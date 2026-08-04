Кейти Пери и Джъстин Трюдо - влюбени и щастливи на плажа в Сен Тропе (СНИМКИ)

Кейти Пери беше заснета по бански по време на романтична почивка с любимия си Джъстин Трюдо на Френската ривиера. Поп звездата и бившият министър-председател на Канада прекараха деня на плаж в Сен Тропе, където не скриха близостта си пред фотографите.

41-годишната певица се появи с елегантен бански в неутрален нюанс, съчетан с полупрозрачна плетена пола, слънчеви очила и шапка. Джъстин Трюдо заложи на тъмносини плувни шорти и небрежна лятна визия. Двамата бяха снимани да се разхождат, хванати за ръце, да плуват и да си разменят целувки във водата.

Снимка: Интернет

Кадрите са направени на 30 юли в известния плажен клуб Les Palmiers край Сен Тропе. Ден по-рано Кейти Пери и Джъстин Трюдо отново бяха забелязани заедно в Club 55, където се наслаждаваха на слънцето, разговаряха и демонстрираха близки отношения.

Снимка: Интернет

Певицата и бившият канадски премиер бяха свързани за първи път през юли 2025 г., след като се появиха заедно в Монреал. Според публикации романтичната им ваканция във Франция съвпада с първата годишнина от началото на отношенията им.

Връзката започна след раздялата на Кейти Пери с актьора Орландо Блум, от когото тя има дъщеря – Дейзи Дав. Джъстин Трюдо има три деца от бившата си съпруга Софи Грегоар. Двамата постепенно започнаха да се появяват по-често заедно на публични събития и по време на пътувания.

Последните снимки от Сен Тропе показват, че Кейти Пери и Джъстин Трюдо се чувстват спокойни един с друг и вече не се опитват да държат отношенията си далеч от общественото внимание.