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ПВО под тревога: Свалиха 15 дрона над Ленинградска област
  Тема: Украйна

ПВО под тревога: Свалиха 15 дрона над Ленинградска област

4 Август, 2026 06:13, обновена 4 Август, 2026 06:16 704 0

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Мащабна атака блокира и летище „Пулково“

ПВО под тревога: Свалиха 15 дрона над Ленинградска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Руската федерация са свалили общо 15 безпилотни летателни апарата (БПЛА) над територията на Ленинградска област.

Информацията бе потвърдена официално от губернатора на региона Александър Дрозденко в сутрешните часове на 4 август 2026 г.. Първоначалните данни сочеха за 6 неутрализирани апарата към 5:00 часа сутринта, но в рамките на следващия час бройката нарасна рязко.

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Според изявлението на Дрозденко в социалната платформа „Макс“, в резултат на нападението е зафиксирано прецизно повреждане в складова zone край населеното място Красный Бор в Тосненски район. Към 6:10 часа българско време (което съвпада с местното време) бойната работа на руските военни по отразяване на въздушната заплаха все още продължава.

Заради внезапната атака с дронове в Ленинградска област и Санкт Петербург, местните власти обявиха въздушна тревога около 4:00 часа сутринта. Международното летище „Пулково“ временно преустанови всички входящи и изходящи полети като мярка за сигурност. Гражданите в Санкт Петербург също бяха предупредени за възможни прекъсвания в услугите на мобилния интернет поради задействане на системите за радиоелектронна борба (РЭБ). Към момента няма потвърдена информация за пострадали хора сред цивилното население.


Русия
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