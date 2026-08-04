Илияна Йотова ще посети Перперикон

Днес президентът Илияна Йотова е на официално посещение в археологическия комплекс Перперикон и Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ в град Кърджали, за да се запознае на място с най-новите исторически находки и модернизацията на местното здравеопазване.

В скалния град Илияна Йотова ще бъде посрещната от проф. Николай Овчаров, който е научен ръководител на проучванията. Археологическият екип ще представи пред държавния глава масивен каменен саркофаг, разположен в наскоро разкрит мавзолей от типа „ротонда“. Историческата находка датира от късноримската епоха и представлява най-новото значимо архитектурно откритие в комплекса. Събитието се осъществява по изрична покана на проф. Овчаров, съобщават от прессекретариата на институцията.

Програмата продължава с визита в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, където предстоят срещи и разговори с медицинското ръководство и персонала на лечебното заведение. Основен акцент на посещението е новооткритият център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. Проектът е реализиран изцяло със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Медицинското заведение очаква до дни да въведе в експлоатация и мамограф от последно поколение в своето отделение по образна диагностика. От агенцията припомнят, че болницата в Кърджали е сред ключовите бенефициенти на традиционната благотворителна инициатива „Българската Коледа“, която се провежда под егидата на президентската институция.