Токио предупреди: Русия, Китай и КНДР заплашват Азия

Растящото военно сътрудничество между Китай, Русия и Северна Корея създава най-сложната и тежка среда за сигурност в съвременната история на Япония.
Това стана ясно от одобрения тази сутрин от кабинета годишен Бял доклад за отбраната, представен официално от военния министър Шинджиро Коизуми. В официалните позиции, подкрепени от Министерството на външните работи (МВнР) на страната, Токио призовава за незабавно укрепване на отбраната с „чувство за спешност и криза“, предава информационната агенция France 24.
Тройната заплаха: Китай, Русия и Северна Корея
В мащабния документ от близо 600 страници се посочва, че съвместните действия на трите ядрени сили директно застрашават стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.
Според данни на Bloomberg, Токио изразява дълбока тревога от зачестилите провокативни патрули със стратегически бомбардировачи. През изминалата година китайски и руски самолети извършиха съвместен полет, насочен директно към столицата Токио, прелитайки над южните японски острови.
Основните акценти в новата стратегия на Япония включват:
- Китайски натиск: Действията на Пекин в Източнокитайско море и около Тайван са определени като „най-голямото стратегическо предизвикателство“.
- Руска инвазия: Москва продължава да оказва подкрепа за модернизацията на армията на Северна Корея в замяна на военна помощ.
- Ракетна заплаха от КНДР: Продължаващото развитие на ядрената и ракетната програма на Пхенян се определя като непосредствен риск за сигурността.
Ответните мерки на Токио и съюзите на Японското МВнР
Японското правителство, под ръководството на премиера Санае Такаичи, ускорява плановете за създаване на нова централизирана разузнавателна агенция по модела на ЦРУ, за да отговори на хибридните заплахи и кибератаките.
Япония активно разширява сътрудничеството със САЩ и регионални партньори като Австралия, Филипините и Южна Корея. „С оглед на влошаващата се среда, от нас се изисква да изградим многослойни мрежи със съмишленици, за да гарантираме свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион“, заяви министър Коизуми, цитиран от The Japan Times.
Въпреки че МВнР на Япония наскоро се опита да поддържа работни контакти с Москва по отношение на риболовните права в Северните територии, официалната позиция остава твърда – санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна няма да бъдат отслабени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:28 04.08.2026
2 Kaлпазанин
06:31 04.08.2026
3 Опасност са
Коментиран от #9
06:32 04.08.2026
4 Някой
А японците да си натискат парцалките и да бъркам американския Дир...ИК.
Коментиран от #8
06:33 04.08.2026
5 Лелее
Коментиран от #10
06:34 04.08.2026
6 8888
06:36 04.08.2026
7 Каква новина е това?
Още древните философи са предупреждавали, че диктаторите са заплаха човечеството и за свободните умове.
06:38 04.08.2026
8 Комплексарю, пак си си въобразил,
До коментар #4 от "Някой":че си им шеф.
Аре у лево!
06:40 04.08.2026
9 Не си ли чувал
До коментар #3 от "Опасност са":израза " Бий за да те уважават"
Коментиран от #11
06:41 04.08.2026
10 Ти си гледай рублата там
До коментар #5 от "Лелее":и не се обаждай, дет не ти е работа.
06:42 04.08.2026
11 Боят е избиване на комплекси
До коментар #9 от "Не си ли чувал":Типичен за люде с липси и във фрустрация. Които обаче демонстрират сила само пред слаби и беззащитни. Пред по-силни хленчат и се пос.ир.ат.
06:46 04.08.2026
12 Хихи! Си Дзинпин
06:48 04.08.2026
13 Така Така
06:50 04.08.2026