В Турция арестуваха известен алпинист, определил опита за преврат преди 10 години като „театър“

Известният турски алпинист, покорил връх Еверест, Насух Махруки беше арестуван от властите за коментар в личния си профил в социалните мрежи, в който определя опита за преврат срещу управлението на президента Ердоган като „театър“, съобщава онлайн изданието „Хаберлер“, предаде БТА.
Полицията е отвела Махруки от дома му в Истанбул, добавя медията.
Махруки, който е основател и ръководител на Асоциацията за търсене и спасяване (АКУТ), работила активно в различни кризисни ситуации в страната, е публикувал свой коментар за събитията, чиято 10-годишнина беше отбелязана с мащабни прояви в страната, отбелязва изданието.
Според властите думите му могат да бъдат окачествени като „подбуждане към омраза и враждебност или обида на обществеността“, а прокуратурата е на мнение, че публикацията е превишила границите на критиката, опитът за преврат от 15 юли е описан като „театрално представление“ и е от естество, което може да предизвика обществено възмущение, допълва медията.
Вестник „Йеничаъ“ цитира част от публикацията на Махруки, в която той казва следното за опита за събитията отпреди 10 години, правейки алюзия с играта на шахмат: „Опитът за преврат на 15 юли беше предвиден, но умишлено му беше позволено да се осъществи по контролиран начин, тъй като беше възприет като възможност за смяна на режима. Организатор бяха САЩ. Те пожертваха офицера, взеха кралицата, направиха Ердоган крал и поставиха в шах и мат турската нация.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 при комшиите
19:43 17.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #15
19:46 17.07.2026
3 Амии
19:46 17.07.2026
4 Дронски
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И им свалиха изтребителя за 3 секунди и 7метра !
Коментиран от #5
19:47 17.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Дронски":но всичко се замете,,,могучая Раша
Коментиран от #16, #17
19:50 17.07.2026
6 🐂 г о в ед 0
19:53 17.07.2026
7 Го вед. О
19:55 17.07.2026
8 Паша
19:56 17.07.2026
9 Бальшой театър
19:56 17.07.2026
10 Ха така
Коментиран от #12
19:58 17.07.2026
11 И тук
Коментиран от #14
19:58 17.07.2026
12 Че да
До коментар #10 от "Ха така":я оплакваме ли?
19:59 17.07.2026
13 Каванч
20:01 17.07.2026
14 Спомням си "българка"
До коментар #11 от "И тук":с нейните орди и кървища. Изчезна безследно. Сигурно умря на фронта в битка с руснак , в името и славата на Бандррайна.
20:03 17.07.2026
15 Вярни е,
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":но не можаха да ги скарат, щото имат политиците им акъл..
20:10 17.07.2026
16 така е
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не им мина номера великите островитяни..
20:12 17.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пилотът Гошу
20:16 17.07.2026
19 Име не мина
20:26 17.07.2026
20 2013001768
20:32 17.07.2026