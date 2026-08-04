Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Върховната рада открива офис в Европарламента
  Тема: Украйна

Върховната рада открива офис в Европарламента

4 Август, 2026 06:28, обновена 4 Август, 2026 06:32 443 7

  • украйна-
  • брюксел-
  • европейски съз-
  • върховна рада-
  • представителство

Украйна засилва парламентарната си дипломация с постоянно представителство в Брюксел за ускоряване на преговорите за членство в ЕС

Върховната рада открива офис в Европарламента - 1
Снимка: sud.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският парламент ще отвори официално свое представителство в Европейския парламент в най-близко бъдеще.

Новината обяви председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук по време на среща с ръководителите на украинските дипломатически мисии зад граница.

Инициативата е огледален отговор на вече създаденото постоянно бюро на Европарламента в Киев. Този ход има за цел да институционализира и ускори процеса по интеграция на страната в европейското семейство.

Синхронизиране на законодателството по пътя към ЕС

Основната мисия на новото представителство ще бъде координирането на законодателните реформи. Процесът изисква пълно съответствие между украинското и европейското право. Според Стефанчук правителствената и парламентарната дипломация трябва да действат в пълен синхрон. По този начин ще се отстранят техническите пречки преди реалното отваряне на първите преговорни кластери.

Парламентарният лидер подчерта значимостта на директния диалог. Мобилността на депутатите ще помогне за поддържането на постоянна международна подкрепа. Тя е ключова както за отбраната на страната, така и за бъдещото икономическо възстановяване.

Стратегическо партньорство и бъдещи стъпки

Плановете за двустранно представителство бяха заложени още в рамковия меморандум за сътрудничество. Документът бе подписан между Руслан Стефанчук и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. С откриването на офиса в Брюксел Украйна цели да засили контактите си и с националните парламенти на държавите членки. Именно те ще трябва да ратифицират финалния договор за присъединяване в бъдеще.

Като следващ приоритет Радата планира активизиране на диалога със съседните европейски страни, както и по-мащабни дипломатически инициативи в Азия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Албания и Черна гора

    14 0 Отговор
    Дали имат и те офис, а Македония, Сърбия и Турция?

    06:35 04.08.2026

  • 2 Тия

    11 0 Отговор
    само се завират в ЕССР, сега пък с някаква си Рада !

    06:35 04.08.2026

  • 3 Каква

    11 0 Отговор
    Рада, бе тя Украина е Русия !

    06:37 04.08.2026

  • 4 А този ,,офис",законен ли е...?!

    8 0 Отговор
    Ако всеки кандидат,вземе та си прати ,,офис" в ЕП,ми то няма да остане празно бюро,от евро-бюрократи в ЕП...?!
    Не че сега има много празни бюра,де...!

    06:40 04.08.2026

  • 5 Някой да си спомня

    6 0 Отговор
    В България да е създавано нещо подобно на постоянното бюро на Европарламента в Киев преди присъединяването ни. Ако такова съществува, значи ЕС директно управлява Украйна. Наесен предстоят избори в Германия, резултатите от тях ще бъдат решаващи за посоката, по която върви Европа. Блатото, в което затъваме все повече се дължи на ЕНП и Социалистите.

    06:41 04.08.2026

  • 6 Само питам

    2 0 Отговор
    Тоз офис за какво е ? Какво ще продават или купуват там ? Или е за постоянна просия , да става по бързата процедура ??

    06:46 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания