Новини
Свят »
Турция »
В Турция арестуваха известен алпинист, определил опита за преврат преди 10 години като „театър“

В Турция арестуваха известен алпинист, определил опита за преврат преди 10 години като „театър“

17 Юли, 2026 19:40 782 20

  • фетхуллах гюлен-
  • преврат-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • насух ​​махруки

Прокуратурата е на мнение, че публикацията е превишила границите на критиката

В Турция арестуваха известен алпинист, определил опита за преврат преди 10 години като „театър“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният турски алпинист, покорил връх Еверест, Насух ​​Махруки беше арестуван от властите за коментар в личния си профил в социалните мрежи, в който определя опита за преврат срещу управлението на президента Ердоган като „театър“, съобщава онлайн изданието „Хаберлер“, предаде БТА.

Полицията е отвела Махруки от дома му в Истанбул, добавя медията.

Махруки, който е основател и ръководител на Асоциацията за търсене и спасяване (АКУТ), работила активно в различни кризисни ситуации в страната, е публикувал свой коментар за събитията, чиято 10-годишнина беше отбелязана с мащабни прояви в страната, отбелязва изданието.

Според властите думите му могат да бъдат окачествени като „подбуждане към омраза и враждебност или обида на обществеността“, а прокуратурата е на мнение, че публикацията е превишила границите на критиката, опитът за преврат от 15 юли е описан като „театрално представление“ и е от естество, което може да предизвика обществено възмущение, допълва медията.

Вестник „Йеничаъ“ цитира част от публикацията на Махруки, в която той казва следното за опита за събитията отпреди 10 години, правейки алюзия с играта на шахмат: „Опитът за преврат на 15 юли беше предвиден, но умишлено му беше позволено да се осъществи по контролиран начин, тъй като беше възприет като възможност за смяна на режима. Организатор бяха САЩ. Те пожертваха офицера, взеха кралицата, направиха Ердоган крал и поставиха в шах и мат турската нация.“


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 при комшиите

    1 0 Отговор
    Оопс... Внимателно с коментарите за властта....

    19:43 17.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор
    преди 10 години , в Турция разстреляха РФ посол-като куче шпионирало! аре пак ме имитирайтеи дали мамя1?

    Коментиран от #4, #15

    19:46 17.07.2026

  • 3 Амии

    6 5 Отговор
    театър си беше!

    19:46 17.07.2026

  • 4 Дронски

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И им свалиха изтребителя за 3 секунди и 7метра !

    Коментиран от #5

    19:47 17.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дронски":

    но всичко се замете,,,могучая Раша

    Коментиран от #16, #17

    19:50 17.07.2026

  • 6 🐂 г о в ед 0

    2 1 Отговор
    Уджугарата го ве до м ръсно. Гов ве до го веденце гов ве д 😯🐂

    19:53 17.07.2026

  • 7 Го вед. О

    4 1 Отговор
    Г НУ с но тъй о банкянско го ве до българоу биец - 🐂🤢🐃

    19:55 17.07.2026

  • 8 Паша

    4 3 Отговор
    Човека е казал истината и са го арестували. Имам познати в Турция и 80% казват, че това е театър. Да не забравяме, че Ердоган беше близък с Фетула Гюлен.

    19:56 17.07.2026

  • 9 Бальшой театър

    3 3 Отговор
    е само в Русия!

    19:56 17.07.2026

  • 10 Ха така

    5 1 Отговор
    Пък се смеете на Русия. В Украйна също арестуват наред.

    Коментиран от #12

    19:58 17.07.2026

  • 11 И тук

    1 0 Отговор
    много коментатори изчезнаха!Помните ли Боби?

    Коментиран от #14

    19:58 17.07.2026

  • 12 Че да

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха така":

    я оплакваме ли?

    19:59 17.07.2026

  • 13 Каванч

    0 0 Отговор
    Ще играя главната роля в новия сериал!

    20:01 17.07.2026

  • 14 Спомням си "българка"

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "И тук":

    с нейните орди и кървища. Изчезна безследно. Сигурно умря на фронта в битка с руснак , в името и славата на Бандррайна.

    20:03 17.07.2026

  • 15 Вярни е,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    но не можаха да ги скарат, щото имат политиците им акъл..

    20:10 17.07.2026

  • 16 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не им мина номера великите островитяни..

    20:12 17.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Абсолютен театър беше... Пешеходци спряха танка, бутаха го и войниците излязоха и се предадоха... Пълен театър... Ердо даже не беше там, а в Мармарис...

    20:16 17.07.2026

  • 19 Име не мина

    0 0 Отговор
    Какъв е тоя Насух ​​Махруки нали там са били само с турски имена?

    20:26 17.07.2026

  • 20 2013001768

    0 0 Отговор
    Коста дел сол ПЕПЕ ПЛАЖ

    20:32 17.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания