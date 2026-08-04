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Киев отново бави реформите за членство в ЕС
  Тема: Украйна

Киев отново бави реформите за членство в ЕС

4 Август, 2026 11:12 939 29

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски

Съдебната реформа трябваше да бъде ключово условие за продължаване на финансовата подкрепа, но на 8 юни седмият транш от заема, в размер на 2,8 милиарда евро, беше отпуснат въпреки липсата на напредък, пише The Economist

Киев отново бави реформите за членство в ЕС - 1
The Economist The Economist

Украйна, която се стреми да се присъедини към ЕС, бави реформите, докато съюзът си затваря очите, оказвайки натиск зад кулисите, пише The Economist. През юни беше открит първият от шестте преговорни блока (клъстера) по пътя на страната към присъединяване към ЕС.

Този клъстер, по-специално, обхваща върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията и реформата на публичната администрация. Киев трябваше да приеме съответните законопроекти преди шест месеца. Вместо това правителството представи само четири документа, а парламентът прие само два.

Както пише списанието, работата по проекти за реформи на Върховния съд (бившият председател на Върховния съд Всеволод Князев беше осъден на пет години затвор през лятото за подкуп) и Главната прокуратура, която се опита да ограничи правомощията на антикорупционните органи - Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията - на практика не напредва.

ЕС си затваря очите за тези проблеми, отбелязва изданието. Съдебната реформа трябваше да бъде ключово условие за продължаване на финансовата подкрепа, но на 8 юни седмият транш от заема, в размер на 2,8 милиарда евро, беше отпуснат въпреки липсата на напредък, пише The Economist.

За Европейския съюз откритата критика към Украйна е трудна задача. Според говорител на Европейската комисия, натискът се упражнява зад кулисите. Подобна дипломатическа сдържаност обаче може да означава, че реален напредък ще бъде невъзможен, пише изданието.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 0 Отговор
    а таз ЕвродепутатКА Цветелина Пенкова от долната статия с чий пари откри тоз златен информационен център в Стара Загора ???

    Коментиран от #7, #10

    11:14 04.08.2026

  • 2 рефорва -заблуда на масите за илюзия

    10 0 Отговор
    Всичко се решава по съвсем друг начин.Реформите са за медийна употреба.Дано влезнат в ЕС и да го приключат.

    11:15 04.08.2026

  • 3 Ъперкът

    9 2 Отговор
    Кииф и Скопие ще влязат в Еуропата ама друг път ха ха ха

    11:15 04.08.2026

  • 4 Европеец

    16 0 Отговор
    Като гледам Европейския съюз от икономическа се превръща във военна организация....та и с реформи и без реформи ,все тая.... Русия преди каза че е невъзразява Украйна да влезе в Европейския съюз, но при положение че той се милитаризира, ще стане като с натото..... По вероятно е Украйна да се присъедини към Русия, от колкото да влезе в НАТО и ЕС....

    Коментиран от #8

    11:17 04.08.2026

  • 5 За къде да бързат

    11 1 Отговор
    като никога няма да са членове на еврасткия съюз, а и той ще приключи преди войната както вървят работите

    11:17 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много ще е жалко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    ако някой залее центъра с кофа лай на. Дали случайно са спрени коментарите под статията?

    11:18 04.08.2026

  • 8 еврозонист

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    най-обикновена секта от самоубийци...

    11:18 04.08.2026

  • 9 В украйна се стягат за банкет

    2 14 Отговор
    Всички Оператори на дронове се надяват Путин да мобилизира 1 милион и да ги хвърли на фронта

    За Всеки убит Руснак получават по 100€!!!

    Коментиран от #16

    11:19 04.08.2026

  • 10 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И аз това питам, обади сигурен че не е с лични пари.... И каква е ползата от тоя информационен център, знае ли някой, освен да се опапват пари....

    11:20 04.08.2026

  • 11 ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Свръх доза ли употреби този път?

    11:20 04.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 кравария убер алес

    11 0 Отговор
    евросъюза всъщност си затваря очите за твърде много неща в Украйна...... там вече си е военна диктатура, корупция, беззаконие, нацизъм открит....

    11:22 04.08.2026

  • 15 Ще влезнат в Нато и ЕЦ

    0 13 Отговор
    А русия ще Умре

    11:24 04.08.2026

  • 16 Въй Въй

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "В украйна се стягат за банкет":

    Значи меля 20 цървула и ми дават 2000€
    Уауу това си е цифра

    Коментиран от #27

    11:26 04.08.2026

  • 17 ЧУК

    12 0 Отговор
    Настоящата власт в Киев НЕ МОЖЕ да извърши реформите.
    Това да си го набият в главите евро фантазьорите.

    11:30 04.08.2026

  • 18 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 2 Отговор
    Август наближава. Тежък месец за цяла България. На 25 август 2005 г.подъл изстрел прекъсна живота на един от най - добрите синове на българския народ-Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет! Жоро, България не те е забравила!

    11:30 04.08.2026

  • 19 Реалността

    11 0 Отговор
    И така заедно с Украйна и заради нея потъва старият пробит кораб Европа

    11:31 04.08.2026

  • 20 БАНДЕРИЯ Е АБСОЛЮТНО ГОТОВА ЗА ЕС

    14 0 Отговор
    Покрива всички критерии на Урсула за корупция.

    11:35 04.08.2026

  • 21 така ще е яко

    8 0 Отговор
    Предлагам вонящото гето Брюксел да си измести в Киев.

    11:38 04.08.2026

  • 22 съседните страни на украйна ще

    0 0 Отговор
    са и съюзници . те са в нато . в европа киев прави търговия . фуражно зърно . стоки дето не отговарят на европейските изисквания . до тях са полска, фрг, румания . като европейска страна ще мисли за мир . минските споразумения меркел дето прие бяха грешка . за целта порошенкото хвърли фашиските бандери срещу сепаратистите . така украйна остана без армия . киев пуши . за 3 години милион украинци са в гроба . по 300 000 на година . в европа подобна е сръбска . и тя ще идва в европа . войната на милошевич .

    11:43 04.08.2026

  • 23 3.14К

    2 1 Отговор
    Днес Путин трябваше да е подписал капитулация, според 40 дневния ултиматум поставен от наркомана, но той го продължи с още 3 месеца, с надеждата за някакъв обрат на бойното поле. Така само помага за пълната дебандеризация на терористичната държава.

    11:47 04.08.2026

  • 24 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Политическите глупости на Брюксел. И да игнорираме факта, че има териториални спорове със съседи, всъщност се води война, в Украйна корупцията е повсеместна, а икономиката ѝ е много под най-ниските нива в ЕС. Брюксел спира едни в пъти по-подходящи Сърбия и Македония, а се кани да си натресе Украйна.

    11:53 04.08.2026

  • 25 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Но пък от друга страна, ако се разходи човек по улиците на Киев и се вгледа в хората, Не би се зачудил, в Азия ли е попаднал или в Африка, както е в Брюксел.

    11:57 04.08.2026

  • 26 Фашисти не се

    1 0 Отговор
    Реформират. Невъзможно е.

    12:11 04.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Полезен идиот от Брюксел

    1 0 Отговор
    Още не сме влезнали в час!

    12:48 04.08.2026

  • 29 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Интересно, какво е мнението на Полша. Полша, която помага на Украйна, която прие милиони бежанци. През Втората световна война тълпи от селяни, предвождани от патриотите от ОУН и УПА извършват Волинското клане. Споменават се 120000 жертви поляци - мъже, жени, деца, бебета, бременни с разпрани кореми, деца приковани с пирони към дърветата. Днес парламентът в Киев прие решение за мемориал в чест на същите тези патриоти.

    12:50 04.08.2026

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