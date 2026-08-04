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Илияна Йотова ще посети Перперикон

Илияна Йотова ще посети Перперикон

4 Август, 2026 07:55 522 34

  • илияна йотова-
  • посети-
  • перперикон

Програмата продължава с визита в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“

Илияна Йотова ще посети Перперикон - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес президентът Илияна Йотова е на официално посещение в археологическия комплекс Перперикон и Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в град Кърджали, за да се запознае на място с най-новите исторически находки и модернизацията на местното здравеопазване.

В скалния град Илияна Йотова ще бъде посрещната от проф. Николай Овчаров, който е научен ръководител на проучванията. Археологическият екип ще представи пред държавния глава масивен каменен саркофаг, разположен в наскоро разкрит мавзолей от типа „ротонда“. Историческата находка датира от късноримската епоха и представлява най-новото значимо архитектурно откритие в комплекса. Събитието се осъществява по изрична покана на проф. Овчаров, съобщават от прессекретариата на институцията.

Програмата продължава с визита в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, където предстоят срещи и разговори с медицинското ръководство и персонала на лечебното заведение. Основен акцент на посещението е новооткритият център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. Проектът е реализиран изцяло със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Медицинското заведение очаква до дни да въведе в експлоатация и мамограф от последно поколение в своето отделение по образна диагностика. От агенцията припомнят, че болницата в Кърджали е сред ключовите бенефициенти на традиционната благотворителна инициатива „Българската Коледа“, която се провежда под егидата на президентската институция.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колкото и да се напъваш

    18 1 Отговор
    Няма да гласуваме за теб. Вече Радев ни поля с гореща вода!

    08:01 04.08.2026

  • 2 Оуууу !

    9 1 Отговор
    Ще Стане !

    Много Умна !

    08:02 04.08.2026

  • 3 буля йотка

    13 0 Отговор
    пак ще ходи на разходка

    08:02 04.08.2026

  • 4 Софиянец

    8 2 Отговор
    Кога Йотова ще посети най-големия Исторически парк в света до Варна?

    08:03 04.08.2026

  • 5 Емигрант

    13 1 Отговор
    Колкото и да се пънеш,
    На когото и да се огънеш
    Президентсво ти не ще ожънеш.

    08:04 04.08.2026

  • 6 това е нагло

    19 0 Отговор
    Йотова започва предиизборната си кампания един месец преди началото й, при това с пари от бюджета на президентството. Такива посещения Йотова може да прави само по време на отпуската си и с лични средства. Що за официално посещение на държавния глава е посещението на археологически обект и на болнично заведение? Какви държавни нужди налагат финансирането на такова посещение, което ще бъде подобаващо отразено от медиите с цел реклама на кандидата за президент. Такива, наглед дребни неща, издават арогантност и липса на усет какво може и какво не може да се прави докато изпълняваш функциите на президент и едновременно с това си обявил, че ще се кандидатираш за президент. Това е отвратително.

    Коментиран от #8

    08:05 04.08.2026

  • 7 Предизборно, а ?

    15 1 Отговор
    След "силния" старт на Радев и тя усети, че и се клатят краката !
    За съжаление няма достоен кандидат !
    Така са умазани до един, че няма и как да го има !
    А и самата институция стана сапун да се перат други !

    08:06 04.08.2026

  • 8 много точен

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "това е нагло":

    коментар браво

    08:07 04.08.2026

  • 9 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    9 1 Отговор
    Предлагам Йотова да поаети:

    - "Алеята на Ангелите"
    - Бомбардираното девическо училище в Иран
    - и мн. други

    08:07 04.08.2026

  • 10 Ауууу

    6 1 Отговор
    Тая комуниска сигурно е мараджйка ходи из гробниците да търси златни кичурии

    Коментиран от #24

    08:09 04.08.2026

  • 11 Не можеше

    14 0 Отговор
    ли на частни разходи някога да отиде , ами винаги на гювеч ? Червено безсрамие !

    08:13 04.08.2026

  • 12 Да отиде.

    10 0 Отговор
    и да пита перперикона що пара е изхарчена за 26 години за глупости и колко са откраднатите

    08:14 04.08.2026

  • 13 Троян

    10 0 Отговор
    Дано във една от столиците на Траките, тая да не почне да ръси болшевишките си простотии. За телевизионна говорителка вече не става, че е заприличала на бизоните от Ловешкия зоопарк. Да си гледа след някой друг месец президентската пенсия която плащаме ние.

    08:14 04.08.2026

  • 14 Да го пита тоя

    8 0 Отговор
    Николай Овчаров, остана ли туристическа дестинация в света която още да не е посетил с държавна пара

    08:16 04.08.2026

  • 15 Г-жа Президент

    7 0 Отговор
    е в пенсионна възраст. Освен ако няма "ала бала" с машините не виждам кой ще гласува за въпросната кандидатура. Същото важи и за кандидатът Гюров.
    Време е за "Пряка Демокрация" и "Движение на непартийните".
    Къде отидоха 80 милиарда лева от направление емисионно?
    Къде са машинитеи матриците за печатане на левове, скъпо и дифицитно оборудване.
    Кога в НС ще бъде внесен Референдумът на Дойран.
    След като Евростат призна на стр. ЕС, че данните са фалшифицирани.
    Тези хора се пенсионираха на държавни службици.

    08:18 04.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    3 1 Отговор
    На това свято място ще бъде наказана от Бог.

    08:19 04.08.2026

  • 18 Ще има ли

    4 0 Отговор
    На Перперикон азербайджански шамани викащи духовете на космати дунавски мамоти ма Йотова ? Оня Овчаров подготвил ли се е ?

    Коментиран от #26

    08:20 04.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да Не

    2 1 Отговор
    Може и да легне вътре !!!

    08:23 04.08.2026

  • 21 АНТИ-КОМУНИ$Т

    7 0 Отговор
    Ч€РВ€НАТА $ЛИ Въ ОТ СЛИВНИЦА И НА МАЧУ ПИКЧУ ДА ОТИДЕ,
    ПОВ€Ч€ р€зид€нт НЯМА ДА БЪДЕ, НЯМА ДА БЪДЕ ! :))
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    08:24 04.08.2026

  • 22 Един бюджетен кърлеж

    5 1 Отговор
    Ще отиде при друг бюджетен кърлеж че да види как се харчат хубавичко парите на хората за глупости

    08:25 04.08.2026

  • 23 Д-р Хаус

    2 1 Отговор
    4 км й трябва! Спешно..

    08:26 04.08.2026

  • 24 забравил си т

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ауууу":

    в думата комунист ограмоти се малко?

    Коментиран от #25, #30

    08:28 04.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тва с азербайджанският шаман

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ще има ли":

    дивотиите на Овчаров в Перперикон като го гледах и се сетих за филма "Мисия Лондон"

    08:29 04.08.2026

  • 27 Шаманов

    1 1 Отговор
    Дух да я обсеби акъла комунистически да и измуче

    08:32 04.08.2026

  • 28 Пимпири, перперикони, дивотии

    1 0 Отговор
    После може и до о. Ливигстън да отскочи

    08:34 04.08.2026

  • 29 Йотова на официално посещение

    2 0 Отговор
    на камъните на Перперикон. Щяла да има официална среща с тях. И въобще всичко щяло да е официално....

    08:39 04.08.2026

  • 30 мисирките трият това

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "забравил си т":

    заслужава ли си да се знае правописа на тази долна дума че и буква повече да се изписва???

    08:46 04.08.2026

  • 31 Никакви

    1 0 Отговор
    значими архитектурни открития в комплекса няма. Мавзолей тип ротонди и тем подобни раздувки. 10 камъка реално и конструкция която поне на още 100 места в България по чукарите сме виждали. И като са изпукали и оня трансформатор не можаха ли с нещо декоративно поне да го прикрият?

    08:47 04.08.2026

  • 32 масоните натиснаха конкурента й

    0 0 Отговор
    Даниел Вълчев го отказаха набързо от състезанието.
    Тамплиерите - средновековен духовно-рицарски орден,
    известен още като
    "Бедните рицари на Христа и Соломоновия храм" (!?!)
    чиито почетен или фактически член не знаем
    е и екс вице , а сега вр.и.д.президентката Йотова
    изглежда искат тази жена да бъде избрана
    за главнокомандващ въоръжените ни сили на България,
    въоръжени сили в плачевно състояние - оголена защита тотална,
    за посмешище на целия свят държавата сама си разби армията...

    Йотова що не влезеш в казармата да послужиш за 1 месец, мъ.
    Е, виж какво прави аристокрацията на запад -
    принцеса Дания в казармата за 11 месеца, както и всички жени над 18 г.

    Жена - президент НЕ НИ ТРЯБВА ДНЕС в този исторически момент.
    В мъжки времена - няма място за жени-президенти
    да ги литкат с пренебрежение както си искат мъжете-президенти и др. фактори!

    Българите не вярвайте на лъжите им - 10 години стигат,
    не трябва да се избира Йотова за президент на Република България.

    08:50 04.08.2026

  • 33 На "официално посещение"

    0 0 Отговор
    или на държавно мега супер дупер официално ще е свинката ? Гвардейци ще има ли? Духовата музичка?

    08:54 04.08.2026

  • 34 Отнесени от вихъра

    0 0 Отговор
    Всичката ни е наред по разкопки да се ходи е много важно и полезно занятие.

    08:56 04.08.2026

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