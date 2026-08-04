Токио предупреди: Русия, Китай и КНДР заплашват Азия

Растящото военно сътрудничество между Китай, Русия и Северна Корея създава най-сложната и тежка среда за сигурност в съвременната история на Япония.

Това стана ясно от одобрения тази сутрин от кабинета годишен Бял доклад за отбраната, представен официално от военния министър Шинджиро Коизуми. В официалните позиции, подкрепени от Министерството на външните работи (МВнР) на страната, Токио призовава за незабавно укрепване на отбраната с „чувство за спешност и криза“, предава информационната агенция France 24.

Тройната заплаха: Китай, Русия и Северна Корея

В мащабния документ от близо 600 страници се посочва, че съвместните действия на трите ядрени сили директно застрашават стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.

Според данни на Bloomberg, Токио изразява дълбока тревога от зачестилите провокативни патрули със стратегически бомбардировачи. През изминалата година китайски и руски самолети извършиха съвместен полет, насочен директно към столицата Токио, прелитайки над южните японски острови.

Основните акценти в новата стратегия на Япония включват:

Китайски натиск: Действията на Пекин в Източнокитайско море и около Тайван са определени като „най-голямото стратегическо предизвикателство“.

Действията на Пекин в Източнокитайско море и около Тайван са определени като „най-голямото стратегическо предизвикателство“. Руска инвазия: Москва продължава да оказва подкрепа за модернизацията на армията на Северна Корея в замяна на военна помощ.

Москва продължава да оказва подкрепа за модернизацията на армията на Северна Корея в замяна на военна помощ. Ракетна заплаха от КНДР: Продължаващото развитие на ядрената и ракетната програма на Пхенян се определя като непосредствен риск за сигурността.

Ответните мерки на Токио и съюзите на Японското МВнР

Японското правителство, под ръководството на премиера Санае Такаичи, ускорява плановете за създаване на нова централизирана разузнавателна агенция по модела на ЦРУ, за да отговори на хибридните заплахи и кибератаките.

Япония активно разширява сътрудничеството със САЩ и регионални партньори като Австралия, Филипините и Южна Корея. „С оглед на влошаващата се среда, от нас се изисква да изградим многослойни мрежи със съмишленици, за да гарантираме свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион“, заяви министър Коизуми, цитиран от The Japan Times.

Въпреки че МВнР на Япония наскоро се опита да поддържа работни контакти с Москва по отношение на риболовните права в Северните територии, официалната позиция остава твърда – санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна няма да бъдат отслабени.