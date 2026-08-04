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Токио предупреди: Русия, Китай и КНДР заплашват Азия

Токио предупреди: Русия, Китай и КНДР заплашват Азия

4 Август, 2026 06:20, обновена 4 Август, 2026 06:24 594 13

  • япония-
  • мвнр-
  • китай-
  • русия-
  • северна корея-
  • заплахи

Нов доклад за сигурността на Япония алармира за безпрецедентна криза в Източна Азия и засилващ се военен натиск около японските граници

Токио предупреди: Русия, Китай и КНДР заплашват Азия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Растящото военно сътрудничество между Китай, Русия и Северна Корея създава най-сложната и тежка среда за сигурност в съвременната история на Япония.

Това стана ясно от одобрения тази сутрин от кабинета годишен Бял доклад за отбраната, представен официално от военния министър Шинджиро Коизуми. В официалните позиции, подкрепени от Министерството на външните работи (МВнР) на страната, Токио призовава за незабавно укрепване на отбраната с „чувство за спешност и криза“, предава информационната агенция France 24.

Тройната заплаха: Китай, Русия и Северна Корея

В мащабния документ от близо 600 страници се посочва, че съвместните действия на трите ядрени сили директно застрашават стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.

Според данни на Bloomberg, Токио изразява дълбока тревога от зачестилите провокативни патрули със стратегически бомбардировачи. През изминалата година китайски и руски самолети извършиха съвместен полет, насочен директно към столицата Токио, прелитайки над южните японски острови.

Основните акценти в новата стратегия на Япония включват:

  • Китайски натиск: Действията на Пекин в Източнокитайско море и около Тайван са определени като „най-голямото стратегическо предизвикателство“.
  • Руска инвазия: Москва продължава да оказва подкрепа за модернизацията на армията на Северна Корея в замяна на военна помощ.
  • Ракетна заплаха от КНДР: Продължаващото развитие на ядрената и ракетната програма на Пхенян се определя като непосредствен риск за сигурността.

Ответните мерки на Токио и съюзите на Японското МВнР

Японското правителство, под ръководството на премиера Санае Такаичи, ускорява плановете за създаване на нова централизирана разузнавателна агенция по модела на ЦРУ, за да отговори на хибридните заплахи и кибератаките.

Япония активно разширява сътрудничеството със САЩ и регионални партньори като Австралия, Филипините и Южна Корея. „С оглед на влошаващата се среда, от нас се изисква да изградим многослойни мрежи със съмишленици, за да гарантираме свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион“, заяви министър Коизуми, цитиран от The Japan Times.

Въпреки че МВнР на Япония наскоро се опита да поддържа работни контакти с Москва по отношение на риболовните права в Северните територии, официалната позиция остава твърда – санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна няма да бъдат отслабени.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Хиперинфлация в Япония.Един долар стана 160 йени.Тръмп обеща да помогне за стабилизиране.

    06:28 04.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    То да видиш ,казаха окупираните от фащ радиоактивни джапанки

    06:31 04.08.2026

  • 3 Опасност са

    9 4 Отговор
    тези които хвърлиха атомната бомба, май.

    Коментиран от #9

    06:32 04.08.2026

  • 4 Някой

    7 2 Отговор
    Хм, че то излиза, че Азия заплашва Азия. Тези държави са 2/3 от Азия.
    А японците да си натискат парцалките и да бъркам американския Дир...ИК.

    Коментиран от #8

    06:33 04.08.2026

  • 5 Лелее

    5 2 Отговор
    И като резултат японската Йена се срина, та сега се опитват да я спасяват. Японците се конфронтират със съседите си под диригентството на САЩ, които създават нестабилност по целия свят.

    Коментиран от #10

    06:34 04.08.2026

  • 6 8888

    4 2 Отговор
    Със Сащ е по-лесно: те директно си водят 8 воини в момента, отвлякоха президент, заплашват Канада, куба и Гренландия и още няколко държави в латинска Америка... а вие танин доклади за възможни заплахи търсите...

    06:36 04.08.2026

  • 7 Каква новина е това?

    2 5 Отговор
    Целият демократичен свят го знае.
    Още древните философи са предупреждавали, че диктаторите са заплаха човечеството и за свободните умове.

    06:38 04.08.2026

  • 8 Комплексарю, пак си си въобразил,

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    че си им шеф.
    Аре у лево!

    06:40 04.08.2026

  • 9 Не си ли чувал

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Опасност са":

    израза " Бий за да те уважават"

    Коментиран от #11

    06:41 04.08.2026

  • 10 Ти си гледай рублата там

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лелее":

    и не се обаждай, дет не ти е работа.

    06:42 04.08.2026

  • 11 Боят е избиване на комплекси

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не си ли чувал":

    Типичен за люде с липси и във фрустрация. Които обаче демонстрират сила само пред слаби и беззащитни. Пред по-силни хленчат и се пос.ир.ат.

    06:46 04.08.2026

  • 12 Хихи! Си Дзинпин

    1 1 Отговор
    върти на малкия си пръст другите двама баламурници. Всичко обещава, нищо не дава. Открай време.

    06:48 04.08.2026

  • 13 Така Така

    1 0 Отговор
    Сега е момента Я ония да застане до Китай, най големите врагове са онези, които им пуснаха атома, но продажните полигици навсякъде са едни и същи.

    06:50 04.08.2026

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