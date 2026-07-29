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Трима заподозрени в тероризъм бяха задържани при акции в Нидерландия

Трима заподозрени в тероризъм бяха задържани при акции в Нидерландия

29 Юли, 2026 13:54 634 4

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  • тероризъм

Трима души на възраст между 16 и 19 години са задържани тази нощ при антитерористични операции в Ротердам, Айндховен и Алкмар, съобщават нидерландски медии.

Трима заподозрени в тероризъм бяха задържани при акции в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сред задържаните има двама непълнолетни, съобщава информационният портал „Ню“. От прокуратурата засега не уточняват в какво точно са заподозрени тримата, предава БТА.

В Ротердам млад мъж е бил задържан и отведен със завързани очи, след което жилището му е било претърсено. Според информация на „Ню“ и телевизия Ен О Ес след около десет минути полицейският автомобил се е върнал пред адреса. Превръзката на заподозрения е била свалена, за да може той да отключи телефона си чрез функцията за лицево разпознаване, след което устройството е било иззето от разследващите.

В Айндховен полицията е използвала експлозив, за да проникне в жилището на втория заподозрян. И той е бил отведен със завързани очи. След задържането му полиция и следователи са извършили обиск на апартамента и на няколко автомобила в района.

Според вестник „Айндховен Дагблад“ на същия адрес в Айндховен през 2023 г. вече е бил задържан друг мъж, свързан с подкрепа за терористичната организация „Ислямска държава“. Тогава той е обсъждал с други лица възможни нападения срещу нощни клубове и полицейски участъци. През 2024 г. е получил наказание от 112 дни лишаване от свобода и 200 часа общественополезен труд.

За операцията в Алкмар засега не са предоставени допълнителни подробности.

Нидерландската прокуратура съобщи, че тримата задържани вероятно ще бъдат изправени пред съда в петък.


Нидерландия
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    Руски граждани !!!
    Пpoсто и ясно 👈

    13:56 29.07.2026

  • 2 Европа

    5 1 Отговор
    бъка от такива клетки .

    13:58 29.07.2026

  • 3 гост

    2 0 Отговор
    директно трепане...за да няма после охкане.

    14:32 29.07.2026

  • 4 Ротердам

    2 0 Отговор
    В Ротердам от 680000 души население 80000 са мюсюлмани. Повечето са родени в Холандия. Живял съм там. Не забелязах да са се интегрирали.

    14:32 29.07.2026

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