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Атака с дронове порази складова база край Санкт Петербург
  Тема: Украйна

Атака с дронове порази складова база край Санкт Петербург

4 Август, 2026 07:03, обновена 4 Август, 2026 07:07 1 045 25

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  • русия

Руските власти потвърдиха за щети в Ленинградска област, докато Финландия спешно ограничи въздушното си пространство заради рискове от безпилотни апарати

Атака с дронове порази складова база край Санкт Петербург - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано тази сутрин складова база в Ленинградска област, в близост до втория по големина руски град Санкт Петербург, бе повредена след поредна масирана атака с дронове.

Официалната информация бе потвърдена в ранните сутрешни часове от местните власти. Нападението се случва в контекста на засилващата се въздушна кампания, насочена срещу ключови логистични центрове на територията на Руската федерация.

Подробности за инцидента и пораженията

Според изявление на губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко в неговия официален профил в приложението Telegram, ударът е регистриран в района на село Красни Бор. Руските системи за противовъздушна отбрана са успели да прехванат общо 15 безпилотни летателни апарата (БПЛА), след като в 01:06 ч. по Гринуич (4:06 ч. българско време) в региона е обявена тревога за опасност във въздушното пространство.

Въпреки активираната ПВО, отломки или директни попадения са нанесли материални щети по складовата инфраструктура. Губернаторът не уточни точното наименование на засегнатото търговско или логистично предприятие, но подчерта, че въпреки щетите, операциите на площадката продължават. Към момента няма официални данни за загинали или тежко пострадали граждани при този конкретен инцидент.

Международна реакция и мерки за сигурност

Атаката в непосредствена близост до Балтийско море предизвика незабавни действия от страна на съседните държави. Финландия, която е член на Европейския съюз и НАТО, въведе временни авиационни ограничения в източната част на Финландския залив. Силите за отбрана на страната обявиха решението в социалната мрежа X, аргументирайки го с повишения риск от прелитащи бойни дронове в пограничните зони.

До този момент правителството в Киев и украинските въоръжени сили не са поели официално отговорност за среднощния удар. Въпреки това военни анализатори отбелязват, че инцидентът следва ясен модел от последните седмици. При него систематично се атакуват руски икономически обекти с цел затрудняване на военната логистика и снабдяването на фронта.

Само ден по-рано, медиите съобщиха, че руският онлайн гигант Wildberries е загубил над 20% от общите си складови площи в цялата страна вследствие на последователни украински удари с дронове. Последният такъв голям инцидент бе регистриран в нощта срещу 3 август във Владимирска област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рашки, разкарайте си

    11 12 Отговор
    вниеисаното бункерно джудже далеч от очите на всички!
    Не ви ли писна!
    Какво очаквате? Нападната страна да ви гали с перце ли?! Аман от кремълски мутанти.

    Коментиран от #24

    07:13 04.08.2026

  • 3 гост

    2 6 Отговор
    Оу, шсе разплача. Ей ся, ама друг път

    07:14 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ники

    5 6 Отговор
    Напишете как фашистите вчера избиха децата на плажа. Мисирки.

    Коментиран от #22

    07:39 04.08.2026

  • 13 Русофил хардлайнар

    5 1 Отговор
    Браво на хигиeниста, прeмахна 8 комeнтара от 11!!! нaпъни са за още три де, за премия! Тогава няма изобщо да има нужда нещо да четеме!

    07:40 04.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Удри баце

    3 4 Отговор
    Удри!!!

    07:42 04.08.2026

  • 16 А МОЧАТА?

    4 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    07:44 04.08.2026

  • 17 Русофил хардлайнарин

    1 4 Отговор
    Ало хигиeниста, нямаш ли си nишка да си играеш!

    07:49 04.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    2 6 Отговор
    "Ах,летете УКРО-ДРОНИ,в устрема ви Милиони погледи са приковани със надежда и любов..."!Туй лично Смирненски го е писал за Възхвала на Украинците бе Русофилстващи Самораслеци такива,ама вий оде да го знайте...

    07:53 04.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Уайлдбърис се мести

    1 4 Отговор
    в бункера на Путин.

    08:14 04.08.2026

  • 22 Пепи

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ники":

    Това беше успех на безаналоговото ПВО.

    08:15 04.08.2026

  • 23 ОняСпящсъсКоня

    1 0 Отговор
    Чувал си и ти за Смирненски...

    08:16 04.08.2026

  • 24 Не могат

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Рашки, разкарайте си":

    Те са с крепостно мислене .На тях им трябва несменяем диктатор.Колкото по кървав толкова им е хорошо на крепостните холопи.
    Девиза им е "Есть Путин, естествено Проссия "

    08:31 04.08.2026

  • 25 Васил

    1 1 Отговор
    Явно лятото за рашистите ще изпълнено с огън и дим!

    08:42 04.08.2026

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