Откриха десетки снаряди от Втората световна война след горските пожари във Франция

Френски експерти по утилизиране на боеприпаси откриха десетки снаряди от Втората световна война в зона, опустошена от мащабните горски пожари по атлантическото крайбрежие на страната, съобщи ДПА, предава Vesti.bg.

Екипът е бил изпратен в района, след като по време на пожара са били чути експлозии. „Бяхме на мисия миналата седмица и намерихме това поле, от което отстранихме 75 снаряда“, разказа Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо, пред „Франс енфо“.

Първоначално експертите предполагали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски. По-късно обаче било установено, че откритите боеприпаси са френски минохвъргачни мини и германски танкови снаряди.

Според специалистите боеприпасите е трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями, но операцията не е протекла според очакванията и част от неизбухналите снаряди са останали на повърхността.

„Можем да допуснем, че там все още има много от тях, защото вече намерихме няколко в рамките на пет минути“, заяви Делмот.

Той увери, че останалите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат безопасно.