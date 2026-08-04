С президентски указ! Защо Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ

С президентски указ Володимир Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, предава БТА, цитирайки съобщение, публикувано на сайта на украинското президенство.

Публикацията гласи, че Олга Виталиевна Стефанишина е свалена от поста "извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ".

Припомняме, че Стефанишина бе назначена на този пост преди година. Освобождаването ѝ е било обсъждано от няколко седмици. Преди това тя е била министър на правосъдието на страната.

Зеленски продължава процеса на подмяна на кадрите по държавните и дипломатическите постове.