Лийдс удари Ливърпул с феноменален обрат в САЩ

Футболните фенове в Чикаго станаха свидетели на истински спектакъл, след като Лийдс Юнайтед демонстрира характер и обърна Ливърпул с 4:2 в приятелски двубой. Въпреки че „червените“ от Мърсисайд доминираха през първата част и се оттеглиха на почивката с комфортна преднина, второто полувреме се превърна в истински кошмар за тях.

Още в 7-ата минута Люк Чеймбърс откри резултата за Ливърпул, а малко преди края на първата част Флориан Вирц удвои аванса на англичаните.

След почивката Лийдс излезе преобразен. Брендън Аарънсън върна интригата с гол в 60-ата минута, а Доминик Калвърт-Люин изравни резултата единадесет минути по-късно. Само две минути след това Шон Лонгстаф донесе пълен обрат за „белите“, а в 85-ата минута Калвърт-Люин оформи крайното 4:2 с второто си попадение в срещата.

Българският национал Илия Груев-младши не попадна в групата на Лийдс, тъй като все още се възстановява от травма. Въпреки отсъствието му, тимът от Йоркшир показа завидна воля и класа.

Това бе първо поражение за Ливърпул в предсезонната подготовка, след като преди това тимът записа победи над Съндърланд и Рексъм.

След края на американското турне Лийдс ще премери сили с РБ Лайпциг на 8 август, докато Ливърпул ще приеме Монако на „Анфийлд“ ден по-късно.