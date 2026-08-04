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Ключови рокади в Киев! Руската армия засилва ударите по Славянск и Краматорск
  Тема: Украйна

Ключови рокади в Киев! Руската армия засилва ударите по Славянск и Краматорск

4 Август, 2026 07:42 1 523 36

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Допуска се, че по-широкото използване на планиращи бомби от руската страна идва в отговор на украинските противодронови мерки, които затрудняват използването на руски дронове

Ключови рокади в Киев! Руската армия засилва ударите по Славянск и Краматорск - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия изглежда повтаря кампанията си за въздушна изолация на бойното поле от 2025 г., този път с цел да подготви бъдещо настъпление срещу украинския "Крепостен пояс" в Донецка област.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Кампанията е насочена основно към Славянск и Краматорск, които се намират в северният край на отбранителната линия. Припомняме, че през 2025 г. край Покровск и Гуляйполе, руските сили използваха дронове, ракети и планиращи бомби, за да прекъсват украинските логистични линии, както и да поразяват транспортната и железопътната инфраструктура с цел да затрудняват снабдяването.

Освен това Русия е засилила ударите по локомотиви и логистични маршрути около Краматорск.

Според ISW руското командване е предоставило на войските си 1000 дронове с фиксирани крила "Молния" през юли и е наредило засилване на ударите по украинската логистика. На 2 август руски ракетен залпов удар е нанесъл тежки щети на моста Черивковски над река Казенний Торец в източната част на Славянск. Мостът свързва града с път Н-20 към Краматорск. Според руски военни блогъри той е един от едва трите моста в Славянск, способни да поемат тежки превозни средства.

От ISW предполагат, че Русия подготвя бъдещи операции срещу Славянск и Краматорск, но бързо настъпление към тях изглежда слабо вероятно. Руски сили проникват в Константиновка, но опита им да превземат града не пожъна успех. Очаква се боевете там да продължат още седмици. Освен това се опитват да се придвижат и към Олексииево-Дружкивка, както и да проникнат в Лиман, като за момента няма данни да са влезли в града.

През 2026 г. Русия изглежда разчита повече на планиращи бомби. Отчетени са множество удари по Славянск, Краматорск и околните селища, които вероятно са били насочени срещу укрепени позиции и мостове. На 3 август руското министерство на отбраната заяви, че е поразило украински позиции в Райгородок с FAB-250, FAB-500 и ракети LMUR. В края на юли Русия е нанесла три удара по Павлоград в Днепропетровска област, където се намира ключов логистичен център по маршрутите към Донецка област.

Допуска се, че по-широкото използване на планиращи бомби от руската страна идва в отговор на украинските противодронови мерки, които затрудняват използването на руски дронове.

На 3 август Зеленски обяви още кадрови промени в украинското правителство и службите за сигурност. Той назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на страната и даде поста му на министърът на вътрешните работи генерал Игор Клименко. Според украинския президент Умеров ще продължи да координира работата за осигуряване на сделки за дронове с различни партньори, включително такива в Близкия изток. Новия секретар на Съвета за отбрана също трябва да наблюдава процеса на преговори със Съединените щати. Зеленски също така уволни украинската посланичка в Съединените щати Олга Стефанишина.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 военен неможач

    6 3 Отговор
    Ерунда.

    07:48 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Марк Рюте

    29 4 Отговор
    зилената нашмъркана марионетка дали няма да мЪ Оволни ???!

    Коментиран от #15

    07:49 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Козлодуй

    4 11 Отговор
    Чайка яви ли се на сутрешната оперативка?

    07:53 04.08.2026

  • 7 Крум

    17 2 Отговор
    Сега само ги подготвят.

    07:53 04.08.2026

  • 8 крематориум

    11 5 Отговор
    много работа ще имаме там тая есен

    07:54 04.08.2026

  • 9 Наблюдател

    32 3 Отговор
    Каво пишат от този измислен институт, със седалище на женския пазар и от лъжливата вълна е без значение.

    Европейците, късно, но започнаха да се усещат, че са изтеглили късата клечка.

    В Азербайджан имаше тайна среща между Германия и Русия. Какво са си приказвали остава между тях, но:

    Фактите са следните:

    Русия всеки месец вкарва по 20 000 контрактни военнослужещи в СВО.

    Украйна губи всеки месец по 20 000 и въпреки бусификацията не успява да ги възстановява.

    Математиката е елементарна, а немците не са глупави хора.

    Въпросът е, къде се вписва България в тази картинка.

    Коментиран от #18

    07:54 04.08.2026

  • 10 Забравили са,

    8 7 Отговор
    че ги превзеха.
    Напреднал алцхаймер.

    07:54 04.08.2026

  • 11 Антирашист 2074

    4 21 Отговор

    До коментар #3 от "СЛОНА":

    Братушки няма ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    07:54 04.08.2026

  • 12 Швейк

    6 27 Отговор
    През последните пет години руската армия така се изложи, че стана за изложба.

    Коментиран от #27

    07:54 04.08.2026

  • 13 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    28 2 Отговор
    Руската армия системно унищожава окраинската черноморска инфраструктура и британските кораби с оръжие.

    Коментиран от #23

    07:56 04.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пусин

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Марк Рюте":

    Той мен ще ме уволни !

    07:56 04.08.2026

  • 16 Где?

    5 12 Отговор
    Мочата?

    07:56 04.08.2026

  • 17 Где караблик

    5 10 Отговор
    Мацка?

    Коментиран от #35

    07:57 04.08.2026

  • 18 Виждащ

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Витанов ти ли си?

    07:57 04.08.2026

  • 19 Генер Али Симус

    3 9 Отговор
    Няма пък!
    Никъде не тръгвам без Чайко.

    Коментиран от #20

    07:59 04.08.2026

  • 20 Вова Путин

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "Генер Али Симус":

    А аз без Кобзон и Плисецкая.

    08:00 04.08.2026

  • 21 ИИГУ

    19 4 Отговор
    Института за изследване на глупостта на украинците е установило че Украйна ще загуби войната с или без ракети Пейтриът

    08:01 04.08.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    3 10 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:01 04.08.2026

  • 23 Антирашист 2075

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Рашисткото ЩЕ е най употребявано от повече от пет години !

    Коментиран от #31

    08:01 04.08.2026

  • 24 Мишел

    15 2 Отговор
    Днес е последният ден от срока на Зеленски, в който той обеща да откаже Русия от провеждането на специалната операция чрез удари с далекобойни оръжия.

    Коментиран от #25

    08:02 04.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 НАРКОТО ОТЧИТА

    12 3 Отговор
    ДЕЙНОСТ А EU ЖЕНКИТЕ МУ ВЯРВАТ. И НАЙ КОФТИ ХОРА БЕДНИ УМИРАТ. ТИЯ ДЕТО СА У БУНКЕРА ДА ХОДЯТ НА ФРОНТА КАКТО ЕДНО ВРЕМЕ ПЪЛКОВОДЦИТЕ НАЙ ОТПРЕД ЗА ПРИМЕР НА ВОЙНИТЕ. А ТИЯ НЕ САМО СЕ КРИЯТ А И ЯКО КРАДАТ.

    08:04 04.08.2026

  • 27 Майкоооо,

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Кога станаха пет? Гаче ли беше вчера.

    08:05 04.08.2026

  • 28 Чайко

    3 4 Отговор
    А бе ей, кой ги пусна тия пияни моряци на борда на Крематорск? Слизай от там веднага! Това да не ти е играчка!
    Марш!

    08:08 04.08.2026

  • 29 няма край

    2 11 Отговор
    Няма край руския резил. Няма.

    08:11 04.08.2026

  • 30 абе тоя Краматорск

    2 3 Отговор
    не го ли превзехме преди 3 години? Пак ли?

    08:20 04.08.2026

  • 31 Ами

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 2075":

    Затова бандерите искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас:))Май Бисмарк като е казал какво ще стане ако не се играе честно с руснаците отново се потвърждава:)))),проблемът е ,че и баш пророците начело с американският баш Едгар Кейси,дето нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "малко русофилски ще -та "са предрекли:))))

    08:22 04.08.2026

  • 32 Също,като...

    6 4 Отговор
    ...Хитлер...!
    Зеленски виждайки неизбежният си крах,трескаво започва безмислени рокади по върховете на властта...

    08:26 04.08.2026

  • 33 Артилерист

    5 3 Отговор
    Продължава систематичното обезкръвяване на укроармията чрез "настъпателно изтощение". Това не е нов за военната теория и практика способ за поразяване на противника, но сега руските войски го прилагат с по-ефективни поразяващи средства. Чрез него се имитира настъпление, което принуждава отбраняващите да заемат позиции за стрелба, а не да се крият в бетонните убежища, докато по тях се сипят големи авиобомби и тежки артилерийски снаряди, вкл и с дистанционен взривател, който разпръсква снаряда на осколки над окопите и траншеите...

    Коментиран от #36

    08:27 04.08.2026

  • 34 Топчията

    5 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    08:33 04.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Спеца

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Артилерист":

    А сутрешните хапчета?

    08:40 04.08.2026

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