Върховната рада открива офис в Европарламента

Украинският парламент ще отвори официално свое представителство в Европейския парламент в най-близко бъдеще.

Новината обяви председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук по време на среща с ръководителите на украинските дипломатически мисии зад граница.

Инициативата е огледален отговор на вече създаденото постоянно бюро на Европарламента в Киев. Този ход има за цел да институционализира и ускори процеса по интеграция на страната в европейското семейство.

Синхронизиране на законодателството по пътя към ЕС

Основната мисия на новото представителство ще бъде координирането на законодателните реформи. Процесът изисква пълно съответствие между украинското и европейското право. Според Стефанчук правителствената и парламентарната дипломация трябва да действат в пълен синхрон. По този начин ще се отстранят техническите пречки преди реалното отваряне на първите преговорни кластери.

Парламентарният лидер подчерта значимостта на директния диалог. Мобилността на депутатите ще помогне за поддържането на постоянна международна подкрепа. Тя е ключова както за отбраната на страната, така и за бъдещото икономическо възстановяване.

Стратегическо партньорство и бъдещи стъпки

Плановете за двустранно представителство бяха заложени още в рамковия меморандум за сътрудничество. Документът бе подписан между Руслан Стефанчук и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. С откриването на офиса в Брюксел Украйна цели да засили контактите си и с националните парламенти на държавите членки. Именно те ще трябва да ратифицират финалния договор за присъединяване в бъдеще.

Като следващ приоритет Радата планира активизиране на диалога със съседните европейски страни, както и по-мащабни дипломатически инициативи в Азия.