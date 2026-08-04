Киев отново бави реформите за членство в ЕС

Украйна, която се стреми да се присъедини към ЕС, бави реформите, докато съюзът си затваря очите, оказвайки натиск зад кулисите, пише The Economist. През юни беше открит първият от шестте преговорни блока (клъстера) по пътя на страната към присъединяване към ЕС.

Този клъстер, по-специално, обхваща върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията и реформата на публичната администрация. Киев трябваше да приеме съответните законопроекти преди шест месеца. Вместо това правителството представи само четири документа, а парламентът прие само два.

Както пише списанието, работата по проекти за реформи на Върховния съд (бившият председател на Върховния съд Всеволод Князев беше осъден на пет години затвор през лятото за подкуп) и Главната прокуратура, която се опита да ограничи правомощията на антикорупционните органи - Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията - на практика не напредва.

ЕС си затваря очите за тези проблеми, отбелязва изданието. Съдебната реформа трябваше да бъде ключово условие за продължаване на финансовата подкрепа, но на 8 юни седмият транш от заема, в размер на 2,8 милиарда евро, беше отпуснат въпреки липсата на напредък, пише The Economist.

За Европейския съюз откритата критика към Украйна е трудна задача. Според говорител на Европейската комисия, натискът се упражнява зад кулисите. Подобна дипломатическа сдържаност обаче може да означава, че реален напредък ще бъде невъзможен, пише изданието.