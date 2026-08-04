Илияна Йотова ще посети Перперикон

Днес президентът Илияна Йотова е на официално посещение в археологическия комплекс Перперикон и Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в град Кърджали, за да се запознае на място с най-новите исторически находки и модернизацията на местното здравеопазване.
В скалния град Илияна Йотова ще бъде посрещната от проф. Николай Овчаров, който е научен ръководител на проучванията. Археологическият екип ще представи пред държавния глава масивен каменен саркофаг, разположен в наскоро разкрит мавзолей от типа „ротонда“. Историческата находка датира от късноримската епоха и представлява най-новото значимо архитектурно откритие в комплекса. Събитието се осъществява по изрична покана на проф. Овчаров, съобщават от прессекретариата на институцията.
Програмата продължава с визита в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, където предстоят срещи и разговори с медицинското ръководство и персонала на лечебното заведение. Основен акцент на посещението е новооткритият център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. Проектът е реализиран изцяло със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Медицинското заведение очаква до дни да въведе в експлоатация и мамограф от последно поколение в своето отделение по образна диагностика. От агенцията припомнят, че болницата в Кърджали е сред ключовите бенефициенти на традиционната благотворителна инициатива „Българската Коледа“, която се провежда под егидата на президентската институция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колкото и да се напъваш
08:01 04.08.2026
2 Оуууу !
Много Умна !
08:02 04.08.2026
3 буля йотка
08:02 04.08.2026
4 Софиянец
08:03 04.08.2026
5 Емигрант
На когото и да се огънеш
Президентсво ти не ще ожънеш.
08:04 04.08.2026
6 това е нагло
Коментиран от #8
08:05 04.08.2026
7 Предизборно, а ?
За съжаление няма достоен кандидат !
Така са умазани до един, че няма и как да го има !
А и самата институция стана сапун да се перат други !
08:06 04.08.2026
8 много точен
До коментар #6 от "това е нагло":коментар браво
08:07 04.08.2026
9 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
- "Алеята на Ангелите"
- Бомбардираното девическо училище в Иран
- и мн. други
08:07 04.08.2026
10 Ауууу
Коментиран от #24
08:09 04.08.2026
11 Не можеше
08:13 04.08.2026
12 Да отиде.
08:14 04.08.2026
13 Троян
08:14 04.08.2026
14 Да го пита тоя
08:16 04.08.2026
15 Г-жа Президент
Време е за "Пряка Демокрация" и "Движение на непартийните".
Къде отидоха 80 милиарда лева от направление емисионно?
Къде са машинитеи матриците за печатане на левове, скъпо и дифицитно оборудване.
Кога в НС ще бъде внесен Референдумът на Дойран.
След като Евростат призна на стр. ЕС, че данните са фалшифицирани.
Тези хора се пенсионираха на държавни службици.
08:18 04.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин
08:19 04.08.2026
18 Ще има ли
Коментиран от #26
08:20 04.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да Не
08:23 04.08.2026
21 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПОВ€Ч€ р€зид€нт НЯМА ДА БЪДЕ, НЯМА ДА БЪДЕ ! :))
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
08:24 04.08.2026
22 Един бюджетен кърлеж
08:25 04.08.2026
23 Д-р Хаус
08:26 04.08.2026
24 забравил си т
До коментар #10 от "Ауууу":в думата комунист ограмоти се малко?
Коментиран от #25, #30
08:28 04.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тва с азербайджанският шаман
До коментар #18 от "Ще има ли":дивотиите на Овчаров в Перперикон като го гледах и се сетих за филма "Мисия Лондон"
08:29 04.08.2026
27 Шаманов
08:32 04.08.2026
28 Пимпири, перперикони, дивотии
08:34 04.08.2026
29 Йотова на официално посещение
08:39 04.08.2026
30 мисирките трият това
До коментар #24 от "забравил си т":заслужава ли си да се знае правописа на тази долна дума че и буква повече да се изписва???
08:46 04.08.2026
31 Никакви
08:47 04.08.2026
32 масоните натиснаха конкурента й
Тамплиерите - средновековен духовно-рицарски орден,
известен още като
"Бедните рицари на Христа и Соломоновия храм" (!?!)
чиито почетен или фактически член не знаем
е и екс вице , а сега вр.и.д.президентката Йотова
изглежда искат тази жена да бъде избрана
за главнокомандващ въоръжените ни сили на България,
въоръжени сили в плачевно състояние - оголена защита тотална,
за посмешище на целия свят държавата сама си разби армията...
Йотова що не влезеш в казармата да послужиш за 1 месец, мъ.
Е, виж какво прави аристокрацията на запад -
принцеса Дания в казармата за 11 месеца, както и всички жени над 18 г.
Жена - президент НЕ НИ ТРЯБВА ДНЕС в този исторически момент.
В мъжки времена - няма място за жени-президенти
да ги литкат с пренебрежение както си искат мъжете-президенти и др. фактори!
Българите не вярвайте на лъжите им - 10 години стигат,
не трябва да се избира Йотова за президент на Република България.
08:50 04.08.2026
33 На "официално посещение"
08:54 04.08.2026
34 Отнесени от вихъра
08:56 04.08.2026