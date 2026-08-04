Дания мобилизира наборници заради кризата в Гренландия

Дания официално даде старт на разширена програма за задължителна военна служба, изпращайки първите нови попълнения към стратегически позиции в Гренландия.

Решението идва в момент на безпрецедентно геополитическо напрежение около автономната арктическа територия и усложнената среда за сигурност в Европа.

Ройтерс съобщава, че новите набори вече са започнали своята подготовка, която е удължена от 4 на 11 месеца. За първи път в историята на страната в задължителната мобилизация чрез лотарийна система са включени и жени.

Стратегическо разгръщане в Арктика

Основният фокус на мащабната реформа е гарантирането на суверенитета над Гренландия. Според данни на Министерството на отбраната в Копенхаген:

Над 100 наборни войници се разполагат директно в Гренландия.

Новобранците ще поемат оперативни задачи от професионалната армия.

Обучението включва 5 месеца база и 6 месеца реална служба на терен.

Създават се специализирани звена, включително за управление на дронове.

Промяната в стратегията е продиктувана от продължаващите дипломатически търкания и агресивната реторика около статута на острова. Припомняме, че по-рано през годината изявление на администрацията на Доналд Тръмп в САЩ относно анексирането на богатия на ресурси регион предизвика шок по високите етажи на европейската дипломация. Тогава датското обществено радио DR разкри секретни планове за изпращане на експлозиви и хуманитарни запаси с кръв на острова при евентуален опит за чужда интервенция.

Заплахи от два фронта

Датският премиер Мете Фредериксен заяви по време на последната среща на върха на НАТО, че страната е готова да защити "всеки инч от територията си". Освен натиска отвъд Океана, Копенхаген мотивира военното засилване и с нарастващата непредвидимост на Русия в Арктическия кръг и Балтийския регион.

До 2033 г. Дания планира да увеличи броя на редовните наборници до 7500 души годишно, за да гарантира стабилността на северния фланг на НАТО, отбелязват военни експерти пред Би Би Си.