Трима заподозрени в тероризъм бяха задържани при акции в Нидерландия

Сред задържаните има двама непълнолетни, съобщава информационният портал „Ню“. От прокуратурата засега не уточняват в какво точно са заподозрени тримата, предава БТА.

В Ротердам млад мъж е бил задържан и отведен със завързани очи, след което жилището му е било претърсено. Според информация на „Ню“ и телевизия Ен О Ес след около десет минути полицейският автомобил се е върнал пред адреса. Превръзката на заподозрения е била свалена, за да може той да отключи телефона си чрез функцията за лицево разпознаване, след което устройството е било иззето от разследващите.

В Айндховен полицията е използвала експлозив, за да проникне в жилището на втория заподозрян. И той е бил отведен със завързани очи. След задържането му полиция и следователи са извършили обиск на апартамента и на няколко автомобила в района.

Според вестник „Айндховен Дагблад“ на същия адрес в Айндховен през 2023 г. вече е бил задържан друг мъж, свързан с подкрепа за терористичната организация „Ислямска държава“. Тогава той е обсъждал с други лица възможни нападения срещу нощни клубове и полицейски участъци. През 2024 г. е получил наказание от 112 дни лишаване от свобода и 200 часа общественополезен труд.

За операцията в Алкмар засега не са предоставени допълнителни подробности.

Нидерландската прокуратура съобщи, че тримата задържани вероятно ще бъдат изправени пред съда в петък.