Безопасно ли се живее в Лондон?

Лондон е рай за любителите на нощния живот. Но доколко безопасно е това в такъв огромен град?

"Аз съм кореняк лондончанин и никога не съм имал такива проблеми", казва случаен минувач. А друг ни уверява, че ако човек е достатъчно бдителен, може да бъде напълно спокоен.

Някои десни политици обаче твърдят друго. Според тях Лондон е място с висока престъпност.

Така например лидерът на дясната популистка партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж казва: "Мисля, че Лондон е затънал в беззаконие. Мисля още, че именно страховете, свързани с престъпността, а не само данъците, са сред причините хората да напускат града".

Американският президент Доналд Тръмп пък неотдавна заяви: "Погледнете престъпността в Лондон".

Но има ли нещо вярно в това, че имиджът на Лондон като безопасен глобален град се руши?

"Лондон е по-безопасно място от много градове в САЩ"

На улицата в Лондон срещаме представители на "Night Stars" - инициатива за безопасност, в рамките на която доброволци патрулират в центъра на града, помагайки на хора да се приберат безпрепятствено у дома. Доброволците специално следят дали жени в нетрезво състояние имат нужда от помощ.

"Помагаме им да се съвземат, осигуряваме им вода и безопасно място. Разхождаме се с тях и разговаряме. В същото време се опитваме да установим връзка с техни близки или приятели", разказва Емануела Фадире, която е част от екипа доброволци, грижещи се за сигурността на жените нощем.

"Лондон определено е безопасен, ако сте с приятелки. А ако в групата ви има и мъже, е още по-добре, тъй като навън има всякакви хора", казва за ДВ случайна минувачка. А друга добавя, че гледа да не се прибира сама. Или най-малкото да е във връзка с други хора - разменят си кратки съобщения и се предупреждават взаимно.

През последните години в центъра на общественото внимание попадат най-вече зачестилите нападения с ножове. Въпреки това официалните данни сочат спад в общия брой на тежките насилствени престъпления. Броят на убийствата например е спаднал до най-ниското си ниво през последните повече от 10 години.

"Лондон е много по-безопасно място от редица градове в САЩ. Малко известен факт е, че що се отнася до насилствените престъпления, Лондон е по-безопасен от Париж, Берлин, Мадрид и Брюксел на глава от населението. Така че лошата му репутация често е неоправдана", казва пред ДВ британският експерт по въпросите на организираната престъпност Аластър Грег.

Кражбите обаче се увеличават. Някои супермаркети започнаха да поставят устройства против кражба даже и на стоки от отдела за домашни потреби. А кражбите на мобилни телефони отдавна са част от ежедневието: през 2025 г. полицията е регистрирала над 70 000 такива случая. При няколко мащабни полицейски акции в началото на тази година бяха задържани над 200 души, а кметът на Лондон Садик Хан изглежда доволен.

"Ако искаме хората да се чувстват в безопасност в нашия град, просто не можем да позволим на извършителите да се измъкнат безнаказано. Ето защо аз като кмет осигурих рекордно финансиране за инвестиции в най-модерно оборудване, за да не остане място, на което тези престъпници да могат да се скрият."

Лондон е сред градовете с най-гъста мрежа за видеонаблюдение

Властите се стремят да повишат чувството за сигурност сред гражданите. Благодарение на широката си мрежа от камери за видеонаблюдение Лондон вече се нарежда сред най-наблюдаваните градове в света. Властите планират да разположат още 13 000 полицейски служители по улиците в цялата страна. Но тези мерки имат своята цена: това може да е за сметка на други сектори, които ще се окажат недофинансирани.

"Бяха проведени няколко мащабни акции срещу кражбите на мобилни телефони, които се оказаха успешни. Но това, което се пропуска, е, че много от включените в тази операция полицейски служители биха работили в други горещи области: например по случаи, свързани с трафик на наркотици, нападения с ножове или други разследвания. Тоест, този ресурс се изтегля от други места", казва пред ДВ експертът Аластър Грег.

В центъра на Лондон Емануела Фадире и нейният екип разчитат не само на полицията. Те споделят телефонните си номера с охранителния персонал на сгради и фирми. "Мисля, че в сравнение с други градове Лондон се справя доста добре. Освен това има толкова много различни инициативи, които хората са измислили - не сме само ние, има и други организации, които правят всичко възможно, за да превърнат този град в безопасно място за хората", казва Фадире.

Изглежда, че Лондон, един от най-големите градове в света, е сравнително безопасен. Независимо от това какво твърдят някои политици.

Автор: Биргит Маас