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Вучич: Сърбите ще гласуват по съвест, а не по анкетите на ЕС

Вучич: Сърбите ще гласуват по съвест, а не по анкетите на ЕС

4 Август, 2026 05:54, обновена 4 Август, 2026 06:01 628 2

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Белград обяви исторически пик в отбраната си

Вучич: Сърбите ще гласуват по съвест, а не по анкетите на ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич направи ключови изявления по време на посещението си в Босна и Херцеговина, които засилват геополитическото напрежение на Балканите.

Държавният глава категорично отхвърли манипулациите на общественото мнение и подчерта, че Сърбия е по-стабилна от всякога.

Вот срещу чуждото влияние и купените избори

Президентът изрази пълно доверие в своите граждани на фона на предстоящите предсрочни избори в страната, предизвикани от дългите антиправителствени протести. Александър Вучич подчерта, че очаква сръбският народ да гласува по съвест, а не според резултатите от проучванията, финансирани от Европейския съюз.

Държавният глава намекна, че Брюксел се опитва да прокара политически дневен ред чрез контролирана статистика, но Белград ще запази своя суверенитет и политическа независимост. Според източници на APA Сърбия отказва да се поддаде на външен натиск.

Армията ни е по-силна от всякога в историята

В паралелно изявление сръбският лидер демонстрира сериозно самочувствие по отношение на националната сигурност. „Днес Сърбия е по-силна в военно отношение, отколкото когато и да било в своята история“, обяви категорично Вучич.

  • Военен неутралитет: Страната ще продължи да спазва стриктна политика на отбранителен неутралитет.
  • Модерно оръжие: Въоръжените сили разполагат с техника от последно поколение благодарение на стратегическото партньорство с Китай и европейски доставчици.
  • Ефект на възпиране: Армията няма да напада никого, но никой няма и да си помисли да атакува Сърбия.

Белград активно модернизира капацитета си, за да не допусне повторение на събитията от 1999 г.. Анализи на платформата EUalive припомнят, че наскоро страната обяви и планове за връщане на задължителната военна служба от 2027 г. с цел увеличаване на личния състав.


Сърбия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    3 2 Отговор
    Явно властта опиянява,този говори като много пиян!

    06:31 04.08.2026

  • 2 оня с коня

    0 1 Отговор
    Сърбите може и да гласуват по Съвест,но Преброителите на Вучич са твърдо решени да броят Безсъвестно.Ясно е че тоя самозабравил се Властник няма да си отиде с добро,но нейсе - имало е Глава Сръбска да пати.

    06:49 04.08.2026

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