Сръбският президент Александър Вучич направи ключови изявления по време на посещението си в Босна и Херцеговина, които засилват геополитическото напрежение на Балканите.

Държавният глава категорично отхвърли манипулациите на общественото мнение и подчерта, че Сърбия е по-стабилна от всякога.

Вот срещу чуждото влияние и купените избори

Президентът изрази пълно доверие в своите граждани на фона на предстоящите предсрочни избори в страната, предизвикани от дългите антиправителствени протести. Александър Вучич подчерта, че очаква сръбският народ да гласува по съвест, а не според резултатите от проучванията, финансирани от Европейския съюз.

Държавният глава намекна, че Брюксел се опитва да прокара политически дневен ред чрез контролирана статистика, но Белград ще запази своя суверенитет и политическа независимост. Според източници на APA Сърбия отказва да се поддаде на външен натиск.

Армията ни е по-силна от всякога в историята

В паралелно изявление сръбският лидер демонстрира сериозно самочувствие по отношение на националната сигурност. „Днес Сърбия е по-силна в военно отношение, отколкото когато и да било в своята история“, обяви категорично Вучич.

Военен неутралитет: Страната ще продължи да спазва стриктна политика на отбранителен неутралитет.

Страната ще продължи да спазва стриктна политика на отбранителен неутралитет. Модерно оръжие: Въоръжените сили разполагат с техника от последно поколение благодарение на стратегическото партньорство с Китай и европейски доставчици.

Въоръжените сили разполагат с техника от последно поколение благодарение на стратегическото партньорство с Китай и европейски доставчици. Ефект на възпиране: Армията няма да напада никого, но никой няма и да си помисли да атакува Сърбия.

Белград активно модернизира капацитета си, за да не допусне повторение на събитията от 1999 г.. Анализи на платформата EUalive припомнят, че наскоро страната обяви и планове за връщане на задължителната военна служба от 2027 г. с цел увеличаване на личния състав.