Ключови рокади в Киев! Руската армия засилва ударите по Славянск и Краматорск

Русия изглежда повтаря кампанията си за въздушна изолация на бойното поле от 2025 г., този път с цел да подготви бъдещо настъпление срещу украинския "Крепостен пояс" в Донецка област.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Кампанията е насочена основно към Славянск и Краматорск, които се намират в северният край на отбранителната линия. Припомняме, че през 2025 г. край Покровск и Гуляйполе, руските сили използваха дронове, ракети и планиращи бомби, за да прекъсват украинските логистични линии, както и да поразяват транспортната и железопътната инфраструктура с цел да затрудняват снабдяването.

Освен това Русия е засилила ударите по локомотиви и логистични маршрути около Краматорск.

Според ISW руското командване е предоставило на войските си 1000 дронове с фиксирани крила "Молния" през юли и е наредило засилване на ударите по украинската логистика. На 2 август руски ракетен залпов удар е нанесъл тежки щети на моста Черивковски над река Казенний Торец в източната част на Славянск. Мостът свързва града с път Н-20 към Краматорск. Според руски военни блогъри той е един от едва трите моста в Славянск, способни да поемат тежки превозни средства.

От ISW предполагат, че Русия подготвя бъдещи операции срещу Славянск и Краматорск, но бързо настъпление към тях изглежда слабо вероятно. Руски сили проникват в Константиновка, но опита им да превземат града не пожъна успех. Очаква се боевете там да продължат още седмици. Освен това се опитват да се придвижат и към Олексииево-Дружкивка, както и да проникнат в Лиман, като за момента няма данни да са влезли в града.

През 2026 г. Русия изглежда разчита повече на планиращи бомби. Отчетени са множество удари по Славянск, Краматорск и околните селища, които вероятно са били насочени срещу укрепени позиции и мостове. На 3 август руското министерство на отбраната заяви, че е поразило украински позиции в Райгородок с FAB-250, FAB-500 и ракети LMUR. В края на юли Русия е нанесла три удара по Павлоград в Днепропетровска област, където се намира ключов логистичен център по маршрутите към Донецка област.

Допуска се, че по-широкото използване на планиращи бомби от руската страна идва в отговор на украинските противодронови мерки, които затрудняват използването на руски дронове.

На 3 август Зеленски обяви още кадрови промени в украинското правителство и службите за сигурност. Той назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на страната и даде поста му на министърът на вътрешните работи генерал Игор Клименко. Според украинския президент Умеров ще продължи да координира работата за осигуряване на сделки за дронове с различни партньори, включително такива в Близкия изток. Новия секретар на Съвета за отбрана също трябва да наблюдава процеса на преговори със Съединените щати. Зеленски също така уволни украинската посланичка в Съединените щати Олга Стефанишина.