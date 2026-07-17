ООН: Транспортирането на тела на починали от ебола създава риск от по-нататъшно разпространение на заразата

Транспортирането на тела на хора, починали на ебола, между различни райони в Демократична република (ДР) Конго, често с цел погребения в родните им места, създава риск от по-нататъшно разпространение на вируса, предупреди днес Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Към 14 юли в ДР Конго и съседна Уганда са регистрирани повече от 2000 случая на заразяване с ебола и 700 смъртни случая, като около две трети от тези хора са починали извън клиники или болници, съобщи МОМ.
Често смъртоносното вирусно заболяване се разпространява чрез пряк контакт с телесни течности от заразени хора или животни и причинява симптоми, които могат да включват висока температура, повръщане и вътрешни и външни кръвоизливи. Тази конкретна епидемия е причинена от щама Бундибуджо на вируса.
Вирусът на ебола остава силно заразен и след смъртта, което прави погребалните практики критичен елемент от контрола над епидемията.
"Ако не третираме надлежно труповете, ако не ангажираме местната общност [...] това означава, че ще има по-голямо разпространение в рамките на общността", заяви Андрю Мбала от базираната в Женева организация от системата на ООН.
Представители на МОМ казаха, че транспортирането на тела между окръзите в ДР Конго представлява особено предизвикателство, тъй като семействата се стремят да погребат своите близки в родните им места.
"Няма случаи на транспортиране на трупове в друга държава, но сме наблюдавали много случаи на превозване на трупове в рамките на страната“, каза Мбала.
МОМ предупреди, че тази практика поражда риск от разпространение на вируса в нови райони, ако труповете не се третират по безопасен начин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пущайте новия вирус тоя не става
емболата не е като ковида
18:40 17.07.2026
2 странно къде са уния самолети с ковида
бензин ли нямат?
Коментиран от #4
18:41 17.07.2026
3 странно е че и четната пантера я няма
що тъй стана?
18:42 17.07.2026
4 Не ги мисли
До коментар #2 от "странно къде са уния самолети с ковида":За тия специалните празни "граждански полети" керосин винаги ще изнамерят.
18:43 17.07.2026
5 Войната в 404 май е наближава края си
Коментиран от #8
18:44 17.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
след края на войната ковида ще се завърне
Коментиран от #9
18:50 17.07.2026
8 ти свинското
До коментар #5 от "Войната в 404 май е наближава края си":в зелето
19:05 17.07.2026
9 за тебе
До коментар #7 от "оня с коня":шап !
19:05 17.07.2026
10 Експертите
Коментиран от #11
19:06 17.07.2026
11 Кресливите
До коментар #10 от "Експертите":Най бързо прифащат при тех празно нема
19:14 17.07.2026