„Първата линия на защита” се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола

„Първата линия на защита” в Демократична република Конго се срина при най-голямото огнище на рядък щам на ебола, предаде Sky News.

Броят на заразените с ебола в Демократична република Конго (ДРК) вероятно е много по-висок от официалните данни, предупреди Оксфам, поради липса на чиста вода и канализация.

Хуманитарната организация заяви, че е имало почти пълен колапс на хигиенната инфраструктура и критичен спад в проследяването на контактите, откакто редкият щам Бундибуджо започна да се разпространява.

Само един от всеки пет здравни центъра в провинция Итуру, един от епицентровете на вируса, има достъп до достатъчно чиста вода, показват данните на Оксфам.

В Монгбвалу, град с близо 140 000 души в провинцията, само 20% от хората имат достъп до чиста вода и само 25% до функциониращи санитарни и хигиенни съоръжения.

Констатациите подчертават кризата, която се развива поради замърсена вода, липса на инфраструктура за миене на ръце и предизвикателството при изхвърлянето на инфекциозни отпадъци. „Водата – абсолютната първа линия на защита при всяка извънредна ситуация в общественото здравеопазване – просто не е налична“, заяви представител на Оксфам.

Оксфам е международна хуманитарна организация, която работи за намаляване на бедността, социалното неравенство и последиците от хуманитарни кризи по света.

Миньорите, работещи в околните райони, нямат тоалетни и станции за миене на ръце. След това се връщат у дома в общности, които вече се борят с вируса.

Случаите достигнаха рекордно висок брой. Предупреждението дойде, след като Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ потвърдиха, че огнището е най-голямото от щама Бундибуджо, регистрирано досега.

Според Министерството на здравеопазването на ДРК към 13 юни в страната са потвърдени 781 случая и 181 смъртни случая. Щамът Бундибуджо няма лицензирана ваксина, което означава, че чистата вода и канализацията са критични компоненти в борбата срещу вируса.

Проследяването на контактите също е спаднало до 43%, което е далеч под 79%, регистрирани един месец след началото на епидемията от 2018-2020 г. в същия регион.

Има и недостиг на финансиране, произтичащ от оттеглянето на подкрепата на САЩ за наблюдение на заболяванията.

С над 70 здравни заведения, разрушени от конфликта, и само 0,2 лекари на 1000 души, здравните власти на ДРК се затрудняват да идентифицират новите инфекции достатъчно бързо.

Освен това много семейства се грижат за болни роднини у дома и излагат други хора на вируса. Финансирането за помощ за ДРК е намалено от 2,58 милиарда долара през 2024 г. на 1,4 милиарда долара през 2026 г., което е намаление с 46%.

Семействата се обръщат към традиционните средства, което рискува да забави лечението и да позволи на вируса да се разпространи по-нататък. Реакцията в ДР Конго не е достатъчна за овладяване на разпространението.

Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте, съобщи на 12 юни служител на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от ДПА.