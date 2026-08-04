Дигиталната завеса се спуска: Руските банки и Telegram извън строя

Уебсайтовете на водещите руски банкови институции масово спряха да се отварят в популярни чуждестранни браузъри като Google Chrome, Safari и Microsoft Edge.
Причината се крие в принудителната подмяна на достъпа до международните сертификати за сигурност. След като западните доставчици започнаха да анулират защитените връзки на санкционираните субекти, руските банки започнаха спешна миграция към държавно контролирани криптографски ключове и алтернативни дестинации като китайската TrustAsia, пише Mediazona.
За крайния потребител извън Руската федерация това означава пълен блокаж при опит за достъп през стандартен уеб браузър. Местните регулатори настояват за преминаване към руския браузър „Яндекс“ или ръчно инсталиране на държавния сертификат на Роскомнадзор. В допълнение, много банкови платформи блокират изцяло трафика от чужди държави и неоторизирани VPN мрежи. Тази стъпка бе потвърдена от икономически анализи на The Moscow Times, описващи затягането на дигиталния контрол от Министерството на цифровото развитие.
Telegram изчезна за часове от App Store на Apple
Паралелно с банковия трус, потребителите по целия свят се събудиха с новината, че приложението Telegram е напълно премахнато от глобалния магазин на Apple. Изчезването на платформата засегна всички 175 региона на дистрибуция и блокира новите изтегляния и актуализации, информира технологичният портал 9to5Mac.
От технологичния гигант в Купертино излязоха с официално изявление пред водещи световни медии, цитирани от агенция Reuters. От Apple обясниха, че временното отстраняване се е наложило заради открити материали, нарушаващи стриктните правила на компанията за безопасност на съдържанието. Платформата бързо отстрани спорните публикации и получи разрешение да се завърне в App Store. Въпреки че услугата вече е възстановена, инцидентът показа уязвимостта на независимите комуникационни канали спрямо централизираните платформи на „Големите технологични компании“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Така Така
Коментиран от #6
06:55 04.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тея от
До коментар #1 от "Руснаци":факти и за без пари няма да те вземат бате, прочел си само заглавието но не и статията, така, че свършил си нема що
07:00 04.08.2026
6 Не е така
До коментар #2 от "Така Така":В концлагера ги вкара многоходовия бакшиш.
Коментиран от #22
07:01 04.08.2026
7 Да бе!
07:02 04.08.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #23
07:04 04.08.2026
9 Мужик
07:04 04.08.2026
10 Атина Палада
07:05 04.08.2026
11 Сатана Z
07:06 04.08.2026
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #25
07:13 04.08.2026
13 Разкарайте вмирисаното си
Коментиран от #16
07:24 04.08.2026
14 Дон Корлеоне
07:34 04.08.2026
15 Аз съм веган
как слиипинг Ф кииийюфското метро ???!
сколько хривнЬi дали за четвърт нощувка ???!
дали вам сено поестЬ ???!
07:40 04.08.2026
16 Марк Рюте
До коментар #13 от "Разкарайте вмирисаното си":зилената нашмъркана марионетка дали няма да мЪ уволни ???!
07:43 04.08.2026
17 Дългопишков
07:50 04.08.2026
18 Дългопишков
Коментиран от #19
07:52 04.08.2026
19 Тебе
До коментар #18 от "Дългопишков":Да те пратят в Рязан, да смениш ника, на по-къс!
08:02 04.08.2026
20 външен клозет
08:02 04.08.2026
21 Кой го кара Джуджака
Да иде в Хага, да види свят.
08:25 04.08.2026
22 В концлагер си ти бе цървул разпран.
До коментар #6 от "Не е така":Руснаците си пътуват без проблем навсякъде по света без пропаднала та Гейропа. За тях е кочина изпълнена с омраза и нямат намерение да идват. А, това с банките и телеграма е за западналите, за да не виждат истината и да им ви промиват и без това кухите хралупи на раменете. А, за руснаците, които и без това не идват в зопадналоеврогейската ко4ина, не ги бърка вашите санкции към банките и средствата им. Има и други 150 държави в които могат да ходят и плащат без проблем. Та в случая пропадналите и потъващи в блатото сте вие западнали изтръпналяци и скъсаняци, които мигрангите ще ви завладеят и направят техен халифат. За по-малко от 24 часа превзеха испански град и полицаи и армия мигат на парцали и не могат да се справят. Разруха и мизерия ви чака в пропаднала Гейропа.
08:33 04.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Васил
08:43 04.08.2026
25 Не знам ко е казал
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Немцов, ама като гледам, нямаш много поддръжници тука на тъпите си убеждения!!! Що ли? И много ли още ще се напъваш, да ни убеждаваш в тях? Няма смисъл, ние не сме кухи тикви като теб!
08:48 04.08.2026