Поскъпване на някои зеленчуци във Франция заради сушата

Френски фермери предупредиха за предстоящо покачване на цените на марулята и други зеленчуци поради екстремни горещини и тежка суша, според радиостанция Europe 1.

Според радиостанцията, покачването на цените се дължи на значително увеличение на потреблението на вода за поливане на растенията, за да се предотврати изсъхването им под палещото слънце. Подобни мерки неизбежно увеличават производствените разходи. В същото време, без ежедневно поливане, растенията бързо умират поради жегата.

Като цяло, производителите на маруля могат да понесат загуби до 20% от общата си засадена култура поради жегата.

По-рано националната метеорологична служба Météo-France обяви юли 2026 г. за най-топлия месец в историята. Средната температура на въздуха беше 24,9 градуса по Целзий.