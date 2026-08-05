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Поскъпване на някои зеленчуци във Франция заради сушата

Поскъпване на някои зеленчуци във Франция заради сушата

5 Август, 2026 16:27 397 5

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  • загуба

Близо 20% от засетите марули ще са брак

Поскъпване на някои зеленчуци във Франция заради сушата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френски фермери предупредиха за предстоящо покачване на цените на марулята и други зеленчуци поради екстремни горещини и тежка суша, според радиостанция Europe 1.

Според радиостанцията, покачването на цените се дължи на значително увеличение на потреблението на вода за поливане на растенията, за да се предотврати изсъхването им под палещото слънце. Подобни мерки неизбежно увеличават производствените разходи. В същото време, без ежедневно поливане, растенията бързо умират поради жегата.

Като цяло, производителите на маруля могат да понесат загуби до 20% от общата си засадена култура поради жегата.

По-рано националната метеорологична служба Météo-France обяви юли 2026 г. за най-топлия месец в историята. Средната температура на въздуха беше 24,9 градуса по Целзий.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12...34

    2 0 Отговор
    Тук се си поскъпват,с причина или без причина

    16:35 05.08.2026

  • 2 хехе

    3 0 Отговор
    Обещавам да отроня една сълза за зеленчуците във Франция.

    16:39 05.08.2026

  • 3 Важното

    2 0 Отговор
    Е да, се дават млрд за, оръжие и комисионни. М-+та му на земеделието

    16:41 05.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Урсула макарон магарето Мерц глупавата кокошка калас ще ни хранят ,то е сигурно защото сме много добри и тъпи че ги търпим

    16:58 05.08.2026

  • 5 Плешив чичко скруч

    0 0 Отговор
    Като видях снимкат се сетих за пътешествия из Европата, Робският труд цъфти за сумата от 9,10 евро на част хората са принудени да ги наемат за Х неизвестно време и да робуват там защото и тук робство , НО и там се оказва робство . А тези дето се хвалят послъгват , дори са си с постоянна работа някъде в чужбина плащаш огромна цифра за квартира и данъци и пътуваш с часове .

    Реално така се получава , че като пътуваш за селскостопанска работа и си махнеш пътя храната и разходите ти остават жълти стотинки …. Да не говорим че ги нагърчват много хора в жилища - по зле е само в англия където всички българи работят над 12 часа - защото там това е работното време

    17:07 05.08.2026