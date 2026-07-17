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ООН: Транспортирането на тела на починали от ебола създава риск от по-нататъшно разпространение на заразата

ООН: Транспортирането на тела на починали от ебола създава риск от по-нататъшно разпространение на заразата

17 Юли, 2026 18:39 439 11

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Често смъртоносното вирусно заболяване се разпространява чрез пряк контакт с телесни течности от заразени хора или животни

ООН: Транспортирането на тела на починали от ебола създава риск от по-нататъшно разпространение на заразата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Транспортирането на тела на хора, починали на ебола, между различни райони в Демократична република (ДР) Конго, често с цел погребения в родните им места, създава риск от по-нататъшно разпространение на вируса, предупреди днес Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Към 14 юли в ДР Конго и съседна Уганда са регистрирани повече от 2000 случая на заразяване с ебола и 700 смъртни случая, като около две трети от тези хора са починали извън клиники или болници, съобщи МОМ.

Често смъртоносното вирусно заболяване се разпространява чрез пряк контакт с телесни течности от заразени хора или животни и причинява симптоми, които могат да включват висока температура, повръщане и вътрешни и външни кръвоизливи. Тази конкретна епидемия е причинена от щама Бундибуджо на вируса.

Вирусът на ебола остава силно заразен и след смъртта, което прави погребалните практики критичен елемент от контрола над епидемията.

"Ако не третираме надлежно труповете, ако не ангажираме местната общност [...] това означава, че ще има по-голямо разпространение в рамките на общността", заяви Андрю Мбала от базираната в Женева организация от системата на ООН.

Представители на МОМ казаха, че транспортирането на тела между окръзите в ДР Конго представлява особено предизвикателство, тъй като семействата се стремят да погребат своите близки в родните им места.

"Няма случаи на транспортиране на трупове в друга държава, но сме наблюдавали много случаи на превозване на трупове в рамките на страната“, каза Мбала.

МОМ предупреди, че тази практика поражда риск от разпространение на вируса в нови райони, ако труповете не се третират по безопасен начин.


Конго (Демократична Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пущайте новия вирус тоя не става

    3 1 Отговор
    ще го търсите вие ковида ама няма го

    емболата не е като ковида

    18:40 17.07.2026

  • 2 странно къде са уния самолети с ковида

    3 1 Отговор
    абе защо спряха да летят нощем тия самолети къде ръсиха ковида?

    бензин ли нямат?

    Коментиран от #4

    18:41 17.07.2026

  • 3 странно е че и четната пантера я няма

    2 1 Отговор
    нощем се чуваха едни самолетни двигатели , а сега е тихо

    що тъй стана?

    18:42 17.07.2026

  • 4 Не ги мисли

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "странно къде са уния самолети с ковида":

    За тия специалните празни "граждански полети" керосин винаги ще изнамерят.

    18:43 17.07.2026

  • 5 Войната в 404 май е наближава края си

    2 2 Отговор
    Зелето скоро ще е ухилен изстинал труп. Дано в патакламата в протока се попроточи, че инак ще ни пуснат някаква нова еболата.

    Коментиран от #8

    18:44 17.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    2 1 Отговор
    путин унищожи ковида бъдете му поне за това благодарни

    след края на войната ковида ще се завърне

    Коментиран от #9

    18:50 17.07.2026

  • 8 ти свинското

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Войната в 404 май е наближава края си":

    в зелето

    19:05 17.07.2026

  • 9 за тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    шап !

    19:05 17.07.2026

  • 10 Експертите

    1 0 Отговор
    казват се предавала по полов път от рашистофил на рашистофил.

    Коментиран от #11

    19:06 17.07.2026

  • 11 Кресливите

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Експертите":

    Най бързо прифащат при тех празно нема

    19:14 17.07.2026