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Кейти Пери и Джъстин Трюдо - влюбени и щастливи на плажа в Сен Тропе (СНИМКИ)

Кейти Пери и Джъстин Трюдо - влюбени и щастливи на плажа в Сен Тропе (СНИМКИ)

4 Август, 2026 07:46 1 250 5

  • кейти пери-
  • джъстин трюдо-
  • сен тропе-
  • на плажа

Двамата бяха снимани да се разхождат, хванати за ръце, да плуват и да си разменят целувки във водата

Кейти Пери и Джъстин Трюдо - влюбени и щастливи на плажа в Сен Тропе (СНИМКИ) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кейти Пери беше заснета по бански по време на романтична почивка с любимия си Джъстин Трюдо на Френската ривиера. Поп звездата и бившият министър-председател на Канада прекараха деня на плаж в Сен Тропе, където не скриха близостта си пред фотографите.

41-годишната певица се появи с елегантен бански в неутрален нюанс, съчетан с полупрозрачна плетена пола, слънчеви очила и шапка. Джъстин Трюдо заложи на тъмносини плувни шорти и небрежна лятна визия. Двамата бяха снимани да се разхождат, хванати за ръце, да плуват и да си разменят целувки във водата.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо - влюбени и щастливи на плажа в Сен Тропе (СНИМКИ)
Снимка: Интернет

Кадрите са направени на 30 юли в известния плажен клуб Les Palmiers край Сен Тропе. Ден по-рано Кейти Пери и Джъстин Трюдо отново бяха забелязани заедно в Club 55, където се наслаждаваха на слънцето, разговаряха и демонстрираха близки отношения.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо - влюбени и щастливи на плажа в Сен Тропе (СНИМКИ)
Снимка: Интернет

Певицата и бившият канадски премиер бяха свързани за първи път през юли 2025 г., след като се появиха заедно в Монреал. Според публикации романтичната им ваканция във Франция съвпада с първата годишнина от началото на отношенията им.

Връзката започна след раздялата на Кейти Пери с актьора Орландо Блум, от когото тя има дъщеря – Дейзи Дав. Джъстин Трюдо има три деца от бившата си съпруга Софи Грегоар. Двамата постепенно започнаха да се появяват по-често заедно на публични събития и по време на пътувания.

Последните снимки от Сен Тропе показват, че Кейти Пери и Джъстин Трюдо се чувстват спокойни един с друг и вече не се опитват да държат отношенията си далеч от общественото внимание.


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  • 2 татуса е пето качество брак

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    а бабата е поувиснала вече

    07:52 04.08.2026

  • 3 Трол

    5 1 Отговор
    Големи актьори.

    07:57 04.08.2026

  • 4 Миии

    9 0 Отговор
    Кейтито малко се е посбабичосала, но какво да се прави времето си лети, а тоя си е чист пепедебеец симулация на "мъж" откъдето и да го погледнеш😅

    08:07 04.08.2026

  • 5 раз

    1 0 Отговор
    Любапъйтна.

    08:13 04.08.2026