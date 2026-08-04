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МААЕ приключи осмата си инспекционна мисия в стратегически енергийни обекти на Украйна
  Тема: Украйна

МААЕ приключи осмата си инспекционна мисия в стратегически енергийни обекти на Украйна

4 Август, 2026 11:16 612 5

  • рафаел гроси-
  • енергийни обекти-
  • украйна-
  • маае

Експертите са проверили 13 подстанции на „Укренерго“, свързани с работата на атомните електроцентрали, и са оценили щетите от руските удари.

МААЕ приключи осмата си инспекционна мисия в стратегически енергийни обекти на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) приключи осмата си мисия за инспекция на стратегически подстанции на украинската държавна енергийна компания „Укренерго“, които обслужват нуждите на атомните електроцентрали и ги свързват с националната електропреносна мрежа, предаде Укринформ, позовавайки се на Министерството на енергетиката на Украйна, предава БТА.

По време на мисията екипът на МААЕ е посетил 13 подстанции, за да оцени щетите, причинени от руските удари. Основният фокус е бил поставен върху съоръженията, които са от ключово значение за безопасното функциониране на украинските атомни електроцентрали.

Министерството на енергетиката на Украйна заяви, че системните руски атаки срещу енергийната инфраструктура представляват безпрецедентна опасност за ядрената и радиационната сигурност не само на Украйна, но и на цяла Европа.

От ведомството подчертаха, че международното наблюдение позволява да се документира въздействието на нанесените удари, да се оценят рисковете за безопасната работа на електропреносната мрежа и да се информира международната общност за заплахите, свързани с руските военни действия срещу енергийни обекти.

Както съобщи Укринформ, възможността за цялостно наблюдение на подстанциите на „Укренерго“ беше осигурена след удължаването на мисиите на МААЕ през септември 2024 г. Решението беше договорено между украинския президент Володимир Зеленски и генералния директор на ядрения регулатор на ООН Рафаел Гроси.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МААЕ

    5 0 Отговор
    са приключили отдавна

    11:19 04.08.2026

  • 2 Овчар

    5 0 Отговор
    Заключението на учените е че трябва да има агрегати и гориво за да могат да охлаждат реакторите след като зимата ток в Украйна няма да има , но Макароните и Урсулите отказват да приемат че предстои енергиен КОЛАПС..!

    11:27 04.08.2026

  • 3 анонимко

    0 0 Отговор
    Подстанциите не представляват опасност,а атомните електростанции,останали без външно електрозахранване за собствени нужди.За да не са опасни,решението е да бъдат спрени както ЗАЕ.Тя не работи от 4 години и според западни и украински специалисти се оказа,че не е опасна и продължават да си я бомбят.

    11:30 04.08.2026

  • 4 ХА ХА ХА

    4 0 Отговор
    Заглавието за МААЕ,

    ама повечето статия цитира МЕ на Укрия и укринформ ...

    А Гроси е международен престъпник, след предоставяне на

    информацията за Иранските учени и ядрени обекти на краварите ...

    11:33 04.08.2026

  • 5 МААЕ са подлоги и негодници

    1 0 Отговор
    САЩ и Израел ядрени обекти бомбардират но те си налягат парцалите. Няма такова нещо "ядрени терористи" в докладите им...

    12:34 04.08.2026

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