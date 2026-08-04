Кризата в Куба: Проливни дъждове спряха тока

Проливни дъждове и силни бури попречиха на спешното възстановяване на електропреносната мрежа в Куба, оставяйки над 10 милиона души на тъмно след поредния тотален енергиен колапс на острова.

Според изявление на държавния оператор Unión Eléctrica (UNE), публикувано в социалните мрежи, лошите метеорологични условия са блокирали работата на аварийните екипи в ключови централи. Ситуацията към 5:30 часа българско време на 4 август остава критична, като в много провинции режимът на тока надхвърля 20 часа в денонощието.

Причини за колапса на енергийната система

Енергийната криза в Куба се задълбочи драстично през последните месеци. Настоящото изключване на мрежата бележи шестия повсеместен срив на електропреносната мрежа от началото на 2026 година, като само през месец юли бяха регистрирани три подобни аварии.

Основните фактори за тежката ситуация включват:

Амортизирана инфраструктура: Повечето ТЕЦ на острова са на възраст над 40 години и страдат от хронична липса на резервни части.

Повечето ТЕЦ на острова са на възраст над 40 години и страдат от хронична липса на резервни части. Липса на гориво: Според информация от Reuters, Куба изпитва остър недостиг на мазут и дизел за генераторите си.

Според информация от Reuters, Куба изпитва остър недостиг на мазут и дизел за генераторите си. Международен натиск: Официалните власти в Хавана обвиняват за кризата затегнатата петролна блокада от страна на САЩ, която сериозно ограничава вноса на суровини от традиционни партньори като Венецуела и Мексико.

Какво следва за населението?

Жителите на Хавана и вътрешността на страната са принудени да се справят с екстремни темпераформи и висока влажност без климатизация и работещи хладилници. Както предава Euronews, спиранията на тока парализират водоснабдяването, болничната помощ и съхранението на хранителни продукти.

От Unión Eléctrica обясняват, че повторното синхронизиране на националната система е сложен процес, който изисква стартиране на изолирани микрогенератори и ВЕЦ. Текущите обилни валежи обаче правят физическите ремонти по далекопроводите и откритите подстанции невъзможни, а правителството все още не е обявило ясен график за пълното пускане на захранването.