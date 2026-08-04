Атака с дронове порази складова база край Санкт Петербург

Рано тази сутрин складова база в Ленинградска област, в близост до втория по големина руски град Санкт Петербург, бе повредена след поредна масирана атака с дронове.

Официалната информация бе потвърдена в ранните сутрешни часове от местните власти. Нападението се случва в контекста на засилващата се въздушна кампания, насочена срещу ключови логистични центрове на територията на Руската федерация.

Подробности за инцидента и пораженията

Според изявление на губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко в неговия официален профил в приложението Telegram, ударът е регистриран в района на село Красни Бор. Руските системи за противовъздушна отбрана са успели да прехванат общо 15 безпилотни летателни апарата (БПЛА), след като в 01:06 ч. по Гринуич (4:06 ч. българско време) в региона е обявена тревога за опасност във въздушното пространство.

Въпреки активираната ПВО, отломки или директни попадения са нанесли материални щети по складовата инфраструктура. Губернаторът не уточни точното наименование на засегнатото търговско или логистично предприятие, но подчерта, че въпреки щетите, операциите на площадката продължават. Към момента няма официални данни за загинали или тежко пострадали граждани при този конкретен инцидент.

Международна реакция и мерки за сигурност

Атаката в непосредствена близост до Балтийско море предизвика незабавни действия от страна на съседните държави. Финландия, която е член на Европейския съюз и НАТО, въведе временни авиационни ограничения в източната част на Финландския залив. Силите за отбрана на страната обявиха решението в социалната мрежа X, аргументирайки го с повишения риск от прелитащи бойни дронове в пограничните зони.

До този момент правителството в Киев и украинските въоръжени сили не са поели официално отговорност за среднощния удар. Въпреки това военни анализатори отбелязват, че инцидентът следва ясен модел от последните седмици. При него систематично се атакуват руски икономически обекти с цел затрудняване на военната логистика и снабдяването на фронта.

Само ден по-рано, медиите съобщиха, че руският онлайн гигант Wildberries е загубил над 20% от общите си складови площи в цялата страна вследствие на последователни украински удари с дронове. Последният такъв голям инцидент бе регистриран в нощта срещу 3 август във Владимирска област.