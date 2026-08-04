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С президентски указ! Защо Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ
  Тема: Украйна

С президентски указ! Защо Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ

4 Август, 2026 08:12 1 385 26

  • олга стефанишина-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия

Публикацията гласи, че Олга Виталиевна Стефанишина е свалена от поста извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ

С президентски указ! Защо Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

С президентски указ Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, предава БТА, цитирайки съобщение, публикувано на сайта на украинското президенство.

Публикацията гласи, че Олга Виталиевна Стефанишина е свалена от поста "извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ".

Припомняме, че Стефанишина бе назначена на този пост преди година. Освобождаването ѝ е било обсъждано от няколко седмици. Преди това тя е била министър на правосъдието на страната.

Зеленски продължава процеса на подмяна на кадрите по държавните и дипломатическите постове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мята се

    20 6 Отговор
    като риба на сухо еврейчето

    Коментиран от #7, #15

    08:13 04.08.2026

  • 2 Наистина

    24 7 Отговор
    подмяна на кадрите от един нелигитимен президент - наркоман !

    Коментиран от #26

    08:15 04.08.2026

  • 3 Кога ще разкара

    9 7 Отговор
    Тая разчепуля от България?
    Тя е в основата на всички сделки на укромафията у нас. Тя и мъжа й!
    То по- скоро, нащо продажно правителство трябва да поиска отзоваването й. Ама пухльото Рунтав, пак ще се превърти на лоста итнищо@.

    Коментиран от #5

    08:17 04.08.2026

  • 4 И Защо?!

    22 4 Отговор
    Така и не се разбира от статията-,,Защо"...?!

    Коментиран от #21

    08:18 04.08.2026

  • 5 А къде бе?!

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кога ще разкара":

    Твоята ,,будна съвест",преди да дойде на власт ...,,пухльото Рунтав"...?!
    Или тогава ми се правеше на ударен с мокър парцал по главата ...?!

    08:20 04.08.2026

  • 6 Също,като...

    11 7 Отговор
    ...Хитлер...!
    Виждайки неизбежният си крах,започва масови смени на ръководните си длъжности...

    08:22 04.08.2026

  • 7 Не обиждай!

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "мята се":

    Путин е едва половин евреин. Нек се мята, кво ти пречи. В бункера няма място за маршировки, само за зарядка.

    08:22 04.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    4 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #17, #20

    08:27 04.08.2026

  • 10 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    7 4 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    08:27 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    7 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    08:28 04.08.2026

  • 13 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    4 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    08:28 04.08.2026

  • 14 име

    8 3 Отговор
    Щото не се отчита във фонд "Златни тоалетни"

    08:31 04.08.2026

  • 15 По точно

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "мята се":

    На това еврейче е писано да разкости фашистка Русия.

    Коментиран от #18

    08:32 04.08.2026

  • 16 Зеления път

    5 3 Отговор
    Зеленото се мята като риба на сухо. Наркомана е нежелан в Украйна и в САЩ. Само Макрончо го желае още...

    Коментиран от #19

    08:35 04.08.2026

  • 17 Нали

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК-ФАШИСТ":

    Русофилите напуснете веднага Европа. Как го дишате тоя европейски въздух?Мястото ви е в средна Азия.

    08:37 04.08.2026

  • 18 НАЛИ?!

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "По точно":

    Ама само със страхливи терористични актове-не става!
    Трябва на фронта да ,,разкости" Русия,ама нещо не му се получава...?!

    08:39 04.08.2026

  • 19 Да си знаеш

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления път":

    Внимавай добре! Щом наричаш човек наркоман, който не е такъв, то наркоман ще се появи в къщата ти. Извикал си го. Всемирен закон.

    Коментиран от #24

    08:41 04.08.2026

  • 20 А де

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК-ФАШИСТ":

    Ти кажи защо Фидел Кастро докара перлата Куба до просешка тояга?

    Коментиран от #22

    08:44 04.08.2026

  • 21 Тайна,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Защо?!":

    майна.

    08:53 04.08.2026

  • 22 Да каже и защо използва мисъл,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А де":

    която не е на Фидел Кастро.

    08:54 04.08.2026

  • 23 ЗбрЪКАНА НАЦИЯ

    0 1 Отговор
    ДОКОГА КРАИНЦИТЕ ЩЕ ГО ТЪРПЯТ ТОЯ НАР КО МАН ДА ГИ ДАВА КУРБАН ЗА КЕФА НА жеЛАЕЩИТЕ

    Коментиран от #25

    08:56 04.08.2026

  • 24 Потвърждавам

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да си знаеш":

    Синът на Коцето.

    08:56 04.08.2026

  • 25 Ти не си сбъркан, тъй ли

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ЗбрЪКАНА НАЦИЯ":

    Кой ти отпуши чакрите? Путин ли?

    08:57 04.08.2026

  • 26 Антирашист2 075

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наистина":

    Неуките (манипулаторите) се опитват да ни внушат недоверие в конституцията на Украйна !

    08:58 04.08.2026

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