Дигиталната завеса се спуска: Руските банки и Telegram извън строя

Уебсайтовете на водещите руски банкови институции масово спряха да се отварят в популярни чуждестранни браузъри като Google Chrome, Safari и Microsoft Edge.

Причината се крие в принудителната подмяна на достъпа до международните сертификати за сигурност. След като западните доставчици започнаха да анулират защитените връзки на санкционираните субекти, руските банки започнаха спешна миграция към държавно контролирани криптографски ключове и алтернативни дестинации като китайската TrustAsia, пише Mediazona.

За крайния потребител извън Руската федерация това означава пълен блокаж при опит за достъп през стандартен уеб браузър. Местните регулатори настояват за преминаване към руския браузър „Яндекс“ или ръчно инсталиране на държавния сертификат на Роскомнадзор. В допълнение, много банкови платформи блокират изцяло трафика от чужди държави и неоторизирани VPN мрежи. Тази стъпка бе потвърдена от икономически анализи на The Moscow Times, описващи затягането на дигиталния контрол от Министерството на цифровото развитие.

Telegram изчезна за часове от App Store на Apple

Паралелно с банковия трус, потребителите по целия свят се събудиха с новината, че приложението Telegram е напълно премахнато от глобалния магазин на Apple. Изчезването на платформата засегна всички 175 региона на дистрибуция и блокира новите изтегляния и актуализации, информира технологичният портал 9to5Mac.

От технологичния гигант в Купертино излязоха с официално изявление пред водещи световни медии, цитирани от агенция Reuters. От Apple обясниха, че временното отстраняване се е наложило заради открити материали, нарушаващи стриктните правила на компанията за безопасност на съдържанието. Платформата бързо отстрани спорните публикации и получи разрешение да се завърне в App Store. Въпреки че услугата вече е възстановена, инцидентът показа уязвимостта на независимите комуникационни канали спрямо централизираните платформи на „Големите технологични компании“.