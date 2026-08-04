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Дигиталната завеса се спуска: Руските банки и Telegram извън строя

Дигиталната завеса се спуска: Руските банки и Telegram извън строя

4 Август, 2026 06:37, обновена 4 Август, 2026 06:49 1 939 25

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Новата реалност на глобалната цифрова изолация удари едновременно руския финансов сектор и един от най-големите месинджъри в света

Дигиталната завеса се спуска: Руските банки и Telegram извън строя - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уебсайтовете на водещите руски банкови институции масово спряха да се отварят в популярни чуждестранни браузъри като Google Chrome, Safari и Microsoft Edge.

Причината се крие в принудителната подмяна на достъпа до международните сертификати за сигурност. След като западните доставчици започнаха да анулират защитените връзки на санкционираните субекти, руските банки започнаха спешна миграция към държавно контролирани криптографски ключове и алтернативни дестинации като китайската TrustAsia, пише Mediazona.

За крайния потребител извън Руската федерация това означава пълен блокаж при опит за достъп през стандартен уеб браузър. Местните регулатори настояват за преминаване към руския браузър „Яндекс“ или ръчно инсталиране на държавния сертификат на Роскомнадзор. В допълнение, много банкови платформи блокират изцяло трафика от чужди държави и неоторизирани VPN мрежи. Тази стъпка бе потвърдена от икономически анализи на The Moscow Times, описващи затягането на дигиталния контрол от Министерството на цифровото развитие.

Telegram изчезна за часове от App Store на Apple

Паралелно с банковия трус, потребителите по целия свят се събудиха с новината, че приложението Telegram е напълно премахнато от глобалния магазин на Apple. Изчезването на платформата засегна всички 175 региона на дистрибуция и блокира новите изтегляния и актуализации, информира технологичният портал 9to5Mac.

От технологичния гигант в Купертино излязоха с официално изявление пред водещи световни медии, цитирани от агенция Reuters. От Apple обясниха, че временното отстраняване се е наложило заради открити материали, нарушаващи стриктните правила на компанията за безопасност на съдържанието. Платформата бързо отстрани спорните публикации и получи разрешение да се завърне в App Store. Въпреки че услугата вече е възстановена, инцидентът показа уязвимостта на независимите комуникационни канали спрямо централизираните платформи на „Големите технологични компании“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така Така

    25 13 Отговор
    И какво се гордеете с тази го вняна постъпка? Хората виждат в какъв концлагер ги вкарвате и ви мразят от сърце. Западнали трапки

    Коментиран от #6

    06:55 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тея от

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаци":

    факти и за без пари няма да те вземат бате, прочел си само заглавието но не и статията, така, че свършил си нема що

    07:00 04.08.2026

  • 6 Не е така

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Така Така":

    В концлагера ги вкара многоходовия бакшиш.

    Коментиран от #22

    07:01 04.08.2026

  • 7 Да бе!

    16 7 Отговор
    Гръмко заглавие, а подробностите говорят друго! Нацистка пропаганда за най бедните в ментално отношение русофоби!😂😂😂😂😂

    07:02 04.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 15 Отговор
    Бензин поне ще пускат ли в блатата, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #23

    07:04 04.08.2026

  • 9 Мужик

    8 12 Отговор
    Важното е водка да има и движуха.И без нет се живее.

    07:04 04.08.2026

  • 10 Атина Палада

    7 11 Отговор
    От Киев за два дня до топлито нет, ток тоже!

    07:05 04.08.2026

  • 11 Сатана Z

    6 13 Отговор
    Гори калния нужник от всички страни, а ботокса вика: па план!

    07:06 04.08.2026

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 13 Отговор
    Бункерна движуха, до като не ги загрузи до крак няма да се остави, Немцов го каза преди време❗

    Коментиран от #25

    07:13 04.08.2026

  • 13 Разкарайте вмирисаното си

    3 10 Отговор
    бункерно джудже от очите на всички, рашки, че вие да си отдъхнете и светът да миряса поне малко.

    Коментиран от #16

    07:24 04.08.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    8 2 Отговор
    пуснааа ли токЪ Ф кииийюф ???!

    07:34 04.08.2026

  • 15 Аз съм веган

    8 1 Отговор
    Хи хи хи
    как слиипинг Ф кииийюфското метро ???!
    сколько хривнЬi дали за четвърт нощувка ???!
    дали вам сено поестЬ ???!

    07:40 04.08.2026

  • 16 Марк Рюте

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Разкарайте вмирисаното си":

    зилената нашмъркана марионетка дали няма да мЪ уволни ???!

    07:43 04.08.2026

  • 17 Дългопишков

    5 1 Отговор
    Време е да паднете на колене пред Пyтларax Аkбаp само че от страната на дyyпето си.....после оттам той знае какво да прави с вас за ваше добро!

    07:50 04.08.2026

  • 18 Дългопишков

    1 8 Отговор
    Вашия господар каквото ви каже това ще правите,ако трябва ще прекопаете Сибир да има водни пътища ча китайски стоки че и безплатно ще го направите!

    Коментиран от #19

    07:52 04.08.2026

  • 19 Тебе

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дългопишков":

    Да те пратят в Рязан, да смениш ника, на по-къс!

    08:02 04.08.2026

  • 20 външен клозет

    3 6 Отговор
    путин Фашиста връща русия 80 години назад!

    08:02 04.08.2026

  • 21 Кой го кара Джуджака

    1 2 Отговор
    да е в бункера изолация?
    Да иде в Хага, да види свят.

    08:25 04.08.2026

  • 22 В концлагер си ти бе цървул разпран.

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не е така":

    Руснаците си пътуват без проблем навсякъде по света без пропаднала та Гейропа. За тях е кочина изпълнена с омраза и нямат намерение да идват. А, това с банките и телеграма е за западналите, за да не виждат истината и да им ви промиват и без това кухите хралупи на раменете. А, за руснаците, които и без това не идват в зопадналоеврогейската ко4ина, не ги бърка вашите санкции към банките и средствата им. Има и други 150 държави в които могат да ходят и плащат без проблем. Та в случая пропадналите и потъващи в блатото сте вие западнали изтръпналяци и скъсаняци, които мигрангите ще ви завладеят и направят техен халифат. За по-малко от 24 часа превзеха испански град и полицаи и армия мигат на парцали и не могат да се справят. Разруха и мизерия ви чака в пропаднала Гейропа.

    08:33 04.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Васил

    0 0 Отговор
    Северна Корея 2.0

    08:43 04.08.2026

  • 25 Не знам ко е казал

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Немцов, ама като гледам, нямаш много поддръжници тука на тъпите си убеждения!!! Що ли? И много ли още ще се напъваш, да ни убеждаваш в тях? Няма смисъл, ние не сме кухи тикви като теб!

    08:48 04.08.2026

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