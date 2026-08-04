МААЕ приключи осмата си инспекционна мисия в стратегически енергийни обекти на Украйна

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) приключи осмата си мисия за инспекция на стратегически подстанции на украинската държавна енергийна компания „Укренерго“, които обслужват нуждите на атомните електроцентрали и ги свързват с националната електропреносна мрежа, предаде Укринформ, позовавайки се на Министерството на енергетиката на Украйна, предава БТА.

По време на мисията екипът на МААЕ е посетил 13 подстанции, за да оцени щетите, причинени от руските удари. Основният фокус е бил поставен върху съоръженията, които са от ключово значение за безопасното функциониране на украинските атомни електроцентрали.

Министерството на енергетиката на Украйна заяви, че системните руски атаки срещу енергийната инфраструктура представляват безпрецедентна опасност за ядрената и радиационната сигурност не само на Украйна, но и на цяла Европа.

От ведомството подчертаха, че международното наблюдение позволява да се документира въздействието на нанесените удари, да се оценят рисковете за безопасната работа на електропреносната мрежа и да се информира международната общност за заплахите, свързани с руските военни действия срещу енергийни обекти.

Както съобщи Укринформ, възможността за цялостно наблюдение на подстанциите на „Укренерго“ беше осигурена след удължаването на мисиите на МААЕ през септември 2024 г. Решението беше договорено между украинския президент Володимир Зеленски и генералния директор на ядрения регулатор на ООН Рафаел Гроси.