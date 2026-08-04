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Дания мобилизира наборници заради кризата в Гренландия

Дания мобилизира наборници заради кризата в Гренландия

4 Август, 2026 05:47, обновена 4 Август, 2026 05:50 812 11

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Копенхаген разгръща мащабна отбрана на Арктика след заплахите от САЩ и Русия

Дания мобилизира наборници заради кризата в Гренландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дания официално даде старт на разширена програма за задължителна военна служба, изпращайки първите нови попълнения към стратегически позиции в Гренландия.

Решението идва в момент на безпрецедентно геополитическо напрежение около автономната арктическа територия и усложнената среда за сигурност в Европа.

Ройтерс съобщава, че новите набори вече са започнали своята подготовка, която е удължена от 4 на 11 месеца. За първи път в историята на страната в задължителната мобилизация чрез лотарийна система са включени и жени.

Стратегическо разгръщане в Арктика

Основният фокус на мащабната реформа е гарантирането на суверенитета над Гренландия. Според данни на Министерството на отбраната в Копенхаген:

  • Над 100 наборни войници се разполагат директно в Гренландия.
  • Новобранците ще поемат оперативни задачи от професионалната армия.
  • Обучението включва 5 месеца база и 6 месеца реална служба на терен.
  • Създават се специализирани звена, включително за управление на дронове.

Промяната в стратегията е продиктувана от продължаващите дипломатически търкания и агресивната реторика около статута на острова. Припомняме, че по-рано през годината изявление на администрацията на Доналд Тръмп в САЩ относно анексирането на богатия на ресурси регион предизвика шок по високите етажи на европейската дипломация. Тогава датското обществено радио DR разкри секретни планове за изпращане на експлозиви и хуманитарни запаси с кръв на острова при евентуален опит за чужда интервенция.

Заплахи от два фронта

Датският премиер Мете Фредериксен заяви по време на последната среща на върха на НАТО, че страната е готова да защити "всеки инч от територията си". Освен натиска отвъд Океана, Копенхаген мотивира военното засилване и с нарастващата непредвидимост на Русия в Арктическия кръг и Балтийския регион.

До 2033 г. Дания планира да увеличи броя на редовните наборници до 7500 души годишно, за да гарантира стабилността на северния фланг на НАТО, отбелязват военни експерти пред Би Би Си.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Двете луди калинки

    4 4 Отговор
    – Тръмп и Путин, успяха да милитаризират целия свят.

    Коментиран от #2, #11

    05:56 04.08.2026

  • 2 Балтия

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Двете луди калинки":

    Айде да пускат ядрата и да приключват скапания земен свят. Може на друга планета да се зароди нещо по-свястно.
    Тук движещи сили са завистта и лакомията

    05:59 04.08.2026

  • 3 8888

    8 2 Отговор
    Русия не е плашила Гренландия но е добре да се ползваза "врага" прикривайки САЩ, които правят каквото си поискат и не зачитат правото...

    06:13 04.08.2026

  • 4 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Тия тотално са изпрекали ако си мислят че могат да спрат лудия Дончо решили да ги освободи

    06:23 04.08.2026

  • 5 Петър

    7 1 Отговор
    А според съвременните и изветряли български евроатлантици, задължителна военна служба е имало само по времето на НРБ. В Дания и редица други западни държави, никога не е отпаднала задължителната военна служба.

    06:26 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лелее

    2 0 Отговор
    Какъв убедителен сигнал - 1600 новобранци. САЩ и Русия са в потрес.

    06:44 04.08.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Режимът в Копенхаген провежда насилствена мобилизация! Млади датчани масово бягат в чужбина!

    06:45 04.08.2026

  • 9 Хаха

    1 0 Отговор
    Нищо. Нека и Дания да опита от демократичното лекарство веднъж. Десетилетия наред Дания поддържаше и участваше в "хуманитарни интервенции" на НАТО по света. И в Гренландия ще бъде проведена такава за освобождението и демократизацията на гренландците от авторитарния режим в Копенхаген.

    06:48 04.08.2026

  • 10 Жеко

    1 0 Отговор
    Тия са голяма сила .
    Мобилизирали 100 войника ?!!

    06:49 04.08.2026

  • 11 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Двете луди калинки":

    То калинката дето иска Гренландия е само една . И повече прилича на бръмбър рогач .

    06:51 04.08.2026

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