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Откриха десетки снаряди от Втората световна война след горските пожари във Франция

Откриха десетки снаряди от Втората световна война след горските пожари във Франция

4 Август, 2026 10:52 903 3

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Експерти по утилизиране на боеприпаси обезвредиха 75 неизбухнали снаряда в опустошен от огъня район по атлантическото крайбрежие.

Откриха десетки снаряди от Втората световна война след горските пожари във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френски експерти по утилизиране на боеприпаси откриха десетки снаряди от Втората световна война в зона, опустошена от мащабните горски пожари по атлантическото крайбрежие на страната, съобщи ДПА, предава Vesti.bg.

Екипът е бил изпратен в района, след като по време на пожара са били чути експлозии. „Бяхме на мисия миналата седмица и намерихме това поле, от което отстранихме 75 снаряда“, разказа Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо, пред „Франс енфо“.

Първоначално експертите предполагали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски. По-късно обаче било установено, че откритите боеприпаси са френски минохвъргачни мини и германски танкови снаряди.

Според специалистите боеприпасите е трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями, но операцията не е протекла според очакванията и част от неизбухналите снаряди са останали на повърхността.

„Можем да допуснем, че там все още има много от тях, защото вече намерихме няколко в рамките на пет минути“, заяви Делмот.

Той увери, че останалите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат безопасно.


Франция
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  • 1 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Св остсана и да са руски

    10:56 04.08.2026

  • 2 Чума

    4 1 Отговор
    Т 4 Майбах е със 75 мм оръдие.

    11:08 04.08.2026

  • 3 Ама

    2 1 Отговор
    що не са ги изпратили на зельо ?! Нали денонощно вие и проси снаряди и ракети...

    12:04 04.08.2026

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