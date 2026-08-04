Киев отново бави реформите за членство в ЕС

Украйна, която се стреми да се присъедини към ЕС, бави реформите, докато съюзът си затваря очите, оказвайки натиск зад кулисите, пише The Economist. През юни беше открит първият от шестте преговорни блока (клъстера) по пътя на страната към присъединяване към ЕС.
Този клъстер, по-специално, обхваща върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията и реформата на публичната администрация. Киев трябваше да приеме съответните законопроекти преди шест месеца. Вместо това правителството представи само четири документа, а парламентът прие само два.
Както пише списанието, работата по проекти за реформи на Върховния съд (бившият председател на Върховния съд Всеволод Князев беше осъден на пет години затвор през лятото за подкуп) и Главната прокуратура, която се опита да ограничи правомощията на антикорупционните органи - Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията - на практика не напредва.
ЕС си затваря очите за тези проблеми, отбелязва изданието. Съдебната реформа трябваше да бъде ключово условие за продължаване на финансовата подкрепа, но на 8 юни седмият транш от заема, в размер на 2,8 милиарда евро, беше отпуснат въпреки липсата на напредък, пише The Economist.
За Европейския съюз откритата критика към Украйна е трудна задача. Според говорител на Европейската комисия, натискът се упражнява зад кулисите. Подобна дипломатическа сдържаност обаче може да означава, че реален напредък ще бъде невъзможен, пише изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #7, #10
11:14 04.08.2026
2 рефорва -заблуда на масите за илюзия
11:15 04.08.2026
3 Ъперкът
11:15 04.08.2026
4 Европеец
Коментиран от #8
11:17 04.08.2026
5 За къде да бързат
11:17 04.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Много ще е жалко
До коментар #1 от "1488":ако някой залее центъра с кофа лай на. Дали случайно са спрени коментарите под статията?
11:18 04.08.2026
8 еврозонист
До коментар #4 от "Европеец":най-обикновена секта от самоубийци...
11:18 04.08.2026
9 В украйна се стягат за банкет
За Всеки убит Руснак получават по 100€!!!
Коментиран от #16
11:19 04.08.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "1488":И аз това питам, обади сигурен че не е с лични пари.... И каква е ползата от тоя информационен център, знае ли някой, освен да се опапват пари....
11:20 04.08.2026
11 ха ха ха
До коментар #6 от "Слава Украйна Героем Слава":Свръх доза ли употреби този път?
11:20 04.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 кравария убер алес
11:22 04.08.2026
15 Ще влезнат в Нато и ЕЦ
11:24 04.08.2026
16 Въй Въй
До коментар #9 от "В украйна се стягат за банкет":Значи меля 20 цървула и ми дават 2000€
Уауу това си е цифра
Коментиран от #27
11:26 04.08.2026
17 ЧУК
Това да си го набият в главите евро фантазьорите.
11:30 04.08.2026
18 ВИС-2 🦁🦁🦁
11:30 04.08.2026
19 Реалността
11:31 04.08.2026
20 БАНДЕРИЯ Е АБСОЛЮТНО ГОТОВА ЗА ЕС
11:35 04.08.2026
21 така ще е яко
11:38 04.08.2026
22 съседните страни на украйна ще
11:43 04.08.2026
23 3.14К
11:47 04.08.2026
24 Наблюдател
11:53 04.08.2026
25 Наблюдател
11:57 04.08.2026
26 Фашисти не се
12:11 04.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Полезен идиот от Брюксел
12:48 04.08.2026
29 Наблюдател
12:50 04.08.2026