Ключови рокади в Киев! Руската армия засилва ударите по Славянск и Краматорск

Русия изглежда повтаря кампанията си за въздушна изолация на бойното поле от 2025 г., този път с цел да подготви бъдещо настъпление срещу украинския "Крепостен пояс" в Донецка област.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Кампанията е насочена основно към Славянск и Краматорск, които се намират в северният край на отбранителната линия. Припомняме, че през 2025 г. край Покровск и Гуляйполе, руските сили използваха дронове, ракети и планиращи бомби, за да прекъсват украинските логистични линии, както и да поразяват транспортната и железопътната инфраструктура с цел да затрудняват снабдяването.
Освен това Русия е засилила ударите по локомотиви и логистични маршрути около Краматорск.
Според ISW руското командване е предоставило на войските си 1000 дронове с фиксирани крила "Молния" през юли и е наредило засилване на ударите по украинската логистика. На 2 август руски ракетен залпов удар е нанесъл тежки щети на моста Черивковски над река Казенний Торец в източната част на Славянск. Мостът свързва града с път Н-20 към Краматорск. Според руски военни блогъри той е един от едва трите моста в Славянск, способни да поемат тежки превозни средства.
От ISW предполагат, че Русия подготвя бъдещи операции срещу Славянск и Краматорск, но бързо настъпление към тях изглежда слабо вероятно. Руски сили проникват в Константиновка, но опита им да превземат града не пожъна успех. Очаква се боевете там да продължат още седмици. Освен това се опитват да се придвижат и към Олексииево-Дружкивка, както и да проникнат в Лиман, като за момента няма данни да са влезли в града.
През 2026 г. Русия изглежда разчита повече на планиращи бомби. Отчетени са множество удари по Славянск, Краматорск и околните селища, които вероятно са били насочени срещу укрепени позиции и мостове. На 3 август руското министерство на отбраната заяви, че е поразило украински позиции в Райгородок с FAB-250, FAB-500 и ракети LMUR. В края на юли Русия е нанесла три удара по Павлоград в Днепропетровска област, където се намира ключов логистичен център по маршрутите към Донецка област.
Допуска се, че по-широкото използване на планиращи бомби от руската страна идва в отговор на украинските противодронови мерки, които затрудняват използването на руски дронове.
На 3 август Зеленски обяви още кадрови промени в украинското правителство и службите за сигурност. Той назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на страната и даде поста му на министърът на вътрешните работи генерал Игор Клименко. Според украинския президент Умеров ще продължи да координира работата за осигуряване на сделки за дронове с различни партньори, включително такива в Близкия изток. Новия секретар на Съвета за отбрана също трябва да наблюдава процеса на преговори със Съединените щати. Зеленски също така уволни украинската посланичка в Съединените щати Олга Стефанишина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 военен неможач
07:48 04.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Марк Рюте
Коментиран от #15
07:49 04.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Град Козлодуй
07:53 04.08.2026
7 Крум
07:53 04.08.2026
8 крематориум
07:54 04.08.2026
9 Наблюдател
Европейците, късно, но започнаха да се усещат, че са изтеглили късата клечка.
В Азербайджан имаше тайна среща между Германия и Русия. Какво са си приказвали остава между тях, но:
Фактите са следните:
Русия всеки месец вкарва по 20 000 контрактни военнослужещи в СВО.
Украйна губи всеки месец по 20 000 и въпреки бусификацията не успява да ги възстановява.
Математиката е елементарна, а немците не са глупави хора.
Въпросът е, къде се вписва България в тази картинка.
Коментиран от #18
07:54 04.08.2026
10 Забравили са,
Напреднал алцхаймер.
07:54 04.08.2026
11 Антирашист 2074
До коментар #3 от "СЛОНА":Братушки няма ,от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
07:54 04.08.2026
12 Швейк
Коментиран от #27
07:54 04.08.2026
13 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #23
07:56 04.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пусин
До коментар #4 от "Марк Рюте":Той мен ще ме уволни !
07:56 04.08.2026
16 Где?
07:56 04.08.2026
17 Где караблик
Коментиран от #35
07:57 04.08.2026
18 Виждащ
До коментар #9 от "Наблюдател":Витанов ти ли си?
07:57 04.08.2026
19 Генер Али Симус
Никъде не тръгвам без Чайко.
Коментиран от #20
07:59 04.08.2026
20 Вова Путин
До коментар #19 от "Генер Али Симус":А аз без Кобзон и Плисецкая.
08:00 04.08.2026
21 ИИГУ
08:01 04.08.2026
22 Дон Корлеоне
08:01 04.08.2026
23 Антирашист 2075
До коментар #13 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Рашисткото ЩЕ е най употребявано от повече от пет години !
Коментиран от #31
08:01 04.08.2026
24 Мишел
Коментиран от #25
08:02 04.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 НАРКОТО ОТЧИТА
08:04 04.08.2026
27 Майкоооо,
До коментар #12 от "Швейк":Кога станаха пет? Гаче ли беше вчера.
08:05 04.08.2026
28 Чайко
Марш!
08:08 04.08.2026
29 няма край
08:11 04.08.2026
30 абе тоя Краматорск
08:20 04.08.2026
31 Ами
До коментар #23 от "Антирашист 2075":Затова бандерите искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта,за да спасят 15 процента от Донбас:))Май Бисмарк като е казал какво ще стане ако не се играе честно с руснаците отново се потвърждава:)))),проблемът е ,че и баш пророците начело с американският баш Едгар Кейси,дето нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "малко русофилски ще -та "са предрекли:))))
08:22 04.08.2026
32 Също,като...
Зеленски виждайки неизбежният си крах,трескаво започва безмислени рокади по върховете на властта...
08:26 04.08.2026
33 Артилерист
Коментиран от #36
08:27 04.08.2026
34 Топчията
08:33 04.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Спеца
До коментар #33 от "Артилерист":А сутрешните хапчета?
08:40 04.08.2026