДР Конго не е достатъчна за овладяване на разпространението.

Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте, съобщи на 12 юни служител на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от ДПА.


Конго (Демократична Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    7 1 Отговор
    Защото картечните гнезда и минните полета бяха разположени неправилно !!!
    Дано "втората линия на защита " с напалм успее да спре заразата ...!!!?

    Коментиран от #12

    10:17 16.06.2026

  • 3 честен ционист

    5 7 Отговор
    По времето на Ковид преди Ганчо по брой умрели на глава от населението беше само Перу, където нямат течаща питейна вода. Дано Бундибуджо не ни налазва, щото КПП-тата на Баце ще ви се сторят като увеселителен парк в сравнения на Радевите прийоми.

    Коментиран от #5, #17

    10:19 16.06.2026

  • 4 Бинго бонго

    4 0 Отговор
    Добре, че не са им пуснали гъстия щам.

    10:26 16.06.2026

  • 5 Без име

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Измряха, защото лекарите , като цяло, абдикираха. В отделенията на най-големите болници работеха студенти по медицина. Мен ме прегледаха двама четвъртокурсници. Да са живи и здрави момчетата, проявиха голямо внимание и загриженост, но търсиха в интернет за какво ми е изписано едното лекарство от личния лекар. Поклон пред тези момчета! Те не се изплашиха. Но не бяха и лекари.

    Коментиран от #18

    10:27 16.06.2026

  • 6 Да пизная ли

    0 8 Отговор
    ЧВК Вагнер си прикрива следите след като 2022 масивно си увеличиха персонала там за изземване на златото им. Новини на руския пропаганден канал звезда.ру от януари 2023.

    10:28 16.06.2026

  • 7 бръм

    9 0 Отговор
    Дали няма да се окаже там някоя лабораторийка на краварите?

    Коментиран от #10, #15

    10:31 16.06.2026

  • 8 мнение

    9 0 Отговор
    Природата много ясно показва, какви възможности има да подсигурява нормални условия за живот. Вместо да се предизвиква бум в ражданията, като им се помага с храна и други продукти, усилията трябва да се съсредоточат към намаляване на раждаемостта. Иначе винаги ще са инкубатор на болести.

    Коментиран от #11

    10:32 16.06.2026

  • 9 Соваж бейби

    6 0 Отговор
    За затварят границите на Европа за мигранти и специално Африка. По колко болни идват всеки ден с много болести,изобщо не ги проверяват.Имаше и още нов грип преди два месеца от един кораб туристи болни пак от Африка нещо пипнали добре че започваха жегите и не ни затвориха по къщите. За септември очаквам лоши новини обаче.

    10:35 16.06.2026

  • 10 Притеснен

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "бръм":

    На мен ми изтриха коментара за подобно твърдение, още повече че самата Тулси Габард си призна, но за Факти явно е фейк!

    Коментиран от #14, #16

    10:37 16.06.2026

  • 11 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "мнение":

    Ами спин кой разпространи в Европа, спомняш ли си пак от том дойде.

    10:38 16.06.2026

  • 12 Върховенство на П

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Нищо не спира черната ебола !!!! Европа е пълна с най смъртоносния черен щам ебола с разновидност и от кафявия БокоХарам

    10:41 16.06.2026

  • 13 Мнение

    3 0 Отговор
    Фармацевтичните компании са от най-богатите в света, особено след ковид ваксините. Ами да организират за своя сметка цистерни с чиста вода и да осигурят непрекъснатото им зареждане. Съответните местни власти да осигурят карантина за съответните райони за да няма свободно движение на хора и стоки.

    10:43 16.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Върховенство на П

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "бръм":

    Не щама е тръгнал от заразен компютър с Уиндоус на Бил Гейтс

    10:47 16.06.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Притеснен":

    И мен ме трият ти го кажа по културно никой не им пуска точно там нищо !Нямат задължителните ваксини,болници,нищо добре че европееца им помага гледай репортажи за действителността там ,хигиена нулева.

    10:50 16.06.2026

  • 17 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Не е вярно това за водата че е причината. И в България в колко села и градове има режим на водата ?

    11:02 16.06.2026

  • 18 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Прекрасна страна и хора. Надявам се с Кейко да тръгнат нагоре и да се сбъдне ла професия

    11:11 16.06.2026

  • 19 ПРЯСНА ЗАРАЗА

    0 2 Отговор
    От окраинските биолаборатории.

    11:12 16.06.2026