1800 музиканти свириха 72 часа без прекъсване за световен рекорд

Около 1800 музиканти от цяла Бавария свириха без прекъсване в продължение на 72 часа в германския град Нюрнберг в опит да поставят световен рекорд за най-дълъг непрекъснат концерт на духов оркестър.

Необичайният музикален маратон започна сутринта на 30 юли и завърши точно в 9 часа на 2 август в църквата „Свети Якоб“. В продължение на три дни и три нощи в храма звучаха тромбони, тромпети, валдхорни и други медни духови инструменти.

В инициативата се включиха повече от 140 евангелски духови състава. Музикантите бяха разпределени в групи, които се сменяха по предварително изготвен график. Във всеки 90-минутен период три оркестъра свиреха последователно, след което мястото им заемаха следващите участници. Паузите между отделните изпълнения трябваше да бъдат сведени до няколко секунди, за да не бъде прекъсната музиката.

Организаторът Томас Енгелбрехт от Сдружението на евангелските духови оркестри в Бавария заяви, че сложната организация е протекла „като часовников механизъм“. Нито една от планираните групи не е пропуснала участието си, а по време на маратона не са възникнали сериозни технически проблеми.

Общата репетиция на всички състави била практически невъзможна, тъй като музикантите пристигнали от различни райони на Бавария. Поради това първите смени между оркестрите били смятани за основното изпитание пред организаторите.

Музикалната програма включвала църковни произведения, традиционна духова музика и популярни композиции. Основната цел на инициативата не била единствено поставянето на рекорд, а и привличането на млади хора към духовите оркестри и демонстрирането на силата на общността, посочват организаторите.

Тридневният концерт завърши с богослужение, посетено от многобройна публика. През цялото време опитът за рекорд е бил документиран със снимки, видеозаписи и подписи на участниците и свидетелите.

Събраните материали ще бъдат разгледани от Германския институт за рекорди, който трябва официално да потвърди постижението. Досега не е съществувал официално регистриран световен рекорд за 72-часов непрекъснат концерт на духови оркестри. През 2023 г. в Хамбург обаче е организиран подобен музикален маратон с продължителност 24 часа.

„Успяхме“, обявиха организаторите след последните акорди, но окончателното признаване на рекорда зависи от проверката на предоставената документация.