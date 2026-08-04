С президентски указ! Защо Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ

С президентски указ Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, предава БТА, цитирайки съобщение, публикувано на сайта на украинското президенство.
Публикацията гласи, че Олга Виталиевна Стефанишина е свалена от поста "извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ".
Припомняме, че Стефанишина бе назначена на този пост преди година. Освобождаването ѝ е било обсъждано от няколко седмици. Преди това тя е била министър на правосъдието на страната.
Зеленски продължава процеса на подмяна на кадрите по държавните и дипломатическите постове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мята се
Коментиран от #7, #15
08:13 04.08.2026
2 Наистина
Коментиран от #26
08:15 04.08.2026
3 Кога ще разкара
Тя е в основата на всички сделки на укромафията у нас. Тя и мъжа й!
То по- скоро, нащо продажно правителство трябва да поиска отзоваването й. Ама пухльото Рунтав, пак ще се превърти на лоста итнищо@.
Коментиран от #5
08:17 04.08.2026
4 И Защо?!
Коментиран от #21
08:18 04.08.2026
5 А къде бе?!
До коментар #3 от "Кога ще разкара":Твоята ,,будна съвест",преди да дойде на власт ...,,пухльото Рунтав"...?!
Или тогава ми се правеше на ударен с мокър парцал по главата ...?!
08:20 04.08.2026
6 Също,като...
Виждайки неизбежният си крах,започва масови смени на ръководните си длъжности...
08:22 04.08.2026
7 Не обиждай!
До коментар #1 от "мята се":Путин е едва половин евреин. Нек се мята, кво ти пречи. В бункера няма място за маршировки, само за зарядка.
08:22 04.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #17, #20
08:27 04.08.2026
10 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ
08:27 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
08:28 04.08.2026
13 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ
08:28 04.08.2026
14 име
08:31 04.08.2026
15 По точно
До коментар #1 от "мята се":На това еврейче е писано да разкости фашистка Русия.
Коментиран от #18
08:32 04.08.2026
16 Зеления път
Коментиран от #19
08:35 04.08.2026
17 Нали
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК-ФАШИСТ":Русофилите напуснете веднага Европа. Как го дишате тоя европейски въздух?Мястото ви е в средна Азия.
08:37 04.08.2026
18 НАЛИ?!
До коментар #15 от "По точно":Ама само със страхливи терористични актове-не става!
Трябва на фронта да ,,разкости" Русия,ама нещо не му се получава...?!
08:39 04.08.2026
19 Да си знаеш
До коментар #16 от "Зеления път":Внимавай добре! Щом наричаш човек наркоман, който не е такъв, то наркоман ще се появи в къщата ти. Извикал си го. Всемирен закон.
Коментиран от #24
08:41 04.08.2026
20 А де
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК-ФАШИСТ":Ти кажи защо Фидел Кастро докара перлата Куба до просешка тояга?
Коментиран от #22
08:44 04.08.2026
21 Тайна,
До коментар #4 от "И Защо?!":майна.
08:53 04.08.2026
22 Да каже и защо използва мисъл,
До коментар #20 от "А де":която не е на Фидел Кастро.
08:54 04.08.2026
23 ЗбрЪКАНА НАЦИЯ
Коментиран от #25
08:56 04.08.2026
24 Потвърждавам
До коментар #19 от "Да си знаеш":Синът на Коцето.
08:56 04.08.2026
25 Ти не си сбъркан, тъй ли
До коментар #23 от "ЗбрЪКАНА НАЦИЯ":Кой ти отпуши чакрите? Путин ли?
08:57 04.08.2026
26 Антирашист2 075
До коментар #2 от "Наистина":Неуките (манипулаторите) се опитват да ни внушат недоверие в конституцията на Украйна !
08:58 04.08.2026